Lumea IPL App

Η εφαρμογή Philips Lumea IPL σας βοηθά να διαχειρίζεστε τις θεραπείες αποτρίχωσης και τους στόχους σας κατά τη χρήση της συσκευής Lumea IPL που διαθέτετε («Συσκευή») και σας προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλές ομορφιάς και αποτρίχωσης («Υπηρεσίες»).
Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου αποσκοπεί στο να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις πρακτικές απορρήτου μας, όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που συλλέγουμε, γιατί τα συλλέγουμε και τι κάνουμε με αυτά, καθώς και τα δικαιώματά σας σε κάθε περίπτωση.
Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την εφαρμογή, η οποία ελέγχεται από την Philips Consumer Lifestyle B.V. ή από οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες ή θυγατρικές της εταιρείες («Philips», «μας», «εμείς» ή «εμάς»).
Ποιες πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς;
Υποβάλλουμε σε επεξεργασία τις πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα, όπως περιγράφεται παρακάτω, όταν παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου αποκτάτε πρόσβαση στην εφαρμογή, κάνετε λήψη της και την εγκαθιστάτε. Ενδέχεται να υποβάλουμε σε επεξεργασία αυτά τα προσωπικά δεδομένα βάσει της συγκατάθεσής σας ή όσων μας ζητάτε ως συμβατική υποχρέωση, για να παρέχουμε, να βελτιώνουμε, να προσαρμόζουμε, να υποστηρίζουμε και να διαθέτουμε τις Υπηρεσίες μας με βάση το έννομο συμφέρον μας ή για να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση από την οποία δεσμευόμαστε. Εάν δεν θέλετε να υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες.
Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
Προτού συλλέξουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, θα σας ενημερώσουμε και θα ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας. Ανάλογα με τις επιλογές σας, σας δίνουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύετε με ασφάλεια πληροφορίες ομορφιάς και αποτρίχωσης στον λογαριασμό σας, για εύκολη ανάκτηση σε περίπτωση που εγκαταστήσετε την εφαρμογή σε άλλη συσκευή. Χρησιμοποιούμε επίσης τα δεδομένα σας, για να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία ομορφιάς και αποτρίχωσης μέσω, για παράδειγμα, προσαρμοσμένων προγραμμάτων καθοδήγησης, υπενθυμίσεων και άλλων υπηρεσιών. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία περιλαμβάνουν τα εξής:
Με βάση τις ρυθμίσεις σας, ενδέχεται να σας αποστέλλουμε email, ειδοποιήσεις push, περιεχόμενο και μηνύματα εντός εφαρμογής. Ενδέχεται επίσης να συνδυάσουμε, να ψευδωνυμοποιήσουμε, να ανωνυμοποιήσουμε ή να συγκεντρώσουμε τα δεδομένα σας για σκοπούς εξατομίκευσης. Δεδομένα λογαριασμού Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν δημιουργείτε λογαριασμό. Μπορείτε να συνδεθείτε στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό Philips ή χρησιμοποιώντας το προφίλ σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού σας Apple. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη, το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη χώρα, τη γλώσσα, τον κωδικό και δημογραφικές πληροφορίες σας, όπως το φύλο (προαιρετικά). Υποβάλλουμε επίσης σε επεξεργασία πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών περιόδου λειτουργίας, σύνδεσης και ελέγχου ταυτότητας, τις οποίες χρησιμοποιούμε για τη διαχείριση του λογαριασμού σας. Προηγούμενες εκδόσεις της εφαρμογής σάς επέτρεπαν να χρησιμοποιείτε το SDK του Facebook για να συνδεθείτε, γεγονός που επιτρέπει στο Facebook να υποβάλλει σε επεξεργασία τις παρακάτω πληροφορίες:
Εάν επιλέξετε να συνδεθείτε μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε ενδέχεται να περιλαμβάνουν το βασικό δημόσιο προφίλ σας (π.χ. φωτογραφία προφίλ, αναγνωριστικό, φύλο, διεύθυνση URL προφίλ, γενέθλια, αρχική σελίδα και τοποθεσία) και το email σας, για σκοπούς ελέγχου ταυτότητας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πάροχος του μέσου κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με το γεγονός ότι χρησιμοποιείτε την εφαρμογή και συνδέεστε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Για να μάθετε τις πρακτικές απορρήτου του παρόχου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Google, Apple), διαβάστε τη δήλωση απορρήτου του.
