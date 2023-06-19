    Η οθόνη αφής Philips E-Line μεγιστοποιεί τη συμμετοχή και εμπνέει τη συνεργασία με έως και 20 σημεία αφής. Υποστηρίζεται από Android και διαθέτει σκληρυμένο αντιθαμβωτικό γυαλί, ενώ κατασκευάστηκε για να αντέχει τη βαριά καθημερινή χρήση στην αίθουσα διδασκαλίας.

    Λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση με το CMND & Control

    Εκτελέστε το δίκτυο οθόνης σε μια τοπική σύνδεση (LAN). Το CMND & Control σάς επιτρέπει να εκτελείτε σημαντικές λειτουργίες όπως ο έλεγχος των εισόδων και η παρακολούθηση της κατάστασης της οθόνης. Είτε έχετε τον έλεγχο μίας είτε 100 οθονών.

    Η υποδοχή OPS επιτρέπει την ενσωμάτωση υπολογιστή χωρίς καλωδίωση

    Ενσωματώστε έναν υπολογιστή με πλήρεις δυνατότητες ή μια μονάδα CRD50 με λειτουργικό σύστημα Android απευθείας στην επαγγελματική σας οθόνη Philips. Η υποδοχή OPS περιέχει όλες τις συνδέσεις που χρειάζεστε για τη λειτουργία της λύσης σας, καθώς και τροφοδοσία ρεύματος.

    Android: Εκτελέστε τη δική σας εφαρμογή ή επιλέξτε την αγαπημένη σας εφαρμογή

    Με το ενσωματωμένο λειτουργικό σύστημα Android στην οθόνη, μπορείτε να εργαστείτε με το πλέον εξελιγμένο λειτουργικό σύστημα στον πλανήτη και να αποθηκεύσετε τη δική σας εφαρμογή απευθείας στην οθόνη. Εναλλακτικά, επιλέξτε από τη μεγάλη συλλογή εφαρμογών Android για αναπαραγωγή περιεχομένου. Με το ενσωματωμένο εργαλείο προγραμματισμού, μπορείτε να προγραμματίσετε τις εφαρμογές και το περιεχόμενο με βάση τον πελάτη και την ώρα της ημέρας. Η λειτουργία αυτόματου προσανατολισμού, που προβάλλει περιεχόμενο σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό, είναι τόσο απλή όσο η μετακίνηση της οθόνης.

    Επιφάνεια οθόνης

    Αντιθαμβωτικές, αντιανακλαστικές, ανθεκτικές στις δαχτυλιές, σκληρότητα 7 MoH.

    Τεχνολογία πολλαπλών αγγιγμάτων αφής με δυνατότητα 20 σημείων αφής

    Δημιουργήστε μια αξέχαστη διαδραστική εμπειρία με έως και 20 σημεία αφής ταυτόχρονα. Αυτή η οθόνη είναι ιδανική για συνεργατικές και ανταγωνιστικές εφαρμογές και μπορεί να συνδέσει το κοινό σας με οποιοδήποτε περιεχόμενο: η ιδανική επιλογή για εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, δημόσιους χώρους, εταιρείες, ξενοδοχεία και καταστήματα λιανικής. Η οθόνη αφής είναι συμβατή με συστήματα HID, παρέχοντας πραγματικές δυνατότητες plug-and-play.

    Ενσωματωμένη λειτουργία πίνακα

    Εμπνεύστε την ευέλικτη συνεργασία με τη λειτουργία πίνακα. Απλώς ενεργοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα για να μετατρέψετε την οθόνη σας σε έναν κενό καμβά, στον οποίο μπορούν να σχεδιάσουν πολλοί χρήστες, είτε με το χέρι είτε με ειδικούς μαρκαδόρους οθόνης. Ό,τι βλέπετε στην οθόνη μπορεί στην συνέχεια να καταγραφεί για εύκολη εκτύπωση ή κοινή χρήση αρχείων.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Εικόνα/Οθόνη

      Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό)
      163.9  εκ.
      Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες)
      65  ίντσες
      Αναλογία Εικόνας
      16:9
      Ανάλυση οθόνης
      3840 x 2160
      Βήμα εικονοστοιχείων
      0,372 (Ο) x 0,372 (Κ) [χιλ.]
      Βέλτιστη ανάλυση
      3840 x 2160 στα 60 Hz
      Φωτεινότητα
      350  cd/m²
      Χρώματα οθόνης
      1,07 B
      Λόγος αντίθεσης (τυπικός)
      1200:1
      Χρόνος απόκρισης (τυπικός)
      8  ms
      Γωνία προβολής (Οριζόντια)
      178  μοίρες
      Γωνία προβολής (Κατακόρυφη)
      178  μοίρες
      Βελτίωση εικόνας
      • 3/2-2/2 pull down
      • Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D
      • Σάρωση απόπλεξης εξισορρόπησης κίνησης
      • Προοδευτική σάρωση
      • Σάρωση απόπλεξης MA 3D
      • Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης
      Τεχνολογία πάνελ
      ADS
      Λειτουργικό σύστημα
      Android 8,0
      Ανάλυση περιβάλλοντος χρήσης λειτουργικού συστήματος
      1920 x 1080 στα 60 Hz

    • Συνδεσιμότητα

      Έξοδος ήχου
      Μίνι βύσμα 3,5 χιλ. (x1)
      Είσοδ βίντεο
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2,0 (x3)
      • VGA (αναλογικό D-Sub) (x1)
      • USB 2.0 (x4)
      • USB-C (έως 65W)
      Είσοδος ήχου
      Μίνι βύσμα 3,5 χιλ. (x1)
      Άλλες συνδέσεις
      • OPS
      • micro SD
      • USB-B (x3)
      Εξωτερικό στοιχείο ελέγχου
      • Βύσμα 3,5 χιλ. IR (είσοδος/έξοδος)
      • RJ45
      • Βύσμα 2,5 χιλ. RS232C (είσοδος/έξοδος)

    • Άνεση

      Τοποθέτηση
      Οριζόντια (18/7)
      Λειτουργίες προστασίας οθόνης
      Μετατόπιση Pixel, Χαμηλή φωτεινότητα
      Έλεγχος πληκτρολογίου
      Με δυνατότητα κλειδώματος
      Σήμα τηλεχειριστηρίου
      Με δυνατότητα κλειδώματος
      Signal loop through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Ευκολία εγκατάστασης
      • Έξοδος AC
      • Έξυπνο εξάρτημα
      Άλλη ευκολία
      Λαβές μεταφοράς
      Με δυνατότητα δικτυακού ελέγχου
      • RS232
      • RJ45

    • Ήχος

      Ενσωματωμένα ηχεία
      2 x 15 W

    • Ρεύμα

      Τροφοδοσία ρεύματος
      100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
      Κατανάλωση (τυπική)
      155  W
      Κατανάλωση (μεγ.)
      376 W
      Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή
      <0,5W
      Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας
      Smart Power
      Σήμα ενεργειακής κλάσης
      G

    • Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

      Φορμά Η/Υ
      • 720 x 400, 70Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 900, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1152 x 870, 75Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60Hz
      • 640 x 480, 60,67,75Hz
      • 800 x 600, 60Hz
      Φορμά εικόνας
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 2160p, 30, 60Hz
      • 576i, 50Hz
      • 576p, 50 Hz

    • Διαστάσεις

      Στήριγμα εισόδου Smart
      100x100 χιλ., 6xM4L6
      Πλάτος συσκευής
      1494,3  μμ
      Ύψος συσκευής
      883,2  μμ
      Βάρος
      43.15  κ.
      Βάθος συσκευής
      99,5 χιλ. (Β_Μέγ.)/75,5 χιλ. (Β_Επιτοίχιο στήριγμα)  μμ
      Πλάτος συσκευής (ίντσες)
      58,83  ίντσες
      Ύψος συσκευής (ίντσες)
      34.77  ίντσες
      Επιτοίχιο στήριγμα
      400 x 400 χιλ., M8
      Βάθος συσκευής (ίντσες)
      3,92 (Β_Μέγ.)/3,09 (Β_Επιτοίχιο στήριγμα)  ίντσες
      Πλάτος πλαισίου
      17,8 χιλ. (Π/Δ/Α) x 31,7 χιλ. (Β)

