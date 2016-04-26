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  • Εμπειρία που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού Εμπειρία που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού Εμπειρία που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού

    Επαγγελματική τηλεόραση

    43HFL5011T/12

    Συνολική αξιολόγηση / 5
    • Κριτικές Κριτικές

    Εμπειρία που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού

    Χαρίστε στους πελάτες σας μια μοναδική εμπειρία προβολής με γρηγορότερη και πιο διαδραστική τηλεόραση, καθώς και πλήθος ειδικών εφαρμογών hospitality, ενώ εσείς απολαμβάνετε εύκολη απομακρυσμένη εγκατάσταση και διαχείριση ανά πάσα στιγμή.

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    Επαγγελματική τηλεόραση

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    Miracast και DirectShare για να μοιράζεστε ταινίες και μουσική στην τηλεόρασή σας

    Miracast και DirectShare για να μοιράζεστε ταινίες και μουσική στην τηλεόρασή σας

    Οι τηλεοράσεις μας προσφέρουν στους πελάτες σας την ελευθερία να απολαμβάνουν το επιθυμητό περιεχόμενο στην τεράστια οθόνη της τηλεόρασης, ασύρματα και χωρίς καθόλου κόπο. Στο πλαίσιο της προσέγγισης "ανοιχτού συστήματος" που εφαρμόζουμε, εξυπηρετούμε τόσο τους χρήστες iOS όσο και τους χρήστες Android και διευρύνουμε συνεχώς τη συμβατότητά μας. Εικόνες, ταινίες, μουσική... θα μπορούν να μοιράζονται και να βλέπουν τα πάντα στις τηλεοράσεις μας μέσω Miracast και DirectShare!

    Συμβατότητα με τη λειτουργία MyChoice για ένα σταθερό κύκλο αποκόμισης εσόδων

    Συμβατότητα με τη λειτουργία MyChoice για ένα σταθερό κύκλο αποκόμισης εσόδων

    Η λειτουργία MyChoice προσφέρει έναν απλό και οικονομικό τρόπο για να δίνετε στους πελάτες σας τη δυνατότητα παρακολούθησης συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών. Παράλληλα, παρέχει μια πρόσθετη πηγή εσόδων, η οποία σας επιτρέπει να ανακτήσετε τα χρήματα που επενδύσατε για την τηλεόραση.

    CMND & Control: εύκολη συντήρηση των τηλεοράσεων

    CMND & Control: εύκολη συντήρηση των τηλεοράσεων

    Το CMND & Control επιτρέπει την απομακρυσμένη διαμόρφωση και εγκατάσταση των τηλεοράσεων από μια κεντρική τοποθεσία, χωρίς να χρειάζεται να μπείτε στα δωμάτια. Μπορείτε να ενημερώνετε και να διαχειρίζεστε όλες τις οθόνες χωρίς κόπο και χωρίς να ενοχλείτε τους πελάτες σας.

    CMND & Create: Προβάλετε τις πληροφορίες που θέλετε, όποτε θέλετε

    CMND & Create: Προβάλετε τις πληροφορίες που θέλετε, όποτε θέλετε

    Με το CMND & Create μπορείτε να προβάλλετε τις πληροφορίες που θέλετε, όποτε θέλετε. Η δυνατότητα διαχείρισης περιεχομένου του CMND επιτρέπει την εύκολη δημιουργία και διανομή διαδραστικών ιστοσελίδων του ξενοδοχείου. Προσαρμόστε τις τηλεοράσεις σας, ώστε να παρέχετε στους πελάτες σας τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο ξενοδοχείο σας σε πραγματικό χρόνο.

    Android: πιο γρήγορη, πιο πλούσια, πιο απολαυστική εμπειρία τηλεθέασης

    Η Επαγγελματική τηλεόρασή μας διαθέτει Android, για να απολαμβάνετε πιο γρήγορο, πιο πλούσιο και πιο εύχρηστο περιβάλλον εργασίας. Παράλληλα, σας ανοίγει την πόρτα σε μια μεγάλη σειρά από ειδικές υπηρεσίες για χώρους φιλοξενίας, εφαρμογές και πολλά άλλα. Μπορείτε να πλοηγηθείτε εύκολα στο μενού, το οποίο περιλαμβάνει απευθείας συνδέσμους για τις αγαπημένες σας εφαρμογές.