Με βάση τις ρυθμίσεις σας, ενδέχεται να σας αποστέλλουμε email, ειδοποιήσεις push, περιεχόμενο και μηνύματα εντός εφαρμογής. Ενδέχεται επίσης να συνδυάσουμε, να ψευδωνυμοποιήσουμε, να ανωνυμοποιήσουμε ή να συγκεντρώσουμε τα δεδομένα σας για σκοπούς εξατομίκευσης.
Δεδομένα λογαριασμού
Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν δημιουργείτε λογαριασμό. Μπορείτε να συνδεθείτε στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό Philips ή χρησιμοποιώντας το προφίλ σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού σας Apple.
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη, το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη χώρα, τη γλώσσα, τον κωδικό και δημογραφικές πληροφορίες σας, όπως το φύλο (προαιρετικά). Υποβάλλουμε επίσης σε επεξεργασία πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών περιόδου λειτουργίας, σύνδεσης και ελέγχου ταυτότητας, τις οποίες χρησιμοποιούμε για τη διαχείριση του λογαριασμού σας.
Προηγούμενες εκδόσεις της εφαρμογής σάς επέτρεπαν να χρησιμοποιείτε το SDK του Facebook για να συνδεθείτε, γεγονός που επιτρέπει στο Facebook να υποβάλλει σε επεξεργασία τις παρακάτω πληροφορίες:
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Facebook χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας διαβάζοντας την πολιτική απορρήτουτους. Το Facebook μπορεί να επεξεργαστεί τέτοιου είδους πληροφορίες σε χώρες εκτός της χώρας διαμονής σας, οι οποίες ενδέχεται να μην παρέχουν επαρκή προστασία στα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.
Χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα του Λογαριασμού σας για τη δημιουργία και τη διαχείριση του λογαριασμού σας και για την παροχή εξατομικευμένων Υπηρεσιών. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας για να συνδέεστε με ασφάλεια στην εφαρμογή. Αν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Philips, για να συνδέεστε στην εφαρμογή, θα σας στείλουμε ένα αρχικό email, ώστε να επαληθεύσουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, να επικοινωνήσουμε μαζί σας με απαντήσεις στα ερωτήματά σας και να σας αποστείλουμε ανακοινώσεις που σχετίζονται μόνο με τις υπηρεσίες ή απευθείας διαφημιστικά μηνύματα σε περίπτωση που έχετε δώσει συγκατάθεση. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό Philips που διαθέτετε, για να παραγγέλνετε ή να εγγράφετε προϊόντα ή υπηρεσίες Philips, να συμμετέχετε σε προωθητικές ενέργειες ή παιχνίδια, να συμμετέχετε σε δραστηριότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικές με προωθητικές ενέργειές της Philips (για παράδειγμα κάνοντας κλικ στις επιλογές «Μου αρέσει» ή «Κοινοποίηση») και να συμμετέχετε σε δοκιμές προϊόντων ή έρευνες.
Δεδομένα ανάλυσης
Αν δώσετε τη συγκατάθεσή σας, θα μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε την εφαρμογή και τα συνδεδεμένα προϊόντα μας (καθώς και να αναπτύξουμε νέες προσωπικές λύσεις υγείας για εσάς!) με βάση τα δεδομένα που παρατηρούμε και συλλέγουμε, όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, για να εξατομικεύσουμε περαιτέρω τις υπηρεσίες μας. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία περιλαμβάνουν δεδομένα που παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, τα αναγνωριστικά κινητής συσκευής, δεδομένα περιόδου λειτουργίας και χρήσης, πληροφορίες του λειτουργικού συστήματος, του μοντέλου και του δικτύου και (κρυφές) διευθύνσεις IP, καθώς και πληροφορίες της εφαρμογής, όπως το όνομα εφαρμογής, η έκδοση, η χρήση και τα συμβάντα, οι σελίδες που επισκεφθήκατε και οι πληροφορίες περιόδου λειτουργίας. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε cookies, ετικέτες ή/και παρόμοιες τεχνολογίες και να χρησιμοποιήσουμε παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται τα στοιχεία σας εκ μέρους μας και σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Ενδέχεται να συνδυάσουμε, να ψευδωνυμοποιήσουμε, να ανωνυμοποιήσουμε ή να συγκεντρώσουμε τα δεδομένα σας για σκοπούς μέτρησης στατιστικών δεδομένων, ανάλυσης δεδομένων και εξατομίκευσης. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στις ρυθμίσεις της εφαρμογής.
