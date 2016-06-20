Αναζήτηση όρων

  • Εύκολη πληροφόρηση Εύκολη πληροφόρηση Εύκολη πληροφόρηση

    Signage Solutions Οθόνη D-Line

    65BDL4050D/00

    Εύκολη πληροφόρηση

    Στείλτε ξεκάθαρα το μήνυμά σας με μια πανίσχυρη επαγγελματική οθόνη FHD της σειράς D-Line. Αυτή η δυναμική λύση προσφέρει υπέροχη ποιότητα εικόνας, απλό έλεγχο και αξιόπιστη συνδεσιμότητα, ακόμα και σε σημεία με δύσκολη δικτύωση.

    Signage Solutions Οθόνη D-Line

    Παρόμοια προϊόντα

    Εμφάνιση όλων Σειρά D-Line

    Εύκολη πληροφόρηση

    Έξυπνη και πανίσχυρη οθόνη συνεχούς λειτουργίας.

    • 65"
    • με Android
    • 450cd/m²
    Λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση με το CMND & Control

    Λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση με το CMND & Control

    Εκτελέστε το δίκτυο οθόνης σε μια τοπική σύνδεση (LAN). Το CMND & Control σάς επιτρέπει να εκτελείτε σημαντικές λειτουργίες όπως ο έλεγχος των εισόδων και η παρακολούθηση της κατάστασης της οθόνης. Είτε έχετε τον έλεγχο μίας είτε 100 οθονών.

    CMND & Create. Αναπτύξτε και προωθήστε το δικό σας περιεχόμενο

    CMND & Create. Αναπτύξτε και προωθήστε το δικό σας περιεχόμενο

    Ελέγξτε το περιεχόμενό σας με το CMND & Create. Μια διασύνδεση μεταφοράς και απόθεσης που απλοποιεί τη δημοσίευση του περιεχομένου σας, είτε πρόκειται για καθημερινές αναρτήσεις είτε για τις εταιρικές πληροφορίες μιας επωνυμίας. Χάρη στα προεγκατεστημένα πρότυπα και τα ενσωματωμένα widget, οι φωτογραφίες, τα κείμενα και τα βίντεό σας προβάλλονται σε χρόνο μηδέν.

    Η λειτουργία FailOver διασφαλίζει τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου

    Η λειτουργία FailOver διασφαλίζει τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου

    Από την αίθουσα αναμονής έως την αίθουσα συσκέψεων, διασφαλίστε τη συνεχή λειτουργία της οθόνης. Η λειτουργία FailOver επιτρέπει την αυτόματη εναλλαγή της επαγγελματικής οθόνης της Philips μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας εισόδου, διασφαλίζοντας τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου ακόμη και αν τερματιστεί η λειτουργία της κύριας πηγής. Ρυθμίστε απλώς μια λίστα με εναλλακτικές εισόδους για να είστε σίγουροι ότι το περιεχόμενο της επιχείρησή σας θα προβάλλεται σε κάθε περίπτωση.

    Ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης HTML5. Αναπαραγωγή και έλεγχος διαδικτυακού περιεχομένου

    Ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης HTML5. Αναπαραγωγή και έλεγχος διαδικτυακού περιεχομένου

    Επεξεργαστής Android SoC. Εγγενείς εφαρμογές και εφαρμογές web

    Ελέγξτε την οθόνη σας μέσω σύνδεσης στο Internet. Οι επαγγελματικές Android οθόνες της Philips έχουν βελτιστοποιηθεί για εγγενείς εφαρμογές Android, ενώ μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε απευθείας και εφαρμογές web. Το νέο λειτουργικό σύστημα Android διασφαλίζει ότι το λογισμικό παραμένει ασφαλές και πληροί τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

    CMND & Deploy. Εγκατάσταση και εκκίνηση εφαρμογών από απόσταση

    Εγκαταστήστε και εκκινήστε γρήγορα οποιαδήποτε εφαρμογή, ακόμα και αν δεν βρίσκεστε στις εγκαταστάσεις σας ή εργάζεστε από απόσταση. Το CMND & Deploy σάς επιτρέπει να προσθέσετε και να ενημερώσετε τις δικές σας εφαρμογές, καθώς και εφαρμογές από το App Store των επαγγελματικών οθονών Philips. Απλώς σαρώστε τον κώδικα QR, συνδεθείτε στο κατάστημα και κάντε κλικ στην εφαρμογή που θέλετε να εγκαταστήσετε. Η λήψη και η εκκίνηση της εφαρμογής πραγματοποιείται αυτόματα.

