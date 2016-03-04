MultiView 4K για 4 συστήματα σε μία οθόνη

Η λειτουργία MultiView της Philips σε αυτήν την επεκτάσιμη οθόνη 4K UDD σάς δίνει τη δυνατότητα να εμφανίζετε έως και τέσσερα συστήματα σε Full HD σε μία οθόνη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "εικόνα δίπλα σε εικόνα" (PbP) για να παρακολουθείτε τέσσερα συστήματα σε μία οθόνη, για αίθουσες ελέγχου ή συστήματα ασφαλείας. Εναλλακτικά, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για πολλές συσκευές, π.χ. για την ταυτόχρονη εμφάνιση της οθόνης δύο φορητών υπολογιστών σε παράθεση, για πιο παραγωγική συνεργασία. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "εικόνα σε εικόνα" (PiP) για να παρακολουθήσετε ζωντανή ροή αγώνων ποδοσφαίρου από τον αποκωδικοποιητή, ενώ παράλληλα εργάζεστε στον υπολογιστή σας.