Δεδομένα cookies
Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες από την κινητή συσκευή σας και χρησιμοποιούμε cookies, ετικέτες, pixel ή παρόμοιες τεχνολογίες («Cookies») για την παροχή των Υπηρεσιών μας. Τα Cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε την κινητή συσκευή σας και να συλλέξουμε πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα δήλωση. Οι πληροφορίες που υποβάλλουμε σε επεξεργασία μπορεί να περιλαμβάνουν τα δεδομένα της κινητής συσκευής σας (όπως μοναδικά αναγνωριστικά, δεδομένα περιόδου λειτουργίας και χρήσης, πληροφορίες του λειτουργικού συστήματος, του μοντέλου και του δικτύου και διευθύνσεις IP), καθώς και πληροφορίες της εφαρμογής (όπως το όνομα εφαρμογής, η έκδοση, η χρήση και τα συμβάντα, οι σελίδες που επισκεφθήκατε και οι πληροφορίες περιόδου λειτουργίας). Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να σας παρουσιάσουμε ειδικό περιεχόμενο με βάση τη χώρα σας (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών στην τοπική γλώσσα).
Δεδομένα μάρκετινγκ
Εάν έχετε συναινέσει στη λήψη διαφημιστικών προωθητικών μηνυμάτων σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προωθήσεις της Philips που ενδέχεται να σχετίζονται με εσάς βάσει των προτιμήσεών σας και της διαδικτυακής συμπεριφοράς σας, ενδέχεται να σας στέλνουμε διαφημιστικά και προωθητικά μηνύματα μέσω email, τηλεφώνου και άλλων ψηφιακών καναλιών, όπως κάποια εφαρμογή για κινητές συσκευές και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για να προσαρμόσουμε τις επικοινωνίες μας στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά σας και για να σας παρέχουμε μια πιο σχετική και εξατομικευμένη εμπειρία, ενδέχεται να αναλύσουμε και να συνδυάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να καταργήσετε την εγγραφή σας από αυτού του είδους τις επικοινωνίες.
Δεδομένα έρευνας και ερευνητικών μελετών
Μπορεί να σας προσκαλέσουμε να λάβετε μέρος σε έρευνες ή σε ερευνητικές μελέτες. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε περιλαμβάνουν τις απαντήσεις σας, οι οποίες μπορεί να σχετίζονται με τη γνώμη και την εμπειρία σας κατά την αλληλεπίδραση με τις Υπηρεσίες μας ή με υπηρεσίες τρίτων μερών, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις δικές σας συνήθειες ομορφιάς και αποτρίχωσης ή με άλλα προσωπικά θέματα υγείας. Μπορεί να επεξεργαστούμε τα δεδομένα της έρευνας σε συνδυασμό με τα αναλυτικά στοιχεία που συλλέγουμε, όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να κατανοήσουμε τους χρήστες μας και να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες μας στον χώρο της ομορφιάς της Philips. Έχοντας αυτόν τον σκοπό, αναλύουμε και συγκεντρώνουμε τις πληροφορίες και τις απαντήσεις σας. Ενδέχεται να εκτελέσουμε ορισμένα από αυτά τα έργα ανώνυμα και, σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, κάθε φορά που συμμετέχετε σε αυτά τα έργα, θα λαμβάνετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων σας.
Δεδομένα ανατροφοδότησης
Μπορεί να σας ζητήσουμε τα σχόλιά σας σχετικά με την εμπειρία σας με την Lumea. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα ζητήσουμε την άδειά σας για τη δημοσίευση του ονόματος και των σχολίων σας στην εφαρμογή, ώστε να βοηθήσουμε άλλους χρήστες. Εκτός αν σας πούμε κάτι διαφορετικό, σας ζητάμε να μην μας αποκαλύψετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, πληροφορίες που σχετίζονται με φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές, φιλοσοφικές ή άλλες πεποιθήσεις, υγεία, σεξουαλική ζωή ή σεξουαλικό προσανατολισμό, βιομετρικά ή γενετικά χαρακτηριστικά, ποινικό μητρώο ή συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα σχόλιά σας.
Δεδομένα υποστήριξης πελατών
Μπορείτε να μας παρέχετε πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασής σας με τη Philips, και πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε υποστήριξη πελατών. Λειτουργούμε και παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης πελατών καθώς και της βελτίωσης, της διόρθωσης και της προσαρμογής των Υπηρεσιών μας. Επίσης, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας όταν επικοινωνείτε μαζί μας.