    Ενσωματωμένη υποδοχή mPCIe για προαιρετική μονάδα 4G/LTE

    Συνδέστε με ευκολία μονάδες 4G/LTE στην επαγγελματική σας οθόνη Philips. Η ενσωματωμένη υποδοχή mPCIe επιτρέπει στην οθόνη να επικοινωνεί με άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν την ίδια ασύρματη συνδεσιμότητα. Πρόκειται για ένα πολύτιμο χαρακτηριστικό αν εγκαθιστάτε οθόνες σε θέσεις όπως τράπεζες ή κρατικά κτίρια, όπου δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο τοπικό δίκτυο.

    Επιβεβαίωση αναπαραγωγής για περιεχόμενο Android. Ξέρετε πάντα τι παίζει

    Βεβαιωθείτε ότι η επαγγελματική σας Android οθόνη της Philips προβάλλει το σωστό περιεχόμενο, ακόμα και όταν δεν είστε εκεί. Κατά την προβολή περιεχομένου μέσω του ενσωματωμένου προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων, μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόματης λήψης στιγμιότυπων οθόνης σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα στιγμιότυπα οθόνης αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη και μπορείτε να επιλέξετε να τα λαμβάνετε μέσω email.

    Εσωτερική μνήμη. Ανεβάστε περιεχόμενο για άμεση αναπαραγωγή

    Αποθηκεύστε και προβάλετε περιεχόμενο χωρίς μόνιμη εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων. Η επαγγελματική οθόνη Philips διαθέτει εσωτερική μνήμη η οποία επιτρέπει την αποστολή πολυμέσων στην οθόνη για άμεση αναπαραγωγή. Επίσης, η εσωτερική μνήμη λειτουργεί ως μνήμη cache για τη μετάδοση περιεχομένου στο διαδίκτυο.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Εικόνα/Οθόνη

      Diagonal screen size (metric)
      166.37  εκ.
      Diagonal screen size (inch)
      65.5  ίντσες
      Aspect ratio
      16:9
      Panel resolution
      1920x1080p
      Pixel pitch
      0,744 x 0,744 χιλ.
      Optimum resolution
      1920 x 1080 στα 60 Hz
      Brightness
      450  cd/m²
      Display colors
      16,7 εκατομμύρια
      Contrast ratio (typical)
      1100:1
      Dynamic contrast ratio
      500.000:1
      Response time (typical)
      12  ms
      Viewing angle (horizontal)
      178  μοίρες
      Viewing angle (vertical)
      178  μοίρες
      Picture enhancement
      • 3/2-2/2 pull down
      • Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D
      • Σάρωση απόπλεξης εξισορρόπησης κίνησης
      • Σάρωση απόπλεξης MA 3D
      • Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης
      • Προοδευτική σάρωση
      Operating system
      Android 4.4.4

    • Συνδεσιμότητα

      Audio output
      • Ήχου αριστερά/δεξιά (RCA)
      • Cntrl εξωτ. ηχείου (aud. out)
      Video input
      • DisplayPort (1.2)
      • HDMI (x2)
      • DVI-D
      • USB
      • VGA (μέσω DVI)
      Audio input
      • Βύσμα 3,5 χιλ.
      • Ήχου αριστερά/δεξιά (RCA)
      Other connections
      • mPCIe
      • micro SD
      • micro USB
      • Υποδοχή USB (5 V. 2 amp)
      Video output
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (μέσω DVI-D)
      External control
      • RJ45
      • Βύσμα 2,5 χιλ. RS232C (είσοδος/έξοδος)
      • Βύσμα 3,5 χιλ. IR (είσοδος/έξοδος)

