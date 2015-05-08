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  • Μια οθόνη που ξεχωρίζει Μια οθόνη που ξεχωρίζει Μια οθόνη που ξεχωρίζει

    Signage Solutions Οθόνη Q-Line

    BDL4330QL/00

    Μια οθόνη που ξεχωρίζει

    Ενημερώστε και εντυπωσιάστε με μια επαγγελματική οθόνη Full HD Q-Line της Philips. Αυτή η αξιόπιστη λύση μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει όσο γρήγορα θέλετε και χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό.

    Signage Solutions Οθόνη Q-Line

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    Μια οθόνη που ξεχωρίζει

    Οθόνη 16/7 εύκολης εγκατάστασης.

    • 43"
    • Άμεσος οπίσθιος φωτισμός LED
    • Full HD
    Λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση με το CMND & Control

    Λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση με το CMND & Control

    Εκτελέστε το δίκτυο οθόνης σε μια τοπική σύνδεση (LAN). Το CMND & Control σάς επιτρέπει να εκτελείτε σημαντικές λειτουργίες όπως ο έλεγχος των εισόδων και η παρακολούθηση της κατάστασης της οθόνης. Είτε έχετε τον έλεγχο μίας είτε 100 οθονών.

    CMND & Create. Αναπτύξτε και προωθήστε το δικό σας περιεχόμενο

    CMND & Create. Αναπτύξτε και προωθήστε το δικό σας περιεχόμενο

    Ελέγξτε το περιεχόμενό σας με το CMND & Create. Μια διασύνδεση μεταφοράς και απόθεσης που απλοποιεί τη δημοσίευση του περιεχομένου σας, είτε πρόκειται για καθημερινές αναρτήσεις είτε για τις εταιρικές πληροφορίες μιας επωνυμίας. Χάρη στα προεγκατεστημένα πρότυπα και τα ενσωματωμένα widget, οι φωτογραφίες, τα κείμενα και τα βίντεό σας προβάλλονται σε χρόνο μηδέν.

    Απομακρυσμένη διαχείριση συστήματος μέσω CMND

    Αποκτήστε τον έλεγχο του δικτύου της επαγγελματικής οθόνης Philips. Το CMND σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε, να ενημερώνετε, να συντηρείτε και να προβάλλετε περιεχόμενο μέσω μιας εύχρηστης διασύνδεσης. Ελέγξτε τα πάντα, από την εγκατάσταση μέχρι την καθημερινή λειτουργία.

    Ενσωματωμένη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων. Εύκολος προγραμματισμός περιεχομένου USB

    Προγραμματίστε εύκολα το περιεχόμενό σας για αναπαραγωγή από USB. Η επαγγελματική οθόνη της Philips "ξυπνάει" από την αναμονή για να προβάλει το περιεχόμενο που θέλετε και επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής μόλις ολοκληρωθεί η προβολή.

    Εσωτερική μνήμη. Ανεβάστε περιεχόμενο για άμεση αναπαραγωγή

    Αποθηκεύστε και προβάλετε περιεχόμενο χωρίς μόνιμη εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων. Η επαγγελματική οθόνη Philips διαθέτει εσωτερική μνήμη η οποία επιτρέπει την αποστολή πολυμέσων στην οθόνη για άμεση αναπαραγωγή. Επίσης, η εσωτερική μνήμη λειτουργεί ως μνήμη cache για τη μετάδοση περιεχομένου στο διαδίκτυο.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Εικόνα/Οθόνη

      Diagonal screen size (metric)
      108  εκ.
      Diagonal screen size (inch)
      42.5  ίντσες
      Aspect ratio
      16:9
      Panel resolution
      1920x1080p
      Pixel pitch
      0,49 x 0,49 χιλ.
      Optimum resolution
      1920 x 1080 στα 60 Hz
      Brightness
      350  cd/m²
      Display colors
      16,7 εκατομμύρια
      Contrast ratio (typical)
      3000:1
      Dynamic contrast ratio
      500.000:1
      Response time (typical)
      6,5  ms
      Viewing angle (horizontal)
      178  μοίρες
      Viewing angle (vertical)
      178  μοίρες
      DICOM
      Clinical D-image

