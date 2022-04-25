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    Signage Solutions Οθόνη LED

    41BDL7224L/00

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    Χωρίς όρια. Χωρίς εμπόδια. Η Philips L-Line 7000 series είναι μια LED λύση σήμανσης που προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες σε μέγεθος και σχήμα. Η πανεύκολη σύνδεση και οι πολλές επιλογές μεγέθους σας βοηθούν να δημιουργήσετε πραγματικά μοναδικές οθόνες σε διάφορες διαστάσεις, για άψογα αποτελέσματα.

    Signage Solutions Οθόνη LED

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    Οθόνη LED για κάθε σχήμα και μορφή

    • 41''
    • Direct View LED

    Προσφέρει οποιοδήποτε σχήμα, γωνία σχήματος L ή καμπυλότητα

    Οι οθόνες LED της Philips L-Line 7000 series έχουν ύψος 25 εκ. και διατίθενται σε πλάτος 50 εκ., 75 εκ. και 100 εκ. Αυτές οι οθόνες είναι έτοιμες για εγκατάσταση σε οποιαδήποτε μορφή οριζόντιου προσανατολισμού χωρίς περιορισμούς ως προς το μέγεθος. Διατίθενται επίσης με λοξές γωνίες για το σχηματισμό καμπυλωτών σχεδίων σε κυρτές και κοίλες μορφές.

    Ενεργή παρακολούθηση εύρυθμης λειτουργίας της Philips

    Πετύχετε τελειότητα με ακρίβεια. Η Ενεργή παρακολούθηση εύρυθμης λειτουργίας καθιστά τη συντήρηση γρήγορη, απλή και προβλέψιμη, εμφανίζοντας το ακριβές στοιχείο και την τοποθεσία της αστοχίας. Με τη χρήση αυτού του λογισμικού που λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο, τόσο σε σύνδεση όσο και εκτός σύνδεσης, η αντικατάσταση του σχετικού εξαρτήματος είναι αποτελεσματική. Είναι πραγματικά απαραίτητο για τους κατόχους οθονών με πολλές γεωγραφικές τοποθεσίες.

    Εργοστασιακά βαθμονομημένη

    Κάθε οθόνη LED L-Line της Philips βαθμονομείται στο εργοστάσιο μας υπό ιδανικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω επιτόπου βαθμονόμηση, κάτι που οδηγεί σε γρηγορότερες εγκαταστάσεις. Διατίθενται αρχεία βαθμονόμησης και διαμόρφωσης για τη διασφάλιση της γρήγορης συντήρησης.

    Δυναμική σύνδεση οθονών

    Συνδυάστε καθένα από τα μεγέθη των οθονών LED Philips L-Line 7000 για να δημιουργήσετε μία ενιαία οθόνη με οποιοδήποτε σχήμα και διάσταση. Οι δυναμικές, εύκαμπτες ακίδες ευθυγράμμισης εξασφαλίζουν τέλεια εφαρμογή σε κάθε περίσταση, με αποτέλεσμα μια ομαλή και απρόσκοπτη επιφάνεια προβολής. Για μεγαλύτερη άνεση και αποδοτικότητα, κάθε οθόνη LED διαθέτει ανοίγματα σε κάθε πλευρά για ευέλικτη ενσύρματη σύνδεση μεταξύ των οθονών LED και οποιασδήποτε εξωτερικής σύνδεσης εισόδου. Τα ανοίγματα στο επάνω και το κάτω μέρος της οθόνης LED μπορούν να βγουν έξω, σε περίπτωση που η πρόσβαση είναι διαθέσιμη μόνο από το επάνω ή το κάτω μέρος της οθόνης.

    Οι προαιρετικές λοξές γωνίες επιτρέπουν καμπύλες οθόνες

    Δημιουργήστε οθόνες χωρίς πλαίσιο οποιουδήποτε σχήματος, μεγέθους ή ανάλυσης. Χάρη στην αρθρωτή σχεδίαση των επαγγελματικών οθονών LED της Philips, μπορείτε να προσαρμόζετε το φωτισμό σας σε οποιονδήποτε χώρο. Δημιουργήστε τεράστιες, καθηλωτικές εγκαταστάσεις ή συναρμολογήστε ενδιαφέροντα μοτίβα. Δημιουργήστε εύκολα οθόνες γύρω από πόρτες και άλλα ανοίγματα. Ακόμα και η δημιουργία γωνιών και κυρτών οθονών γίνεται εύκολη με τη νέα Philips 7000 series.

    Απρόσκοπτη σύνδεση για τέλεια εικόνα

    Η επαγγελματική οθόνη LED της Philips διαθέτει ενσωματωμένη καλωδίωση για να διατηρείτε τα καλώδια τροφοδοσίας και δεδομένων τακτοποιημένα. Οι οθόνες συνδέονται αλυσιδωτά για τροφοδοσία και δεδομένα, ώστε να ελαχιστοποιείτε την ακαταστασία και να επιταχύνετε την εγκατάσταση.

    Δυναμική εξοικονόμηση ενέργειας

    Οι επαγγελματικές οθόνες LED της Philips χρησιμοποιούν LED υψηλής απόδοσης, τα οποία έχουν δοκιμαστεί διεξοδικά, είναι ενεργειακά αποδοτικά και οικονομικά. Επιπλέον, η βελτιωμένη τεχνολογία επιτρέπει στην οθόνη να εξοικονομεί ενέργεια με δυναμικό τρόπο.

