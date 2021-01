Η Philips ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, εταιρικούς συνεργάτες ή άλλα τρίτα μέρη σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου ή/και την ισχύουσα νομοθεσία.





Πάροχοι υπηρεσιών

Συνεργαζόμαστε με τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να μας βοηθούν να παρέχουμε, να βελτιώνουμε, να κατανοούμε, να προσαρμόζουμε, να υποστηρίζουμε και να διαθέτουμε τις Υπηρεσίες μας.



Ενδέχεται να κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους παρακάτω παρόχους υπηρεσιών:





Πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής και cloud

Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών παρέχουν το απαραίτητο υλικό, λογισμικό, δικτύωση, χώρο αποθήκευσης, υπηρεσίες συναλλαγών ή/και τις σχετικές τεχνολογίες που απαιτούνται για την εκτέλεση της Εφαρμογής ή την παροχή των Υπηρεσιών.

Πληρωμή

Συνεργαζόμαστε με την WorldPay, έναν πάροχο υπηρεσιών που χειρίζεται και επεξεργάζεται τα οικονομικά δεδομένα σας σε σχέση με τις δυνατότητες πληρωμών της παρούσας Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των app store ή άλλων τρίτων μερών που επεξεργάζονται την πληρωμή σας.

Η Philips απαιτεί από τους παρόχους υπηρεσιών της να παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας στα προσωπικά δεδομένα σας, ανάλογο με το επίπεδο που εμείς παρέχουμε. Ζητούμε από τους παρόχους υπηρεσιών μας να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, να έχουν πρόσβαση στον ελάχιστο όγκο δεδομένων που χρειάζονται για να παρέχουν μια συγκεκριμένη υπηρεσία και να διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.



Άλλα τρίτα μέρη

Η Philips ενδέχεται επίσης να συνεργάζεται με τρίτα μέρη τα οποία επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα σας για δικούς τους σκοπούς. Εάν η Philips μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με τρίτα μέρη που χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σας για δικούς τους σκοπούς, η Philips θα φροντίσει να σας πληροφορήσει ή/και να ζητήσει τη συναίνεσή σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πριν από την κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας. Στην περίπτωση αυτή, διαβάστε προσεκτικά τις δηλώσεις ιδιωτικού απορρήτου τους διότι σας πληροφορούν σχετικά με τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου που ακολουθούν, συμπεριλαμβανομένων του τύπου των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν και του τρόπου που τα χρησιμοποιούν, τα επεξεργάζονται και τα προστατεύουν.



Η Philips μερικές φορές πωλεί μια δραστηριότητα ή μέρος μιας δραστηριότητας σε άλλη εταιρεία. Η εν λόγω μεταφορά της ιδιοκτησίας μπορεί να περιλαμβάνει τη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σας που σχετίζονται άμεσα με αυτή τη δραστηριότητα, στην αγοράστρια εταιρεία. Όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις μας σύμφωνα με την Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου μας, είναι ελεύθερα εκχωρητέα από τη Philips σε οποιαδήποτε από τις συνεργαζόμενες εταιρείες μας, σε συνδυασμό με συγχώνευση, εξαγορά, αναδιοργάνωση ή πώληση περιουσιακών στοιχείων ή με την εφαρμογή του νόμου ή άλλως και ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε οποιαδήποτε από τις συνεργαζόμενες ή διάδοχες οντότητες ή στο νέο ιδιοκτήτη.



Κατόπιν αιτήματός σας, ενδέχεται να κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα παρακάτω τρίτα μέρη:



Delta Dental (μόνο ΗΠΑ).

(μόνο ΗΠΑ). ONVZ (μόνο Ολλανδία).

(μόνο Ολλανδία). Amazon (Εάν η Amazon DRS είναι διαθέσιμη στη χώρα σας, δείτε τις περαιτέρω λεπτομέρειες παρακάτω)

Αυτά τα τρίτα μέρη μπορεί να σας παρέχουν τις δικές τους υπηρεσίες. Ενδέχεται να κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη αν το ζητήσετε ή/και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.



Amazon Dash Replenishment Services

Σε κάποιες χώρες υποστηρίζουμε τις υπηρεσίες BrushSync Reorder(“BrushSync”). Όταν εγγράφεστε στη BrushSync, η Εφαρμογή θα υποβάλει αυτόματες παραγγελίες για κεφαλές βουρτσίσματος για εσάς μέσω της Dash Replenishment Service (“DRS”) της Amazon. Για τέτοιους σκοπούς, θα χρειαστεί να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στην Amazon και η Amazon θα σας παράσχει τις δικές της υπηρεσίες. Διαβάστε τους Όρους και προϋποθέσεις και τη Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου της Amazon διότι σας πληροφορούν σχετικά με τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου της, συμπεριλαμβανομένων του τύπου των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν και του τρόπου που τα χρησιμοποιούν, τα επεξεργάζονται και τα προστατεύουν.



Κατά τη διαμόρφωση της συνδρομής σας στο BrushSync, κοινοποιούμε τα παρακάτω δεδομένα στην Amazon: τον αριθμό σειράς της Συσκευής σας, το μοντέλο (αριθμό hx) της Συσκευής σας και πότε είναι η στιγμή για την παραγγελία μιας νέας κεφαλής βουρτσίσματος (“BrushSync Data”). Για να παρακολουθείτε τη συνδρομή σας, αποθηκεύουμε το Customer ID σας στην Amazon. Εάν καταργήσετε την εγγραφή σας στη BrushSync, θα διαγράψουμε το εν λόγω Customer ID. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή (i) να διακόψετε ή να μεταβάλλετε τις παραγγελίες χρησιμοποιώντας τις Reorder Settings (Ρυθμίσεις επαναπαραγγελίας) στη σελίδα My Brush Head (η κεφαλή βουρτσίσματος) της Εφαρμογής ή/και (ii) να ακυρώσετε οποιαδήποτε παραγγελία μέσω της Amazon.



