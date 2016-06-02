Άλλα μέρη στη συσκευασία
- Τηλεχειριστήριο
- Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Καλώδιο RS232
- Καλώδιο ρεύματος AC
43BDL4050D/00
Εύκολη πληροφόρηση
Στείλτε ξεκάθαρα το μήνυμά σας με μια πανίσχυρη επαγγελματική οθόνη FHD της σειράς D-Line. Αυτή η δυναμική λύση προσφέρει υπέροχη ποιότητα εικόνας, απλό έλεγχο και αξιόπιστη συνδεσιμότητα, ακόμα και σε σημεία με δύσκολη δικτύωση.
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Εκτελέστε το δίκτυο οθόνης σε μια τοπική σύνδεση (LAN). Το CMND & Control σάς επιτρέπει να εκτελείτε σημαντικές λειτουργίες όπως ο έλεγχος των εισόδων και η παρακολούθηση της κατάστασης της οθόνης. Είτε έχετε τον έλεγχο μίας είτε 100 οθονών.
Ελέγξτε το περιεχόμενό σας με το CMND & Create. Μια διασύνδεση μεταφοράς και απόθεσης που απλοποιεί τη δημοσίευση του περιεχομένου σας, είτε πρόκειται για καθημερινές αναρτήσεις είτε για τις εταιρικές πληροφορίες μιας επωνυμίας. Χάρη στα προεγκατεστημένα πρότυπα και τα ενσωματωμένα widget, οι φωτογραφίες, τα κείμενα και τα βίντεό σας προβάλλονται σε χρόνο μηδέν.
Από την αίθουσα αναμονής έως την αίθουσα συσκέψεων, διασφαλίστε τη συνεχή λειτουργία της οθόνης. Η λειτουργία FailOver επιτρέπει την αυτόματη εναλλαγή της επαγγελματικής οθόνης της Philips μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας εισόδου, διασφαλίζοντας τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου ακόμη και αν τερματιστεί η λειτουργία της κύριας πηγής. Ρυθμίστε απλώς μια λίστα με εναλλακτικές εισόδους για να είστε σίγουροι ότι το περιεχόμενο της επιχείρησή σας θα προβάλλεται σε κάθε περίπτωση.
Ελέγξτε την οθόνη σας μέσω σύνδεσης στο Internet. Οι επαγγελματικές Android οθόνες της Philips έχουν βελτιστοποιηθεί για εγγενείς εφαρμογές Android, ενώ μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε απευθείας και εφαρμογές web. Το νέο λειτουργικό σύστημα Android διασφαλίζει ότι το λογισμικό παραμένει ασφαλές και πληροί τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Εγκαταστήστε και εκκινήστε γρήγορα οποιαδήποτε εφαρμογή, ακόμα και αν δεν βρίσκεστε στις εγκαταστάσεις σας ή εργάζεστε από απόσταση. Το CMND & Deploy σάς επιτρέπει να προσθέσετε και να ενημερώσετε τις δικές σας εφαρμογές, καθώς και εφαρμογές από το App Store των επαγγελματικών οθονών Philips. Απλώς σαρώστε τον κώδικα QR, συνδεθείτε στο κατάστημα και κάντε κλικ στην εφαρμογή που θέλετε να εγκαταστήσετε. Η λήψη και η εκκίνηση της εφαρμογής πραγματοποιείται αυτόματα.
Συνδέστε με ευκολία μονάδες 4G/LTE στην επαγγελματική σας οθόνη Philips. Η ενσωματωμένη υποδοχή mPCIe επιτρέπει στην οθόνη να επικοινωνεί με άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν την ίδια ασύρματη συνδεσιμότητα. Πρόκειται για ένα πολύτιμο χαρακτηριστικό αν εγκαθιστάτε οθόνες σε θέσεις όπως τράπεζες ή κρατικά κτίρια, όπου δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο τοπικό δίκτυο.
Βεβαιωθείτε ότι η επαγγελματική σας Android οθόνη της Philips προβάλλει το σωστό περιεχόμενο, ακόμα και όταν δεν είστε εκεί. Κατά την προβολή περιεχομένου μέσω του ενσωματωμένου προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων, μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόματης λήψης στιγμιότυπων οθόνης σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα στιγμιότυπα οθόνης αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη και μπορείτε να επιλέξετε να τα λαμβάνετε μέσω email.
Αποθηκεύστε και προβάλετε περιεχόμενο χωρίς μόνιμη εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων. Η επαγγελματική οθόνη Philips διαθέτει εσωτερική μνήμη η οποία επιτρέπει την αποστολή πολυμέσων στην οθόνη για άμεση αναπαραγωγή. Επίσης, η εσωτερική μνήμη λειτουργεί ως μνήμη cache για τη μετάδοση περιεχομένου στο διαδίκτυο.
Εικόνα/Οθόνη
Συνδεσιμότητα
Άνεση
Ήχος
Ρεύμα
Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης
Διαστάσεις
Συνθήκες λειτουργίας
Εφαρμογές πολυμέσων
Εσωτερική συσκευή αναπαραγωγής
Αξεσουάρ
Διάφορα
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