Συνδυασμένα δεδομένα
Ενδέχεται να συνδυάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μεταξύ άλλων τα δεδομένα λογαριασμού, άλλα δεδομένα που υποβάλατε, δεδομένα της συσκευής, cookies, δεδομένα τοποθεσίας, δεδομένα που συλλέγονται κατά τις αλληλεπιδράσεις σας με κανάλια ψηφιακής επικοινωνίας της Philips και τη χρήση αυτών, όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακές τοποθεσίες, email, εφαρμογές και συνδεδεμένα προϊόντα, διεύθυνση IP, cookies, πληροφορίες συσκευών, μηνύματα στα οποία κάνετε κλικ ή πατάτε, στοιχεία τοποθεσίας και διαδικτυακές τοποθεσίες που επισκέπτεστε. Ανάλογα με τις επιλογές σας, μπορεί να αναλύσουμε τα συνδυασμένα δεδομένα σας για να σας παρέχουμε Υπηρεσίες, όπως να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις θεραπείες αποτρίχωσης και να σας παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο, μηνύματα και συμβουλές σύμφωνα με την παρούσα δήλωση. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε, επίσης, αυτά τα δεδομένα για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο, τη λειτουργικότητα και τη χρήση της εφαρμογής και των Υπηρεσιών, καθώς και για να αναπτύξουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, στον χώρο της ομορφιάς.
Δεδομένα βαθμολογιών και κριτικών
Αν γράψετε μια κριτική ή βαθμολογήσετε την εφαρμογή στα καταστήματα εφαρμογών, ενδέχεται να επεξεργαστούμε αυτές τις πληροφορίες για να απαντήσουμε στα σχόλια και στις ερωτήσεις σας, να κατανοήσουμε πώς αισθάνεστε, όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, να γνωρίσουμε τη γενική αντίληψη που έχετε για την εφαρμογή και την επωνυμία μας και να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, για να βελτιώσουμε την εφαρμογή. Μπορούμε να δούμε μόνο το όνομα χρήστη σας στο κατάστημα εφαρμογών, τις αξιολογήσεις, τα σχόλια και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια αποφασίζετε να κοινοποιήσετε σε εμάς ή δημοσίως. Εκτός εάν μας το ζητήσετε, δεν συνδέουμε αυτές τις πληροφορίες με τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού σας ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που έχουμε από εσάς. Όταν χρειάζεστε υποστήριξη πελατών, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να παρακολουθήσουμε την περίπτωσή σας και να σας καθοδηγήσουμε στη διαδικασία υποστήριξης πελατών σύμφωνα με την παρούσα δήλωση.
Άδειες
Η εφαρμογή μπορεί να ζητήσει την άδειά σας, για να αποκτήσει πρόσβαση στις δυνατότητες αποθήκευσης, στους αισθητήρες ή σε άλλες λειτουργίες της κινητής συσκευής σας. Ζητάμε πρόσβαση όταν είναι απολύτως απαραίτητο για την παροχή των Υπηρεσιών όπως περιγράφεται ακολούθως.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, το λειτουργικό σας σύστημα ενδέχεται να ζητήσει άδειες που απαιτούνται από την κινητή συσκευή σας για τεχνικούς λόγους, οι οποίες όμως δεν ελέγχονται ή δεν χρησιμοποιούνται από τη Philips. Δεν θα συλλέγουμε οποιαδήποτε δεδομένα σχετίζονται με τις εν λόγω άδειες, εκτός εάν απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών μας, σύμφωνα με την παρούσα δήλωση.
Μπορείτε να αποκλείσετε ή να ανακαλέσετε αυτές τις άδειες ανά πάσα στιγμή από τις ρυθμίσεις του λειτουργικού σας συστήματος.
Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους
Η Philips ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, εταιρικούς συνεργάτες ή άλλα τρίτα μέρη σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή/και την ισχύουσα νομοθεσία.
Συνδεδεμένες εταιρείες
Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε άλλες εταιρείες της Philips που ανήκουν στον όμιλο Philips. Για παράδειγμα, ορισμένες εταιρείες της Philips μπορεί να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε την υποδομή των εφαρμογών ή να διαχειριστούμε τα ερωτήματά σας. Δικαίωμα επεξεργασίας των δεδομένων σας θα έχουν μόνο τα άτομα για τα οποία η πρόσβαση στα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητη για να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους.
