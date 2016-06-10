Lumea IPL App

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Facebook χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας διαβάζοντας την πολιτική απορρήτουτους. Το Facebook μπορεί να επεξεργαστεί τέτοιου είδους πληροφορίες σε χώρες εκτός της χώρας διαμονής σας, οι οποίες ενδέχεται να μην παρέχουν επαρκή προστασία στα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.



Χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα του Λογαριασμού σας για τη δημιουργία και τη διαχείριση του λογαριασμού σας και για την παροχή εξατομικευμένων Υπηρεσιών. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας για να συνδέεστε με ασφάλεια στην εφαρμογή. Αν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Philips, για να συνδέεστε στην εφαρμογή, θα σας στείλουμε ένα αρχικό email, ώστε να επαληθεύσουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, να επικοινωνήσουμε μαζί σας με απαντήσεις στα ερωτήματά σας και να σας αποστείλουμε ανακοινώσεις που σχετίζονται μόνο με τις υπηρεσίες ή απευθείας διαφημιστικά μηνύματα σε περίπτωση που έχετε δώσει συγκατάθεση. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό Philips που διαθέτετε, για να παραγγέλνετε ή να εγγράφετε προϊόντα ή υπηρεσίες Philips, να συμμετέχετε σε προωθητικές ενέργειες ή παιχνίδια, να συμμετέχετε σε δραστηριότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικές με προωθητικές ενέργειές της Philips (για παράδειγμα κάνοντας κλικ στις επιλογές «Μου αρέσει» ή «Κοινοποίηση») και να συμμετέχετε σε δοκιμές προϊόντων ή έρευνες.



Δεδομένα ανάλυσης



Αν δώσετε τη συγκατάθεσή σας, θα μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε την εφαρμογή και τα συνδεδεμένα προϊόντα μας (καθώς και να αναπτύξουμε νέες προσωπικές λύσεις υγείας για εσάς!) με βάση τα δεδομένα που παρατηρούμε και συλλέγουμε, όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, για να εξατομικεύσουμε περαιτέρω τις υπηρεσίες μας. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία περιλαμβάνουν δεδομένα που παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, τα αναγνωριστικά κινητής συσκευής, δεδομένα περιόδου λειτουργίας και χρήσης, πληροφορίες του λειτουργικού συστήματος, του μοντέλου και του δικτύου και (κρυφές) διευθύνσεις IP, καθώς και πληροφορίες της εφαρμογής, όπως το όνομα εφαρμογής, η έκδοση, η χρήση και τα συμβάντα, οι σελίδες που επισκεφθήκατε και οι πληροφορίες περιόδου λειτουργίας. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε cookies, ετικέτες ή/και παρόμοιες τεχνολογίες και να χρησιμοποιήσουμε παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται τα στοιχεία σας εκ μέρους μας και σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Ενδέχεται να συνδυάσουμε, να ψευδωνυμοποιήσουμε, να ανωνυμοποιήσουμε ή να συγκεντρώσουμε τα δεδομένα σας για σκοπούς μέτρησης στατιστικών δεδομένων, ανάλυσης δεδομένων και εξατομίκευσης. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στις ρυθμίσεις της εφαρμογής.



Δεδομένα cookies



Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες από την κινητή συσκευή σας και χρησιμοποιούμε cookies, ετικέτες, pixel ή παρόμοιες τεχνολογίες («Cookies») για την παροχή των Υπηρεσιών μας. Τα Cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε την κινητή συσκευή σας και να συλλέξουμε πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα δήλωση. Οι πληροφορίες που υποβάλλουμε σε επεξεργασία μπορεί να περιλαμβάνουν τα δεδομένα της κινητής συσκευής σας (όπως μοναδικά αναγνωριστικά, δεδομένα περιόδου λειτουργίας και χρήσης, πληροφορίες του λειτουργικού συστήματος, του μοντέλου και του δικτύου και διευθύνσεις IP), καθώς και πληροφορίες της εφαρμογής (όπως το όνομα εφαρμογής, η έκδοση, η χρήση και τα συμβάντα, οι σελίδες που επισκεφθήκατε και οι πληροφορίες περιόδου λειτουργίας). Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να σας παρουσιάσουμε ειδικό περιεχόμενο με βάση τη χώρα σας (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών στην τοπική γλώσσα).



Δεδομένα μάρκετινγκ



Εάν έχετε συναινέσει στη λήψη διαφημιστικών προωθητικών μηνυμάτων σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προωθήσεις της Philips που ενδέχεται να σχετίζονται με εσάς βάσει των προτιμήσεών σας και της διαδικτυακής συμπεριφοράς σας, ενδέχεται να σας στέλνουμε διαφημιστικά και προωθητικά μηνύματα μέσω email, τηλεφώνου και άλλων ψηφιακών καναλιών, όπως κάποια εφαρμογή για κινητές συσκευές και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για να προσαρμόσουμε τις επικοινωνίες μας στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά σας και για να σας παρέχουμε μια πιο σχετική και εξατομικευμένη εμπειρία, ενδέχεται να αναλύσουμε και να συνδυάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να καταργήσετε την εγγραφή σας από αυτού του είδους τις επικοινωνίες.



