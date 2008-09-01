Εύχρηστη ανεξάρτητη κάρτα προβολής μέσων, η οποία λειτουργεί με τις επαγγελματικές μας οθόνες προβολής για τον πρoγραμματισμό περιεχομένου μέσων. Σε συνδυασμό με το EA Publisher, μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας περιεχόμενο και να προγραμματίσετε slideshow και ταινίες για όλο το εικοσιτετράωρο, σε καθημερινή βάση.
Αυτό το προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις για μείωση του ΦΠΑ
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Ήδη διαθέτετε τον υπολογιστή στο γραφείο με εγκατεστημένο το PowerPoint, έχετε την ψηφιακή σας μηχανή με μια εφαρμογή PC για τη διαχείριση εικόνων και βίντεο, και μια Philips της σειράς BDLx231Cx/00. Τώρα χρειάζεστε μόνο ένα ακόμη στοιχείο για να ξεκινήσετε την ψηφιακή προβολή στο κατάστημα ή το τμήμα σας. Το Easy Advertiser είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο που αποτελείται από ένα USB stick 1GByte, όλα τα καλώδια, ένα βραχίονα και μια Smartcard με ηλεκτρονικά μέρη υψηλής τεχνολογίας για την αναπαραγωγή περιεχομένου που δημιουργήσατε με το παρεχόμενο πρόγραμμα PC Easy Advertiser από USB. Εγκαταστήστε την κάρτα σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης
Εύχρηστη εφαρμογή PC για τη διαχείριση περιεχομένου
Όταν δημιουργείτε μόνοι σας περιεχόμενο για διαφήμιση ή εταιρικές ανακοινώσεις, θέλετε να χρησιμοποιείτε τα τυπικά εργαλεία που ήδη διαθέτετε σε συνδυασμό με μια εύχρηστη εφαρμογή προβολής. Το Easy Advertiser είναι ένα πρόγραμμα των Windows που μπορεί να μετατρέψει διαφάνειες MS PowerPoint, φωτογραφίες JPEG και ταινίες σε φορμά MPEG. Το πρόγραμμα σάς βοηθά να δημιουργείτε χρονοδιαγράμματα για την προβολή του σωστού περιεχομένου όλο το εικοσιτετράωρο. Είναι πολύ απλό: δημιουργείτε το περιεχόμενο, εισάγετε το περιεχόμενο, προγραμματίζετε το περιεχόμενο, δημοσιεύετε το περιεχόμενο αποθηκεύοντάς το σε μια συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB.
Συμβατότητα με τα πρότυπα RoHS για τη φροντίδα του περιβάλλοντος
Η Philips κατασκευάζει προϊόντα απεικόνισης σε συμμόρφωση με τα αυστηρά πρότυπα για τον περιορισμό επικίνδυνων ουσιών όπως ο μόλυβδος και άλλες τοξικές ουσίες σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS).
Δεν απαιτείται εγκατάσταση και σύνδεση στο internet
Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο, εύκολο στην εγκατάσταση προϊόν για δραστηριότητες δημόσιας προβολής χωρίς συνδρομή και άλλες ενέργειες εγκατάστασης. Το προϊόν πραγματοποιεί αναπαραγωγή περιεχομένου από μια συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο internet. Αποθηκεύετε περιεχόμενο στη συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB μέσω της παρεχόμενης εφαρμογής PC με τον υπολογιστή που διαθέτετε στο σπίτι ή το γραφείο σας, τη συνδέετε στην κάρτα που είναι εγκατεστημένη στην οθόνη και ξεκινάτε την αναπαραγωγή.
