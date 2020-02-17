Terms of use IPL Lumea app

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για το Lumea IPL App! Αυτό το Philips Lumea IPL App παρέχεται από την Philips International B.V., Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, The Netherlands. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή για να χρησιμοποιείτε πιο εύκολα το Lumea. Υπάρχουν μερικοί μόνο κανόνες και περιορισμοί που σας ζητάμε να θυμάστε!

Δυνατότητες που προσφέρει η Εφαρμογή:

Σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα Philips Lumea Σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με τη Philips για θέματα που αφορούν το Lumea που διαθέτετε Σας βοηθά να ρυθμίσετε τη συσκευή για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, ανάλογα με την απόχρωση της επιδερμίδας και το χρώμα της τρίχας σας Παρακολουθεί προηγούμενες και μελλοντικές εφαρμογές, με βάση ένα σαφές χρονοδιάγραμμα εφαρμογών Σας υπενθυμίζει τις μελλοντικές εφαρμογές με αποστολή ειδοποιήσεων Σας συνιστούμε να συνεχίσετε να διαβάζετε. Με τη χρήση της Εφαρμογής, αποδέχεστε τους προαναφερθέντες όρους.

ʼλλες παράμετροι που θα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με αυτήν την Εφαρμογή: Απόρρητο: Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για αυτήν την εφαρμογή ισχύει μια ξεχωριστή δήλωση απορρήτου. Σας συνιστούμε να διαβάσετε αυτή τη δήλωση.

ʼδεια χρήσης: Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτήν την Εφαρμογή για τον προαναφερθέντα σκοπό.

Τρίτα μέρη: Είναι πιθανό όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την Εφαρμογή, να χρησιμοποιήσετε (επίσης) μια υπηρεσία, να κατεβάσετε κάποιο λογισμικό ή να αγοράσετε προϊόντα που παρέχονται από τρίτα μέρη. Λάβετε υπόψη ότι αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεται να έχουν τους δικούς τους ξεχωριστούς κανόνες και περιορισμούς, ανεξάρτητα από τις παρούσες προϋποθέσεις χρήσης.

Εγγυήσεις: Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε μια εκπληκτική Εφαρμογή και μια εκπληκτική εμπειρία χρήσης με την Εφαρμογή. Λάβετε υπόψη ότι μπορούμε να σας παρέχουμε την Εφαρμογή μόνο "ως έχει". Παρόλο που θα το επιθυμούσαμε, δυστυχώς δεν μπορούμε να παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με την Εφαρμογή ή το περιεχόμενό της. Υποχρέωση: Όσο και αν εμπιστευόμαστε την Εφαρμογή μας, υπάρχει πάντα η πιθανότητα η λειτουργία της να μην είναι η αναμενόμενη. Στην ατυχή περίπτωση μη λειτουργίας της Εφαρμογής ή απώλειας οποιουδήποτε περιεχομένου, δεχτείτε την ειλικρινή συγγνώμη μας. Σίγουρα κατανοούμε ότι μια τέτοια κατάσταση είναι ατυχής και ότι προκαλεί ταλαιπωρία. Δυστυχώς, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης της Εφαρμογής. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

Περιεχόμενο χρήστη: Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε την απόχρωση της επιδερμίδας και το χρώμα της τρίχας σας. Με βάση τα στοιχεία που εισάγετε στην Εφαρμογή, θα σας προτείνουμε τις καταλληλότερες ρυθμίσεις του προϊόντος. Η Εφαρμογή θα παρακολουθεί τις προηγούμενες και τις μελλοντικές εφαρμογές, με βάση τα στοιχεία που εισάγετε. Αυτό το περιεχόμενο χρήστη δεν θα κοινοποιηθεί δημόσια.

Ξεκλειδωμένες συσκευές: Αυτή η Εφαρμογή δεν προορίζεται για χρήση σε συσκευές στις οποίες το λειτουργικό σύστημα δεν συμμορφώνεται πλέον με το προεπιλεγμένο πρότυπο ("Ξεκλειδωμένες συσκευές"). Συμφωνείτε ότι δεν θα προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε ούτε να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή σε κάποια Ξεκλειδωμένη συσκευή. Τυχόν προσπάθεια εγκατάστασης ή χρήσης της Εφαρμογής σε Ξεκλειδωμένη συσκευή θα αποτελεί παράβαση αυτών των όρων, και ενδέχεται να επιφέρει τον τερματισμό του λογαριασμού, χωρίς επιστροφή χρημάτων, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Philips. Η Philips δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από την χρήση σε Ξεκλειδωμένες συσκευές.

Δικαιοδοσία: Αυτές οι προϋποθέσεις χρήσης θα ερμηνεύονται και θα διέπονται από τους νόμους της Ολλανδίας χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης δικαίων.

Καλή διασκέδαση!