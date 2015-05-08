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    Signage Solutions Οθόνη Q-Line

    BDL3230QL/00

    Καλύτερη ψηφιακή σήμανση

    Πεντακάθαρες εικόνες με πιο οικολογικό τρόπο. Υψηλή απόδοση και αξιοπιστία και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, ιδανική για τις περιπτώσεις που δεν θέλετε να κάνετε συμβιβασμούς.

    Signage Solutions Οθόνη Q-Line

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    Καλύτερη ψηφιακή σήμανση

    με πανέξυπνη απόδοση

    • 32''
    • Άμεσος οπίσθιος φωτισμός LED
    • Full HD
    Διαχειριστείτε και ελέγξτε το δίκτυό σας από απόσταση μέσω του SmartControl

    Διαχειριστείτε και ελέγξτε το δίκτυό σας από απόσταση μέσω του SmartControl

    Με το SmartControl μπορείτε να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε το δίκτυο των οθονών σας από απόσταση, μέσω των RJ45 και RS232C. Τελειοποιήστε εύκολα όλες τις ρυθμίσεις της οθόνης, όπως η ανάλυση, η φωτεινότητα και η αντίθεση, και κλωνοποιήστε τις σε ολόκληρο το δίκτυο.

    Δωρεάν και εύχρηστη διαχείριση περιεχομένου με το SmartCMS

    Δωρεάν και εύχρηστη διαχείριση περιεχομένου με το SmartCMS

    Δωρεάν και εύχρηστο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου που λειτουργεί αποκλειστικά με τις οθόνες Signage Solution της Philips για τη διαχείριση του ψηφιακού σας περιεχομένου. Με το SmartCMS μπορείτε να δημιουργείτε και να προγραμματίζετε το δικό σας περιεχόμενο για όλο το 24ωρο, σε καθημερινή βάση. Απλώς δημιουργήστε το δίκτυό σας, σχεδιάστε το περιεχόμενό σας και προγραμματίστε τη λίστα αναπαραγωγής σας και είστε έτοιμοι για αναπαραγωγή!

    Συνδέστε και ελέγξτε το περιεχόμενό σας μέσω του cloud με το HTML5

    Συνδέστε και ελέγξτε το περιεχόμενό σας μέσω του cloud με το HTML5

    Συνδέστε και ελέγξτε το περιεχόμενο μέσω του cloud με το ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης HTML5. Σχεδιάστε το δικό σας περιεχόμενο στο διαδίκτυο και συνδέστε το σε μια οθόνη ή σε ολόκληρο το δίκτυό σας. Απλώς συνδέστε ένα καλώδιο Ιnternet RJ45 για να συνδεθείτε στο δίκτυο, συνδέστε την οθόνη με την αποκλειστική διεύθυνση URL και είστε έτοιμοι για αναπαραγωγή του περιεχομένου σας με βάση το cloud.

    Αποθήκευση και αναπαραγωγή περιεχομένου με εσωτερική μνήμη

    Αποθήκευση και αναπαραγωγή περιεχομένου με εσωτερική μνήμη

    Αποθηκεύστε και αναπαραγάγετε περιεχόμενο με την εσωτερική μνήμη. Ανεβάστε τα πολυμέσα σας στην οθόνη και ξεκινήστε την αναπαραγωγή αμέσως. Λειτουργεί σε συνδυασμό με το εσωτερικό πρόγραμμα περιήγησης και χρησιμεύει επίσης ως μνήμη cache κατά τη μετάδοση περιεχομένου. Σε περίπτωση που πέσει το δίκτυο, η εσωτερική μνήμη συνεχίζει να λειτουργεί αναπαράγοντας μια προσωρινά αποθηκευμένη έκδοση του περιεχομένου, εξασφαλίζοντας την αναπαραγωγή των πολυμέσων ακόμη και εάν πέσει το δίκτυο.

    Προγραμματίστε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε με το SmartPlayer

    Προγραμματίστε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε με το SmartPlayer

    Μετατρέψτε τη συσκευή USB που διαθέτετε σε μια πραγματικά οικονομική συσκευή ψηφιακής σήμανσης. Απλώς αποθηκεύστε το περιεχόμενό σας (βίντεο, ήχος, εικόνες) στη συσκευή USB που διαθέτετε και συνδέστε την στην οθόνη σας. Δημιουργήστε τη λίστα αναπαραγωγής σας, προγραμματίστε το περιεχόμενό σας μέσω του μενού στην οθόνη και απολαύστε τις δικές σας λίστες αναπαραγωγής οποιαδήποτε στιγμή, όπου κι αν βρίσκεστε.

    Συνεπής εμφάνιση κλινικών εικόνων με το D-image

    Συνεπής εμφάνιση κλινικών εικόνων με το D-image

    Το D-image σάς βοηθά στην εξέταση και τη διάγνωση κλινικών εικόνων με συνεπή και ακριβή απόδοση προβολής. Για την επίτευξη αξιόπιστων κλινικών ερμηνειών, οι επαγγελματικές μας οθόνες είναι εργοστασιακά ρυθμισμένες για να σας προσφέρουν βελτιωμένη απόδοση προβολής στις τυπικές αποχρώσεις του γκρι. Το D-image σας βοηθά να ξεχωρίσετε σε κάθε πτυχή της φροντίδας των ασθενών σας.

