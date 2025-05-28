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- Προαιρετικά αξεσουάρ: Κλειδιά προστασίας αλληλεπίδρασης
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Διαδραστική οθόνη
Αυτή η διαδραστική οθόνη με την υποστήριξη Android 14 διαθέτει έως και 50 σημεία αφής, μεγιστοποιώντας τη συμμετοχή και τη συνεργασία. Το σκληρυμένο αντιθαμβωτικό γυαλί με προστασία από δαχτυλιές είναι ιδανικό για απαιτητική καθημερινή χρήση σε δραστήρια περιβάλλοντα.
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Ενσωματώστε έναν υπολογιστή Windows με πλήρεις δυνατότητες ή μια μονάδα OS με λειτουργικό σύστημα Chrome απευθείας στην επαγγελματική σας οθόνη Philips. Η υποδοχή OPS περιέχει όλες τις συνδέσεις που χρειάζεστε για τη λειτουργία, όπως επίσης και τροφοδοσία ρεύματος.
Η οθόνη με δυνατότητα Philips Wave σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε και να συντηρείτε αυτήν τη συσκευή απομακρυσμένα, όπου κι αν βρίσκεστε, όποτε το επιλέξετε. Αυτή η επαναστατική πλατφόρμα cloud σάς δίνει τον πλήρη έλεγχο, με απλοποιημένη εγκατάσταση και ρύθμιση, παρακολούθηση και έλεγχο οθονών, αναβάθμιση υλικολογισμικού, διαχείριση κεντρικών αναγκών περιεχομένου και ρύθμιση χρονοδιαγραμμάτων ισχύος. Σας εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τον περιβαλλοντικό σας αντίκτυπο.
Η βελτιωμένη εμπειρία χρήστη, η συμμετοχή των μαθητών, η ασφάλεια και η ενσωμάτωση εφαρμογών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της υπηρεσίας. Επωφεληθείτε άμεσα από τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες της Google, όπως είναι το Google Classroom, τα Έγγραφα και οι Παρουσιάσεις, και ενσωματώστε απρόσκοπτα τους υπολογιστές Chromebook και άλλες συσκευές Android για απλούστερη και πιο έξυπνη διδασκαλία και εκμάθηση.
Οι ενσωματωμένοι αισθητήρες φωτισμού περιβάλλοντος συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, προσαρμόζοντας αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης στις συνθήκες περιβάλλοντος φωτισμού.
Αντιθαμβωτικές επιστρώσεις ανθεκτικές στις δαχτυλιές, σκληρότητα μολυβιού 9H.
Απόρριψη παλάμης για βελτιωμένη ακρίβεια.
Φίλτρο μπλε φωτός για προστασία και αποφυγή της κόπωσης των ματιών.
Το Philips ScreenShare διευκολύνει τους καθηγητές, τους φοιτητές και τους υπαλλήλους να μοιράζονται ασύρματα τις οθόνες τους από τη δική τους συσκευή, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα, μέσω του προγράμματος περιήγησης ή των αγαπημένων τους εφαρμογών, στην οθόνη Philips Collaboration.
Δημιουργήστε μια αξέχαστη διαδραστική εμπειρία με έως και 50 σημεία αφής ταυτόχρονα για εκπληκτικά, ευέλικτα μαθήματα ή συνεδρίες ανταλλαγής ιδεών. Αυτή η οθόνη είναι ιδανική για συνεργατικές εφαρμογές και εφαρμογές δημιουργίας από κοινού και μπορεί να συνδέσει το κοινό σας με οποιοδήποτε περιεχόμενο. Προσφέρει βελτιωμένη ευχρηστία με λειτουργία διαγραφής, απόρριψη παλάμης και αναγνώριση μεγέθους άκρης.
Προηγμένη τεχνολογία αφής υπερύθρων μηδενικού κενού με μικρότερα και λεπτότερα πλαίσια. Η ενσωματωμένη εφαρμογή πίνακα επιτρέπει την απρόσκοπτη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών απευθείας στην οθόνη.
Εικόνα/Οθόνη
Συνδεσιμότητα
Άνεση
Ήχος
Ρεύμα
Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης
Διαστάσεις
Βάρος
Συνθήκες λειτουργίας
Εφαρμογές πολυμέσων
Εσωτερική συσκευή αναπαραγωγής
Αξεσουάρ
Διάφορα
Αλληλεπίδραση
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