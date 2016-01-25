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    Signage Solutions Οθόνη videowall

    BDL4988XC/00

    Συνολική αξιολόγηση / 5
    • Κριτικές Κριτικές

    Μεγάλο μέγεθος

    Συγκεντρώστε την προσοχή με την επαγγελματική οθόνη videowall της σειράς X-Line. Η ευκρινής αντίθεση και τα λεπτά πλαίσια προσφέρουν καθαρές εικόνες, από αεροδρόμια μέχρι συνεδριακούς χώρους.

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    Signage Solutions Οθόνη videowall

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    Μεγάλο μέγεθος

    Ευέλικτη οθόνη videowall.

    • 49"
    • Άμεσος οπίσθιος φωτισμός LED
    • Full HD
    • 450cd/m²
    Λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση με το CMND & Control

    Λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση με το CMND & Control

    Εκτελέστε το δίκτυο οθόνης σε μια τοπική σύνδεση (LAN). Το CMND & Control σάς επιτρέπει να εκτελείτε σημαντικές λειτουργίες όπως ο έλεγχος των εισόδων και η παρακολούθηση της κατάστασης της οθόνης. Είτε έχετε τον έλεγχο μίας είτε 100 οθονών.

    CMND & Create. Αναπτύξτε και προωθήστε το δικό σας περιεχόμενο

    CMND & Create. Αναπτύξτε και προωθήστε το δικό σας περιεχόμενο

    Ελέγξτε το περιεχόμενό σας με το CMND & Create. Μια διασύνδεση μεταφοράς και απόθεσης που απλοποιεί τη δημοσίευση του περιεχομένου σας, είτε πρόκειται για καθημερινές αναρτήσεις είτε για τις εταιρικές πληροφορίες μιας επωνυμίας. Χάρη στα προεγκατεστημένα πρότυπα και τα ενσωματωμένα widget, οι φωτογραφίες, τα κείμενα και τα βίντεό σας προβάλλονται σε χρόνο μηδέν.

    Η υποδοχή OPS επιτρέπει την ενσωμάτωση υπολογιστή χωρίς καλωδίωση

    Η υποδοχή OPS επιτρέπει την ενσωμάτωση υπολογιστή χωρίς καλωδίωση

    Ενσωματώστε έναν υπολογιστή με πλήρεις δυνατότητες ή μια μονάδα CRD50 με λειτουργικό σύστημα Android απευθείας στην επαγγελματική σας οθόνη Philips. Η υποδοχή OPS περιέχει όλες τις συνδέσεις που χρειάζεστε για τη λειτουργία της λύσης σας, καθώς και τροφοδοσία ρεύματος.

    Η λειτουργία FailOver διασφαλίζει τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου

    Η λειτουργία FailOver διασφαλίζει τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου

    Από την αίθουσα αναμονής έως την αίθουσα συσκέψεων, διασφαλίστε τη συνεχή λειτουργία της οθόνης. Η λειτουργία FailOver επιτρέπει την αυτόματη εναλλαγή της επαγγελματικής οθόνης της Philips μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας εισόδου, διασφαλίζοντας τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου ακόμη και αν τερματιστεί η λειτουργία της κύριας πηγής. Ρυθμίστε απλώς μια λίστα με εναλλακτικές εισόδους για να είστε σίγουροι ότι το περιεχόμενο της επιχείρησή σας θα προβάλλεται σε κάθε περίπτωση.

    Εξαιρετικά λεπτά πλαίσια (3,5 χιλ), για απερίσπαστες προβολές

    Εξαιρετικά λεπτά πλαίσια (3,5 χιλ), για απερίσπαστες προβολές

    Λειτουργία παράθεσης. Δημιουργήστε videowall 4K σε οποιοδήποτε μέγεθος

    Συνδέστε δύο ή περισσότερες επαγγελματικές οθόνες Philips για να δημιουργήσετε ένα videowall, χωρίς να χρειάζεστε εξωτερικές συσκευές. Μία μόνο συσκευή φροντίζει το περιεχόμενο, είτε έχετε τέσσερις οθόνες είτε 40. Το περιεχόμενο 4K υποστηρίζεται πλήρως, ενώ αν το εμφανίζετε σε τέσσερις οθόνες θα απολαμβάνετε την καλύτερη δυνατή ανάλυση, κουκίδα προς κουκίδα.

    Προσθήκη της επεξεργαστικής ισχύος Android με μια προαιρετική μονάδα CRD50

    Ενσωματώστε ένα SOC (System-on-Chip) Android στην επαγγελματική σας οθόνη Philips. Η προαιρετική μονάδα CRD50 είναι μια συσκευή OPS που προσφέρει την επεξεργαστική ισχύ Android χωρίς να χρειάζονται καλώδια. Απλά συνδέστε την στην υποδοχή OPS, η οποία περιέχει όλες τις συνδέσεις που χρειάζονται για τη λειτουργία της μονάδα (καθώς και τροφοδοσία ρεύματος).

    Απομακρυσμένη διαχείριση συστήματος μέσω CMND

    Αποκτήστε τον έλεγχο του δικτύου της επαγγελματικής οθόνης Philips. Το CMND σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε, να ενημερώνετε, να συντηρείτε και να προβάλλετε περιεχόμενο μέσω μιας εύχρηστης διασύνδεσης. Ελέγξτε τα πάντα, από την εγκατάσταση μέχρι την καθημερινή λειτουργία.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Εικόνα/Οθόνη

      Diagonal screen size (metric)
      123.2  εκ.
      Diagonal screen size (inch)
      48.5  ίντσες
      Aspect ratio
      16:9
      Panel resolution
      1920x1080p
      Pixel pitch
      0,56 x 0,56 χιλ.
      Optimum resolution
      1920 x 1080 στα 60 Hz
      Brightness
      450  cd/m²
      Display colors
      1073 μ.
      Contrast ratio (typical)
      1300:1
      Dynamic contrast ratio
      500.000:1
      Response time (typical)
      8  ms
      Viewing angle (horizontal)
      178  μοίρες
      Viewing angle (vertical)
      178  μοίρες
      Picture enhancement
      • 3/2-2/2 pull down
      • Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D
      • Σάρωση απόπλεξης εξισορρόπησης κίνησης
      • Προοδευτική σάρωση
      • Σάρωση απόπλεξης MA 3D
      • Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης

    • Συνδεσιμότητα

      Audio output
      • Ήχου αριστερά/δεξιά (RCA)
      • Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού ηχείου
      Video input
      • DVI-D
      • HDMI (x2)
      • VGA (αναλογικό D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      • Είσοδος σήματος συνιστωσών (BNC x3)
      • Σύνθετο (BNC)
      Audio input
      • Βύσμα 3,5 χιλ.
      • Ήχου αριστερά/δεξιά (RCA)
      Other connections
      OPS
      Video output
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (μέσω DVI-I)
      External control
      • Βύσμα 3,5 χιλ. IR (είσοδος/έξοδος)
      • RJ45
      • Βύσμα 2,5 χιλ. RS232C (είσοδος/έξοδος)

    • Άνεση

      Placement
      • Οριζόντια (24/7)
      • Κατακόρυφα (24/7)
      Tiled Matrix
      Έως 10 x 10
      Screen saving functions
      Μετατόπιση pixel, χαμηλή φωτεινότητα
      Signal loop through
      • RS232
      • VGA
      • DisplayPort
      • DVI
      • IR Loopthrough
      Ευκολία εγκατάστασης
      Λαβές μεταφοράς
      Energy saving functions
      Smart Power
      Network controllable
      • RS232
      • RJ45
      • Κάρτα OPS RS232
      • One Wire (HDMI-CEC)

    • Ήχος

      Built-in speakers
      2 x 10W (RMS)

    • Ρεύμα

      Κατανάλωση (Λειτουργία ενεργοποίησης)
      110 W (μέθοδος δοκιμής EnergyStar 6.0)
      Standby power consumption
      <0,5W

    • Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

      Computer formats
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1920 x 1200, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30Hz
      Video formats
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 2160p, 30Hz

    • Διαστάσεις

      Πάχος πλαισίου
      3,5 χιλ.
      Set Width
      1077,6  μμ
      Product weight
      21,6  κ.
      Set Height
      607,8  μμ
      Set Depth
      103,8  μμ
      Set Width (inch)
      42,4  ίντσες
      Set Height (inch)
      23.9  ίντσες
      Wall Mount
      400 x 400 χιλ., M6
      Set Depth (inch)
      4,1  ίντσες
      Bezel width
      Επάνω/αριστερά: 2,35 χιλ. Κάτω/δεξιά: 1,25 χιλ.
      Product weight (lb)
      47,6  lb

    • Συνθήκες λειτουργίας

      Altitude
      0 ~ 3000 m
      Temperature range (operation)
      0 ~ 40  ° C
      MTBF
      60.000  ώρα(ες)
      Σχετική υγρασία
      20 ~ 80  %
      Temperature range (storage)
      -20 ~ 60  ° C

    • Αξεσουάρ

      Included accessories
      • Τηλεχειριστήριο
      • Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
      • Καλώδιο ρεύματος AC
      • Καλώδιο RS232
      • Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM
      • Οδηγός γρήγορης έναρξης
      • Ακίδες ευθυγράμμισης άκρων
      • Πλάκες ευθυγράμμισης άκρων
      • Καλώδιο DVI-D
      Optional accessories
      • Κιτ φινιρίσματος άκρων
      • Κιτ βαθμονόμησης χρωμάτων (CCK4602)
      • Αισθητήρας κίνησης υπερύθρων (CRD41)

    • Διάφορα

      On-Screen Display Languages
      • Αραβικά
      • Απλοποιημένα κινέζικα
      • Παραδοσιακά Κινεζικά
      • Αγγλικά
      • Γαλλικά
      • Γερμανικά
      • Ιταλικά
      • Ιαπωνικά
      • Πολωνικά
      • Ρωσικά
      • Ισπανικά
      • Τουρκικά
      Warranty
      Εγγύηση 3 ετών
      Regulatory approvals
      • CE
      • FCC, Κλάση B
      • UL/cUL
      • CB
      • GOST
      • EPEAT

    Περιεχόμενα συσκευασίας

    Άλλα μέρη στη συσκευασία

    • Τηλεχειριστήριο
    • Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
    • Καλώδιο ρεύματος AC
    • Καλώδιο RS232
    • Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM
    • Οδηγός γρήγορης έναρξης
    • Ακίδες ευθυγράμμισης άκρων
    • Πλάκες ευθυγράμμισης άκρων
    • Καλώδιο DVI-D
    • Προαιρετικά αξεσουάρ: Κιτ φινιρίσματος άκρων
    • Προαιρετικά αξεσουάρ: Κιτ βαθμονόμησης χρωμάτων (CCK4602)
    • Προαιρετικά αξεσουάρ: Αισθητήρας κίνησης υπερύθρων (CRD41)
    Badge-D2C

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