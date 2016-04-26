Έλεγχος εφαρμογών για προσθήκη, ταξινόμηση και διαγραφή εφαρμογών χωρίς κόπο

Με τον έλεγχο εφαρμογών, οι τηλεοράσεις σας έχουν τις εφαρμογές που θέλετε. Μπορείτε να προσθέτετε, να διαγράφετε και να ταξινομείτε τις εφαρμογές, καθώς και να τις διαμορφώνετε ανάλογα με το δωμάτιο, προσφέροντας μια πραγματικά εξατομικευμένη εμπειρία φιλοξενίας που μπορείτε να ελέγχετε από μια κεντρική τοποθεσία, χωρίς να χρειάζεται να μπείτε στο δωμάτιο. Για μεγαλύτερη ευκολία χρήσης και ασφάλεια, φορτώστε την προσαρμοσμένη εφαρμογή σας στον ιδιωτικό μας διακομιστή στο cloud και μείνετε σίγουροι ότι μόνο εσείς θα έχετε πρόσβαση σε αυτή.