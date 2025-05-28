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    Signage Solutions Οθόνη Collaboration

    86BDL4252E/00

    Διαδραστική οθόνη

    Αυτή η διαδραστική οθόνη με την υποστήριξη Android 14 διαθέτει έως και 50 σημεία αφής, μεγιστοποιώντας τη συμμετοχή και τη συνεργασία. Το σκληρυμένο αντιθαμβωτικό γυαλί με προστασία από δαχτυλιές είναι ιδανικό για απαιτητική καθημερινή χρήση σε δραστήρια περιβάλλοντα.

    Signage Solutions Οθόνη Collaboration

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    Με τεχνολογία πολλαπλών αγγιγμάτων αφής

    • 86"
    • με Android
    • Πολλαπλής αφής

    Η υποδοχή OPS επιτρέπει την ενσωμάτωση υπολογιστή χωρίς καλωδίωση

    Ενσωματώστε έναν υπολογιστή Windows με πλήρεις δυνατότητες ή μια μονάδα OS με λειτουργικό σύστημα Chrome απευθείας στην επαγγελματική σας οθόνη Philips. Η υποδοχή OPS περιέχει όλες τις συνδέσεις που χρειάζεστε για τη λειτουργία, όπως επίσης και τροφοδοσία ρεύματος.

    Με δυνατότητα Philips Wave, για απομακρυσμένη διαχείριση και έλεγχο οθονών

    Η οθόνη με δυνατότητα Philips Wave σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε και να συντηρείτε αυτήν τη συσκευή απομακρυσμένα, όπου κι αν βρίσκεστε, όποτε το επιλέξετε. Αυτή η επαναστατική πλατφόρμα cloud σάς δίνει τον πλήρη έλεγχο, με απλοποιημένη εγκατάσταση και ρύθμιση, παρακολούθηση και έλεγχο οθονών, αναβάθμιση υλικολογισμικού, διαχείριση κεντρικών αναγκών περιεχομένου και ρύθμιση χρονοδιαγραμμάτων ισχύος. Σας εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τον περιβαλλοντικό σας αντίκτυπο.

    Με πιστοποίηση Google EDLA

    Η βελτιωμένη εμπειρία χρήστη, η συμμετοχή των μαθητών, η ασφάλεια και η ενσωμάτωση εφαρμογών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της υπηρεσίας. Επωφεληθείτε άμεσα από τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες της Google, όπως είναι το Google Classroom, τα Έγγραφα και οι Παρουσιάσεις, και ενσωματώστε απρόσκοπτα τους υπολογιστές Chromebook και άλλες συσκευές Android για απλούστερη και πιο έξυπνη διδασκαλία και εκμάθηση.

    Ενσωματωμένος αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος

    Οι ενσωματωμένοι αισθητήρες φωτισμού περιβάλλοντος συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, προσαρμόζοντας αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης στις συνθήκες περιβάλλοντος φωτισμού.

    Σκληρυμένο αντιθαμβωτικό γυαλί, κλίμακα σκληρότητας μολυβιού 9h

    Αντιθαμβωτικές επιστρώσεις ανθεκτικές στις δαχτυλιές, σκληρότητα μολυβιού 9H.

    Απόρριψη παλάμης

    Απόρριψη παλάμης για βελτιωμένη ακρίβεια.

    Φίλτρο μπλε φωτός

    Φίλτρο μπλε φωτός για προστασία και αποφυγή της κόπωσης των ματιών.

    Ασύρματες παρουσιάσεις

    Το Philips ScreenShare διευκολύνει τους καθηγητές, τους φοιτητές και τους υπαλλήλους να μοιράζονται ασύρματα τις οθόνες τους από τη δική τους συσκευή, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα, μέσω του προγράμματος περιήγησης ή των αγαπημένων τους εφαρμογών, στην οθόνη Philips Collaboration.

    Τεχνολογία πολλαπλών αγγιγμάτων αφής με δυνατότητα έως και 50 σημείων αφής

    Δημιουργήστε μια αξέχαστη διαδραστική εμπειρία με έως και 50 σημεία αφής ταυτόχρονα για εκπληκτικά, ευέλικτα μαθήματα ή συνεδρίες ανταλλαγής ιδεών. Αυτή η οθόνη είναι ιδανική για συνεργατικές εφαρμογές και εφαρμογές δημιουργίας από κοινού και μπορεί να συνδέσει το κοινό σας με οποιοδήποτε περιεχόμενο. Προσφέρει βελτιωμένη ευχρηστία με λειτουργία διαγραφής, απόρριψη παλάμης και αναγνώριση μεγέθους άκρης.

    Προηγμένη τεχνολογία αφής υπερύθρων και εφαρμογή πίνακα.

    Προηγμένη τεχνολογία αφής υπερύθρων μηδενικού κενού με μικρότερα και λεπτότερα πλαίσια. Η ενσωματωμένη εφαρμογή πίνακα επιτρέπει την απρόσκοπτη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών απευθείας στην οθόνη.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Εικόνα/Οθόνη

      Diagonal screen size (metric)
      218.44  εκ.
      Diagonal screen size (inch)
      86  ίντσες
      Aspect ratio
      16:9
      Panel resolution
      3840 x 2160
      Pixel pitch
      0,4935 x 0,4935 χιλ.
      Optimum resolution
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      Brightness
      400  cd/m²
      Display colors
      1,07 δισεκατομμύρια
      Contrast ratio (typical)
      1200:1
      Dynamic contrast ratio
      500,000:1
      Response time (typical)
      8  ms
      Viewing angle (horizontal)
      178  μοίρες
      Viewing angle (vertical)
      178  μοίρες
      Picture enhancement
      • 3/2-2/2 pull down
      • Προοδευτική σάρωση
      • Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης
      Panel technology
      ADS
      Operating system
      Android 14
      Ανάλυση περιβάλλοντος χρήσης λειτουργικού συστήματος
      3840 x 2160 στα 60 Hz

