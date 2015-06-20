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  • Κορυφαία ευκρίνεια για πιο καθαρές εικόνες Κορυφαία ευκρίνεια για πιο καθαρές εικόνες Κορυφαία ευκρίνεια για πιο καθαρές εικόνες

    Signage Solutions Οθόνη V-Line

    BDL4780VH/00

    Συνολική αξιολόγηση / 5
    • Κριτικές Κριτικές

    Κορυφαία ευκρίνεια για πιο καθαρές εικόνες

    Με αυτή την οθόνη Signage Solution υψηλής φωτεινότητας, θα απολαμβάνετε όλα τα πλεονεκτήματα της προηγμένης συνδεσιμότητας και τις δυνατότητες διαχείρισης περιεχομένου, ενώ εξασφαλίζετε απομακρυσμένη διαχείριση με ελάχιστο κόστος ιδιοκτησίας.

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    Signage Solutions Οθόνη V-Line

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    Κορυφαία ευκρίνεια για πιο καθαρές εικόνες

    Με μια εξαιρετικά φωτεινή οθόνη

    • 47"
    • Άμεσος οπίσθιος φωτισμός LED
    • Full HD
    • 2000cd/m²
    Προβάλλει εικόνες εξαιρετικά υψηλής φωτεινότητας ακόμη και στο φως της ημέρας

    Προβάλλει εικόνες εξαιρετικά υψηλής φωτεινότητας ακόμη και στο φως της ημέρας

    Απολαύστε εξαιρετική οπτική εμπειρία ακόμα και σε χώρους που φωτίζονται με άμεσο ηλιακό φως, χάρη στην οθόνη 2000 nit. Η υψηλή φωτεινότητα προσφέρει ένα ευρύ σύνολο νέων δυνατοτήτων εφαρμογής, ειδικά σε μέρη με υψηλά επίπεδα φωτισμού στον περιβάλλοντα χώρο, αποδίδοντας πεντακάθαρες εικόνες σε όλες τις τοποθεσίες όπου ο φωτισμός αποτελεί πρόβλημα.

    Διαχειριστείτε και ελέγξτε το δίκτυό σας από απόσταση μέσω του SmartControl

    Διαχειριστείτε και ελέγξτε το δίκτυό σας από απόσταση μέσω του SmartControl

    Με το SmartControl μπορείτε να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε το δίκτυο των οθονών σας από απόσταση, μέσω των RJ45 και RS232C. Τελειοποιήστε εύκολα όλες τις ρυθμίσεις της οθόνης, όπως η ανάλυση, η φωτεινότητα και η αντίθεση, και κλωνοποιήστε τις σε ολόκληρο το δίκτυο.

    Προαιρετικό OPS Insert για δημιουργία ολοκληρωμένης λύσης

    Προαιρετικό OPS Insert για δημιουργία ολοκληρωμένης λύσης

    Μετατρέψτε την οθόνη σας σε ολοκληρωμένη ψηφιακή λύση προβολής και δημιουργήστε ένα δίκτυο οθονών που είναι συνδεδεμένο, έξυπνο και ασφαλές. Το OPS (Open Pluggable Specification) είναι μια υποδοχή βιομηχανικού προτύπου στην οποία μπορείτε να συνδέσετε ένα τυποποιημένο για OPS media player. Αυτή η λύση χωρίς καλώδια σάς δίνει τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε, να χρησιμοποιήσετε ή να συντηρήσετε τον εξοπλισμό σας όποτε είναι απαραίτητο.

    Συνδέστε και ελέγξτε το περιεχόμενό σας μέσω του cloud με το HTML5

    Συνδέστε και ελέγξτε το περιεχόμενό σας μέσω του cloud με το HTML5

    Συνδέστε και ελέγξτε το περιεχόμενο μέσω του cloud με το ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης HTML5. Σχεδιάστε το δικό σας περιεχόμενο στο διαδίκτυο και συνδέστε το σε μια οθόνη ή σε ολόκληρο το δίκτυό σας. Απλώς συνδέστε ένα καλώδιο Ιnternet RJ45 για να συνδεθείτε στο δίκτυο, συνδέστε την οθόνη με την αποκλειστική διεύθυνση URL και είστε έτοιμοι για αναπαραγωγή του περιεχομένου σας με βάση το cloud.