    • Άνεση

      Placement
      • Οριζόντια (24/7)
      • Κατακόρυφα (24/7)
      Εικόνα μέσα σε εικόνα
      PIP
      Tiled Matrix
      Έως 15 x 15
      Screen saving functions
      Μετατόπιση pixel, χαμηλή φωτεινότητα
      Keyboard control
      • Κρυφό
      • Με δυνατότητα κλειδώματος
      Signal loop through
      • DVI
      • VGA
      • RS232
      • IR Loopthrough
      • DisplayPort
      Ευκολία εγκατάστασης
      Έξυπνο εξάρτημα
      Energy saving functions
      Smart Power
      Network controllable
      • RJ45
      • RS232
      • One Wire (HDMI-CEC)
      • HDMI (ένα σύρμα)

    • Ήχος

      Built-in speakers
      2 x 10W RMS

    • Ρεύμα

      Κατανάλωση (EPA 6.0)
      99  W
      Mains power
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Consumption (Typical)
      103  W
      Standby power consumption
      <0,4 W

    • Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

      Computer formats
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1366 x 768, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      Video formats
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 576i, 50Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 480p, 60Hz
      • 480i, 60Hz

    • Διαστάσεις

      Στήριγμα εισόδου Smart
      100 x 100 χιλ., 100 x 200 χιλ.
      Set Width
      1452,0  μμ
      Product weight
      29,8  κ.
      Set Height
      833,1  μμ
      Set Depth
      63,5  μμ
      Set Width (inch)
      57,17  ίντσες
      Set Height (inch)
      32.80  ίντσες
      Wall Mount
      400 x 400, M6
      Set Depth (inch)
      2,50  ίντσες
      Bezel width
      9,5 χιλ. (Π/Α/Δ), 15,6 χιλ. (Κ)
      Product weight (lb)
      65,7  lb

    • Συνθήκες λειτουργίας

      Altitude
      0 ~ 3000 m
      Temperature range (operation)
      0 ~ 40  ° C
      MTBF
      50.000  ώρα(ες)
      Σχετική υγρασία
      20 ~ 80  %
      Temperature range (storage)
      -20 ~ 60  ° C

    • Εφαρμογές πολυμέσων

      USB Playback Video
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      USB Playback Picture
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      USB Playback Audio
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • M4A
      • MP3
      • WAV
      • WMA
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • MP4

    • Εσωτερική συσκευή αναπαραγωγής

      CPU
      Quad Core Cortex A9 1,8 GHz
      GPU
      ARM Mali400 Quad Core 533 MHz
      Memory
      DDR3 2 GB
      Storage
      16GB EMMC

    • Αξεσουάρ

      Included accessories
      • Τηλεχειριστήριο
      • Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
      • Οδηγός γρήγορης έναρξης
      • Καλώδιο RS232
      • Καλώδιο ρεύματος AC
      Optional accessories
      Κιτ βαθμονόμησης χρωμάτων (CCK4602)
      Stand
      Βάση γενικής χρήσης(L)(BM05922)(προαιρετικά)

    • Διάφορα

      On-Screen Display Languages
      • Αγγλικά
      • Γαλλικά
      • Γερμανικά
      • Ισπανικά
      • Πολωνικά
      • Τουρκικά
      • Ρωσικά
      • Ιταλικά
      • Απλοποιημένα κινέζικα
      • Παραδοσιακά Κινεζικά
      • Αραβικά
      • Ιαπωνικά
      • Δανικά
      • Ολλανδικά
      • Φινλανδικά
      • Νορβηγικά
      • Πορτογαλικά
      • Σουηδικά
      Warranty
      Εγγύηση 3 ετών
      Regulatory approvals
      • EnergyStar 7.0
      • CE
      • FCC, Κλάση B
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI

    Περιεχόμενα συσκευασίας

    Άλλα μέρη στη συσκευασία

    • Τηλεχειριστήριο
    • Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
    • Οδηγός γρήγορης έναρξης
    • Καλώδιο RS232
    • Καλώδιο ρεύματος AC
    • Προαιρετικά αξεσουάρ: Κιτ βαθμονόμησης χρωμάτων (CCK4602)
    Badge-D2C

    Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

    Βρείτε συμβουλές για τα προϊόντα, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήσης και πληροφορίες για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση.

    Προτεινόμενα προϊόντα

    Πρόσφατες προβολές

    Κριτικές

    Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το θέμα

    Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο, θα φύγετε από τον επίσημο ιστότοπο της Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Τυχόν σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε σχέση ή έγκριση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτούς τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Η Philips δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις κανενός είδους σχετικά με ιστότοπους τρίτων ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς.

    Καταλαβαίνω

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.