Πάροχοι Υπηρεσιών
Συνεργαζόμαστε επίσης με τρίτους παρόχους υπηρεσιών που μας βοηθούν να παρέχουμε, να βελτιώνουμε, να κατανοούμε, να προσαρμόζουμε, να υποστηρίζουμε και να διαθέτουμε την εφαρμογή μας. Ενδέχεται να κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους παρακάτω παρόχους υπηρεσιών:
Η Philips ζητάει από τους παρόχους υπηρεσιών της να παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά σας δεδομένα, παρόμοιο με το επίπεδο που παρέχουμε εμείς. Ζητάμε από τους παρόχους υπηρεσιών μας να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, να έχουν πρόσβαση στον ελάχιστο όγκο δεδομένων που χρειάζονται για να παρέχουν μια συγκεκριμένη υπηρεσία και να προστατεύουν την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.
Άλλα τρίτα μέρη
Η Philips ενδέχεται επίσης να συνεργαστεί με τρίτα μέρη που επεξεργάζονται τις πληροφορίες σας ή τα προσωπικά σας δεδομένα για δικούς τους σκοπούς. Διαβάστε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου τους, καθώς παρέχουν πληροφορίες για τις πρακτικές απορρήτου τους, συμπεριλαμβανομένου του τύπου προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν, καθώς και πώς τα χρησιμοποιούν, τα επεξεργάζονται και τα προστατεύουν.
Αν η Philips κοινοποιεί πληροφορίες ή προσωπικά δεδομένα σε τρίτο μέρος που χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για δικούς του σκοπούς, η Philips θα φροντίζει να σας ενημερώνει ή/και να λαμβάνει τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πριν την κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων.
Ορισμένες φορές η Philips μπορεί να πουλήσει μια επιχείρηση ή μέρος μιας επιχείρησης σε άλλη εταιρεία. Η εν λόγω μεταβίβαση κυριότητας θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη μεταβίβαση στον αγοραστή των προσωπικών σας δεδομένων που σχετίζονται άμεσα με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο της Δήλωσης Απορρήτου μπορούν να εκχωρηθούν αυτοβούλως από τη Philips σε οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες μας, σε σύνδεση με τυχόν συγχώνευση, εξαγορά, αναδιάρθρωση ή πώληση περιουσιακών στοιχείων ή αυτοδικαίως ή με άλλον τρόπο, και ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες, τις διάδοχες εταιρείες ή στο νέο ιδιοκτήτη.
Όταν απαιτείται από τη νομοθεσία ή εφόσον απαιτείται για την προστασία των δικαιωμάτων μας, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε δημόσιες και κρατικές αρχές.
Διασυνοριακή μεταβίβαση
Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία έχουμε εγκαταστάσεις ή στην οποία δραστηριοποιούνται οι πάροχοι υπηρεσιών μας. Με τη χρήση των Υπηρεσιών αναγνωρίζετε τη μεταβίβαση (εάν προκύψει) πληροφοριών σε χώρες εκτός της χώρας διαμονής σας, οι οποίες ενδέχεται να έχουν διαφορετική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων από τη χώρα σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δικαστήρια, αρχές επιβολής του νόμου, ρυθμιστικές αρχές ή αρχές ασφάλειας σε αυτές τις χώρες ενδέχεται να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.
Εάν βρίσκεστε εντός ΕΟΧ, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταβιβάζονται σε συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες ή σε παρόχους υπηρεσιών σε χώρες εκτός ΕΟΧ που θεωρούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΟΧ (η πλήρης λίστα αυτών των χωρών είναι διαθέσιμη εδώ).
Για μεταβιβάσεις από τον ΕΟΧ σε χώρες που δεν θεωρούνται επαρκείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, θέσαμε σε εφαρμογή επαρκή μέτρα όπως είναι οι δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες για δεδομένα πελατών, προμηθευτών και εταιρικών συνεργατών ή/και τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο αυτών των μέτρων ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο ή επικοινωνώντας μαζί μας εδώ.
Χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας
Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται ή επιτρέπεται, ανάλογα με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για τον καθορισμό των περιόδων διατήρησης περιλαμβάνουν τα εξής: (i) τη χρονική διάρκεια κατά την οποία χρησιμοποιείτε την εφαρμογή και τις Υπηρεσίες, (ii) κατά πόσο υπάρχει νομική υποχρέωση, από την οποία δεσμευόμαστε ή (iii) κατά πόσο συνιστάται η διατήρηση με βάση το νομικό μας πλαίσιο (π.χ. όσον αφορά ισχύουσες διατάξεις περί παραγραφής, αντιδικίες ή έρευνες ρυθμιστικών αρχών).
