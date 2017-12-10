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    Signage Solutions Οθόνη H-Line

    55BDL3002H/00

    Συνολική αξιολόγηση / 5
    • Κριτικές Κριτικές

    Συγκεντρώστε τα βλέμματα

    Μείνετε ορατοί μέρα και νύχτα, με μια επαγγελματική οθόνη Full HD υψηλής φωτεινότητας από τη σειρά H-Line της Philips. Με εκπληκτική ευκρίνεια και αντίθεση, είναι η ιδανική λύση για οθόνες παραθύρων και φωτεινές τοποθεσίες, από χώρους μουσείων μέχρι καταστήματα λιανικής.

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    Signage Solutions Οθόνη H-Line

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    Οθόνη υψηλής φωτεινότητας και συνεχούς λειτουργίας.

    • 55"
    • 2500cd/m²
    • Full HD
    Λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση με το CMND & Control

    Λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση με το CMND & Control

    Εκτελέστε το δίκτυο οθόνης σε μια τοπική σύνδεση (LAN). Το CMND & Control σάς επιτρέπει να εκτελείτε σημαντικές λειτουργίες όπως ο έλεγχος των εισόδων και η παρακολούθηση της κατάστασης της οθόνης. Είτε έχετε τον έλεγχο μίας είτε 100 οθονών.

    CMND & Create. Αναπτύξτε και προωθήστε το δικό σας περιεχόμενο

    CMND & Create. Αναπτύξτε και προωθήστε το δικό σας περιεχόμενο

    Ελέγξτε το περιεχόμενό σας με το CMND & Create. Μια διασύνδεση μεταφοράς και απόθεσης που απλοποιεί τη δημοσίευση του περιεχομένου σας, είτε πρόκειται για καθημερινές αναρτήσεις είτε για τις εταιρικές πληροφορίες μιας επωνυμίας. Χάρη στα προεγκατεστημένα πρότυπα και τα ενσωματωμένα widget, οι φωτογραφίες, τα κείμενα και τα βίντεό σας προβάλλονται σε χρόνο μηδέν.

    Η λειτουργία FailOver διασφαλίζει τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου

    Η λειτουργία FailOver διασφαλίζει τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου

    Από την αίθουσα αναμονής έως την αίθουσα συσκέψεων, διασφαλίστε τη συνεχή λειτουργία της οθόνης. Η λειτουργία FailOver επιτρέπει την αυτόματη εναλλαγή της επαγγελματικής οθόνης της Philips μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας εισόδου, διασφαλίζοντας τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου ακόμη και αν τερματιστεί η λειτουργία της κύριας πηγής. Ρυθμίστε απλώς μια λίστα με εναλλακτικές εισόδους για να είστε σίγουροι ότι το περιεχόμενο της επιχείρησή σας θα προβάλλεται σε κάθε περίπτωση.

    Η υποδοχή OPS επιτρέπει την ενσωμάτωση υπολογιστή χωρίς καλωδίωση

    Η υποδοχή OPS επιτρέπει την ενσωμάτωση υπολογιστή χωρίς καλωδίωση

    Ενσωματώστε έναν υπολογιστή με πλήρεις δυνατότητες ή μια μονάδα CRD50 με λειτουργικό σύστημα Android απευθείας στην επαγγελματική σας οθόνη Philips. Η υποδοχή OPS περιέχει όλες τις συνδέσεις που χρειάζεστε για τη λειτουργία της λύσης σας, καθώς και τροφοδοσία ρεύματος.

    Προσθήκη της επεξεργαστικής ισχύος Android με μια προαιρετική μονάδα CRD50

    Ενσωματώστε ένα SOC (System-on-Chip) Android στην επαγγελματική σας οθόνη Philips. Η προαιρετική μονάδα CRD50 είναι μια συσκευή OPS που προσφέρει την επεξεργαστική ισχύ Android χωρίς να χρειάζονται καλώδια. Απλά συνδέστε την στην υποδοχή OPS, η οποία περιέχει όλες τις συνδέσεις που χρειάζονται για τη λειτουργία της μονάδα (καθώς και τροφοδοσία ρεύματος).

    Απομακρυσμένη διαχείριση συστήματος μέσω CMND

    Αποκτήστε τον έλεγχο του δικτύου της επαγγελματικής οθόνης Philips. Το CMND σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε, να ενημερώνετε, να συντηρείτε και να προβάλλετε περιεχόμενο μέσω μιας εύχρηστης διασύνδεσης. Ελέγξτε τα πάντα, από την εγκατάσταση μέχρι την καθημερινή λειτουργία.

