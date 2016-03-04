BDM4350UC/00
4K Ultra High Definition
Η επαγγελματική οθόνη 43" Ultra HD από τη Philips σάς δίνει όσο χώρο χρειάζεστε και διαθέτει 4K Ultra High Definition για να βλέπετε πεντακάθαρα κάθε λεπτομέρεια (τέσσερις φορές την ανάλυση του Full HD).Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Δυστυχώς αυτό το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Αυτές οι οθόνες της Philips διαθέτουν πάνελ υψηλής απόδοσης για να σας προσφέρουν εικόνες ανάλυσης UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Είτε χρειάζεστε λεπτομερείς εικόνες για επαγγελματικές λύσεις CAD, είτε χρησιμοποιείτε εφαρμογές γραφικών 3D είτε εργάζεστε με τεράστια υπολογιστικά φύλλα, οι οθόνες της Philips θα ζωντανέψουν τις εικόνες και τα γραφήματά σας.
Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία. Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, ταινίες και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια χρωμάτων και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.
Η λειτουργία MultiView της Philips σε αυτήν την επεκτάσιμη οθόνη 4K UDD σάς δίνει τη δυνατότητα να εμφανίζετε έως και τέσσερα συστήματα σε Full HD σε μία οθόνη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "εικόνα δίπλα σε εικόνα" (PbP) για να παρακολουθείτε τέσσερα συστήματα σε μία οθόνη, για αίθουσες ελέγχου ή συστήματα ασφαλείας. Εναλλακτικά, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για πολλές συσκευές, π.χ. για την ταυτόχρονη εμφάνιση της οθόνης δύο φορητών υπολογιστών σε παράθεση, για πιο παραγωγική συνεργασία. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "εικόνα σε εικόνα" (PiP) για να παρακολουθήσετε ζωντανή ροή αγώνων ποδοσφαίρου από τον αποκωδικοποιητή, ενώ παράλληλα εργάζεστε στον υπολογιστή σας.
Οι διακυμάνσεις της φωτεινότητας και του χρώματος στις οθόνες LCD είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Η λειτουργία SmartUniformity της Philips προσφέρει εικόνες με φωτεινότητα ακριβείας, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη φωτογραφία, το σχεδιασμό και την εκτύπωση. Με ένα χρωματικό μετρικό σύστημα για την αξιολόγηση της ακρίβειας, αυτή η λειτουργία έχει βαθμονομηθεί ώστε να διασφαλίζει ότι η μέση ομοιομορφία φωτεινότητας είναι μεγαλύτερη από 95%. Με την επιλογή αυτής της λειτουργίας απολαμβάνετε ομοιόμορφες εικόνες ακριβείας.
Το SmartImage είναι μια αποκλειστική τεχνολογία αιχμής της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στην οθόνη σας και σας προσφέρει βελτιωμένη απόδοση προβολής. Το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον σάς επιτρέπει να επιλέγετε διάφορους τρόπους λειτουργίας, όπως Γραφείο, Φωτογραφία, Ταινία, Παιχνίδι, Οικονομία κ.λπ., ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Ανάλογα με την επιλογή σας, το SmartImage βελτιώνει δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό και την ευκρίνεια εικόνων και βίντεο, για κορυφαία απόδοση προβολής. Η επιλογή της λειτουργίας Economy σάς προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα σε πραγματικό χρόνο, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού!
Το Mobile High Definition Link (MHL) είναι μια διεπαφή ήχου/βίντεο φορητών συσκευών για απευθείας σύνδεση κινητών τηλεφώνων και άλλων φορητών συσκευών με οθόνες υψηλής ευκρίνειας. Ένα προαιρετικό καλώδιο MHL σας επιτρέπει να συνδέετε απλά τη φορητή σας συσκευή, εφόσον υποστηρίζει MHL, με αυτή τη μεγάλη οθόνη MHL της Philips και να βλέπετε τα HD βίντεό σας να ζωντανεύουν μπροστά σας με πλήρως ψηφιακό ήχο. Πλέον, όχι μόνο μπορείτε να απολαμβάνετε παιχνίδια, φωτογραφίες ή άλλες εφαρμογές από τις φορητές σας συσκευές στη μεγάλη οθόνη, αλλά και να φορτίζετε παράλληλα τη φορητή σας συσκευή, ώστε να μην σας εγκαταλείψει ποτέ!
Το σχέδιο λεπτού πλαισίου προσδίδει στην οθόνη ένα κομψό λουκ, που την καθιστά ιδανική προσθήκη σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Επιπλέον, το σχέδιο αυτό καθιστά την οθόνη ιδανική για video wall με σύμπλεγμα οθονών.
Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου υψηλής ποιότητας ενσωματωμένα σε μια οθόνη. Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το μοντέλο και το σχεδιασμό, δεν είναι ορατά.
Η λειτουργία SuperSpeed του USB 3.0 επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων με ταχύτητα 5,0 gbit/s, δηλαδή περίπου 10 φορές πιο γρήγορα σε σχέση με το πρότυπο USB 2.0. Έτσι, μειώνει σημαντικά το χρόνο μεταφοράς δεδομένων, βοηθώντας σας να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα. Με μεγαλύτερο εύρος ζώνης, πολύ υψηλές ταχύτητες μεταφοράς, καλύτερη διαχείριση ενέργειας και κορυφαία συνολική απόδοση, το USB 3.0 είναι το πιο σύγχρονο παγκόσμιο πρότυπο και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε συσκευές αποθήκευσης μεγάλης χωρητικότητας. Δεν χρειάζεται πλέον να περιμένετε πολλή ώρα για να φορτιστούν οι συσκευές σας, καθώς η νέα λειτουργία FastCharge εξασφαλίζει ταχύτατη φόρτιση. Επίσης, το USB 3.0 είναι συμβατό και με συσκευές USB 2.0.
Αυτές οι οθόνες της Philips διαθέτουν τις πλέον προηγμένες πολλαπλές επιλογές σύνδεσης, όπως VGA, DisplayPort και υποδοχή σύνδεσης HDMI γενικής συμβατότητας, προσφέροντάς σας τη δυνατότητα να απολαμβάνετε μη συμπιεσμένο περιεχόμενο βίντεο και ήχου υψηλής ανάλυσης. Η νέα σύνδεση DisplayPort και HDMI 2.0 προσφέρει πλήρη ανάλυση 4K στα 60 Hz για ομαλά γραφικά. Οι συνδέσεις USB εξασφαλίζουν κορυφαία ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων σε συνδυασμό με καθολική συνδεσιμότητα. Ανεξάρτητα από την πηγή που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η οθόνη της Philips που αγοράσατε δεν πρόκειται να σας φανεί ποτέ ξεπερασμένη!
Η σχεδίαση VESA εγγυάται συμβατότητα με εκατοντάδες πρωτοποριακές λύσεις στερέωσης.
Μπορείτε να αποσυνδέσετε εντελώς την οθόνη σας από το ρεύμα, πατώντας τον πρακτικό διακόπτη μηδενικής ισχύος που βρίσκεται στο πίσω μέρος της οθόνης. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζετε μηδενική κατανάλωση ενέργειας, μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα ακόμα περισσότερο
Εικόνα/Οθόνη
Συνδεσιμότητα
Άνεση
Ρεύμα
Διαστάσεις
Βάρος
Συνθήκες λειτουργίας
Βιωσιμότητα
Συμμόρφωση και πρότυπα
Περίβλημα
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.