    Δωρεάν και εύχρηστη διαχείριση περιεχομένου με το SmartCMS

    Δωρεάν και εύχρηστη διαχείριση περιεχομένου με το SmartCMS

    Δωρεάν και εύχρηστο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου που λειτουργεί αποκλειστικά με τις οθόνες Signage Solution της Philips για τη διαχείριση του ψηφιακού σας περιεχομένου. Με το SmartCMS μπορείτε να δημιουργείτε και να προγραμματίζετε το δικό σας περιεχόμενο για όλο το 24ωρο, σε καθημερινή βάση. Απλώς δημιουργήστε το δίκτυό σας, σχεδιάστε το περιεχόμενό σας και προγραμματίστε τη λίστα αναπαραγωγής σας και είστε έτοιμοι για αναπαραγωγή!

    Το περιεχόμενο δεν σταματάει να λειτουργεί με το FailOver

    Το περιεχόμενο δεν σταματάει να λειτουργεί με το FailOver

    Σε απαιτητικές διαφημιστικές εφαρμογές, είναι πολύ σημαντικό το περιεχόμενό σας να μην σταματάει να λειτουργεί. Κι επειδή είναι σχεδόν απίθανο να μην αντιμετωπίσετε κάποια βλάβη, το FailOver σάς παρέχει προστασία με μια επαναστατική τεχνολογία που αναπαράγει τα αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου σας στην οθόνη σε περίπτωση βλάβης του προγράμματος αναπαραγωγής. Το FailOver ενεργοποιείται αμέσως μόλις σημειωθεί βλάβη στην κύρια είσοδο. Απλώς, επιλέξτε μια κύρια σύνδεση εισόδου και μια σύνδεση για το FailOver για να έχετε άμεση προστασία.

    Προγραμματίστε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε με το SmartPlayer

    Προγραμματίστε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε με το SmartPlayer

    Μετατρέψτε τη συσκευή USB που διαθέτετε σε μια πραγματικά οικονομική συσκευή ψηφιακής σήμανσης. Απλώς αποθηκεύστε το περιεχόμενό σας (βίντεο, ήχος, εικόνες) στη συσκευή USB που διαθέτετε και συνδέστε την στην οθόνη σας. Δημιουργήστε τη λίστα αναπαραγωγής σας, προγραμματίστε το περιεχόμενό σας μέσω του μενού στην οθόνη και απολαύστε τις δικές σας λίστες αναπαραγωγής οποιαδήποτε στιγμή, όπου κι αν βρίσκεστε.

    SmartPower για εξοικονόμηση ενέργειας

    SmartPower για εξοικονόμηση ενέργειας

    Το σύστημα μπορεί να ελέγξει και να προρυθμίσει την ένταση του οπίσθιου φωτισμού ώστε να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος έως και 50%, εξοικονομώντας σημαντικά στην κατανάλωση ενέργειας.

    Full HD LED TV για εκθαμβωτικές εικόνες LED με απίστευτη αντίθεση

    Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Τώρα μπορείτε να έχετε μοναδική λεπτομέρεια σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για μια πραγματικά ρεαλιστική εικόνα.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Εικόνα/Οθόνη

      Diagonal screen size (inch)
      46.96  ίντσες
      Aspect ratio
      16:9
      Panel resolution
      1920x1080p
      Optimum resolution
      1920 x 1080 στα 60 Hz
      Brightness
      2000  cd/m²
      Display colors
      1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
      Contrast ratio (typical)
      1300:1
      Dynamic contrast ratio
      500.000:1
      Response time (typical)
      10  ms
      Viewing angle (horizontal)
      178  μοίρες
      Viewing angle (vertical)
      178  μοίρες
      Picture enhancement
      • 3/2-2/2 pull down
      • Σάρωση απόπλεξης εξισορρόπησης κίνησης
      • Προοδευτική σάρωση
      • Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης
      DICOM
      Clinical D-image

