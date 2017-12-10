Μείνετε ορατοί μέρα και νύχτα, με μια επαγγελματική οθόνη Full HD υψηλής φωτεινότητας από τη σειρά H-Line της Philips. Με εκπληκτική ευκρίνεια και αντίθεση, είναι η ιδανική λύση για οθόνες παραθύρων και φωτεινές τοποθεσίες, από χώρους μουσείων μέχρι καταστήματα λιανικής.
Αυτό το προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις για μείωση του ΦΠΑ
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Οθόνη υψηλής φωτεινότητας και συνεχούς λειτουργίας.
55"
2500cd/m²
Full HD
Λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση με το CMND & Control
Εκτελέστε το δίκτυο οθόνης σε μια τοπική σύνδεση (LAN). Το CMND & Control σάς επιτρέπει να εκτελείτε σημαντικές λειτουργίες όπως ο έλεγχος των εισόδων και η παρακολούθηση της κατάστασης της οθόνης. Είτε έχετε τον έλεγχο μίας είτε 100 οθονών.
CMND & Create. Αναπτύξτε και προωθήστε το δικό σας περιεχόμενο
Ελέγξτε το περιεχόμενό σας με το CMND & Create. Μια διασύνδεση μεταφοράς και απόθεσης που απλοποιεί τη δημοσίευση του περιεχομένου σας, είτε πρόκειται για καθημερινές αναρτήσεις είτε για τις εταιρικές πληροφορίες μιας επωνυμίας. Χάρη στα προεγκατεστημένα πρότυπα και τα ενσωματωμένα widget, οι φωτογραφίες, τα κείμενα και τα βίντεό σας προβάλλονται σε χρόνο μηδέν.
Η λειτουργία FailOver διασφαλίζει τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου
Από την αίθουσα αναμονής έως την αίθουσα συσκέψεων, διασφαλίστε τη συνεχή λειτουργία της οθόνης. Η λειτουργία FailOver επιτρέπει την αυτόματη εναλλαγή της επαγγελματικής οθόνης της Philips μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας εισόδου, διασφαλίζοντας τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου ακόμη και αν τερματιστεί η λειτουργία της κύριας πηγής. Ρυθμίστε απλώς μια λίστα με εναλλακτικές εισόδους για να είστε σίγουροι ότι το περιεχόμενο της επιχείρησή σας θα προβάλλεται σε κάθε περίπτωση.
Η υποδοχή OPS επιτρέπει την ενσωμάτωση υπολογιστή χωρίς καλωδίωση
Ενσωματώστε έναν υπολογιστή με πλήρεις δυνατότητες ή μια μονάδα CRD50 με λειτουργικό σύστημα Android απευθείας στην επαγγελματική σας οθόνη Philips. Η υποδοχή OPS περιέχει όλες τις συνδέσεις που χρειάζεστε για τη λειτουργία της λύσης σας, καθώς και τροφοδοσία ρεύματος.
Προσθήκη της επεξεργαστικής ισχύος Android με μια προαιρετική μονάδα CRD50
Ενσωματώστε ένα SOC (System-on-Chip) Android στην επαγγελματική σας οθόνη Philips. Η προαιρετική μονάδα CRD50 είναι μια συσκευή OPS που προσφέρει την επεξεργαστική ισχύ Android χωρίς να χρειάζονται καλώδια. Απλά συνδέστε την στην υποδοχή OPS, η οποία περιέχει όλες τις συνδέσεις που χρειάζονται για τη λειτουργία της μονάδα (καθώς και τροφοδοσία ρεύματος).
Απομακρυσμένη διαχείριση συστήματος μέσω CMND
Αποκτήστε τον έλεγχο του δικτύου της επαγγελματικής οθόνης Philips. Το CMND σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε, να ενημερώνετε, να συντηρείτε και να προβάλλετε περιεχόμενο μέσω μιας εύχρηστης διασύνδεσης. Ελέγξτε τα πάντα, από την εγκατάσταση μέχρι την καθημερινή λειτουργία.
Υψηλή φωτεινότητα (2.500 cd/m2), κατάλληλη για χρήση σε ημιυπαίθριους χώρους
Εντυπωσιάστε σε φωτεινούς ή ημιυπαίθριους χώρους. Αυτή η οθόνη εξαιρετικά υψηλής φωτεινότητας 2500 cd/m2 είναι ιδανική για να προσελκύει την προσοχή σε μεγάλα, πολυσύχναστα σημεία με έντονο περιβάλλοντα φωτισμό.
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