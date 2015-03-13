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    Signage Solutions Οθόνη U-Line

    BDL8470EU/00

    Καθηλώστε το ακροατήριο

    Δείτε το περιεχόμενό σας όπως ποτέ άλλοτε, με ανάλυση τέσσερις φορές μεγαλύτερη από τις συμβατικές οθόνες. Αυτή η μεγάλη οθόνη 84" διαθέτει 3840 x 2160 pixel και σας ανοίγει το παράθυρο σε έναν νέο κόσμο.

    Signage Solutions Οθόνη U-Line

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    Καθηλώστε το ακροατήριο

    Με μια πολύ μεγάλη οθόνη

    • 84"
    • Οπίσθιος φωτισμός Edge LED
    • Ultra HD
    Διαχειριστείτε και ελέγξτε το δίκτυό σας από απόσταση μέσω του SmartControl

    Διαχειριστείτε και ελέγξτε το δίκτυό σας από απόσταση μέσω του SmartControl

    Με το SmartControl μπορείτε να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε το δίκτυο των οθονών σας από απόσταση, μέσω των RJ45 και RS232C. Τελειοποιήστε εύκολα όλες τις ρυθμίσεις της οθόνης, όπως η ανάλυση, η φωτεινότητα και η αντίθεση, και κλωνοποιήστε τις σε ολόκληρο το δίκτυο.

    Το περιεχόμενο δεν σταματάει να λειτουργεί με το FailOver

    Το περιεχόμενο δεν σταματάει να λειτουργεί με το FailOver

    Σε απαιτητικές διαφημιστικές εφαρμογές, είναι πολύ σημαντικό το περιεχόμενό σας να μην σταματάει να λειτουργεί. Κι επειδή είναι σχεδόν απίθανο να μην αντιμετωπίσετε κάποια βλάβη, το FailOver σάς παρέχει προστασία με μια επαναστατική τεχνολογία που αναπαράγει τα αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου σας στην οθόνη σε περίπτωση βλάβης του προγράμματος αναπαραγωγής. Το FailOver ενεργοποιείται αμέσως μόλις σημειωθεί βλάβη στην κύρια είσοδο. Απλώς, επιλέξτε μια κύρια σύνδεση εισόδου και μια σύνδεση για το FailOver για να έχετε άμεση προστασία.

    SmartPower για εξοικονόμηση ενέργειας

    SmartPower για εξοικονόμηση ενέργειας

    Το σύστημα μπορεί να ελέγξει και να προρυθμίσει την ένταση του οπίσθιου φωτισμού ώστε να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος έως και 50%, εξοικονομώντας σημαντικά στην κατανάλωση ενέργειας.

    Σχεδιασμένη για λειτουργία 24/7

    Σχεδιασμένη για λειτουργία 24/7

    Επειδή ξέρουμε ότι οι επιχειρήσεις δεν κοιμούνται ποτέ, οι οθόνες δημόσιας προβολής μας είναι σχεδιασμένες για λειτουργία επί 24ώρου βάσεως. Αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει η κορυφαία τεχνολογία μας, μπορείτε να βασίζεστε στις οθόνες αυτές για αξιόπιστη συνεχή λειτουργία.

    Προαιρετικό OPS Insert για δημιουργία ολοκληρωμένης λύσης

    Προαιρετικό OPS Insert για δημιουργία ολοκληρωμένης λύσης

    Μετατρέψτε την οθόνη σας σε ολοκληρωμένη ψηφιακή λύση προβολής και δημιουργήστε ένα δίκτυο οθονών που είναι συνδεδεμένο, έξυπνο και ασφαλές. Το OPS (Open Pluggable Specification) είναι μια υποδοχή βιομηχανικού προτύπου στην οποία μπορείτε να συνδέσετε ένα τυποποιημένο για OPS media player. Αυτή η λύση χωρίς καλώδια σάς δίνει τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε, να χρησιμοποιήσετε ή να συντηρήσετε τον εξοπλισμό σας όποτε είναι απαραίτητο.

    Αναπαραγωγή περιεχομένου από 4 ξεχωριστές εισόδους με το QuadViewer

    Αναπαραγωγή περιεχομένου από 4 ξεχωριστές εισόδους με το QuadViewer

    Χρησιμοποιήστε με μεγαλύτερη ευελιξία την επιφάνεια της οθόνης σας. Με τη δυνατότητα αναπαραγωγής περιεχομένου από έως τέσσερις ξεχωριστές εισόδους, όλα σε μία οθόνη. Το QuadViewer είναι ιδανικό για αίθουσες ελέγχου, εταιρικά περιβάλλοντα, και αίθουσες συσκέψεων.

    Συνδέστε και ελέγξτε το περιεχόμενό σας μέσω του cloud με το HTML5

    Συνδέστε και ελέγξτε το περιεχόμενό σας μέσω του cloud με το HTML5

    Συνδέστε και ελέγξτε το περιεχόμενο μέσω του cloud με το ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης HTML5. Σχεδιάστε το δικό σας περιεχόμενο στο διαδίκτυο και συνδέστε το σε μια οθόνη ή σε ολόκληρο το δίκτυό σας. Απλώς συνδέστε ένα καλώδιο Ιnternet RJ45 για να συνδεθείτε στο δίκτυο, συνδέστε την οθόνη με την αποκλειστική διεύθυνση URL και είστε έτοιμοι για αναπαραγωγή του περιεχομένου σας με βάση το cloud.

    Προγραμματίστε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε με το SmartPlayer

    Προγραμματίστε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε με το SmartPlayer

    Μετατρέψτε τη συσκευή USB που διαθέτετε σε μια πραγματικά οικονομική συσκευή ψηφιακής σήμανσης. Απλώς αποθηκεύστε το περιεχόμενό σας (βίντεο, ήχος, εικόνες) στη συσκευή USB που διαθέτετε και συνδέστε την στην οθόνη σας. Δημιουργήστε τη λίστα αναπαραγωγής σας, προγραμματίστε το περιεχόμενό σας μέσω του μενού στην οθόνη και απολαύστε τις δικές σας λίστες αναπαραγωγής οποιαδήποτε στιγμή, όπου κι αν βρίσκεστε.

    4K Ultra HD: ανάλυση που δεν έχετε δει ποτέ πριν

    Παρακολουθήστε λύσεις προβολής όπως ποτέ άλλοτε, με ανάλυση τέσσερις φορές υψηλότερη από αυτήν μιας συμβατικής οθόνης Full HD. Τα 3840 x 2160 pixel προσφέρουν τέλειες, ρεαλιστικές εικόνες και κάνουν την οθόνη σας να μοιάζει με παράθυρο σε έναν καινούριο κόσμο.

    Λειτουργία κατακόρυφης προβολής

    Μπορείτε να τοποθετήσετε με ασφάλεια την οθόνη στον τοίχο σε κατακόρυφη θέση.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Εικόνα/Οθόνη

      Diagonal screen size (metric)
      213.5  εκ.
      Diagonal screen size (inch)
      84  ίντσες
      Aspect ratio
      16:9
      Pixel pitch
      0,4845 x 0,4845 χιλ.
      Optimum resolution
      3840 x 2160 στα 60 Hz
      Brightness
      500  cd/m²
      Display colors
      1073 μ.
      Contrast ratio (typical)
      1400:1
      Dynamic contrast ratio
      500.000:1
      Response time (typical)
      12  ms
      Viewing angle (horizontal)
      178  μοίρες
      Viewing angle (vertical)
      178  μοίρες
      Picture enhancement
      • 3/2-2/2 pull down
      • Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D
      • Σάρωση απόπλεξης MA 3D
      • Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης
      • Σάρωση απόπλεξης εξισορρόπησης κίνησης
      • Προοδευτική σάρωση
      Panel technology
      IPS

    • Συνδεσιμότητα

      Audio output
      • Βύσμα 3,5 χιλ.
      • Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού ηχείου
      Video input
      • VGA (αναλογικό D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • HDMI (x3)
      • Σύνθετο (BNC)
      • Συνιστωσών (BNC)
      Audio input
      Βύσμα 3,5 χιλ.
      Other connections
      • USB
      • OPS
      Video output
      DisplayPort
      External control
      • Βύσμα 2,5 χιλ. RS232C (είσοδος/έξοδος)
      • RJ45

    • Άνεση

      Placement
      • Οριζόντια
      • Κατακόρυφη
      Screen saving functions
      Μετατόπιση Pixel, Χαμηλή φωτεινότητα
      Keyboard control
      • Κρυφό
      • Με δυνατότητα κλειδώματος
      Remote control signal
      Με δυνατότητα κλειδώματος
      Signal loop through
      • RS232
      • DisplayPort
      Ευκολία εγκατάστασης
      Έξυπνο εξάρτημα
      Energy saving functions
      Smart Power
      Άλλη ευκολία
      Λαβές μεταφοράς
      Network controllable
      • RS232
      • HDMI (ένα σύρμα)
      • LAN (RJ45)

    • Ήχος

      Built-in speakers
      2 x 10W RMS

    • Ρεύμα

      Mains power
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Consumption (Typical)
      400  W
      Standby power consumption
      <0,5W

    • Διαστάσεις

      Set Width
      1910,00  μμ
      Product weight
      70  κ.
      Set Height
      1102,00  μμ
      Set Depth
      77,80  μμ
      Wall Mount
      600 x 500 χιλ., M8
      Bezel width
      22,60 (Α/Δ), 25,60 (Κ/Β) χιλ.
      Product weight (lb)
      154  lb

    • Συνθήκες λειτουργίας

      Temperature range (operation)
      5 ~ 40  ° C
      MTBF
      50.000  ώρα(ες)
      Σχετική υγρασία
      20 ~ 80  %
      Temperature range (storage)
      -20 ~ 60  ° C

    • Αξεσουάρ

      Included accessories
      • Καλώδιο ρεύματος AC
      • Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
      • Οδηγός γρήγορης έναρξης
      • Τηλεχειριστήριο
      • Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM
      • Καλώδιο RS232
      • Καλώδιο HDMI
      Optional accessories
      • Κιτ βαθμονόμησης χρωμάτων (CCK4602)
      • Δέκτης HDBaseT OPS (CRD25)

    • Διάφορα

      On-Screen Display Languages
      • Αγγλικά
      • Γαλλικά
      • Γερμανικά
      • Ιταλικά
      • Πολωνικά
      • Ρωσικά
      • Ισπανικά
      • Τουρκικά
      • Απλοποιημένα κινέζικα
      • Παραδοσιακά Κινεζικά
      • Αραβικά
      • Ιαπωνικά
      Warranty
      Εγγύηση 3 ετών
      Regulatory approvals
      • CE
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • FCC, Κλάση A

    Περιεχόμενα συσκευασίας

    Άλλα μέρη στη συσκευασία

    • Καλώδιο ρεύματος AC
    • Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
    • Οδηγός γρήγορης έναρξης
    • Τηλεχειριστήριο
    • Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM
    • Καλώδιο RS232
    • Καλώδιο HDMI
    • Προαιρετικά αξεσουάρ: Κιτ βαθμονόμησης χρωμάτων (CCK4602)
    • Προαιρετικά αξεσουάρ: Δέκτης HDBaseT OPS (CRD25)
    Badge-D2C

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