    Έλεγχος εφαρμογών για προσθήκη, ταξινόμηση και διαγραφή εφαρμογών χωρίς κόπο

    Με τον έλεγχο εφαρμογών, οι τηλεοράσεις σας έχουν τις εφαρμογές που θέλετε. Μπορείτε να προσθέτετε, να διαγράφετε και να ταξινομείτε τις εφαρμογές, καθώς και να τις διαμορφώνετε ανάλογα με το δωμάτιο, προσφέροντας μια πραγματικά εξατομικευμένη εμπειρία φιλοξενίας που μπορείτε να ελέγχετε από μια κεντρική τοποθεσία, χωρίς να χρειάζεται να μπείτε στο δωμάτιο. Για μεγαλύτερη ευκολία χρήσης και ασφάλεια, φορτώστε την προσαρμοσμένη εφαρμογή σας στον ιδιωτικό μας διακομιστή στο cloud και μείνετε σίγουροι ότι μόνο εσείς θα έχετε πρόσβαση σε αυτή.

    Προηγμένες εφαρμογές με πολλές ειδικές υπηρεσίες φιλοξενίας

    Απολαύστε μια ολοένα και μεγαλύτερη συλλογή προηγμένων εφαρμογών. Χάρη στη δύναμη του Android, οι εφαρμογές εκτελούνται με πιο ομαλό, γρήγορο και προηγμένο τρόπο από ποτέ. Είναι ειδικά προσαρμοσμένες για χώρους φιλοξενίας, ώστε τα δεδομένα των πελατών να διαγράφονται με ασφάλεια μετά τη χρήση και η πρόσβαση σε παράνομο περιεχόμενο που μπορεί να βλάψει την επιχείρησή σας να προλαμβάνεται.

    Ενσωματωμένο σύστημα IPTV, για βέλτιστη προσαρμοσμένη διαδραστικότητα

    Γλιτώστε χρήματα, κόπο και χρόνο! Με τις νέες μας Smart TV, μπορείτε να δομήσετε το σύστημα του ξενοδοχείου σας απευθείας στην τηλεόραση. Διαδραστικά κανάλια, video-on-demand, διαδραστικά μενού και πληροφορίες ξενοδοχείου, καθώς και συστήματα διαδικτυακής παραγγελίας: τα πάντα είναι εφικτά χωρίς να χρειάζεται εξωτερικός αποκωδικοποιητής. Εκτός από την παροχή περιεχομένου μέσω των ομοαξονικών καλωδίων της τηλεόρασης, πλέον μπορείτε να χρησιμοποιείτε επίσης το δίκτυο σύνδεσης στο Internet για να παρέχετε τηλεοπτικά κανάλια και VOD απευθείας στην τηλεόραση. Χάρη στο δίκτυο των συνεργατών μας, η διαδικτυακή σας πύλη θα προσαρμοστεί στις δικές σας απαιτήσεις.

    Πρωτόκολλο Serial Xpress, για αμφίδρομα συστήματα

    Η τηλεόραση μπορεί να συνδεθεί σε εξωτερικούς αποκωδικοποιητές όλων των κύριων παρόχων αμφίδρομων συστημάτων, μέσω του πρωτόκολλου Serial Xpress (SXP).

    Εφαρμογή Philips TV Remote για περισσότερες δυνατότητες ελέγχου από τον πελάτη

    Δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο; Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Philips TV Remote στο smartphone ή το tablet για να ελέγχετε την τηλεόρασή σας, να επιλέγετε τις εφαρμογές που θέλετε να προβάλλετε και να αποκτάτε πρόσβαση στο SmartInfo. Διατίθεται για δωρεάν λήψη σε συσκευές iOS και Android.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Εικόνα/Οθόνη

      Αναλογία Εικόνας
      16:9
      Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες)
      43  ίντσες
      Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό)
      110  εκ.
      Οθόνη
      LED Full HD
      Ανάλυση οθόνης
      1920x1080p
      Φωτεινότητα
      300  cd/m²
      Βελτίωση εικόνας
      • Τεχνολογία Perfect Motion Rate 200 Hz
      • Pixel Plus HD
      Γωνία προβολής
      178º (H) / 178º (V)

    • Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

      Ψηφιακή τηλεόραση
      • DVB-T/T2/C
      • FHD HEVC (έως 1080p,60)
      Αναπαραγωγή βίντεο
      • NTSC
      • PAL
      Αναλογική τηλεόραση
      PAL
      Αναπαραγωγή IP
      • Multicast
      • Unicast

    • Android TV

      Λειτουργικό σύστημα
      Android™ 5.1 (Lollipop)
      Μέγεθος μνήμης (Flash)
      8GB

    • Λειτουργίες

      Ευκολία στη χρήση
      • Στυλ εικόνας
      • Στυλ ήχου
      Ψηφιακές υπηρεσίες
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teletext
      • HbbTV
      • Υπότιτλοι
      Τοπικός έλεγχος
      Χειριστήριο

    • Λειτουργίες Hospitality

      Λειτουργία Ξενοδοχείου
      • Κλείδωμα χειριστηρίου joystick
      • Κλείδωμα μενού
      • Κλείδωμα μενού εγκατάστασης
      • Περιορισμός έντασης ήχου
      Λειτουργία Prison
      • Υψηλή λειτουργία ασφαλείας
      • Κλείδωμα TXT/MHEG/USB/EPG/υποτίτλων
      Χρονομετρητής
      • Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
      • Αφύπνιση
      • Αφύπνιση καναλιού
      • Ήχοι αφύπνισης
      Ενεργοποίηση ελέγχου
      • Κανάλι
      • Χαρακτηριστικό
      • Μορφή εικόνας
      • Ένταση ήχου
      • Στυλ εικόνας
      Αντικλεπτικό σύστημα
      • Αντικλεπτική προστασία μπαταρίας
      • Κλειδαριά Kensington
      Έλεγχος ισχύος
      • Αυτόματη ενεργοποίηση
      • Φιλική προς το περιβάλλον/Γρήγορη εκκίνηση
      • WoLAN
      • WoWLAN
      Εφαρμογές
      • Έλεγχος εφαρμογών
      • Εφαρμογές που βασίζονται στο Cloud
      • Εφαρμογές Android
      • Remote App της Philips
      Η επωνυμία σας
      • SmartInfo
      • Μήνυμα καλωσορίσματος
      • Προσαρμόσιμος πίνακας εργαλείων (HTML)
      • Σύστημα IPTV
      • Προσαρμοσμένες εφαρμογές
      • Όνομα τοποθεσίας (αναγνωριστικό GeoNames)
      Ρολόι
      • Ρολόι σε λειτουργία αναμονής
      • Κουμπί τηλεχειριστηρίου που φωσφορίζει στο σκοτάδι
      • Ρολόι οθόνης
      • Προαιρετικό εξωτερικό ρολόι
      SmartInfo
      • Πρόγραμμα περιήγησης HTML5
      • Πρότυπα αλληλεπίδρασης
      Cloning και ενημέρωση υλικολογισμικού
      • Instant Initial Cloning
      • Μέσω USB/RF/IP
      CMND&Control
      • Επεξεργασία καναλιών offline
      • Επεξεργασία ρυθμίσεων offline
      • Κατάσταση τηλεόρασης σε πραγματικό χρόνο (IP)
      • Απομακρυσμένη διαχείριση μέσω IP/RF
      • CMND&Create
      • Διαχείριση ομάδων τηλεόρασης
      Χειριστήριο
      • Αποκλεισμός αυτόματης ενημέρωσης καναλιών
      • Πρωτόκολλο Serial Xpress
      • JSON API για έλεγχο της τηλεόρασης-JAPIT
      Ενσωματωμένες υπηρεσίες
      5ήμερη πρόβλεψη καιρού
      Διαδραστική DRM
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      • Securemedia
      Δημιουργία εσόδων
      MyChoice
      Γλώσσες
      Ρύθμιση γλώσσας πελάτη
      Τηλεχειριστήριο
      • Συμβατό με λουράκι καλωδίων
      • Ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας
      • Κλείδωμα θήκης μπαταριών τηλεχειριστηρίου
      Κανάλια
      • Ενιαία λίστα
      • Θεματικές λίστες

    • Λειτουργίες για υπηρεσίες υγείας

      Χειριστήριο
      • Έλεγχος πολλαπλών χειριστηρίων
      • Συμβατότητα με τηλεχειριστήρια για χώρους υγείας
      • Συμβατότητα με σύστημα κλήσης νοσοκόμου
      Άνεση
      • Έξοδος ακουστικών
      • Αυτόνομη σίγαση κύριου ηχείου
      Ασφάλεια
      • Διπλή μόνωση Class II
      • Φλογοεπιβραδυντικό

    • Πολυμέσα

      Υποστηρίζεται αναπαραγωγή βίντεο
      • Μορφές: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Περιέχει: AVI, MKV
      Υποστηριζόμενες μορφές μουσικής
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 έως v9.2)
      • WMA-PRO (v9 και v10)
      Υποστηριζόμενες μορφές υποτίτλων
      • SRT
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      • ASS
      Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας
      JPG
      Ανάλυση εικόνας σε USB
      έως και 1920x1080P@ 60Hz
      Συνδέσεις πολυμέσων
      • USB
      • LAN

    • Ήχος

      Ισχύς εξόδου ήχου
      16 (2 x 8)  W
      Έξοδος ηχείου μπάνιου
      1,5 W μονοφωνικό 8Ohm
      Ηχεία
      • 2,0
      • Στραμμένα προς τα κάτω
      Χαρακτηριστικά ήχου
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Δυναμική ενίσχυση μπάσων
      • Dolby MS10

