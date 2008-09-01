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  • Easy Advertiser Easy Advertiser Easy Advertiser

    Κάρτες δημόσιας προβολής

    CRD01/00

    Συνολική αξιολόγηση / 5
    • Κριτικές Κριτικές

    Easy Advertiser

    Εύχρηστη ανεξάρτητη κάρτα προβολής μέσων, η οποία λειτουργεί με τις επαγγελματικές μας οθόνες προβολής για τον πρoγραμματισμό περιεχομένου μέσων. Σε συνδυασμό με το EA Publisher, μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας περιεχόμενο και να προγραμματίσετε slideshow και ταινίες για όλο το εικοσιτετράωρο, σε καθημερινή βάση.

    Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων

    Δυστυχώς αυτό το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο

    Κάρτες δημόσιας προβολής

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    Η τέλεια απλή λύση προβολής σας

    • Easy Advertiser

    Ολοκληρωμένη λύση προβολής άμεσης χρήσης

    Ήδη διαθέτετε τον υπολογιστή στο γραφείο με εγκατεστημένο το PowerPoint, έχετε την ψηφιακή σας μηχανή με μια εφαρμογή PC για τη διαχείριση εικόνων και βίντεο, και μια Philips της σειράς BDLx231Cx/00. Τώρα χρειάζεστε μόνο ένα ακόμη στοιχείο για να ξεκινήσετε την ψηφιακή προβολή στο κατάστημα ή το τμήμα σας. Το Easy Advertiser είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο που αποτελείται από ένα USB stick 1GByte, όλα τα καλώδια, ένα βραχίονα και μια Smartcard με ηλεκτρονικά μέρη υψηλής τεχνολογίας για την αναπαραγωγή περιεχομένου που δημιουργήσατε με το παρεχόμενο πρόγραμμα PC Easy Advertiser από USB. Εγκαταστήστε την κάρτα σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης

    Εύχρηστη εφαρμογή PC για τη διαχείριση περιεχομένου

    Όταν δημιουργείτε μόνοι σας περιεχόμενο για διαφήμιση ή εταιρικές ανακοινώσεις, θέλετε να χρησιμοποιείτε τα τυπικά εργαλεία που ήδη διαθέτετε σε συνδυασμό με μια εύχρηστη εφαρμογή προβολής. Το Easy Advertiser είναι ένα πρόγραμμα των Windows που μπορεί να μετατρέψει διαφάνειες MS PowerPoint, φωτογραφίες JPEG και ταινίες σε φορμά MPEG. Το πρόγραμμα σάς βοηθά να δημιουργείτε χρονοδιαγράμματα για την προβολή του σωστού περιεχομένου όλο το εικοσιτετράωρο. Είναι πολύ απλό: δημιουργείτε το περιεχόμενο, εισάγετε το περιεχόμενο, προγραμματίζετε το περιεχόμενο, δημοσιεύετε το περιεχόμενο αποθηκεύοντάς το σε μια συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB.

    Συμβατότητα με τα πρότυπα RoHS για τη φροντίδα του περιβάλλοντος

    Η Philips κατασκευάζει προϊόντα απεικόνισης σε συμμόρφωση με τα αυστηρά πρότυπα για τον περιορισμό επικίνδυνων ουσιών όπως ο μόλυβδος και άλλες τοξικές ουσίες σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS).

    Δεν απαιτείται εγκατάσταση και σύνδεση στο internet

    Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο, εύκολο στην εγκατάσταση προϊόν για δραστηριότητες δημόσιας προβολής χωρίς συνδρομή και άλλες ενέργειες εγκατάστασης. Το προϊόν πραγματοποιεί αναπαραγωγή περιεχομένου από μια συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο internet. Αποθηκεύετε περιεχόμενο στη συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB μέσω της παρεχόμενης εφαρμογής PC με τον υπολογιστή που διαθέτετε στο σπίτι ή το γραφείο σας, τη συνδέετε στην κάρτα που είναι εγκατεστημένη στην οθόνη και ξεκινάτε την αναπαραγωγή.

    Συνδυάζει διαφάνειες MS PowerPoint, εικόνες και βίντεο

    Θέλετε απόλυτη δημιουργική ελευθερία για να συνδυάζετε φωτογραφίες από την ψηφιακή σας κάμερα , διαφάνειες MS PowerPoint και ταινίες (έως βίντεο υψηλής ευκρίνειας 720p!) που έχετε δημιουργήσει, ανεξαρτήτως σειράς και χρόνου. Με το Easy Advertiser μπορείτε να συνδυάσετε διαφορετικό περιεχόμενο για βέλτιστη επίδραση στο κοινό

    Προγραμματίστε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε

    Μπορείτε να προγραμματίσετε ελεύθερα το σωστό περιεχόμενο να προβάλλεται στη σωστή στιγμή, κατανεμημένο σε 24 ώρες, για να ικανοποιήσετε τις ανάγκες πληροφόρησης των πελατών σας. Δημιουργήστε ένα ή περισσότερα χρονικά διαστήματα με την εφαρμογή Easy Advertiser Publisher για υπολογιστή. Μεταφέρετε και αποθέστε το περιεχόμενο στο κατάλληλο χρονικό διάστημα. Εξάγετε το περιεχόμενο και εισάγετέ το σε μια συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB μέσω της εφαρμογής, τοποθετήστε τη συσκευή USB στην κάρτα και η παρουσίαση σας θα ξεκινήσει όπως την προγραμματίσατε