    SmartPower για εξοικονόμηση ενέργειας

    SmartPower για εξοικονόμηση ενέργειας

    Το σύστημα μπορεί να ελέγξει και να προρυθμίσει την ένταση του οπίσθιου φωτισμού ώστε να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος έως και 50%, εξοικονομώντας σημαντικά στην κατανάλωση ενέργειας.

    Full HD LED TV για εκθαμβωτικές εικόνες LED με απίστευτη αντίθεση

    Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Τώρα μπορείτε να έχετε μοναδική λεπτομέρεια σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για μια πραγματικά ρεαλιστική εικόνα.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Εικόνα/Οθόνη

      Diagonal screen size (metric)
      80  εκ.
      Diagonal screen size (inch)
      31.5  ίντσες
      Aspect ratio
      16:9
      Panel resolution
      1920x1080p
      Pixel pitch
      0,36375 x 0,36375 χιλ.
      Optimum resolution
      1920 x 1080 στα 60 Hz
      Brightness
      350  cd/m²
      Display colors
      16,7 εκατομμύρια
      Contrast ratio (typical)
      1400:1
      Dynamic contrast ratio
      500.000:1
      Response time (typical)
      8  ms
      Viewing angle (horizontal)
      178  μοίρες
      Viewing angle (vertical)
      178  μοίρες
      DICOM
      Clinical D-image

    • Συνδεσιμότητα

      Audio output
      Ήχου αριστερά/δεξιά (RCA)
      Video input
      • DVI-D
      • HDMI
      • Συνιστωσών (RCA)
      • Σύνθετο (RCA)
      • VGA (αναλογικό D-Sub)
      Audio input
      • Βύσμα 3,5 χιλ.
      • Ήχου αριστερά/δεξιά (RCA)
      Other connections
      USB
      External control
      • RJ45
      • Βύσμα 2,5 χιλ. RS232C (είσοδος/έξοδος)
      • Βύσμα 3,5 χιλ. IR (είσοδος/έξοδος)

    • Άνεση

      Tiled Matrix
      Έως 15 x 15
      Screen saving functions
      Μετατόπιση pixel
      Keyboard control
      • Με δυνατότητα κλειδώματος
      • Κρυφό
      Signal loop through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Energy saving functions
      Smart Power
      Network controllable
      • RS232
      • RJ45
      • One Wire (HDMI-CEC)
      Μνήμη
      • Πρόσβαση στην εσωτερική μνήμη
      • 8GB eMMC
      Έναρξη λειτουργίας
      • Καθυστέρηση ενεργοποίησης
      • Κατάσταση ενεργοποίησης
      • Αφύπνιση από το δίκτυο
      Παράθυρο εκκίνησης
      Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λογότυπου της Philips

    • Ήχος

      Built-in speakers
      2 x 10W RMS

    • Ρεύμα

      Mains power
      AC 100 - 240V, 50 - 60Hz
      Consumption (Typical)
      57  W
      Standby power consumption
      <0,5 W

    • Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

      Computer formats
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1920 x 1200, 60Hz
      Video formats
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz

    • Διαστάσεις

      Set Width
      726,5  μμ
      Product weight
      5,20  κ.
      Set Height
      425,4  μμ
      Set Depth
      63,6  μμ
      Set Width (inch)
      28,6  ίντσες
      Set Height (inch)
      16.75  ίντσες
      Wall Mount
      100 x 100 χιλ., 200 x 200 χιλ., M4
      Set Depth (inch)
      2,5  ίντσες
      Bezel width
      11,9 (TLR) / 17,2 (B) χιλ.
      Product weight (lb)
      14,74  lb

    • Συνθήκες λειτουργίας

      Temperature range (operation)
      5 ~ 40  ° C
      MTBF
      50.000  ώρα(ες)
      Σχετική υγρασία
      20 ~ 80  %
      Temperature range (storage)
      -20 ~ 60  ° C

    • Εφαρμογές πολυμέσων

      USB Playback Video
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • XviD
      USB Playback Picture
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB Playback Audio
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Αξεσουάρ

      Included accessories
      • Καλώδιο ρεύματος AC
      • Καλώδιο RS232
      • Καλώδιο VGA
      • Τηλεχειριστήριο
      • Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
      • Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM
      • Οδηγός γρήγορης έναρξης

    • Διάφορα

      On-Screen Display Languages
      • Αγγλικά
      • Γαλλικά
      • Γερμανικά
      • Ιταλικά
      • Πολωνικά
      • Τουρκικά
      • Ρωσικά
      • Απλοποιημένα κινέζικα
      • Ισπανικά
      • Παραδοσιακά Κινεζικά
      Warranty
      Εγγύηση 3 ετών
      Regulatory approvals
      • BSMI
      • CB
      • CCC
      • CE
      • CECP
      • C-Tick
      • EPA
      • GOST
      • UL/cUL

    Περιεχόμενα συσκευασίας

    Άλλα μέρη στη συσκευασία

    • Καλώδιο ρεύματος AC
    • Καλώδιο RS232
    • Καλώδιο VGA
    • Τηλεχειριστήριο
    • Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
    • Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM
    • Οδηγός γρήγορης έναρξης
    Badge-D2C

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