    Σύμμορφη επίστρωση και προστασία από εισροή υγρών

    Η ανθεκτική σε σκόνη, βρομιά, μύκητες και υγρασία σύμμορφη επίστρωση προστατεύει αυτό το προϊόν και διευκολύνει τη συντήρηση. Έχει διαβάθμιση IP30 και πιστοποίηση κατά της διείσδυσης για μειωμένο κίνδυνο βραχυκυκλώματος από τη σκόνη και τη διάβρωση.

    Υψηλή φωτεινότητα: 1200 nit / μέγ. 1600 nit

    Ο φλογοεπιβραδυντικός σχεδιασμός επιβραδύνει την εξάπλωση των φλογών σε περίπτωση πυρκαγιάς και συμβάλλει στην προστασία της δομικής ακεραιότητας της οθόνης LED. Έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί με το Ευρωπαϊκό πρότυπο B1 DIN4102, το Βρετανικό πρότυπο (BS476-7) και το πρότυπο Βόρειας Αμερικής UL94.

    Διαθέσιμα σε 3 διαστάσεις

    Τα κατοχυρωμένα στηρίγματα εύκολης τοποθέτησης κάνουν την εγκατάσταση ακόμα γρηγορότερη. Αυτά τα προαιρετικά εξαρτήματα διατίθενται για επίπεδη τοποθέτηση LED, κυρτή καμπυλωμένη τοποθέτηση (177,5/175/172,5 μοίρες) και τοποθέτηση σε γωνιές σχήματος L 90 μοιρών.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Εικόνα/Οθόνη

      Aspect ratio
      4:1
      Brightness uniformity
      >=97%
      Brightness after calibration
      900 nit
      Brightness before calibration
      1200 nit
      Calibration(brightness/color)
      Υποστηρίζεται
      Color temperature adjust range
      4000~9500 K (μέσω λογισμικού)
      Color temperature default
      6500±500 K
      Contrast ratio (typical)
      3500:1
      Viewing angle (horizontal)
      160  μοίρες
      Viewing angle (vertical)
      160  μοίρες
      Picture enhancement
      Οθόνη Wide color gamut
      Placement
      Οριζόντια
      Frame frequency (Hz)
      50 & 60
      Refresh rate(Hz)
      2100~3900 (14 bit: 3900Hz)
      Χρήση
      Για εσωτερικούς χώρους

    • Άνεση

      Ευκολία εγκατάστασης
      • Ακίδες οδήγησης
      • Ελαφρύ
      Κυκλική σύνδεση τροφοδοσίας
      Για περιβάλλοντα 230V: 8 προθήκες ή λιγότερες, για περιβάλλοντα 110V: 4 προθήκες ή λιγότερες, 10A μέγ.
      Loop through ελέγχου σήματος
      RJ45

    • Ρεύμα

      Input voltage
      AC100~240V (50 & 60Hz)
      Κατανάλωση ρεύματος μαύρης οθόνης (W)
      <11
      Μέγιστη κατανάλωση εναλλασσόμενου ρεύματος (W)
      <125
      Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος BC (W)
      <150
      Typical power cons. (W)
      <41,67

    • Συνθήκες λειτουργίας

      Temperature range (operation)
      -20~45  ° C
      Temperature range (storage)
      -20~50  ° C
      Humidity range (operation)[RH]
      10~80%
      Humidity range (storage) [RH]
      10~85% 

    • Περίβλημα

      Cabinet area (m2)
      0,25
      Cabinet pixels ( Dot )
      43,264
      Cabinet resolution (W x H)
      416x104
      Cabinet size (mm)
      1000x250x40
      Data connector
      RJ45
      Power connector
      Υποδοχή 3 πυρήνων (είσοδος C14, έξοδος C13)
      Receiving card quantity
      1 τμχ.
      Receiving card spec.
      A5S plus
      Receving card brand
      NovaStar
      Weight (KG)
      6,19 (±310g)
      Διαγώνιος προθήκης (ίντσες)
      40,6''
      Cabinet construction
      Χυτό αλουμίνιο
      Πλευρική γωνία (μοίρες)
      90

    • Μονάδα

      LED type
      Χάλκινο σύρμα SMD 1515
      Pixel constitution
      1R1G1B
      LED lifetime(Hrs)
      100.000 στη μισή φωτεινότητα
      Module resolution (WxH pixels)
      104x104
      Pixel pitch (mm)
      2,4
      Module size (WxH in mm)
      249,9*249,9

    • Αξεσουάρ

      Καλώδιο LAN (RJ45, CAT-5)
      2 τμχ.
      Καλώδιο τροφοδοσίας
      2 τμχ.
      QSG
      1 τμχ.

    • Διάφορα

      Warranty
      2 έτη
      Regulatory approvals
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS
      • FCC SDOC, Μέρος 15, Κλάση A
      Πιστοποίηση επιβράδυνσης πυρός
      • BS 476 Part7:1997
      • UL94
      • DIN4102-1
      Σύμμορφη επικάλυψη
      Πλακέτα διανομέα, πίσω μονάδα LED

    • Δεδομένα συσκευασίας

      Dimension of packaging (mm)
      1354x392x221
      Gross weight (KG)
      9,15

    Badge-D2C

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