    • Συνδεσιμότητα

      Audio output
      • Ήχου αριστερά/δεξιά (RCA)
      • Βύσμα 3,5 χιλ.
      Video input
      • DVI-D
      • HDMI
      • Συνιστωσών (RCA)
      • Σύνθετο (RCA)
      • VGA (αναλογικό D-Sub)
      Audio input
      • Βύσμα 3,5 χιλ.
      • Ήχου αριστερά/δεξιά (RCA)
      Other connections
      USB
      External control
      • RJ45
      • Βύσμα 2,5 χιλ. RS232C (είσοδος/έξοδος)
      • Βύσμα 3,5 χιλ. IR (είσοδος/έξοδος)

    • Άνεση

      Tiled Matrix
      Έως 15 x 15
      Screen saving functions
      Μετατόπιση pixel
      Keyboard control
      • Με δυνατότητα κλειδώματος
      • Κρυφό
      Signal loop through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Energy saving functions
      Smart Power
      Network controllable
      • RS232
      • RJ45
      • One Wire (HDMI-CEC)
      Μνήμη
      • Πρόσβαση στην εσωτερική μνήμη
      • 8GB eMMC
      Έναρξη λειτουργίας
      • Καθυστέρηση ενεργοποίησης
      • Κατάσταση ενεργοποίησης
      • Αφύπνιση από το δίκτυο
      Παράθυρο εκκίνησης
      Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λογότυπου της Philips

    • Ήχος

      Built-in speakers
      2 x 10W RMS

    • Ρεύμα

      Mains power
      100 ~ 240 VAC
      Κατανάλωση (Λειτουργία ενεργοποίησης)
      87 W (μέθοδος δοκιμής EnergyStar 6.0)
      Standby power consumption
      <0,5 W

    • Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

      Computer formats
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      Video formats
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz

    • Διαστάσεις

      Set Width
      968,2  μμ
      Product weight
      8,70  κ.
      Set Height
      559,4  μμ
      Set Depth
      59,9  μμ
      Set Width (inch)
      38,12  ίντσες
      Set Height (inch)
      22.02  ίντσες
      Wall Mount
      400 x 400 χιλ., 200 x 200 χιλ., M6
      Set Depth (inch)
      2,36  ίντσες
      Bezel width
      11,9 (TLR) / 14,9 (B) χιλ.
      Product weight (lb)
      19,18  lb

    • Συνθήκες λειτουργίας

      Temperature range (operation)
      5 ~ 40  ° C
      MTBF
      50.000  ώρα(ες)
      Σχετική υγρασία
      20 ~ 80  %
      Temperature range (storage)
      -20 ~ 60  ° C

    • Εφαρμογές πολυμέσων

      USB Playback Video
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • XviD
      USB Playback Picture
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB Playback Audio
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Αξεσουάρ

      Included accessories
      • Καλώδιο ρεύματος AC
      • Καλώδιο RS232
      • Καλώδιο VGA
      • Τηλεχειριστήριο
      • Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
      • Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM
      • Οδηγός γρήγορης έναρξης

    • Διάφορα

      On-Screen Display Languages
      • Αγγλικά
      • Γαλλικά
      • Γερμανικά
      • Ιταλικά
      • Πολωνικά
      • Ρωσικά
      • Ισπανικά
      • Τουρκικά
      • Απλοποιημένα κινέζικα
      • Παραδοσιακά Κινεζικά
      Warranty
      Εγγύηση 3 ετών
      Regulatory approvals
      • CE
      • CCC
      • UL/cUL
      • C-Tick
      • BSMI
      • CB
      • GOST
      • CECP
      • EPA

    Περιεχόμενα συσκευασίας

    Άλλα μέρη στη συσκευασία

    • Καλώδιο ρεύματος AC
    • Καλώδιο RS232
    • Καλώδιο VGA
    • Τηλεχειριστήριο
    • Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
    • Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM
    • Οδηγός γρήγορης έναρξης
    Badge-D2C

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