    • Συνδεσιμότητα

      Audio output
      • Ήχου αριστερά/δεξιά (RCA)
      • Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού ηχείου
      Video input
      • DisplayPort (1.2)
      • HDMI (x2)
      • DVI-D
      • VGA (αναλογικό D-Sub)
      • USB
      • Συνιστωσών (BNC)
      • Σύνθετο (BNC)
      Audio input
      • Βύσμα 3,5 χιλ.
      • Ήχου αριστερά/δεξιά (RCA)
      Other connections
      • OPS
      • USB
      Video output
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (αναλογικό D-Sub)
      External control
      • RJ45
      • Βύσμα 2,5 χιλ. RS232C (είσοδος/έξοδος)
      • Βύσμα 3,5 χιλ. IR (είσοδος/έξοδος)

    • Άνεση

      Placement
      • Κατακόρυφη
      • Οριζόντια
      Tiled Matrix
      Έως 10 x 10
      Screen saving functions
      Μετατόπιση pixel, χαμηλή φωτεινότητα
      Keyboard control
      • Κρυφό
      • Με δυνατότητα κλειδώματος
      Signal loop through
      • DVI
      • VGA
      • RS232
      • DisplayPort
      • IR Loopthrough
      Energy saving functions
      Smart Power
      Λειτουργίες ελέγχου ασφαλείας
      • Έλεγχος υπερθέρμανσης
      • Αισθητήρας θερμοκρασίας
      Network controllable
      • RJ45
      • RS232
      • Κάρτα OPS RS232
      • One Wire (HDMI-CEC)

    • Ήχος

      Built-in speakers
      2 x 10W

    • Ρεύμα

      Mains power
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Κατανάλωση (Λειτουργία ενεργοποίησης)
      160 W (μέθοδος δοκιμής EnergyStar 6.0)
      Standby power consumption
      <0,5 W

    • Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

      Computer formats
      • 1920 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1366 x 768, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      Video formats
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 576i, 50Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 480p, 60Hz
      • 480i, 60Hz

    • Διαστάσεις

      Set Width
      1076,20  μμ
      Product weight
      24  κ.
      Set Height
      620,59  μμ
      Set Depth
      132,10  μμ
      Wall Mount
      400 x 400 χιλ., M6
      Bezel width
      15,6 χιλ.
      Product weight (lb)
      52,9  lb

    • Συνθήκες λειτουργίας

      Altitude
      0 ~ 3000 m
      Temperature range (operation)
      5 ~ 40  ° C
      MTBF
      60.000  ώρα(ες)
      Σχετική υγρασία
      20 ~ 80  %
      Temperature range (storage)
      -20 ~ 60  ° C

    • Εφαρμογές πολυμέσων

      USB Playback Video
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      USB Playback Picture
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB Playback Audio
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Αξεσουάρ

      Included accessories
      • Τηλεχειριστήριο
      • Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
      • Καλώδιο ρεύματος AC
      • Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM
      • Οδηγός γρήγορης έναρξης
      • Καλώδιο RS232
      Optional accessories
      Δέκτης HDBaseT OPS (CRD25)
      Stand
      BM04642 / BM02542 (προαιρετικά)

    • Διάφορα

      On-Screen Display Languages
      • Αγγλικά
      • Γαλλικά
      • Γερμανικά
      • Ιταλικά
      • Πολωνικά
      • Ρωσικά
      • Απλοποιημένα κινέζικα
      • Ισπανικά
      • Τουρκικά
      • Αραβικά
      • Ιαπωνικά
      • Παραδοσιακά Κινεζικά
      Warranty
      Εγγύηση 3 ετών
      Regulatory approvals
      • CE
      • FCC, Κλάση B
      • UL/cUL
      • CCC
      • RoHS
      • C-Tick
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI

    Περιεχόμενα συσκευασίας

    Άλλα μέρη στη συσκευασία

    • Τηλεχειριστήριο
    • Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
    • Καλώδιο ρεύματος AC
    • Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM
    • Οδηγός γρήγορης έναρξης
    • Καλώδιο RS232
    • Προαιρετικά αξεσουάρ: Δέκτης HDBaseT OPS (CRD25)
    Badge-D2C

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