Οι επιλογές και τα δικαιώματά σας
Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτημα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που μας παρείχατε ή εάν θέλετε να υποβάλετε αίτημα παραλαβής ηλεκτρονικού αντιγράφου των προσωπικών δεδομένων σας για τους σκοπούς μεταβίβασής τους σε άλλη εταιρεία (στον βαθμό που αυτό το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σάς παρέχεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Στο αίτημά σας, πρέπει να διευκρινίζετε για ποια προσωπικά δεδομένα ζητάτε πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό της επεξεργασίας ή αντίταξη σε αυτή. Για δική σας προστασία, ενδέχεται να ανταποκρινόμαστε μόνο σε αιτήματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με το λογαριασμό, τη διεύθυνση email ή άλλες πληροφορίες του λογαριασμού σας, τις οποίες χρησιμοποιείτε για να μας στείλετε το αίτημά σας, και ενδέχεται να χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας πριν ανταποκριθούμε στο αίτημά σας. Θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας το συντομότερο δυνατό.
Στις περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για την παροχή των υπηρεσιών μας με βάση τους όρους μας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις υπηρεσίες, εάν δεν υποβάλουμε σε επεξεργασία τα δεδομένα σας. Στις περιπτώσεις όπου βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον μας, διασφαλίζουμε ότι η επεξεργασία δεν υπερβαίνει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα απορρήτου σας. Στις περιπτώσεις όπου βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την ανάκληση.
Εάν χρησιμοποιήσετε (ορισμένες από) τις επιλογές και τα δικαιώματά σας, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλέον, πλήρως ή εν μέρει, τις Υπηρεσίες μας.
Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων
Αντιμετωπίζουμε σοβαρά το καθήκον μας να προστατεύουμε από τυχαία ή μη εξουσιοδοτημένη μεταβολή, απώλεια, κατάχρηση, γνωστοποίηση ή πρόσβαση, τα δεδομένα που εμπιστεύεστε στη Philips. Η Philips χρησιμοποιεί διάφορες τεχνολογίες ασφάλειας, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που συμβάλλουν στην προστασία των δεδομένων σας. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, στοιχεία ελέγχου πρόσβασης, τείχη προστασίας και ασφαλή πρωτόκολλα.
Ειδικές πληροφορίες για τους γονείς
Παρόλο που οι Υπηρεσίες δεν απευθύνονται σε παιδιά, όπως ορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η πολιτική της Philips συμμορφώνεται με τη νομοθεσία όταν απαιτείται άδεια γονέα ή κηδεμόνα πριν από τη συλλογή, τη χρήση ή τη γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων παιδιών. Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τις ανάγκες απορρήτου των παιδιών και συνιστούμε ρητά στους γονείς και κηδεμόνες να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο όσον αφορά τις διαδικτυακές δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών τους.
Εάν ένας γονέας ή κηδεμόνας αντιληφθεί ότι το παιδί του μας έδωσε προσωπικά δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή του, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας εδώ. Εάν διαπιστώσουμε ότι ένα παιδί μάς παρείχε προσωπικά δεδομένα, θα διαγράψουμε τα δεδομένα του από τα αρχεία μας.
Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου
Οι Υπηρεσίες μας ενδέχεται να αλλάζουν κατά διαστήματα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για το λόγο αυτό, διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να ενημερώνουμε κατά διαστήματα την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Όταν ενημερώνουμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, θα ενημερώνουμε και την ημερομηνία στο επάνω μέρος της Δήλωσης Απορρήτου. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά την τελευταία έκδοση της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.
Η νέα Δήλωση Απορρήτου αρχίζει να ισχύει αμέσως μετά τη δημοσίευσή της. Εάν δεν συμφωνείτε με την αναθεωρημένη δήλωση, θα πρέπει να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας ή να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Εάν συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, μας αφού τεθούν σε ισχύ οι εν λόγω αλλαγές, αποδέχεστε ότι έχετε λάβει γνώση της αναθεωρημένης Δήλωσης Απορρήτου.
Στοιχεία επικοινωνίας
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή με τον τρόπο με τον οποίο η Philips χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας (συμπεριλαμβανομένου του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων μας ή/και του Εκπροσώπου μας) εδώ. Εναλλακτικά, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονα στην αρμόδια εποπτική αρχή της χώρας ή της περιοχής σας
Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, The Netherlands
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