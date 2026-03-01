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Philips Signage Σειρά 2000
Η Philips Signage 2000 Series επαναφέρει την ψηφιακή σήμανση στα βασικά της στοιχεία – την ουσιαστική, αλλά κομψή οθόνη 16/7 για απλές ενσωματώσεις, που δεν χρειάζονται πρόσθετα χαρακτηριστικά. Με λειτουργικό σύστημα Android 14, ανάλυση UHD και φωτεινότητα 400 nit.
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Με φωτεινότητα 400 cd/m2, η UHD Philips Signage 2000 Series έχει σχεδιαστεί για χρήση 16/7, γεγονός που την καθιστά ιδανική για επιχειρήσεις που δουλεύουν μέρα νύχτα και θέλουν να κάνουν εντύπωση.
Με λειτουργικό σύστημα Android 14, η οθόνη Philips Signage 2000 Series έχει σχεδιαστεί σε μια επαγγελματική πλατφόρμα με ενσωματωμένη αξιόπιστη συνδεσιμότητα και ασφάλεια. Είναι βελτιστοποιημένη για εγγενείς εφαρμογές Android και σας επιτρέπει να εγκαθιστάτε εφαρμογές web και λογισμικό απευθείας στην οθόνη, εξαλείφοντας την ανάγκη για εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων.
Επεκτείνετε τις δυνατότητες της οθόνη σας στο μέλλον με την αρθρωτή μας προσέγγιση. Προσφέρεται η δυνατότητα για προσθήκη Wi-Fi και Bluetooth με την προαιρετική μονάδα CRD22, καθώς και το Philips ScreenShare. Επίσης, δίνεται μεγάλη έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση και την ανακυκλωσιμότητα, αλλά και στη βιωσιμότητα, για μειωμένα απόβλητα ΑΗΗΕ.
Βασικά στοιχεία FailOver μέσω ανίχνευσης Hotplug 5V. Το FailOver μέσω ανίχνευσης Hotplug 5V είναι καθοριστικής σημασίας για απαιτητικές επαγγελματικές εφαρμογές, καθώς σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε μια δευτερεύουσα πηγή περιεχομένου που θα αναπαράγεται αυτόματα στην απίθανη περίπτωση αστοχίας της κύριας ροής μέσων.
Ξεκλειδώστε από απόσταση τη δύναμη, την ευελιξία και την ευφυΐα των οθονών Philips Signage 2000 Series με το Wave. Αυτή η επαναστατική πλατφόρμα cloud σάς προσφέρει απόλυτο έλεγχο, με απλοποιημένη εγκατάσταση και ρύθμιση, παρακολούθηση και έλεγχο των οθονών, αναβάθμιση υλικολογισμικού, διαχείριση των λιστών αναπαραγωγής και ρύθμιση χρονοδιαγραμμάτων ισχύος. Σας εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τον περιβαλλοντικό σας αντίκτυπο.
Εικόνα/Οθόνη
Συνδεσιμότητα
Άνεση
Ρεύμα
Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης
Διαστάσεις
Συνθήκες λειτουργίας
Εφαρμογές πολυμέσων
Εσωτερική συσκευή αναπαραγωγής
Αξεσουάρ
Διάφορα
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