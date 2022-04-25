41BDL7224L/00
Απελευθερώστε ακόμα περισσότερο τη φαντασία σας
Χωρίς όρια. Χωρίς εμπόδια. Η Philips L-Line 7000 series είναι μια LED λύση σήμανσης που προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες σε μέγεθος και σχήμα. Η πανεύκολη σύνδεση και οι πολλές επιλογές μεγέθους σας βοηθούν να δημιουργήσετε πραγματικά μοναδικές οθόνες σε διάφορες διαστάσεις, για άψογα αποτελέσματα.
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Οι οθόνες LED της Philips L-Line 7000 series έχουν ύψος 25 εκ. και διατίθενται σε πλάτος 50 εκ., 75 εκ. και 100 εκ. Αυτές οι οθόνες είναι έτοιμες για εγκατάσταση σε οποιαδήποτε μορφή οριζόντιου προσανατολισμού χωρίς περιορισμούς ως προς το μέγεθος. Διατίθενται επίσης με λοξές γωνίες για το σχηματισμό καμπυλωτών σχεδίων σε κυρτές και κοίλες μορφές.
Πετύχετε τελειότητα με ακρίβεια. Η Ενεργή παρακολούθηση εύρυθμης λειτουργίας καθιστά τη συντήρηση γρήγορη, απλή και προβλέψιμη, εμφανίζοντας το ακριβές στοιχείο και την τοποθεσία της αστοχίας. Με τη χρήση αυτού του λογισμικού που λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο, τόσο σε σύνδεση όσο και εκτός σύνδεσης, η αντικατάσταση του σχετικού εξαρτήματος είναι αποτελεσματική. Είναι πραγματικά απαραίτητο για τους κατόχους οθονών με πολλές γεωγραφικές τοποθεσίες.
Κάθε οθόνη LED L-Line της Philips βαθμονομείται στο εργοστάσιο μας υπό ιδανικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω επιτόπου βαθμονόμηση, κάτι που οδηγεί σε γρηγορότερες εγκαταστάσεις. Διατίθενται αρχεία βαθμονόμησης και διαμόρφωσης για τη διασφάλιση της γρήγορης συντήρησης.
Συνδυάστε καθένα από τα μεγέθη των οθονών LED Philips L-Line 7000 για να δημιουργήσετε μία ενιαία οθόνη με οποιοδήποτε σχήμα και διάσταση. Οι δυναμικές, εύκαμπτες ακίδες ευθυγράμμισης εξασφαλίζουν τέλεια εφαρμογή σε κάθε περίσταση, με αποτέλεσμα μια ομαλή και απρόσκοπτη επιφάνεια προβολής. Για μεγαλύτερη άνεση και αποδοτικότητα, κάθε οθόνη LED διαθέτει ανοίγματα σε κάθε πλευρά για ευέλικτη ενσύρματη σύνδεση μεταξύ των οθονών LED και οποιασδήποτε εξωτερικής σύνδεσης εισόδου. Τα ανοίγματα στο επάνω και το κάτω μέρος της οθόνης LED μπορούν να βγουν έξω, σε περίπτωση που η πρόσβαση είναι διαθέσιμη μόνο από το επάνω ή το κάτω μέρος της οθόνης.
Δημιουργήστε οθόνες χωρίς πλαίσιο οποιουδήποτε σχήματος, μεγέθους ή ανάλυσης. Χάρη στην αρθρωτή σχεδίαση των επαγγελματικών οθονών LED της Philips, μπορείτε να προσαρμόζετε το φωτισμό σας σε οποιονδήποτε χώρο. Δημιουργήστε τεράστιες, καθηλωτικές εγκαταστάσεις ή συναρμολογήστε ενδιαφέροντα μοτίβα. Δημιουργήστε εύκολα οθόνες γύρω από πόρτες και άλλα ανοίγματα. Ακόμα και η δημιουργία γωνιών και κυρτών οθονών γίνεται εύκολη με τη νέα Philips 7000 series.
Η επαγγελματική οθόνη LED της Philips διαθέτει ενσωματωμένη καλωδίωση για να διατηρείτε τα καλώδια τροφοδοσίας και δεδομένων τακτοποιημένα. Οι οθόνες συνδέονται αλυσιδωτά για τροφοδοσία και δεδομένα, ώστε να ελαχιστοποιείτε την ακαταστασία και να επιταχύνετε την εγκατάσταση.
Οι επαγγελματικές οθόνες LED της Philips χρησιμοποιούν LED υψηλής απόδοσης, τα οποία έχουν δοκιμαστεί διεξοδικά, είναι ενεργειακά αποδοτικά και οικονομικά. Επιπλέον, η βελτιωμένη τεχνολογία επιτρέπει στην οθόνη να εξοικονομεί ενέργεια με δυναμικό τρόπο.
Η ανθεκτική σε σκόνη, βρομιά, μύκητες και υγρασία σύμμορφη επίστρωση προστατεύει αυτό το προϊόν και διευκολύνει τη συντήρηση. Έχει διαβάθμιση IP30 και πιστοποίηση κατά της διείσδυσης για μειωμένο κίνδυνο βραχυκυκλώματος από τη σκόνη και τη διάβρωση.
Ο φλογοεπιβραδυντικός σχεδιασμός επιβραδύνει την εξάπλωση των φλογών σε περίπτωση πυρκαγιάς και συμβάλλει στην προστασία της δομικής ακεραιότητας της οθόνης LED. Έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί με το Ευρωπαϊκό πρότυπο B1 DIN4102, το Βρετανικό πρότυπο (BS476-7) και το πρότυπο Βόρειας Αμερικής UL94.
Τα κατοχυρωμένα στηρίγματα εύκολης τοποθέτησης κάνουν την εγκατάσταση ακόμα γρηγορότερη. Αυτά τα προαιρετικά εξαρτήματα διατίθενται για επίπεδη τοποθέτηση LED, κυρτή καμπυλωμένη τοποθέτηση (177,5/175/172,5 μοίρες) και τοποθέτηση σε γωνιές σχήματος L 90 μοιρών.
Εικόνα/Οθόνη
Άνεση
Ρεύμα
Συνθήκες λειτουργίας
Περίβλημα
Μονάδα
Αξεσουάρ
Διάφορα
Δεδομένα συσκευασίας
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