Ολοκληρωμένη λύση προβολής άμεσης χρήσης

Ήδη διαθέτετε τον υπολογιστή στο γραφείο με εγκατεστημένο το PowerPoint, έχετε την ψηφιακή σας μηχανή με μια εφαρμογή PC για τη διαχείριση εικόνων και βίντεο, και μια Philips της σειράς BDLx231Cx/00. Τώρα χρειάζεστε μόνο ένα ακόμη στοιχείο για να ξεκινήσετε την ψηφιακή προβολή στο κατάστημα ή το τμήμα σας. Το Easy Advertiser είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο που αποτελείται από ένα USB stick 1GByte, όλα τα καλώδια, ένα βραχίονα και μια Smartcard με ηλεκτρονικά μέρη υψηλής τεχνολογίας για την αναπαραγωγή περιεχομένου που δημιουργήσατε με το παρεχόμενο πρόγραμμα PC Easy Advertiser από USB. Εγκαταστήστε την κάρτα σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης