Πληροφορίες για το προϊόν καθαρισμού με όζον

Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να αισθάνεστε σίγουροι ότι καθαρίζετε σωστά τη συσκευή σας.



Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη φροντίδα της συσκευής αντικατάστασης, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης της συσκευής και στο έγγραφο Accessory Cleaning and Inspection Instructions (Οδηγίες καθαρισμού και επιθεώρησης των παρελκομένων). Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε μόνο τις μεθόδους καθαρισμού που έχουν εγκριθεί για τη συσκευή σας, καθώς οι μη εγκεκριμένες μέθοδοι καθαρισμού, όπως ο καθαρισμός με όζον, μπορεί να συνεπάγονται αλλοίωση του αφρώδους υλικού. Λάβετε υπόψη ότι αμφότερα τα προϊόντα καθαρισμού με όζον και υπεριώδες φως (συμπεριλαμβανομένου του Κουτιού απολύμανσης με φως UV της Philips) δεν αποτελούν προς το παρόν εγκεκριμένες μεθόδους καθαρισμού για τις συσκευές ή τις μάσκες μας και δεν αποκαθιστούν την τρέχουσα ανάκληση.

Ανατρέξτε επίσης στην ειδοποίηση ασφάλειας της FDA που εκδόθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2020 με τίτλο "Ozone and UV light: Potential Risks associated with the use of ozone and ultraviolet (UV) light for cleaning CPAP machines and accessories.” (Όζον και υπεριώδες φως: Πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρήση όζοντος και υπεριώδους φωτός (UV) για τον καθαρισμό μηχανημάτων και παρελκομένων CPAP). Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε μερικά σημαντικά σημεία που αναφέρονται στο άρθρο: