Άλλα μέρη στη συσκευασία
- Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
- Τηλεχειριστήριο
- Φυλλάδιο εγγύησης
- Καλώδιο ρεύματος
- Βάση τραπεζιού
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Εμπειρία που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού
Χαρίστε στους πελάτες σας μια μοναδική εμπειρία προβολής με γρηγορότερη και πιο διαδραστική τηλεόραση, καθώς και πλήθος ειδικών εφαρμογών hospitality, ενώ εσείς απολαμβάνετε εύκολη απομακρυσμένη εγκατάσταση και διαχείριση ανά πάσα στιγμή.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Οι τηλεοράσεις μας προσφέρουν στους πελάτες σας την ελευθερία να απολαμβάνουν το επιθυμητό περιεχόμενο στην τεράστια οθόνη της τηλεόρασης, ασύρματα και χωρίς καθόλου κόπο. Στο πλαίσιο της προσέγγισης "ανοιχτού συστήματος" που εφαρμόζουμε, εξυπηρετούμε τόσο τους χρήστες iOS όσο και τους χρήστες Android και διευρύνουμε συνεχώς τη συμβατότητά μας. Εικόνες, ταινίες, μουσική... θα μπορούν να μοιράζονται και να βλέπουν τα πάντα στις τηλεοράσεις μας μέσω Miracast και DirectShare!
Η λειτουργία MyChoice προσφέρει έναν απλό και οικονομικό τρόπο για να δίνετε στους πελάτες σας τη δυνατότητα παρακολούθησης συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών. Παράλληλα, παρέχει μια πρόσθετη πηγή εσόδων, η οποία σας επιτρέπει να ανακτήσετε τα χρήματα που επενδύσατε για την τηλεόραση.
Το CMND & Control επιτρέπει την απομακρυσμένη διαμόρφωση και εγκατάσταση των τηλεοράσεων από μια κεντρική τοποθεσία, χωρίς να χρειάζεται να μπείτε στα δωμάτια. Μπορείτε να ενημερώνετε και να διαχειρίζεστε όλες τις οθόνες χωρίς κόπο και χωρίς να ενοχλείτε τους πελάτες σας.
Με το CMND & Create μπορείτε να προβάλλετε τις πληροφορίες που θέλετε, όποτε θέλετε. Η δυνατότητα διαχείρισης περιεχομένου του CMND επιτρέπει την εύκολη δημιουργία και διανομή διαδραστικών ιστοσελίδων του ξενοδοχείου. Προσαρμόστε τις τηλεοράσεις σας, ώστε να παρέχετε στους πελάτες σας τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο ξενοδοχείο σας σε πραγματικό χρόνο.
Η Επαγγελματική τηλεόρασή μας διαθέτει Android, για να απολαμβάνετε πιο γρήγορο, πιο πλούσιο και πιο εύχρηστο περιβάλλον εργασίας. Παράλληλα, σας ανοίγει την πόρτα σε μια μεγάλη σειρά από ειδικές υπηρεσίες για χώρους φιλοξενίας, εφαρμογές και πολλά άλλα. Μπορείτε να πλοηγηθείτε εύκολα στο μενού, το οποίο περιλαμβάνει απευθείας συνδέσμους για τις αγαπημένες σας εφαρμογές.
Με τον έλεγχο εφαρμογών, οι τηλεοράσεις σας έχουν τις εφαρμογές που θέλετε. Μπορείτε να προσθέτετε, να διαγράφετε και να ταξινομείτε τις εφαρμογές, καθώς και να τις διαμορφώνετε ανάλογα με το δωμάτιο, προσφέροντας μια πραγματικά εξατομικευμένη εμπειρία φιλοξενίας που μπορείτε να ελέγχετε από μια κεντρική τοποθεσία, χωρίς να χρειάζεται να μπείτε στο δωμάτιο. Για μεγαλύτερη ευκολία χρήσης και ασφάλεια, φορτώστε την προσαρμοσμένη εφαρμογή σας στον ιδιωτικό μας διακομιστή στο cloud και μείνετε σίγουροι ότι μόνο εσείς θα έχετε πρόσβαση σε αυτή.
Απολαύστε μια ολοένα και μεγαλύτερη συλλογή προηγμένων εφαρμογών. Χάρη στη δύναμη του Android, οι εφαρμογές εκτελούνται με πιο ομαλό, γρήγορο και προηγμένο τρόπο από ποτέ. Είναι ειδικά προσαρμοσμένες για χώρους φιλοξενίας, ώστε τα δεδομένα των πελατών να διαγράφονται με ασφάλεια μετά τη χρήση και η πρόσβαση σε παράνομο περιεχόμενο που μπορεί να βλάψει την επιχείρησή σας να προλαμβάνεται.
Γλιτώστε χρήματα, κόπο και χρόνο! Με τις νέες μας Smart TV, μπορείτε να δομήσετε το σύστημα του ξενοδοχείου σας απευθείας στην τηλεόραση. Διαδραστικά κανάλια, video-on-demand, διαδραστικά μενού και πληροφορίες ξενοδοχείου, καθώς και συστήματα διαδικτυακής παραγγελίας: τα πάντα είναι εφικτά χωρίς να χρειάζεται εξωτερικός αποκωδικοποιητής. Εκτός από την παροχή περιεχομένου μέσω των ομοαξονικών καλωδίων της τηλεόρασης, πλέον μπορείτε να χρησιμοποιείτε επίσης το δίκτυο σύνδεσης στο Internet για να παρέχετε τηλεοπτικά κανάλια και VOD απευθείας στην τηλεόραση. Χάρη στο δίκτυο των συνεργατών μας, η διαδικτυακή σας πύλη θα προσαρμοστεί στις δικές σας απαιτήσεις.
Η τηλεόραση μπορεί να συνδεθεί σε εξωτερικούς αποκωδικοποιητές όλων των κύριων παρόχων αμφίδρομων συστημάτων, μέσω του πρωτόκολλου Serial Xpress (SXP).
Δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο; Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Philips TV Remote στο smartphone ή το tablet για να ελέγχετε την τηλεόρασή σας, να επιλέγετε τις εφαρμογές που θέλετε να προβάλλετε και να αποκτάτε πρόσβαση στο SmartInfo. Διατίθεται για δωρεάν λήψη σε συσκευές iOS και Android.
Εικόνα/Οθόνη
Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
Android TV
Λειτουργίες
Λειτουργίες Hospitality
Λειτουργίες για υπηρεσίες υγείας
Πολυμέσα
Ήχος
Ρεύμα
Αξεσουάρ
Ασύρματη συνδεσιμότητα
Συνδεσιμότητα κάτω
Συνδεσιμότητα πλάι
Συνδεσιμότητα πίσω
Βελτιώσεις συνδεσιμότητας
Σχεδίαση
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