    • Ρεύμα

      Τροφοδοσία ρεύματος
      AC 220-240V, 50-60Hz
      Θερμοκρασία περιβάλλοντος
      0 °C έως 40 °C
      Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή
      <0,4 W
      Σήμα ενεργειακής κλάσης
      A+
      Ενεργειακό σήμα ΕΕ, ισχύς
      43  W
      Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας
      Λειτουργία Eco
      Ετήσια κατανάλωση ρεύματος
      62  kW·h

    • Αξεσουάρ

      Περιλαμβάνονται στη συσκευασία
      • Επιτραπέζια περιστρεφόμενη βάση
      • 2 μπαταρίες AAA
      • Φυλλάδιο εγγύησης
      • Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας
      • Καλώδιο ρεύματος
      • Τηλεχειριστήριο 22AV1505B/12
      Προαιρετικά
      • Εξωτερικό ρολόι 22AV1120C/00
      • Τηλεχειριστήριο για τηλεοράσεις σε χώρους υγείας 22AV1109H/12
      • Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου 22AV9573A
      • Bluetooth RC 22AV1507A/12

    • Ασύρματη συνδεσιμότητα

      Ασύρματο LAN
      802.11 b/g/n
      Bluetooth
      • 4,0
      • Υποστήριξη gamepad HID
      • Πολλαπλά κανάλια
      • Ασύρματος ήχος (ακουστικά)
      Wi-Fi Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • Συνδεσιμότητα κάτω

      HDMI1
      HDMI 1.4 με
      LNA - κεραία
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 1.4 με
      Ψηφιακή έξοδος ήχου
      Οπτικό
      USB1
      USB 2.0
      Ethernet (LAN)
      RJ-45

    • Συνδεσιμότητα πλάι

      USB2
      USB 3.0
      Κοινή υποδοχή διασύνδεσης
      CI+ 1.3.2
      USB3
      USB 2.0
      HDMI3
      HDMI 1.4 με
      HDMI4
      HDMI 1.4 (MHL 2.0)
      Έξοδος ακουστικών
      Μίνι βύσμα

    • Συνδεσιμότητα πίσω

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      Έξοδος ηχείου μπάνιου
      Μίνι βύσμα
      Συνιστωσών
      YPbPr + L/R cinch
      Ψηφιακή είσοδος DVI
      Μίνι βύσμα
      Εξωτερικό τροφοδοτικό
      • 12V/15W
      • Μίνι βύσμα
      Εξωτερικό στοιχείο ελέγχου
      RJ-48

    • Βελτιώσεις συνδεσιμότητας

      RJ48
      • Είσοδος/έξοδος IR
      • Διασύνδεση Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Αναπαραγωγή με ένα πάτημα
      • Αναμονή συστήματος
      • Διέλευση τηλεχειριστηρίου
      • στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος
      LAN
      Αφύπνιση από το δίκτυο
      HDMI
      • ARC (όλες οι θύρες)
      • DVI (όλες οι θύρες)
      • MHL 2.0 (HDMI4)

    • Σχεδίαση

      Χρώμα
      Ασημί

    • Διαστάσεις

      Πλάτος συσκευής
      968  μμ
      Ύψος συσκευής
      563  μμ
      Βάθος συσκευής
      64/77  μμ
      Βάρος προϊόντος
      9,1  κ.
      Πλάτος συσκευής (με τη βάση)
      968  μμ
      Ύψος συσκευής (με τη βάση)
      625  μμ
      Βάθος συσκευής (με τη βάση)
      250  μμ
      Βάρος προϊόντος (+βάση)
      10,5  κ.
      Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο
      • 200 x 200 χιλ.
      • M6

    Περιεχόμενα συσκευασίας

    Άλλα μέρη στη συσκευασία

    • Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
    • Τηλεχειριστήριο
    • Φυλλάδιο εγγύησης
    • Καλώδιο ρεύματος
    • Βάση τραπεζιού
    Badge-D2C

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    • Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών εξαρτάται από την εφαρμογή που επιλέγει ο υπεύθυνος ενσωμάτωσης.
    • Η Philips δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα ή τη συνέχεια της ορθής λειτουργίας των εφαρμογών.
    • Η πραγματική ελεύθερη μνήμη ενδέχεται να είναι λιγότερη λόγω προ-ρύθμισης της συσκευής
    • Τυπική κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία με μέτρηση σύμφωνα με το πρότυπο IEC62087 Ed 2. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η τηλεόραση.
    • Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.

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