    • Βάρος

      Προϊόν με συσκευασία (κιλά)
      52,7  κ.
      Προϊόν με συσκευασία (λίβρες)
      116,18  lb
      Προϊόν χωρίς βάση (κιλά)
      43,15  κ.
      Προϊόν χωρίς βάση (λίβρες)
      95,13  lb

    • Συνθήκες λειτουργίας

      Υψόμετρο
      0 ~ 3000 m
      Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία)
      0 ~ 40  ° C
      MTBF
      50,000  ώρα(ες)
      Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση)
      -20~60  ° C
      Εύρος υγρασίας (λειτουργία) [RH]
      20 ~ 80% (χωρίς συμπύκνωση)
      Εύρος υγρασίας (αποθήκευση) [RH]
      5 ~ 95% (χωρίς συμπύκνωση)

    • Εφαρμογές πολυμέσων

      Αναπαραγωγή βίντεο USB
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP9
      Αναπαραγωγή εικόνας USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Αναπαραγωγή ήχου USB
      • AAC
      • MPEG
      • HEAAC

    • Εσωτερική συσκευή αναπαραγωγής

      CPU
      2 x A53 + 2 x A73
      GPU
      ARM Mali G51
      Μνήμη
      3GB DDR3
      Αποθήκευση
      16GB EMMC

    • Αξεσουάρ

      Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ
      • Πανί καθαρισμού (x1)
      • Καλώδιο HDMI (3 μ.) (x1)
      • Καλώδιο αισθητήρα IR (1,8 μ.) (x1)
      • Λογότυπο Philips (x1)
      • Οδηγός γρήγορης έναρξης (x1)
      • Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες AAA
      • Καλώδιο αλυσιδωτής σύνδεσης RS232 (x1)
      • Γραφίδα αφής (x2)
      • Καλώδιο USB A σε B (3 μ.) (x1)
      • Καλώδιο RS232
      • Καλώδιο ρεύματος AC
      • Κλιπ καλωδίου (x3)
      • Κάλυμμα διακόπτη AC και βίδα x1
      • Καλώδιο DVI-D
      • Κάλυμμα USB και βίδες
      Προαιρετικά αξεσουάρ
      Κλειδιά προστασίας αλληλεπίδρασης

    • Διάφορα

      Γλώσσες προβολής επί της οθόνης
      • Αραβικά
      • Ολλανδικά
      • Δανικά
      • Αγγλικά
      • Γαλλικά
      • Φινλανδικά
      • Γερμανικά
      • Ιταλικά
      • Ιαπωνικά
      • Νορβηγικά
      • Πολωνικά
      • Πορτογαλικά
      • Ρωσικά
      • Ισπανικά
      • Σουηδικά
      • Απλοποιημένα κινέζικα
      • Τουρκικά
      • Παραδοσιακά Κινεζικά
      Εγγύηση
      Εγγύηση 5 ετών
      Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών
      • CE
      • FCC, Κλάση A
      • RoHS
      • CB
      • EAC
      • EMF
      • ETL

    • Αλληλεπίδραση

      Τεχνολογία πολλαπλών αγγιγμάτων αφής
      Υπέρυθρη αφή μηδενικού κενού
      Σημεία αφής
      20 ταυτόχρονα σημεία αφής
      Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία
      Συμβατότητα με HID
      Προστατευτικό γυαλί
      • Αντιθαμβωτικό
      • Σκληρυμένο γυαλί ασφαλείας 7 MOHS

    Περιεχόμενα συσκευασίας

    Άλλα μέρη στη συσκευασία

    • Προαιρετικά αξεσουάρ: Κλειδιά προστασίας αλληλεπίδρασης
