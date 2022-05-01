    Σχεδιασμένη για συνεχή λειτουργία, η οθόνη videowall Philips X-Line μαγνητίζει την προσοχή των πελατών με το καθηλωτικό κινούμενο περιεχόμενό της. Το CMND διευκολύνει τη διαχείριση των προωθήσεων και του περιεχομένου λιανικής σας, ενώ το FailOver εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά.

    Θεαματικές εμπειρίες λιανικής όλη μέρα και νύχτα

    • 55"
    • Άμεσος οπίσθιος φωτισμός LED
    • Full HD
    • 500 cd/m²
    Λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση με το CMND & Control

    Εκτελέστε το δίκτυο οθόνης σε μια τοπική σύνδεση (LAN). Το CMND & Control σάς επιτρέπει να εκτελείτε σημαντικές λειτουργίες όπως ο έλεγχος των εισόδων και η παρακολούθηση της κατάστασης της οθόνης. Είτε έχετε τον έλεγχο μίας είτε 100 οθονών.

    Η λειτουργία FailOver διασφαλίζει τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου

    Από την αίθουσα αναμονής έως την αίθουσα συσκέψεων, διασφαλίστε τη συνεχή λειτουργία της οθόνης. Η λειτουργία FailOver επιτρέπει την αυτόματη εναλλαγή της επαγγελματικής οθόνης της Philips μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας εισόδου, διασφαλίζοντας τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου ακόμη και αν τερματιστεί η λειτουργία της κύριας πηγής. Ρυθμίστε απλώς μια λίστα με εναλλακτικές εισόδους για να είστε σίγουροι ότι το περιεχόμενο της επιχείρησή σας θα προβάλλεται σε κάθε περίπτωση.

    Η υποδοχή OPS επιτρέπει την ενσωμάτωση υπολογιστή χωρίς καλωδίωση

    Ενσωματώστε έναν υπολογιστή με πλήρεις δυνατότητες ή μια μονάδα CRD50 με λειτουργικό σύστημα Android απευθείας στην επαγγελματική σας οθόνη Philips. Η υποδοχή OPS περιέχει όλες τις συνδέσεις που χρειάζεστε για τη λειτουργία της λύσης σας, καθώς και τροφοδοσία ρεύματος.

    Προσθήκη της επεξεργαστικής ισχύος Android με μια προαιρετική μονάδα CRD50

    Ενσωματώστε ένα SOC (System-on-Chip) Android στην επαγγελματική σας οθόνη Philips. Η προαιρετική μονάδα CRD50 είναι μια συσκευή OPS που προσφέρει την επεξεργαστική ισχύ Android χωρίς να χρειάζονται καλώδια. Απλά συνδέστε την στην υποδοχή OPS, η οποία περιέχει όλες τις συνδέσεις που χρειάζονται για τη λειτουργία της μονάδα (καθώς και τροφοδοσία ρεύματος).

    Λειτουργία παράθεσης. Δημιουργήστε videowall 4K σε οποιοδήποτε μέγεθος

    Συνδέστε δύο ή περισσότερες επαγγελματικές οθόνες Philips για να δημιουργήσετε ένα videowall, χωρίς να χρειάζεστε εξωτερικές συσκευές. Μία μόνο συσκευή φροντίζει το περιεχόμενο, είτε έχετε τέσσερις οθόνες είτε 40. Το περιεχόμενο 4K υποστηρίζεται πλήρως, ενώ αν το εμφανίζετε σε τέσσερις οθόνες θα απολαμβάνετε την καλύτερη δυνατή ανάλυση, κουκίδα προς κουκίδα.

    Εξαιρετικά λεπτά πλαίσια, για απερίσπαστες προβολές

    Ενισχύστε την ποιότητα της εικόνας με το Pure Colour Pro. Χάρη στην υψηλότερη φωτεινότητα μέσω προσαρμοσμένων ρυθμίσεων θερμοκρασίας του χρώματος και την προηγμένη βαθμονόμηση της καμπύλης γάμμα, μπορείτε να απολαμβάνετε περιεχόμενο με μεγαλύτερη ευκρίνεια και λαμπερά χρώματα, για μια εντυπωσιακά ρεαλιστική εμπειρία.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Εικόνα/Οθόνη

      Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό)
      138.7  εκ.
      Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες)
      54.5  ίντσες
      Αναλογία Εικόνας
      16:9
      Ανάλυση οθόνης
      1920x1080p
      Βήμα εικονοστοιχείων
      0,63 x 0,63 χιλ.
      Βέλτιστη ανάλυση
      1920 x 1080 στα 60 Hz
      Φωτεινότητα
      500  cd/m²
      Χρώματα οθόνης
      16,7 M
      Λόγος αντίθεσης (τυπικός)
      1200:1
      Λόγος δυναμικής αντίθεσης
      500.000:1
      Χρόνος απόκρισης (τυπικός)
      8  ms
      Γωνία προβολής (Οριζόντια)
      178  μοίρες
      Γωνία προβολής (Κατακόρυφη)
      178  μοίρες
      Ομίχλη
      25%