Συνδυάζει διαφάνειες MS PowerPoint, εικόνες και βίντεο
Θέλετε απόλυτη δημιουργική ελευθερία για να συνδυάζετε φωτογραφίες από την ψηφιακή σας κάμερα , διαφάνειες MS PowerPoint και ταινίες (έως βίντεο υψηλής ευκρίνειας 720p!) που έχετε δημιουργήσει, ανεξαρτήτως σειράς και χρόνου. Με το Easy Advertiser μπορείτε να συνδυάσετε διαφορετικό περιεχόμενο για βέλτιστη επίδραση στο κοινό
Προγραμματίστε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε
Μπορείτε να προγραμματίσετε ελεύθερα το σωστό περιεχόμενο να προβάλλεται στη σωστή στιγμή, κατανεμημένο σε 24 ώρες, για να ικανοποιήσετε τις ανάγκες πληροφόρησης των πελατών σας. Δημιουργήστε ένα ή περισσότερα χρονικά διαστήματα με την εφαρμογή Easy Advertiser Publisher για υπολογιστή. Μεταφέρετε και αποθέστε το περιεχόμενο στο κατάλληλο χρονικό διάστημα. Εξάγετε το περιεχόμενο και εισάγετέ το σε μια συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB μέσω της εφαρμογής, τοποθετήστε τη συσκευή USB στην κάρτα και η παρουσίαση σας θα ξεκινήσει όπως την προγραμματίσατε
Αυτόματη αναμονή όταν δεν υπάρχει ενεργός προγραμματισμός
Όταν δεν έχετε προγραμματίσει περιεχόμενο για την οθόνη δημόσιας προβολής, αυτή πρέπει να μεταβεί σε κατάσταση αναμονής, εξοικονομώντας με αυτό τον τρόπο ενέργεια για το περιβάλλον και μειώνοντας το λογαριασμό ρεύματός σας. Με το τηλεχειριστήριο μπορείτε να παραβλέπετε αυτή την κατάσταση και να χρησιμοποιείτε την οθόνη για άλλους σκοπούς, όπως για αναπαραγωγή DVD
Αξιοποιήστε στο έπακρο την οθόνη σας και προβάλλετε βίντεο υψηλής ευκρίνειας 720p
Τα έξυπνα και καλοφτιαγμένα βίντεο κάνουν καλή εντύπωση στους πελάτες σας. Οποιοδήποτε βίντεο καλής ποιότητας MPEG2 HD (υψηλής ευκρίνειας) 720p έχετε εξάγει σε συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB μέσω της εφαρμογής σας για υπολογιστή θα μεταδοθεί πεντακάθαρο χωρίς διακοπές ή δημιουργία ειδώλων.
Μόνο ένα τηλεχειριστήριο για όλα
Το τηλεχειριστήριο που συνοδεύει την οθόνη σας λειτουργεί άψογα με την εφαρμογή σας. Οποιοδήποτε χαρακτηριστικό, οποιαδήποτε λειτουργία: μπορείτε να ελέγξετε τα πάντα
Τεχνικές προδιαγραφές
Συνδεσιμότητα
USB
1 x USB 2.0
Other connections
HDMI
Άνεση
Ρυθμιστικές εγκρίσεις
Σήμανση CE
RoHS
C-Tick
Ρολόι
εμφάνιση 24/12 ωρών
Διαθέσιμη γλώσσα: UI
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Εφαρμογές πολυμέσων
Βελτίωση αναπαραγωγής
Slideshow εικόνων
Slideshow εικόνων και ταινιών
Επιλεγόμενα διαστήματα προβολής
Φορμά αναπαραγωγής
JPEG (χρώμα 24-bit μη προγραμ.)
MPEG2 SD
MPEG2 HD (720p)
Λειτουργία αναπαραγωγής
24ωρος προγραμματισμός περιεχομένου
Αυτόματη αναμονή
Μη αυτόματη αναπαραγωγή
Συνεχή αναπαραγωγή όλου του περιεχομένου
Εφαρμογή λογισμικού υπολογιστή
Διαχείριση περιεχομένου
Δημιουργία 24ωρου προγραμματισμού περιεχομένου
Δημιουργία πολλαπλών slideshow
Περιστροφή εικόνας
Προβολή μικρογραφιών
Προβολή σειράς διαφανειών
Δημοσίευση αρχείων προγραμματισμού στο USB
Υποστηριζόμενο φορμά αρχείου
MPEG2 SD
MPEG2 HD (720p)
MS PowerPoint 2003
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα
Windows XP
Αξεσουάρ
Included accessories
Οδηγός γρήγορης έναρξης
CD-ROM με λογισμικό + εγχειρ. χρήσης
Φυλλάδιο εγγύησης
Μονάδα USB flash 1G
Καπάκι με πλαστική άκρη
Καλώδιο HDMI
Εξωτερικό τροφοδοτικό
Βραχίονας στήριξης τροφοδοσίας
Optional accessories
Πλάκα προσαρμογέα VESA BM04211
Ευέλικτη στήριξη στον τοίχο BM02212
Στήριξη στο ταβάνι BM01311
Πλάκα για το ταβάνι BM1321
Σωλήνας επέκτασης 150 εκ. BM01711
Σωλήνας επέκτασης 150 εκ. BM01811
Σωλήνας επέκτασης 80 εκ. BM01611
Σχετικά προϊόντα
Συμβατότητα με
BDL3231C
BDL4231C
Περιεχόμενα συσκευασίας
Άλλα μέρη στη συσκευασία
Οδηγός γρήγορης έναρξης
CD-ROM με λογισμικό + εγχειρ. χρήσης
Φυλλάδιο εγγύησης
Μονάδα USB flash 1G
Καπάκι με πλαστική άκρη
Καλώδιο HDMI
Εξωτερικό τροφοδοτικό
Βραχίονας στήριξης τροφοδοσίας
Προαιρετικά αξεσουάρ: Πλάκα προσαρμογέα VESA BM04211
Προαιρετικά αξεσουάρ: Ευέλικτη στήριξη στον τοίχο BM02212