Δεδομένα έρευνας και ερευνητικών μελετών



Μπορεί να σας προσκαλέσουμε να λάβετε μέρος σε έρευνες ή σε ερευνητικές μελέτες. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε περιλαμβάνουν τις απαντήσεις σας, οι οποίες μπορεί να σχετίζονται με τη γνώμη και την εμπειρία σας κατά την αλληλεπίδραση με τις Υπηρεσίες μας ή με υπηρεσίες τρίτων μερών, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις δικές σας συνήθειες ομορφιάς και αποτρίχωσης ή με άλλα προσωπικά θέματα υγείας. Μπορεί να επεξεργαστούμε τα δεδομένα της έρευνας σε συνδυασμό με τα αναλυτικά στοιχεία που συλλέγουμε, όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να κατανοήσουμε τους χρήστες μας και να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες μας στον χώρο της ομορφιάς της Philips. Έχοντας αυτόν τον σκοπό, αναλύουμε και συγκεντρώνουμε τις πληροφορίες και τις απαντήσεις σας. Ενδέχεται να εκτελέσουμε ορισμένα από αυτά τα έργα ανώνυμα και, σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, κάθε φορά που συμμετέχετε σε αυτά τα έργα, θα λαμβάνετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων σας.



Δεδομένα ανατροφοδότησης



Μπορεί να σας ζητήσουμε τα σχόλιά σας σχετικά με την εμπειρία σας με την Lumea. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα ζητήσουμε την άδειά σας για τη δημοσίευση του ονόματος και των σχολίων σας στην εφαρμογή, ώστε να βοηθήσουμε άλλους χρήστες. Εκτός αν σας πούμε κάτι διαφορετικό, σας ζητάμε να μην μας αποκαλύψετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, πληροφορίες που σχετίζονται με φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές, φιλοσοφικές ή άλλες πεποιθήσεις, υγεία, σεξουαλική ζωή ή σεξουαλικό προσανατολισμό, βιομετρικά ή γενετικά χαρακτηριστικά, ποινικό μητρώο ή συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα σχόλιά σας.



Δεδομένα υποστήριξης πελατών



Μπορείτε να μας παρέχετε πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασής σας με τη Philips, και πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε υποστήριξη πελατών. Λειτουργούμε και παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης πελατών καθώς και της βελτίωσης, της διόρθωσης και της προσαρμογής των Υπηρεσιών μας. Επίσης, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας όταν επικοινωνείτε μαζί μας.



Συνδυασμένα δεδομένα



Ενδέχεται να συνδυάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μεταξύ άλλων τα δεδομένα λογαριασμού, άλλα δεδομένα που υποβάλατε, δεδομένα της συσκευής, cookies, δεδομένα τοποθεσίας, δεδομένα που συλλέγονται κατά τις αλληλεπιδράσεις σας με κανάλια ψηφιακής επικοινωνίας της Philips και τη χρήση αυτών, όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακές τοποθεσίες, email, εφαρμογές και συνδεδεμένα προϊόντα, διεύθυνση IP, cookies, πληροφορίες συσκευών, μηνύματα στα οποία κάνετε κλικ ή πατάτε, στοιχεία τοποθεσίας και διαδικτυακές τοποθεσίες που επισκέπτεστε. Ανάλογα με τις επιλογές σας, μπορεί να αναλύσουμε τα συνδυασμένα δεδομένα σας για να σας παρέχουμε Υπηρεσίες, όπως να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις θεραπείες αποτρίχωσης και να σας παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο, μηνύματα και συμβουλές σύμφωνα με την παρούσα δήλωση. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε, επίσης, αυτά τα δεδομένα για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο, τη λειτουργικότητα και τη χρήση της εφαρμογής και των Υπηρεσιών, καθώς και για να αναπτύξουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, στον χώρο της ομορφιάς.



Δεδομένα βαθμολογιών και κριτικών



Αν γράψετε μια κριτική ή βαθμολογήσετε την εφαρμογή στα καταστήματα εφαρμογών, ενδέχεται να επεξεργαστούμε αυτές τις πληροφορίες για να απαντήσουμε στα σχόλια και στις ερωτήσεις σας, να κατανοήσουμε πώς αισθάνεστε, όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, να γνωρίσουμε τη γενική αντίληψη που έχετε για την εφαρμογή και την επωνυμία μας και να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, για να βελτιώσουμε την εφαρμογή. Μπορούμε να δούμε μόνο το όνομα χρήστη σας στο κατάστημα εφαρμογών, τις αξιολογήσεις, τα σχόλια και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια αποφασίζετε να κοινοποιήσετε σε εμάς ή δημοσίως. Εκτός εάν μας το ζητήσετε, δεν συνδέουμε αυτές τις πληροφορίες με τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού σας ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που έχουμε από εσάς. Όταν χρειάζεστε υποστήριξη πελατών, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να παρακολουθήσουμε την περίπτωσή σας και να σας καθοδηγήσουμε στη διαδικασία υποστήριξης πελατών σύμφωνα με την παρούσα δήλωση.



Άδειες



Η εφαρμογή μπορεί να ζητήσει την άδειά σας, για να αποκτήσει πρόσβαση στις δυνατότητες αποθήκευσης, στους αισθητήρες ή σε άλλες λειτουργίες της κινητής συσκευής σας. Ζητάμε πρόσβαση όταν είναι απολύτως απαραίτητο για την παροχή των Υπηρεσιών όπως περιγράφεται ακολούθως.



