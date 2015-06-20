Το περιεχόμενο δεν σταματάει να λειτουργεί με το FailOver

Σε απαιτητικές διαφημιστικές εφαρμογές, είναι πολύ σημαντικό το περιεχόμενό σας να μην σταματάει να λειτουργεί. Κι επειδή είναι σχεδόν απίθανο να μην αντιμετωπίσετε κάποια βλάβη, το FailOver σάς παρέχει προστασία με μια επαναστατική τεχνολογία που αναπαράγει τα αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου σας στην οθόνη σε περίπτωση βλάβης του προγράμματος αναπαραγωγής. Το FailOver ενεργοποιείται αμέσως μόλις σημειωθεί βλάβη στην κύρια είσοδο. Απλώς, επιλέξτε μια κύρια σύνδεση εισόδου και μια σύνδεση για το FailOver για να έχετε άμεση προστασία.