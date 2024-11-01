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LiteTouch VHC mask

Holding chamber mask

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LiteTouch is designed to provide greater wearing comfort and easier delivery of aerosol medication. It quickly and comfortably conforms to facial contours, providing a soft, secure fit for increased compliance and treatment effectiveness.

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Features
Soft-seal technology

Soft-seal technology for the most comfortable seal

LiteTouch is designed to contour to the face. This helps patients create a more secure fit and reduce leakage with minimal applied force, improving long-term compliance. The LiteTouch mask is not manufactured with BPA as declared by our suppliers.

Soft-seal technology for the most comfortable seal

LiteTouch is designed to contour to the face. This helps patients create a more secure fit and reduce leakage with minimal applied force, improving long-term compliance. The LiteTouch mask is not manufactured with BPA as declared by our suppliers.

Soft-seal technology for the most comfortable seal

LiteTouch is designed to contour to the face. This helps patients create a more secure fit and reduce leakage with minimal applied force, improving long-term compliance. The LiteTouch mask is not manufactured with BPA as declared by our suppliers.
Face mask

Less technique dependent

LiteTouch has a flexible seal, which makes treatment more comfortable and less technique dependent. Unlike a mouthpiece, a face mask doesn't require patients to be able to form a seal with their lips.

Less technique dependent

LiteTouch has a flexible seal, which makes treatment more comfortable and less technique dependent. Unlike a mouthpiece, a face mask doesn't require patients to be able to form a seal with their lips.

Less technique dependent

LiteTouch has a flexible seal, which makes treatment more comfortable and less technique dependent. Unlike a mouthpiece, a face mask doesn't require patients to be able to form a seal with their lips.
Clear structure

Clear structure for ease of application

The unique design molds a clear, hard shell to an exclusive soft-seal interface. This makes it easier for caregivers to help apply the mask to a child's face, and offers unrestricted view of the patient's face during therapy.

Clear structure for ease of application

The unique design molds a clear, hard shell to an exclusive soft-seal interface. This makes it easier for caregivers to help apply the mask to a child's face, and offers unrestricted view of the patient's face during therapy.

Clear structure for ease of application

The unique design molds a clear, hard shell to an exclusive soft-seal interface. This makes it easier for caregivers to help apply the mask to a child's face, and offers unrestricted view of the patient's face during therapy.
Available in three sizes

Available in sizes small, medium and large to suit all patients.

Available in three sizes small, medium and large to suit all patients. Mask size labels with color to help easily identify the size.

Available in sizes small, medium and large to suit all patients.

Available in three sizes small, medium and large to suit all patients. Mask size labels with color to help easily identify the size.

Available in sizes small, medium and large to suit all patients.

Available in three sizes small, medium and large to suit all patients. Mask size labels with color to help easily identify the size.
  • Soft-seal technology
  • Face mask
  • Clear structure
  • Available in three sizes
See all features
Soft-seal technology

Soft-seal technology for the most comfortable seal

LiteTouch is designed to contour to the face. This helps patients create a more secure fit and reduce leakage with minimal applied force, improving long-term compliance. The LiteTouch mask is not manufactured with BPA as declared by our suppliers.

Soft-seal technology for the most comfortable seal

LiteTouch is designed to contour to the face. This helps patients create a more secure fit and reduce leakage with minimal applied force, improving long-term compliance. The LiteTouch mask is not manufactured with BPA as declared by our suppliers.

Soft-seal technology for the most comfortable seal

LiteTouch is designed to contour to the face. This helps patients create a more secure fit and reduce leakage with minimal applied force, improving long-term compliance. The LiteTouch mask is not manufactured with BPA as declared by our suppliers.
Face mask

Less technique dependent

LiteTouch has a flexible seal, which makes treatment more comfortable and less technique dependent. Unlike a mouthpiece, a face mask doesn't require patients to be able to form a seal with their lips.

Less technique dependent

LiteTouch has a flexible seal, which makes treatment more comfortable and less technique dependent. Unlike a mouthpiece, a face mask doesn't require patients to be able to form a seal with their lips.

Less technique dependent

LiteTouch has a flexible seal, which makes treatment more comfortable and less technique dependent. Unlike a mouthpiece, a face mask doesn't require patients to be able to form a seal with their lips.
Clear structure

Clear structure for ease of application

The unique design molds a clear, hard shell to an exclusive soft-seal interface. This makes it easier for caregivers to help apply the mask to a child's face, and offers unrestricted view of the patient's face during therapy.

Clear structure for ease of application

The unique design molds a clear, hard shell to an exclusive soft-seal interface. This makes it easier for caregivers to help apply the mask to a child's face, and offers unrestricted view of the patient's face during therapy.

Clear structure for ease of application

The unique design molds a clear, hard shell to an exclusive soft-seal interface. This makes it easier for caregivers to help apply the mask to a child's face, and offers unrestricted view of the patient's face during therapy.
Available in three sizes

Available in sizes small, medium and large to suit all patients.

Available in three sizes small, medium and large to suit all patients. Mask size labels with color to help easily identify the size.

Available in sizes small, medium and large to suit all patients.

Available in three sizes small, medium and large to suit all patients. Mask size labels with color to help easily identify the size.

Available in sizes small, medium and large to suit all patients.

Available in three sizes small, medium and large to suit all patients. Mask size labels with color to help easily identify the size.

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Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο, θα φύγετε από τον επίσημο ιστότοπο της Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Τυχόν σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε σχέση ή έγκριση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτούς τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Η Philips δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις κανενός είδους σχετικά με ιστότοπους τρίτων ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς.

Καταλαβαίνω

You are about to visit a Philips global content page

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