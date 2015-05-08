Αποθήκευση και αναπαραγωγή περιεχομένου με εσωτερική μνήμη

Αποθηκεύστε και αναπαραγάγετε περιεχόμενο με την εσωτερική μνήμη. Ανεβάστε τα πολυμέσα σας στην οθόνη και ξεκινήστε την αναπαραγωγή αμέσως. Λειτουργεί σε συνδυασμό με το εσωτερικό πρόγραμμα περιήγησης και χρησιμεύει επίσης ως μνήμη cache κατά τη μετάδοση περιεχομένου. Σε περίπτωση που πέσει το δίκτυο, η εσωτερική μνήμη συνεχίζει να λειτουργεί αναπαράγοντας μια προσωρινά αποθηκευμένη έκδοση του περιεχομένου, εξασφαλίζοντας την αναπαραγωγή των πολυμέσων ακόμη και εάν πέσει το δίκτυο.