Βελτιώστε τις υπηρεσίες που προσφέρετε στους πελάτες σας με προσαρμόσιμες σελίδες που παρέχουν πληροφορίες για το ξενοδοχείο.
Με το SmartInstall μπορείτε να διαμορφώνετε από πριν τις ρυθμίσεις των τηλεοράσεων, καθώς και να αναβαθμίζετε τις τηλεοράσεις εξ αποστάσεως από ένα μόνο σημείο. Με το SmartInfo μπορείτε να κοινοποιείτε πληροφορίες, να προβάλλετε την επιχείρησή σας και να προωθείτε υπηρεσίες όπως το εστιατόριο ή το σπα, ώστε να αυξάνετε τα κέρδη σας χωρίς να χρειάζεστε ξεχωριστό σύστημα.
Κοινοποιήστε πληροφορίες και προβάλετε την επιχείρησή σας
Με το SmartInfo μπορείτε να προσαρμόζετε πλήρως τις πληροφορίες του ξενοδοχείου σας και να τις προβάλλετε στους πελάτες σας. Ενημερώστε τους πελάτες σας και αυξήστε τα κέρδη σας προωθώντας το όνομα και τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου σας.
Προσφέρετε στους πελάτες σας αποκλειστικό περιεχόμενο και αυξήστε τα κέρδη σας
Με τη λύση MyChoice μπορείτε να διαθέτετε premium τηλεοπτικά πακέτα στους πελάτες σας και να αυξάνετε τα κέρδη σας, ενώ ασχολείστε με άλλα πράγματα! Το MyChoice είναι ο πιο απλός τρόπος να κερδίσετε χρήματα από τις τηλεοράσεις σας.
Εύκολη λήψη των καναλιών
Όλες οι συνδεδεμένες τηλεοράσεις μας υποστηρίζουν τηλεοπτικά κανάλια μέσω υποδομής Internet. Μπορείτε ακόμα και να χρησιμοποιείτε καλωδιακά και διαδικτυακά κανάλια ταυτόχρονα. Μπορείτε να προβάλλετε κανάλια IPTV χωρίς αποκωδικοποιητή.
Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση εξ αποστάσεως
Αυτό το μοναδικό λογισμικό προσφέρεται δωρεάν και επιτρέπει την εύκολη διαχείριση και συντήρηση των τηλεοράσεων εξ αποστάσεως. Σας δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώνετε από πριν τις ρυθμίσεις των τηλεοράσεων και να αναβαθμίζετε τις τηλεοράσεις εξ αποστάσεως μέσω υπολογιστή χωρίς να ενοχλείτε τους πελάτες σας.
Προσφέρετε στους πελάτες σας μια πλούσια ποικιλία εφαρμογών κατά τη διαμονή τους
Με το SmartTV μπορείτε να διαμορφώνετε ειδικές εφαρμογές φιλοξενίας ηλεκτρονικά ανά ξενοδοχείο ή ανά δωμάτιο. Προσθέστε, διαγράψτε και οργανώστε τις εφαρμογές όπως θέλετε και αυξήστε αυτόματα τα κέρδη σας με επιπλέον έσοδα.
Οικονομία χρημάτων και χώρου, για να τα έχετε όλα
Το σύστημα IP είναι ήδη ενσωματωμένο στην τηλεόραση, προσφέροντας στους πελάτες σας μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Το σύστημα λειτουργεί με κανάλια RF και IP, ενώ μπορεί να κωδικοποιεί premium περιεχόμενο μέσω V-Secure.
Απολαύστε το δικό σας περιεχόμενο πολυμέσων σε μεγάλη οθόνη
Με το Miracast και το DirectShare οι πελάτες σας μπορούν να προβάλλουν στην τηλεόραση το δικό τους περιεχόμενο πολυμέσων από οποιαδήποτε έξυπνη κινητή συσκευή, απολαμβάνοντας τη φιλοξενία σας με την καλύτερη δυνατή ψυχαγωγία.
Εύκολη σύνδεση με τον αποκωδικοποιητή
Το Serial Xpress χρησιμοποιείται συνήθως ως πρωτόκολλο επικοινωνίας, μέσω φυσικής σύνδεσης μεταξύ τηλεόρασης και αποκωδικοποιητή. Το SXP χρησιμοποιεί το ίδιο πρωτόκολλο και είναι βελτιστοποιημένο για εγκαταστάσεις υγείας.
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Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο, θα φύγετε από τον επίσημο ιστότοπο της Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Τυχόν σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε σχέση ή έγκριση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτούς τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Η Philips δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις κανενός είδους σχετικά με ιστότοπους τρίτων ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς.