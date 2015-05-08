Άλλα μέρη στη συσκευασία
- Καλώδιο ρεύματος AC
- Καλώδιο RS232
- Καλώδιο VGA
- Τηλεχειριστήριο
- Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
- Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
BDL4330QL/00
Μια οθόνη που ξεχωρίζει
Ενημερώστε και εντυπωσιάστε με μια επαγγελματική οθόνη Full HD Q-Line της Philips. Αυτή η αξιόπιστη λύση μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει όσο γρήγορα θέλετε και χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό.
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Εκτελέστε το δίκτυο οθόνης σε μια τοπική σύνδεση (LAN). Το CMND & Control σάς επιτρέπει να εκτελείτε σημαντικές λειτουργίες όπως ο έλεγχος των εισόδων και η παρακολούθηση της κατάστασης της οθόνης. Είτε έχετε τον έλεγχο μίας είτε 100 οθονών.
Ελέγξτε το περιεχόμενό σας με το CMND & Create. Μια διασύνδεση μεταφοράς και απόθεσης που απλοποιεί τη δημοσίευση του περιεχομένου σας, είτε πρόκειται για καθημερινές αναρτήσεις είτε για τις εταιρικές πληροφορίες μιας επωνυμίας. Χάρη στα προεγκατεστημένα πρότυπα και τα ενσωματωμένα widget, οι φωτογραφίες, τα κείμενα και τα βίντεό σας προβάλλονται σε χρόνο μηδέν.
Αποκτήστε τον έλεγχο του δικτύου της επαγγελματικής οθόνης Philips. Το CMND σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε, να ενημερώνετε, να συντηρείτε και να προβάλλετε περιεχόμενο μέσω μιας εύχρηστης διασύνδεσης. Ελέγξτε τα πάντα, από την εγκατάσταση μέχρι την καθημερινή λειτουργία.
Προγραμματίστε εύκολα το περιεχόμενό σας για αναπαραγωγή από USB. Η επαγγελματική οθόνη της Philips "ξυπνάει" από την αναμονή για να προβάλει το περιεχόμενο που θέλετε και επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής μόλις ολοκληρωθεί η προβολή.
Αποθηκεύστε και προβάλετε περιεχόμενο χωρίς μόνιμη εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων. Η επαγγελματική οθόνη Philips διαθέτει εσωτερική μνήμη η οποία επιτρέπει την αποστολή πολυμέσων στην οθόνη για άμεση αναπαραγωγή. Επίσης, η εσωτερική μνήμη λειτουργεί ως μνήμη cache για τη μετάδοση περιεχομένου στο διαδίκτυο.
Εικόνα/Οθόνη
Συνδεσιμότητα
Άνεση
Ήχος
Ρεύμα
Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης
Διαστάσεις
Συνθήκες λειτουργίας
Εφαρμογές πολυμέσων
Αξεσουάρ
Διάφορα
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