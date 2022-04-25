Δυναμική σύνδεση οθονών

Συνδυάστε καθένα από τα μεγέθη των οθονών LED Philips L-Line 7000 για να δημιουργήσετε μία ενιαία οθόνη με οποιοδήποτε σχήμα και διάσταση. Οι δυναμικές, εύκαμπτες ακίδες ευθυγράμμισης εξασφαλίζουν τέλεια εφαρμογή σε κάθε περίσταση, με αποτέλεσμα μια ομαλή και απρόσκοπτη επιφάνεια προβολής. Για μεγαλύτερη άνεση και αποδοτικότητα, κάθε οθόνη LED διαθέτει ανοίγματα σε κάθε πλευρά για ευέλικτη ενσύρματη σύνδεση μεταξύ των οθονών LED και οποιασδήποτε εξωτερικής σύνδεσης εισόδου. Τα ανοίγματα στο επάνω και το κάτω μέρος της οθόνης LED μπορούν να βγουν έξω, σε περίπτωση που η πρόσβαση είναι διαθέσιμη μόνο από το επάνω ή το κάτω μέρος της οθόνης.