    Αυτόματη αναμονή όταν δεν υπάρχει ενεργός προγραμματισμός

    Όταν δεν έχετε προγραμματίσει περιεχόμενο για την οθόνη δημόσιας προβολής, αυτή πρέπει να μεταβεί σε κατάσταση αναμονής, εξοικονομώντας με αυτό τον τρόπο ενέργεια για το περιβάλλον και μειώνοντας το λογαριασμό ρεύματός σας. Με το τηλεχειριστήριο μπορείτε να παραβλέπετε αυτή την κατάσταση και να χρησιμοποιείτε την οθόνη για άλλους σκοπούς, όπως για αναπαραγωγή DVD

    Αξιοποιήστε στο έπακρο την οθόνη σας και προβάλλετε βίντεο υψηλής ευκρίνειας 720p

    Τα έξυπνα και καλοφτιαγμένα βίντεο κάνουν καλή εντύπωση στους πελάτες σας. Οποιοδήποτε βίντεο καλής ποιότητας MPEG2 HD (υψηλής ευκρίνειας) 720p έχετε εξάγει σε συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB μέσω της εφαρμογής σας για υπολογιστή θα μεταδοθεί πεντακάθαρο χωρίς διακοπές ή δημιουργία ειδώλων.

    Μόνο ένα τηλεχειριστήριο για όλα

    Το τηλεχειριστήριο που συνοδεύει την οθόνη σας λειτουργεί άψογα με την εφαρμογή σας. Οποιοδήποτε χαρακτηριστικό, οποιαδήποτε λειτουργία: μπορείτε να ελέγξετε τα πάντα

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Συνδεσιμότητα

      USB
      1 x USB 2.0
      Other connections
      HDMI

    • Άνεση

      Ρυθμιστικές εγκρίσεις
      • Σήμανση CE
      • RoHS
      • C-Tick
      Ρολόι
      εμφάνιση 24/12 ωρών
      Διαθέσιμη γλώσσα: UI
      • Αγγλικά
      • Γαλλικά
      • Γερμανικά
      • Ισπανικά
      • Ιταλικά

    • Εφαρμογές πολυμέσων

      Βελτίωση αναπαραγωγής
      • Slideshow εικόνων
      • Slideshow εικόνων και ταινιών
      • Επιλεγόμενα διαστήματα προβολής
      Φορμά αναπαραγωγής
      • JPEG (χρώμα 24-bit μη προγραμ.)
      • MPEG2 SD
      • MPEG2 HD (720p)
      Λειτουργία αναπαραγωγής
      • 24ωρος προγραμματισμός περιεχομένου
      • Αυτόματη αναμονή
      • Μη αυτόματη αναπαραγωγή
      • Συνεχή αναπαραγωγή όλου του περιεχομένου

    • Εφαρμογή λογισμικού υπολογιστή

      Διαχείριση περιεχομένου
      • Δημιουργία 24ωρου προγραμματισμού περιεχομένου
      • Δημιουργία πολλαπλών slideshow
      • Περιστροφή εικόνας
      • Προβολή μικρογραφιών
      • Προβολή σειράς διαφανειών
      • Δημοσίευση αρχείων προγραμματισμού στο USB
      Υποστηριζόμενο φορμά αρχείου
      • MPEG2 SD
      • MPEG2 HD (720p)
      • MS PowerPoint 2003
      Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα
      Windows XP

    • Αξεσουάρ

      Included accessories
      • Οδηγός γρήγορης έναρξης
      • CD-ROM με λογισμικό + εγχειρ. χρήσης
      • Φυλλάδιο εγγύησης
      • Μονάδα USB flash 1G
      • Καπάκι με πλαστική άκρη
      • Καλώδιο HDMI
      • Εξωτερικό τροφοδοτικό
      • Βραχίονας στήριξης τροφοδοσίας
      Optional accessories
      • Πλάκα προσαρμογέα VESA BM04211
      • Ευέλικτη στήριξη στον τοίχο BM02212
      • Στήριξη στο ταβάνι BM01311
      • Πλάκα για το ταβάνι BM1321
      • Σωλήνας επέκτασης 150 εκ. BM01711
      • Σωλήνας επέκτασης 150 εκ. BM01811
      • Σωλήνας επέκτασης 80 εκ. BM01611

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      Συμβατότητα με
      • BDL3231C
      • BDL4231C

    Περιεχόμενα συσκευασίας

    Άλλα μέρη στη συσκευασία

    • Οδηγός γρήγορης έναρξης
    • CD-ROM με λογισμικό + εγχειρ. χρήσης
    • Φυλλάδιο εγγύησης
    • Μονάδα USB flash 1G
    • Καπάκι με πλαστική άκρη
    • Καλώδιο HDMI
    • Εξωτερικό τροφοδοτικό
    • Βραχίονας στήριξης τροφοδοσίας
    • Προαιρετικά αξεσουάρ: Πλάκα προσαρμογέα VESA BM04211
    • Προαιρετικά αξεσουάρ: Ευέλικτη στήριξη στον τοίχο BM02212
    • Προαιρετικά αξεσουάρ: Στήριξη στο ταβάνι BM01311
    • Προαιρετικά αξεσουάρ: Πλάκα για το ταβάνι BM1321
    • Προαιρετικά αξεσουάρ: Σωλήνας επέκτασης 150 εκ. BM01711
    • Προαιρετικά αξεσουάρ: Σωλήνας επέκτασης 150 εκ. BM01811
    • Προαιρετικά αξεσουάρ: Σωλήνας επέκτασης 80 εκ. BM01611
    Badge-D2C

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