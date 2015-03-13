Δείτε το περιεχόμενό σας όπως ποτέ άλλοτε, με ανάλυση τέσσερις φορές μεγαλύτερη από τις συμβατικές οθόνες. Αυτή η μεγάλη οθόνη 84" διαθέτει 3840 x 2160 pixel και σας ανοίγει το παράθυρο σε έναν νέο κόσμο.
Αυτό το προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις για μείωση του ΦΠΑ
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Διαχειριστείτε και ελέγξτε το δίκτυό σας από απόσταση μέσω του SmartControl
Με το SmartControl μπορείτε να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε το δίκτυο των οθονών σας από απόσταση, μέσω των RJ45 και RS232C. Τελειοποιήστε εύκολα όλες τις ρυθμίσεις της οθόνης, όπως η ανάλυση, η φωτεινότητα και η αντίθεση, και κλωνοποιήστε τις σε ολόκληρο το δίκτυο.
Το περιεχόμενο δεν σταματάει να λειτουργεί με το FailOver
Σε απαιτητικές διαφημιστικές εφαρμογές, είναι πολύ σημαντικό το περιεχόμενό σας να μην σταματάει να λειτουργεί. Κι επειδή είναι σχεδόν απίθανο να μην αντιμετωπίσετε κάποια βλάβη, το FailOver σάς παρέχει προστασία με μια επαναστατική τεχνολογία που αναπαράγει τα αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου σας στην οθόνη σε περίπτωση βλάβης του προγράμματος αναπαραγωγής. Το FailOver ενεργοποιείται αμέσως μόλις σημειωθεί βλάβη στην κύρια είσοδο. Απλώς, επιλέξτε μια κύρια σύνδεση εισόδου και μια σύνδεση για το FailOver για να έχετε άμεση προστασία.
SmartPower για εξοικονόμηση ενέργειας
Το σύστημα μπορεί να ελέγξει και να προρυθμίσει την ένταση του οπίσθιου φωτισμού ώστε να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος έως και 50%, εξοικονομώντας σημαντικά στην κατανάλωση ενέργειας.
Σχεδιασμένη για λειτουργία 24/7
Επειδή ξέρουμε ότι οι επιχειρήσεις δεν κοιμούνται ποτέ, οι οθόνες δημόσιας προβολής μας είναι σχεδιασμένες για λειτουργία επί 24ώρου βάσεως. Αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει η κορυφαία τεχνολογία μας, μπορείτε να βασίζεστε στις οθόνες αυτές για αξιόπιστη συνεχή λειτουργία.
Προαιρετικό OPS Insert για δημιουργία ολοκληρωμένης λύσης
Μετατρέψτε την οθόνη σας σε ολοκληρωμένη ψηφιακή λύση προβολής και δημιουργήστε ένα δίκτυο οθονών που είναι συνδεδεμένο, έξυπνο και ασφαλές. Το OPS (Open Pluggable Specification) είναι μια υποδοχή βιομηχανικού προτύπου στην οποία μπορείτε να συνδέσετε ένα τυποποιημένο για OPS media player. Αυτή η λύση χωρίς καλώδια σάς δίνει τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε, να χρησιμοποιήσετε ή να συντηρήσετε τον εξοπλισμό σας όποτε είναι απαραίτητο.
Αναπαραγωγή περιεχομένου από 4 ξεχωριστές εισόδους με το QuadViewer
Χρησιμοποιήστε με μεγαλύτερη ευελιξία την επιφάνεια της οθόνης σας. Με τη δυνατότητα αναπαραγωγής περιεχομένου από έως τέσσερις ξεχωριστές εισόδους, όλα σε μία οθόνη. Το QuadViewer είναι ιδανικό για αίθουσες ελέγχου, εταιρικά περιβάλλοντα, και αίθουσες συσκέψεων.
Συνδέστε και ελέγξτε το περιεχόμενό σας μέσω του cloud με το HTML5
Συνδέστε και ελέγξτε το περιεχόμενο μέσω του cloud με το ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης HTML5. Σχεδιάστε το δικό σας περιεχόμενο στο διαδίκτυο και συνδέστε το σε μια οθόνη ή σε ολόκληρο το δίκτυό σας. Απλώς συνδέστε ένα καλώδιο Ιnternet RJ45 για να συνδεθείτε στο δίκτυο, συνδέστε την οθόνη με την αποκλειστική διεύθυνση URL και είστε έτοιμοι για αναπαραγωγή του περιεχομένου σας με βάση το cloud.
Προγραμματίστε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε με το SmartPlayer
Μετατρέψτε τη συσκευή USB που διαθέτετε σε μια πραγματικά οικονομική συσκευή ψηφιακής σήμανσης. Απλώς αποθηκεύστε το περιεχόμενό σας (βίντεο, ήχος, εικόνες) στη συσκευή USB που διαθέτετε και συνδέστε την στην οθόνη σας. Δημιουργήστε τη λίστα αναπαραγωγής σας, προγραμματίστε το περιεχόμενό σας μέσω του μενού στην οθόνη και απολαύστε τις δικές σας λίστες αναπαραγωγής οποιαδήποτε στιγμή, όπου κι αν βρίσκεστε.
4K Ultra HD: ανάλυση που δεν έχετε δει ποτέ πριν
Παρακολουθήστε λύσεις προβολής όπως ποτέ άλλοτε, με ανάλυση τέσσερις φορές υψηλότερη από αυτήν μιας συμβατικής οθόνης Full HD. Τα 3840 x 2160 pixel προσφέρουν τέλειες, ρεαλιστικές εικόνες και κάνουν την οθόνη σας να μοιάζει με παράθυρο σε έναν καινούριο κόσμο.
Λειτουργία κατακόρυφης προβολής
Μπορείτε να τοποθετήσετε με ασφάλεια την οθόνη στον τοίχο σε κατακόρυφη θέση.
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