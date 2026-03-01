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  • Philips Signage Σειρά 2000 Philips Signage Σειρά 2000 Philips Signage Σειρά 2000

    Signage Solutions Philips Signage Σειρά 2000

    50BDL2050A/00

    Philips Signage Σειρά 2000

    Η Philips Signage 2000 Series επαναφέρει την ψηφιακή σήμανση στα βασικά της στοιχεία – την ουσιαστική, αλλά κομψή οθόνη 16/7 για απλές ενσωματώσεις, που δεν χρειάζονται πρόσθετα χαρακτηριστικά. Με λειτουργικό σύστημα Android 14, ανάλυση UHD και φωτεινότητα 400 nit.

    Signage Solutions Philips Signage Σειρά 2000

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    Philips Signage Σειρά 2000

    Σχεδιασμένη σύμφωνα με τα βασικά – απλότητα στην ψηφιακή προβολή

    • 50''
    • Με Android 14
    • 400 cd/m²

    16/7 – ενασχόληση με το περιεχόμενό σας, όταν το χρειάζεστε.

    Με φωτεινότητα 400 cd/m2, η UHD Philips Signage 2000 Series έχει σχεδιαστεί για χρήση 16/7, γεγονός που την καθιστά ιδανική για επιχειρήσεις που δουλεύουν μέρα νύχτα και θέλουν να κάνουν εντύπωση.

    Android 14 professional System on Chip.

    Με λειτουργικό σύστημα Android 14, η οθόνη Philips Signage 2000 Series έχει σχεδιαστεί σε μια επαγγελματική πλατφόρμα με ενσωματωμένη αξιόπιστη συνδεσιμότητα και ασφάλεια. Είναι βελτιστοποιημένη για εγγενείς εφαρμογές Android και σας επιτρέπει να εγκαθιστάτε εφαρμογές web και λογισμικό απευθείας στην οθόνη, εξαλείφοντας την ανάγκη για εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων.

    Προαιρετική ασύρματη κοινή χρήση οθόνης με το Philips ScreenShare.

    Επεκτείνετε τις δυνατότητες της οθόνη σας στο μέλλον με την αρθρωτή μας προσέγγιση. Προσφέρεται η δυνατότητα για προσθήκη Wi-Fi και Bluetooth με την προαιρετική μονάδα CRD22, καθώς και το Philips ScreenShare. Επίσης, δίνεται μεγάλη έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση και την ανακυκλωσιμότητα, αλλά και στη βιωσιμότητα, για μειωμένα απόβλητα ΑΗΗΕ.

    Βασικά στοιχεία FailOver. Μεγαλύτερη σιγουριά για συνεχόμενη προβολή περιεχομένου.

    Βασικά στοιχεία FailOver μέσω ανίχνευσης Hotplug 5V. Το FailOver μέσω ανίχνευσης Hotplug 5V είναι καθοριστικής σημασίας για απαιτητικές επαγγελματικές εφαρμογές, καθώς σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε μια δευτερεύουσα πηγή περιεχομένου που θα αναπαράγεται αυτόματα στην απίθανη περίπτωση αστοχίας της κύριας ροής μέσων.

    Έτοιμο για Philips Wave για απομακρυσμένη διαχείριση συσκευής.

    Ξεκλειδώστε από απόσταση τη δύναμη, την ευελιξία και την ευφυΐα των οθονών Philips Signage 2000 Series με το Wave. Αυτή η επαναστατική πλατφόρμα cloud σάς προσφέρει απόλυτο έλεγχο, με απλοποιημένη εγκατάσταση και ρύθμιση, παρακολούθηση και έλεγχο των οθονών, αναβάθμιση υλικολογισμικού, διαχείριση των λιστών αναπαραγωγής και ρύθμιση χρονοδιαγραμμάτων ισχύος. Σας εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τον περιβαλλοντικό σας αντίκτυπο.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Εικόνα/Οθόνη

