Άλλα μέρη στη συσκευασία
- Καλώδιο ρεύματος AC
- Καλώδιο RS232
- Καλώδιο VGA
- Τηλεχειριστήριο
- Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
- Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
BDL3230QL/00
Καλύτερη ψηφιακή σήμανση
Πεντακάθαρες εικόνες με πιο οικολογικό τρόπο. Υψηλή απόδοση και αξιοπιστία και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, ιδανική για τις περιπτώσεις που δεν θέλετε να κάνετε συμβιβασμούς.
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Με το SmartControl μπορείτε να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε το δίκτυο των οθονών σας από απόσταση, μέσω των RJ45 και RS232C. Τελειοποιήστε εύκολα όλες τις ρυθμίσεις της οθόνης, όπως η ανάλυση, η φωτεινότητα και η αντίθεση, και κλωνοποιήστε τις σε ολόκληρο το δίκτυο.
Δωρεάν και εύχρηστο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου που λειτουργεί αποκλειστικά με τις οθόνες Signage Solution της Philips για τη διαχείριση του ψηφιακού σας περιεχομένου. Με το SmartCMS μπορείτε να δημιουργείτε και να προγραμματίζετε το δικό σας περιεχόμενο για όλο το 24ωρο, σε καθημερινή βάση. Απλώς δημιουργήστε το δίκτυό σας, σχεδιάστε το περιεχόμενό σας και προγραμματίστε τη λίστα αναπαραγωγής σας και είστε έτοιμοι για αναπαραγωγή!
Συνδέστε και ελέγξτε το περιεχόμενο μέσω του cloud με το ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης HTML5. Σχεδιάστε το δικό σας περιεχόμενο στο διαδίκτυο και συνδέστε το σε μια οθόνη ή σε ολόκληρο το δίκτυό σας. Απλώς συνδέστε ένα καλώδιο Ιnternet RJ45 για να συνδεθείτε στο δίκτυο, συνδέστε την οθόνη με την αποκλειστική διεύθυνση URL και είστε έτοιμοι για αναπαραγωγή του περιεχομένου σας με βάση το cloud.
Αποθηκεύστε και αναπαραγάγετε περιεχόμενο με την εσωτερική μνήμη. Ανεβάστε τα πολυμέσα σας στην οθόνη και ξεκινήστε την αναπαραγωγή αμέσως. Λειτουργεί σε συνδυασμό με το εσωτερικό πρόγραμμα περιήγησης και χρησιμεύει επίσης ως μνήμη cache κατά τη μετάδοση περιεχομένου. Σε περίπτωση που πέσει το δίκτυο, η εσωτερική μνήμη συνεχίζει να λειτουργεί αναπαράγοντας μια προσωρινά αποθηκευμένη έκδοση του περιεχομένου, εξασφαλίζοντας την αναπαραγωγή των πολυμέσων ακόμη και εάν πέσει το δίκτυο.
Μετατρέψτε τη συσκευή USB που διαθέτετε σε μια πραγματικά οικονομική συσκευή ψηφιακής σήμανσης. Απλώς αποθηκεύστε το περιεχόμενό σας (βίντεο, ήχος, εικόνες) στη συσκευή USB που διαθέτετε και συνδέστε την στην οθόνη σας. Δημιουργήστε τη λίστα αναπαραγωγής σας, προγραμματίστε το περιεχόμενό σας μέσω του μενού στην οθόνη και απολαύστε τις δικές σας λίστες αναπαραγωγής οποιαδήποτε στιγμή, όπου κι αν βρίσκεστε.
Το D-image σάς βοηθά στην εξέταση και τη διάγνωση κλινικών εικόνων με συνεπή και ακριβή απόδοση προβολής. Για την επίτευξη αξιόπιστων κλινικών ερμηνειών, οι επαγγελματικές μας οθόνες είναι εργοστασιακά ρυθμισμένες για να σας προσφέρουν βελτιωμένη απόδοση προβολής στις τυπικές αποχρώσεις του γκρι. Το D-image σας βοηθά να ξεχωρίσετε σε κάθε πτυχή της φροντίδας των ασθενών σας.
Το σύστημα μπορεί να ελέγξει και να προρυθμίσει την ένταση του οπίσθιου φωτισμού ώστε να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος έως και 50%, εξοικονομώντας σημαντικά στην κατανάλωση ενέργειας.
Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Τώρα μπορείτε να έχετε μοναδική λεπτομέρεια σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για μια πραγματικά ρεαλιστική εικόνα.
Εικόνα/Οθόνη
Συνδεσιμότητα
Άνεση
Ήχος
Ρεύμα
Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης
Διαστάσεις
Συνθήκες λειτουργίας
Εφαρμογές πολυμέσων
Αξεσουάρ
Διάφορα
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