    • Συνδεσιμότητα

      Audio output
      • Μίνι βύσμα 3,5 χιλ. (x1)
      • Ψηφιακή έξοδος ήχου SPDIF (1x)
      Video input
      • HDMI 2,0 (x3)
      • USB-C (έως 65W)
      • USB-C
      • DisplayPort
      • VGA
      Audio input
      Μίνι βύσμα 3,5 χιλ. (x1)
      Other connections
      • OPS
      • USB-B (x2)
      • USB 3.0 (x4)
      Video output
      HDMI 2.0 (x1)
      External control
      • RS232C (είσοδος ή έξοδος) D-Sub9
      • Gb LAN x2
      Bluetooth
      5,2 BLE

    • Άνεση

      Placement
      Οριζόντια (18/7)
      Screen saving functions
      Μετατόπιση Pixel, Χαμηλή φωτεινότητα
      Keyboard control
      Με δυνατότητα κλειδώματος
      Remote control signal
      Με δυνατότητα κλειδώματος
      Άλλη ευκολία
      • Λαβές μεταφοράς
      • NFC
      • Bluetooth
      Network controllable
      • RS232
      • RJ45
      Φίλτρο μπλε φωτός
      Ναι

    • Ήχος

      Built-in speakers
      2 x20 W

    • Ρεύμα

      Mains power
      100 - 240V~, 50 - 60Hz, 7,5 A
      Consumption (Typical)
      175  W
      Standby power consumption
      <0,5 W
      Power Saving Features
      Smart Power
      Energy Label Class
      F

    • Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

      Computer formats
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 848 x 480, 60Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75, 85Hz
      • 1152 x 864, 75Hz
      • 1280 x 960, 60, 85Hz
      • 1280x1024, 60,67,75Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1920 x 1200, 60Hz
      • 3840 x 2160, 24,25,30,60Hz
      Video formats
      • 480p, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 2160p, 50, 60Hz
      • 480i, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz

    • Διαστάσεις

      Set Width
      1957  μμ
      Set Height
      1170,8  μμ
      Set Depth
      97,1  μμ
      Set Width (inch)
      77,04  ίντσες
      Set Height (inch)
      46.1  ίντσες
      Wall Mount
      800 x 600 χιλ., M8
      Set Depth (inch)
      3.8  ίντσες
      Bezel width
      17,3 χιλ. (Π), 16,4 χιλ. (Δ/Α), 44,9 χιλ. (Κ)

    • Βάρος

      Προϊόν με συσκευασία (κιλά)
      70  κ.
      Προϊόν με συσκευασία (λίβρες)
      154,3  lb
      Προϊόν χωρίς βάση (κιλά)
      51,25  κ.
      Προϊόν χωρίς βάση (λίβρες)
      112,99  lb

    • Συνθήκες λειτουργίας

      Altitude
      0 ~ 3000 m
      Temperature range (operation)
      0 ~ 40  ° C
      MTBF
      50,000  ώρα(ες)
      Temperature range (storage)
      -20 ~ 60  ° C
      Humidity range (operation)[RH]
      10 ~ 90% (χωρίς συμπύκνωση)
      Humidity range (storage) [RH]
      10 ~ 90% (χωρίς συμπύκνωση)

    • Εφαρμογές πολυμέσων

      USB Playback Video
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      USB Playback Picture
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      • WEBP
      USB Playback Audio
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Εσωτερική συσκευή αναπαραγωγής

      CPU
      4xA72 + 4xA53
      GPU
      Mali-G52 πολλαπλών πυρήνων
      Memory
      8 GB
      Storage
      128 GB eMMc
      Wifi
      2T/2R 2,4/5/6 GHz

    • Αξεσουάρ

      Included Accessories
      • Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες AAA
      • Καλώδιο USB A σε B (3 μ.) (x1)
      • Καλώδιο ρεύματος AC
      • Οδηγός γρήγορης έναρξης (x1)
      • Γραφίδα αφής (x2)
      Optional accessories
      Θήκη με γραφίδα 2 χρωμάτων

    • Διάφορα

      On-Screen Display Languages
      • Αραβικά
      • Ολλανδικά
      • Δανικά
      • Αγγλικά
      • Γαλλικά
      • Φινλανδικά
      • Γερμανικά
      • Ιταλικά
      • Ιαπωνικά
      • Νορβηγικά
      • Πολωνικά
      • Πορτογαλικά
      • Ρωσικά
      • Ισπανικά
      • Σουηδικά
      • Απλοποιημένα κινέζικα
      • Τουρκικά
      • Παραδοσιακά Κινεζικά
      Warranty
      Εγγύηση 5 ετών
      Regulatory approvals
      • CE
      • FCC, Κλάση A
      • RoHS
      • CB
      • EAC
      • EMF
      • ETL

    • Αλληλεπίδραση

      Τεχνολογία πολλαπλών αγγιγμάτων αφής
      Υπέρυθρη αφή μηδενικού κενού
      Σημεία αφής
      50 ταυτόχρονα σημεία αφής
      Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία
      Συμβατότητα με HID
      Προστατευτικό γυαλί
      • Αντιθαμβωτικό
      • Φίλτρο μπλε φωτός
      • Ενισχυμένο γυαλί ασφαλείας κλίμακα σκληρότητας μολυβιού 9h
      Ενσωματωμένο μικρόφωνο
      Ναι

    Περιεχόμενα συσκευασίας

    Άλλα μέρη στη συσκευασία

    • Προαιρετικά αξεσουάρ: Κλειδιά προστασίας αλληλεπίδρασης
    Badge-D2C

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