    • Συνδεσιμότητα

      Έξοδος ήχου
      Μίνι βύσμα 3,5 χιλ. (x1)
      Είσοδ βίντεο
      • Display Port 1.2 (x1)
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • VGA (αναλογικό D-Sub) (x1)
      Είσοδος ήχου
      Μίνι βύσμα 3,5 χιλ. (x1)
      Άλλες συνδέσεις
      • OPS
      • USB 2.0 (x1)
      • Θερμικός αισθητήρας
      Έξοδος βίντεο
      DisplayPort 1.2 (x1)
      Εξωτερικό στοιχείο ελέγχου
      • Βύσμα 3,5 χιλ. IR (είσοδος)
      • LAN RJ45 (x2)

    • Άνεση

      Τοποθέτηση
      • Οριζόντια (24/7)
      • Κατακόρυφα (24/7)
      Σύμπλεγμα οθονών
      Έως 15 x 15
      Λειτουργίες προστασίας οθόνης
      Μετατόπιση pixel, χαμηλή φωτεινότητα
      Signal loop through
      • DisplayPort
      • RJ45
      Ευκολία εγκατάστασης
      • Λαβές μεταφοράς
      • Έξυπνο εξάρτημα
      Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας
      Smart Power
      Με δυνατότητα δικτυακού ελέγχου
      LAN (RJ45)

    • Ήχος

      Ενσωματωμένα ηχεία
      2 x 10W (RMS)

    • Ρεύμα

      Κατανάλωση (Λειτουργία ενεργοποίησης)
      140 W
      Κατανάλωση (τυπική)
      180  W
      Κατανάλωση (μεγ.)
      340 W
      Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή
      0,5 W
      Σήμα ενεργειακής κλάσης
      G

    • Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

      Φορμά Η/Υ
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 60, 75Hz
      • 1024 x 768, 60, 75Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 960, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 640 x 480, 60, 72, 75Hz
      Φορμά εικόνας
      • 2160P 50, 60Hz ((HDMI/OPS/DP)
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 25, 30Hz
      • 1080p, 50, 60Hz

    • Διαστάσεις

      Στήριγμα εισόδου Smart
      100 χιλ. x 100 χιλ., 6xM4xL6
      Πλάτος συσκευής
      1213,5  μμ
      Βάρος προϊόντος
      28,8  κ.
      Ύψος συσκευής
      684,3  μμ
      Βάθος συσκευής
      97,8 χιλ. (Β στο επιτοίχιο στήριγμα)/97,8 χιλ. (Β στη λαβή)  μμ
      Πλάτος συσκευής (ίντσες)
      47,77  ίντσες
      Ύψος συσκευής (ίντσες)
      26.94  ίντσες
      Επιτοίχιο στήριγμα
      400 χιλ. x 400 χιλ., M6
      Βάθος συσκευής (ίντσες)
      3,85 (Β στο επιτοίχιο στήριγμα)/3,85 (Β στη λαβή)  ίντσες
      Πλάτος πλαισίου
      2,3 χιλ. + 1,2 χιλ.

    • Συνθήκες λειτουργίας

      Υψόμετρο
      0 ~ 3000 m
      Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία)
      0 ~ 40  ° C
      MTBF
      50.000  ώρα(ες)
      Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση)
      -20 ~ 60  ° C
      Εύρος υγρασίας (λειτουργία) [RH]
      20 - 80% (χωρίς συμπύκνωση)
      Εύρος υγρασίας (αποθήκευση) [RH]
      5 - 95% (χωρίς συμπύκνωση)

    • Αξεσουάρ

      Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ
      • Μαξιλαράκι διάκενου x3
      • Καλώδιο αισθητήρα IR (1,8 μ.) (x1)
      • Οδηγός γρήγορης έναρξης (x1)
      • Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες AAA
      • Μετατροπέας RJ45 / RS232
      • Σφιγκτήρας καλωδίων (x3)
      • Καλώδιο ρεύματος
      • Καλώδιο DP (x1)
      • Καλώδιο RJ45
      • Ακίδα ευθυγράμμισης άκρων (x2)
      • Κιτ 1 (x1)
      • Κιτ 2 (x2)

    • Διάφορα

      Γλώσσες προβολής επί της οθόνης
      • Αραβικά
      • Αγγλικά
      • Γαλλικά
      • Γερμανικά
      • Ιταλικά
      • Ιαπωνικά
      • Πολωνικά
      • Ρωσικά
      • Ισπανικά
      • Απλοποιημένα κινέζικα
      • Τουρκικά
      • Παραδοσιακά Κινεζικά
      Εγγύηση
      3 χρόνια εγγύηση
      Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών
      • CE
      • FCC, Κλάση A
      • RoHS
      • CB
      • ETL
      • BSMI