      Diagonal screen size (metric)
      125.7  εκ.
      Diagonal screen size (inch)
      49.5  ίντσες
      Aspect ratio
      16:9
      Panel resolution
      3840 x 2160
      Pixel pitch
      0,2854 x 0,2854 χιλ.
      Optimum resolution
      3840 x 2160 στα 60 Hz
      Brightness
      400  cd/m²
      Display colors
      1,07 δισεκατομμύρια
      Contrast ratio (typical)
      4000:1
      Dynamic contrast ratio
      500,000:1
      Response time (typical)
      9,5  ms
      Viewing angle (horizontal)
      178  μοίρες
      Viewing angle (vertical)
      178  μοίρες
      Picture enhancement
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Dynamic contrast enhancement
      • Progressive scan
      • Motion adaptive de-interlacing
      Panel technology
      VA
      Operating system
      Android 14
      Haze
      1%

    • Συνδεσιμότητα

      Video input
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (x1) with 4.5W PD
      Other connections
      USB 3.0 (x2)
      Video output
      N/A
      External control
      • RJ45
      • IR (in/out) 3.5 mm jack
      Line out
      υποδοχή 3,5 χιλ (σταθερό επίπεδο ήχου)

    • Άνεση

      Placement
      • Landscape (16/7)
      • Portrait (16/7)
      Tiled Matrix
      Έως 3 x 3
      Keyboard control
      • Lockable
      • Hidden
      Remote control signal
      Lockable
      Signal loop through
      IR Loopthrough
      Energy saving functions
      ECO mode
      Network controllable
      RJ45

    • Ρεύμα

      Mains power
      100 - 240 V~, 50/60 Hz
      Consumption (Typical)
      97  W
      Standby power consumption
      <0,5W
      Energy Label Class
      G

    • Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

      Computer formats
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      Video formats
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50,60 Hz
      • 2160p, 50, 60Hz

    • Διαστάσεις

      Set Width
      1128,4  μμ
      Product weight
      14,25  κ.
      Set Height
      649,0  μμ
      Set Depth
      63,5  μμ
      Set Width (inch)
      44,43  ίντσες
      Set Height (inch)
      25.55  ίντσες
      Wall Mount
      400 χιλ. x 400 χιλ., M6
      Set Depth (inch)
      2.50  ίντσες
      Bezel width
      14,9 χιλ. (επίπεδο πλαίσιο)
      Product weight (lb)
      31,42  lb

    • Συνθήκες λειτουργίας

      Altitude
      0 ~ 3000 m
      Temperature range (operation)
      5 ~ 40  ° C
      MTBF
      30,000  ώρα(ες)
      Temperature range (storage)
      -20 ~ 60  ° C
      Humidity range (operation)[RH]
      10 ~ 90% RH (χωρίς συμπύκνωση)

    • Εφαρμογές πολυμέσων

      USB Playback Video
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • VP8
      • VP9
      • MPEG4
      • WEBM
      USB Playback Picture
      • JPEG
      • BMP
      • PNG
      USB Playback Audio
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Εσωτερική συσκευή αναπαραγωγής

      CPU
      Quad core Cortex A73
      GPU
      ARM Mali G52 MC1
      Memory
      3GB RAM
      Storage
      16GB

    • Αξεσουάρ

      Included accessories
      • Power cable 1.8M
      • Remote Control
      • External IR cable
      • AC Switch Cover
      • Logo Badge
      • USB Cover and screw
      Optional accessories
      • CRD22 Wifi & Bluetooth module
      • CRD73 Philips ScreenShare license

    • Διάφορα

      On-Screen Display Languages
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Polish
      • Russian
      • Spanish
      • Turkish
      • Simplified Chinese
      • Traditional Chinese
      • Arabic
      • Japanese
      • Danish
      • Swedish
      • Finnish
      • Norwegian
      • Dutch
      Warranty
      Εγγύηση 3 ετών
      Regulatory approvals
      • CE
      • CB
      • RoHS

    Badge-D2C

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