    Υψηλή φωτεινότητα (2.500 cd/m2), κατάλληλη για χρήση σε ημιυπαίθριους χώρους

    Εντυπωσιάστε σε φωτεινούς ή ημιυπαίθριους χώρους. Αυτή η οθόνη εξαιρετικά υψηλής φωτεινότητας 2500 cd/m2 είναι ιδανική για να προσελκύει την προσοχή σε μεγάλα, πολυσύχναστα σημεία με έντονο περιβάλλοντα φωτισμό.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Εικόνα/Οθόνη

      Diagonal screen size (metric)
      139.7  εκ.
      Diagonal screen size (inch)
      55  ίντσες
      Aspect ratio
      16:9
      Panel resolution
      1920x1080p
      Pixel pitch
      0,63 x 0,63 χιλ.
      Optimum resolution
      1920 x 1080 στα 60 Hz
      Brightness
      2500  cd/m²
      Display colors
      16,7 M (8 bit)
      Contrast ratio (typical)
      5000:1
      Dynamic contrast ratio
      500.000:1
      Response time (typical)
      6  ms
      Viewing angle (horizontal)
      178  μοίρες
      Viewing angle (vertical)
      178  μοίρες
      Picture enhancement
      • 3/2-2/2 pull down
      • Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D
      • Σάρωση απόπλεξης MA 3D
      • Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης
      • Σάρωση απόπλεξης εξισορρόπησης κίνησης
      • Προοδευτική σάρωση
      Panel technology
      SVA

    • Συνδεσιμότητα

      Audio output
      Βύσμα 3,5 χιλ.
      Video input
      • VGA (αναλογικό D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • Συνιστωσών (BNC)
      • Σύνθετο (BNC)
      • HDMI (x2)
      Audio input
      • Βύσμα 3,5 χιλ.
      • Ήχου αριστερά/δεξιά (RCA)
      Other connections
      • Έξοδος AC
      • OPS
      • USB
      Video output
      • DisplayPort
      • DVI-I
      External control
      • Βύσμα 2,5 χιλ. RS232C (είσοδος/έξοδος)
      • RJ45
      • Βύσμα 3,5 χιλ. IR (είσοδος/έξοδος)

    • Άνεση

      Placement
      • Οριζόντια
      • Κατακόρυφη
      Screen saving functions
      Μετατόπιση Pixel, Χαμηλή φωτεινότητα
      Keyboard control
      • Κρυφό
      • Με δυνατότητα κλειδώματος
      Remote control signal
      Με δυνατότητα κλειδώματος
      Signal loop through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Ευκολία εγκατάστασης
      • Έξυπνο εξάρτημα
      • Κιτ ευθυγράμμισης άκρων
      Energy saving functions
      Smart Power
      Άλλη ευκολία
      Λαβές μεταφοράς
      Απόδοση εικόνας
      Προηγμένος έλεγχος χρωμάτων
      Network controllable
      • RS232
      • HDMI (ένα σύρμα)
      • LAN (RJ45)

    • Ήχος

      Built-in speakers
      2 x 10W RMS

    • Ρεύμα

      Mains power
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Consumption (Typical)
      368  W
      Standby power consumption
      <0,5W

    • Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

      Computer formats
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1920 x 1200, 60Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75Hz
      Video formats
      • 1080i, 25, 30Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 480i, 30, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576i, 25, 50Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 720p, 50, 60Hz

    • Διαστάσεις

      Set Width
      1242,2  μμ
      Product weight
      35,8  κ.
      Set Height
      713  μμ
      Set Depth
      137,9  μμ
      Set Width (inch)
      48,9  ίντσες
      Set Height (inch)
      28.1  ίντσες
      Wall Mount
      400 x 400 χιλ., M6
      Set Depth (inch)
      5,43  ίντσες
      Bezel width
      15,6 χιλ.
      Product weight (lb)
      78,94  lb
      Έξυπνο εξάρτημα (πλάτος)
      100  μμ
      Έξυπνο εξάρτημα (ύψος)
      200  μμ

    • Συνθήκες λειτουργίας

      Altitude
      0 ~ 3000 m
      Temperature range (operation)
      0 ~ 40  ° C
      MTBF
      50.000  ώρα(ες)
      Σχετική υγρασία
      20 ~ 80 (λειτουργία), 5 - 95% (αποθήκευση)  %
      Temperature range (storage)
      -20 ~ 60  ° C

    • Εφαρμογές πολυμέσων

      USB Playback Video
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      USB Playback Picture
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB Playback Audio
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Αξεσουάρ

      Included accessories
      • Καλώδιο ρεύματος AC
      • Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
      • Οδηγός γρήγορης έναρξης
      • Τηλεχειριστήριο
      • Πλάκες ευθυγράμμισης άκρων
      • Καλώδιο RS232
      Included Accessories
      Καλώδιο αλυσιδωτής σύνδεσης RS232
      Optional accessories
      • Αισθητήρας κίνησης υπερύθρων (CRD41)
      • Βάση τραπεζιού

    • Διάφορα

      On-Screen Display Languages
      • Αγγλικά
      • Γαλλικά
      • Γερμανικά
      • Ιταλικά
      • Πολωνικά
      • Ρωσικά
      • Ισπανικά
      • Τουρκικά
      • Απλοποιημένα κινέζικα
      • Παραδοσιακά Κινεζικά
      • Αραβικά
      • Ιαπωνικά
      • Πορτογαλικά
      Warranty
      Εγγύηση 3 ετών
      Regulatory approvals
      • BSMI
      • CB
      • CE
      • FCC, Κλάση B
      • UL/cUL

    Περιεχόμενα συσκευασίας

    Άλλα μέρη στη συσκευασία

    • Καλώδιο ρεύματος AC
    • Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
    • Οδηγός γρήγορης έναρξης
    • Τηλεχειριστήριο
    • Πλάκες ευθυγράμμισης άκρων
    • Καλώδιο RS232
    • Προαιρετικά αξεσουάρ: Αισθητήρας κίνησης υπερύθρων (CRD41)
    • Προαιρετικά αξεσουάρ: Βάση τραπεζιού
    Badge-D2C

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