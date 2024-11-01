LiteTouch VHC mask

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LiteTouch is designed to provide greater wearing comfort and easier delivery of aerosol medication. It quickly and comfortably conforms to facial contours, providing a soft, secure fit for increased compliance and treatment effectiveness.
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Soft-seal technology for the most comfortable seal
Soft-seal technology for the most comfortable seal
Soft-seal technology for the most comfortable seal
Less technique dependent
Less technique dependent
Less technique dependent
Clear structure for ease of application
Clear structure for ease of application
Clear structure for ease of application
Available in sizes small, medium and large to suit all patients.
Available in sizes small, medium and large to suit all patients.
Available in sizes small, medium and large to suit all patients.
Soft-seal technology for the most comfortable seal
Soft-seal technology for the most comfortable seal
Soft-seal technology for the most comfortable seal
Less technique dependent
Less technique dependent
Less technique dependent
Clear structure for ease of application
Clear structure for ease of application
Clear structure for ease of application
Available in sizes small, medium and large to suit all patients.
Available in sizes small, medium and large to suit all patients.
Available in sizes small, medium and large to suit all patients.
Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο, θα φύγετε από τον επίσημο ιστότοπο της Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Τυχόν σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε σχέση ή έγκριση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτούς τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Η Philips δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις κανενός είδους σχετικά με ιστότοπους τρίτων ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς.Καταλαβαίνω
Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο, θα φύγετε από τον επίσημο ιστότοπο της Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Τυχόν σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε σχέση ή έγκριση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτούς τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Η Philips δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις κανενός είδους σχετικά με ιστότοπους τρίτων ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς.Καταλαβαίνω
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