Επειδή τα δεδομένα BrushSync και το Customer ID σας στην Amazon υφίστανται επεξεργασία μόνο για τους παραπάνω σκοπούς όταν εγγράφεστε στο BrushSync, θεωρούμε αυτή την επεξεργασία απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος, και σύννομη σύμφωνα με το Άρθρο 6.1 (β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.



Διασυνοριακή μεταβίβαση

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να αποθηκεύονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία έχουμε εγκαταστάσεις ή στην οποία απασχολούμε παρόχους υπηρεσιών, σύμφωνα πάντα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία, και με τη χρήση των Υπηρεσιών παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη μεταβίβαση πληροφοριών (αν υπάρχουν) σε χώρες εκτός της χώρας διαμονής σας, οι οποίες ενδέχεται να έχουν κανόνες προστασίας δεδομένων που διαφέρουν από τους αντίστοιχους κανόνες της χώρας σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δικαστήρια, αρχές επιβολής του νόμου, ρυθμιστικές αρχές ή αρχές ασφάλειας σε αυτές τις χώρες μπορεί να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.



Αν βρίσκεστε εντός του ΕΟΧ, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταβιβάζονται σε συνδεδεμένες εταιρείες μας ή παρόχους υπηρεσιών σε χώρες εκτός ΕΟΧ οι οποίες θεωρούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν επαρκή προστασία δεδομένων σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΟΧ (η πλήρης λίστα αυτών των χωρών είναι διαθέσιμη εδώ http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Για μεταβιβάσεις από τον ΕΟΧ σε χώρες που δεν θεωρούνται επαρκείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, θέσαμε σε εφαρμογή επαρκή μέτρα όπως είναι οι Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες για δεδομένα πελατών, προμηθευτών και εταιρικών συνεργατών (Binding Corporate Rules for Customer, Supplier and Business Partner Data) ή/και τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία των Προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο αυτών των μέτρων ακολουθώντας την παραπάνω σύνδεση ή επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση privacy@philips.com.



Χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας

Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται ή επιτρέπεται, ανάλογα με τον σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για τον καθορισμό των περιόδων διατήρησης είναι μεταξύ άλλων: (i) η χρονική διάρκεια κατά την οποία χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή και τις Υπηρεσίες, (ii) κατά πόσο υπάρχει νομική υποχρέωση, από την οποία δεσμευόμαστε ή (iii) κατά πόσο συνιστάται η διατήρηση με βάση το νομικό μας πλαίσιο (π.χ. όσον αφορά ισχύουσες διατάξεις περί παραγραφής, αντιδικίες ή έρευνες ρυθμιστικών αρχών).



Οι επιλογές και τα δικαιώματά σας

Αν θέλετε να υποβάλετε αίτημα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που μας παρείχατε, ή αν θέλετε να υποβάλετε αίτημα παραλαβής ηλεκτρονικού αντιγράφου των προσωπικών δεδομένων σας με σκοπό τη μεταβίβασή του σε άλλη εταιρεία (εφόσον το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σάς παρέχεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση privacy@philips.com. Θα ανταποκριθούμε στο αίτημά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.



Στο αίτημά σας πρέπει να διευκρινίζετε για ποια προσωπικά δεδομένα ζητάτε πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό της επεξεργασίας ή αντίταξη στην επεξεργασία τους. Για τη δική σας προστασία, ενδέχεται να ανταποκρινόμαστε μόνο σε αιτήματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τον λογαριασμό, τη διεύθυνση email ή άλλες πληροφορίες του λογαριασμού σας, τις οποίες χρησιμοποιείτε για να μας στείλετε το αίτημά σας και ενδέχεται να χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας πριν ανταποκριθούμε στο αίτημά σας. Θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας το συντομότερο δυνατό.



Σε περιπτώσεις που εξαρτιόμαστε από τη συναίνεσή σας για τη συλλογή ή/και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να επηρεάζεται το νόμιμο της επεξεργασίας, με βάση τη συναίνεση πριν από την εκ μέρους σας υπαναχώρηση.



Επισημαίνεται ότι αν χρησιμοποιήσετε (ορισμένες από) τις επιλογές και τα δικαιώματά σας, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, πλήρως ή εν μέρει, ορισμένες από τις Υπηρεσίες μας.





Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Αντιμετωπίζουμε σοβαρά το καθήκον μας να προστατεύουμε τα δεδομένα που εμπιστεύεστε στη Philips από τυχαία ή μη εξουσιοδοτημένη μεταβολή, απώλεια, κατάχρηση, γνωστοποίηση ή πρόσβαση. Η Philips χρησιμοποιεί διάφορες τεχνολογίες ασφάλειας, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που συμβάλλουν στην προστασία των δεδομένων σας. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, ελέγχους πρόσβασης, τείχη προστασίας και ασφαλή πρωτόκολλα.



We will retain your personal data for as long as needed or permitted in light of the purpose(s) for which the data is collected. The criteria we use to determine our retention periods include: (i) the length of time you use the App and Services; (ii) whether there is a legal obligation to which we are subject; or (iii) whether retention is advisable in light of our legal position (such as in regard to applicable statutes of limitations, litigation or regulatory investigations)Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}.