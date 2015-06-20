Άλλα μέρη στη συσκευασία
- Τηλεχειριστήριο
- Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
- Καλώδιο ρεύματος AC
- Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Καλώδιο RS232
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Δέκτης HDBaseT OPS (CRD25)
BDL4780VH/00
Κορυφαία ευκρίνεια για πιο καθαρές εικόνες
Με αυτή την οθόνη Signage Solution υψηλής φωτεινότητας, θα απολαμβάνετε όλα τα πλεονεκτήματα της προηγμένης συνδεσιμότητας και τις δυνατότητες διαχείρισης περιεχομένου, ενώ εξασφαλίζετε απομακρυσμένη διαχείριση με ελάχιστο κόστος ιδιοκτησίας.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Απολαύστε εξαιρετική οπτική εμπειρία ακόμα και σε χώρους που φωτίζονται με άμεσο ηλιακό φως, χάρη στην οθόνη 2000 nit. Η υψηλή φωτεινότητα προσφέρει ένα ευρύ σύνολο νέων δυνατοτήτων εφαρμογής, ειδικά σε μέρη με υψηλά επίπεδα φωτισμού στον περιβάλλοντα χώρο, αποδίδοντας πεντακάθαρες εικόνες σε όλες τις τοποθεσίες όπου ο φωτισμός αποτελεί πρόβλημα.
Με το SmartControl μπορείτε να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε το δίκτυο των οθονών σας από απόσταση, μέσω των RJ45 και RS232C. Τελειοποιήστε εύκολα όλες τις ρυθμίσεις της οθόνης, όπως η ανάλυση, η φωτεινότητα και η αντίθεση, και κλωνοποιήστε τις σε ολόκληρο το δίκτυο.
Μετατρέψτε την οθόνη σας σε ολοκληρωμένη ψηφιακή λύση προβολής και δημιουργήστε ένα δίκτυο οθονών που είναι συνδεδεμένο, έξυπνο και ασφαλές. Το OPS (Open Pluggable Specification) είναι μια υποδοχή βιομηχανικού προτύπου στην οποία μπορείτε να συνδέσετε ένα τυποποιημένο για OPS media player. Αυτή η λύση χωρίς καλώδια σάς δίνει τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε, να χρησιμοποιήσετε ή να συντηρήσετε τον εξοπλισμό σας όποτε είναι απαραίτητο.
Συνδέστε και ελέγξτε το περιεχόμενο μέσω του cloud με το ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης HTML5. Σχεδιάστε το δικό σας περιεχόμενο στο διαδίκτυο και συνδέστε το σε μια οθόνη ή σε ολόκληρο το δίκτυό σας. Απλώς συνδέστε ένα καλώδιο Ιnternet RJ45 για να συνδεθείτε στο δίκτυο, συνδέστε την οθόνη με την αποκλειστική διεύθυνση URL και είστε έτοιμοι για αναπαραγωγή του περιεχομένου σας με βάση το cloud.
Δωρεάν και εύχρηστο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου που λειτουργεί αποκλειστικά με τις οθόνες Signage Solution της Philips για τη διαχείριση του ψηφιακού σας περιεχομένου. Με το SmartCMS μπορείτε να δημιουργείτε και να προγραμματίζετε το δικό σας περιεχόμενο για όλο το 24ωρο, σε καθημερινή βάση. Απλώς δημιουργήστε το δίκτυό σας, σχεδιάστε το περιεχόμενό σας και προγραμματίστε τη λίστα αναπαραγωγής σας και είστε έτοιμοι για αναπαραγωγή!
Σε απαιτητικές διαφημιστικές εφαρμογές, είναι πολύ σημαντικό το περιεχόμενό σας να μην σταματάει να λειτουργεί. Κι επειδή είναι σχεδόν απίθανο να μην αντιμετωπίσετε κάποια βλάβη, το FailOver σάς παρέχει προστασία με μια επαναστατική τεχνολογία που αναπαράγει τα αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου σας στην οθόνη σε περίπτωση βλάβης του προγράμματος αναπαραγωγής. Το FailOver ενεργοποιείται αμέσως μόλις σημειωθεί βλάβη στην κύρια είσοδο. Απλώς, επιλέξτε μια κύρια σύνδεση εισόδου και μια σύνδεση για το FailOver για να έχετε άμεση προστασία.
Μετατρέψτε τη συσκευή USB που διαθέτετε σε μια πραγματικά οικονομική συσκευή ψηφιακής σήμανσης. Απλώς αποθηκεύστε το περιεχόμενό σας (βίντεο, ήχος, εικόνες) στη συσκευή USB που διαθέτετε και συνδέστε την στην οθόνη σας. Δημιουργήστε τη λίστα αναπαραγωγής σας, προγραμματίστε το περιεχόμενό σας μέσω του μενού στην οθόνη και απολαύστε τις δικές σας λίστες αναπαραγωγής οποιαδήποτε στιγμή, όπου κι αν βρίσκεστε.
Το σύστημα μπορεί να ελέγξει και να προρυθμίσει την ένταση του οπίσθιου φωτισμού ώστε να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος έως και 50%, εξοικονομώντας σημαντικά στην κατανάλωση ενέργειας.
Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Τώρα μπορείτε να έχετε μοναδική λεπτομέρεια σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για μια πραγματικά ρεαλιστική εικόνα.
Εικόνα/Οθόνη
Συνδεσιμότητα
Άνεση
Ήχος
Ρεύμα
Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης
Διαστάσεις
Συνθήκες λειτουργίας
Εφαρμογές πολυμέσων
Αξεσουάρ
Διάφορα
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