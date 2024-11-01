Until now, oxygen concentrators have been very similar - heavy, bulky, noisy, or requiring frequent maintenance. EverFlo from Respironics is a unique stationary concentrator that delivers what homecare providers want and patients deserve.
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58.4 cm H x 38.1 cm W x 24.1 cm D (23" H x 15" W x 9.5" D)
Input Frequency
60
Hz
Average Power Consumption
350
W
OPI (Oxygen Percentage Indicator) Alarm Levels
Low Oxygen (82%) and Very Low Oxygen (70%)
Oxygen concentration* (at 5 LPM)
93 +/- 3
%
Weight
14 (31) kg (lbs)
Outlet Pressure
5.5
PSI
Liter Flow
0.5-5
l/min
Sound level
45 (typical)
dB
Operating Temperature
12°C to 32°C/55°F to 90°F
Storage/Transport Humidity
-34°C to 71°C (-30°F to 160°F) up to 95% relative humidity
Operating Humidity
up to 95
%
Operating Altitude
0 to 2286 m (0 to 7500 ft)
Device operation above or outside of the specified voltage, LPM, temperature, humidity and/or altitude values may decrease oxygen concentration levels.
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Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο, θα φύγετε από τον επίσημο ιστότοπο της Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Τυχόν σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε σχέση ή έγκριση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτούς τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Η Philips δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις κανενός είδους σχετικά με ιστότοπους τρίτων ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς.