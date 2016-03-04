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  • 4K Ultra High Definition 4K Ultra High Definition 4K Ultra High Definition
    Energy Label Europe B here
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    Brilliance Οθόνη LCD 4K Ultra HD

    BDM4350UC/00

    4K Ultra High Definition

    Η επαγγελματική οθόνη 43" Ultra HD από τη Philips σάς δίνει όσο χώρο χρειάζεστε και διαθέτει 4K Ultra High Definition για να βλέπετε πεντακάθαρα κάθε λεπτομέρεια (τέσσερις φορές την ανάλυση του Full HD).

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    Brilliance Οθόνη LCD 4K Ultra HD

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    4K Ultra High Definition

    Δείτε τη μεγάλη εικόνα με κάθε λεπτομέρεια

    • 43 (42,51" / 108 εκ. διαγ.)
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    Ανάλυση UltraClear 4K UHD (3840x2160), για απόλυτη ακρίβεια

    Ανάλυση UltraClear 4K UHD (3840x2160), για απόλυτη ακρίβεια

    Αυτές οι οθόνες της Philips διαθέτουν πάνελ υψηλής απόδοσης για να σας προσφέρουν εικόνες ανάλυσης UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Είτε χρειάζεστε λεπτομερείς εικόνες για επαγγελματικές λύσεις CAD, είτε χρησιμοποιείτε εφαρμογές γραφικών 3D είτε εργάζεστε με τεράστια υπολογιστικά φύλλα, οι οθόνες της Philips θα ζωντανέψουν τις εικόνες και τα γραφήματά σας.

    Ευρεία οθόνη LED με τεχνολογία IPS, για ακρίβεια εικόνας και ήχου

    Ευρεία οθόνη LED με τεχνολογία IPS, για ακρίβεια εικόνας και ήχου

    Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία. Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, ταινίες και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια χρωμάτων και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.

    MultiView 4K για 4 συστήματα σε μία οθόνη

    MultiView 4K για 4 συστήματα σε μία οθόνη

    Η λειτουργία MultiView της Philips σε αυτήν την επεκτάσιμη οθόνη 4K UDD σάς δίνει τη δυνατότητα να εμφανίζετε έως και τέσσερα συστήματα σε Full HD σε μία οθόνη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "εικόνα δίπλα σε εικόνα" (PbP) για να παρακολουθείτε τέσσερα συστήματα σε μία οθόνη, για αίθουσες ελέγχου ή συστήματα ασφαλείας. Εναλλακτικά, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για πολλές συσκευές, π.χ. για την ταυτόχρονη εμφάνιση της οθόνης δύο φορητών υπολογιστών σε παράθεση, για πιο παραγωγική συνεργασία. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "εικόνα σε εικόνα" (PiP) για να παρακολουθήσετε ζωντανή ροή αγώνων ποδοσφαίρου από τον αποκωδικοποιητή, ενώ παράλληλα εργάζεστε στον υπολογιστή σας.

    SmartUniformity για σταθερές εικόνες

    SmartUniformity για σταθερές εικόνες

    Οι διακυμάνσεις της φωτεινότητας και του χρώματος στις οθόνες LCD είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Η λειτουργία SmartUniformity της Philips προσφέρει εικόνες με φωτεινότητα ακριβείας, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη φωτογραφία, το σχεδιασμό και την εκτύπωση. Με ένα χρωματικό μετρικό σύστημα για την αξιολόγηση της ακρίβειας, αυτή η λειτουργία έχει βαθμονομηθεί ώστε να διασφαλίζει ότι η μέση ομοιομορφία φωτεινότητας είναι μεγαλύτερη από 95%. Με την επιλογή αυτής της λειτουργίας απολαμβάνετε ομοιόμορφες εικόνες ακριβείας.

    Προεπιλογές SmartImage για εύχρηστες, βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις εικόνας

    Προεπιλογές SmartImage για εύχρηστες, βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις εικόνας

    Το SmartImage είναι μια αποκλειστική τεχνολογία αιχμής της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στην οθόνη σας και σας προσφέρει βελτιωμένη απόδοση προβολής. Το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον σάς επιτρέπει να επιλέγετε διάφορους τρόπους λειτουργίας, όπως Γραφείο, Φωτογραφία, Ταινία, Παιχνίδι, Οικονομία κ.λπ., ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Ανάλογα με την επιλογή σας, το SmartImage βελτιώνει δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό και την ευκρίνεια εικόνων και βίντεο, για κορυφαία απόδοση προβολής. Η επιλογή της λειτουργίας Economy σάς προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα σε πραγματικό χρόνο, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού!

    Τεχνολογία MHL για απόλαυση φορητού περιεχομένου στη μεγάλη οθόνη

    Τεχνολογία MHL για απόλαυση φορητού περιεχομένου στη μεγάλη οθόνη

    Το Mobile High Definition Link (MHL) είναι μια διεπαφή ήχου/βίντεο φορητών συσκευών για απευθείας σύνδεση κινητών τηλεφώνων και άλλων φορητών συσκευών με οθόνες υψηλής ευκρίνειας. Ένα προαιρετικό καλώδιο MHL σας επιτρέπει να συνδέετε απλά τη φορητή σας συσκευή, εφόσον υποστηρίζει MHL, με αυτή τη μεγάλη οθόνη MHL της Philips και να βλέπετε τα HD βίντεό σας να ζωντανεύουν μπροστά σας με πλήρως ψηφιακό ήχο. Πλέον, όχι μόνο μπορείτε να απολαμβάνετε παιχνίδια, φωτογραφίες ή άλλες εφαρμογές από τις φορητές σας συσκευές στη μεγάλη οθόνη, αλλά και να φορτίζετε παράλληλα τη φορητή σας συσκευή, ώστε να μην σας εγκαταλείψει ποτέ!

    Σχεδιασμός λεπτού πλαισίου για κομψή εμφάνιση

    Το σχέδιο λεπτού πλαισίου προσδίδει στην οθόνη ένα κομψό λουκ, που την καθιστά ιδανική προσθήκη σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Επιπλέον, το σχέδιο αυτό καθιστά την οθόνη ιδανική για video wall με σύμπλεγμα οθονών.

    Πανίσχυρα ηχεία 7 W για να απελευθερώσετε το περιεχόμενό σας

    Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου υψηλής ποιότητας ενσωματωμένα σε μια οθόνη. Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το μοντέλο και το σχεδιασμό, δεν είναι ορατά.

    Διανομέας USB 3.0 για εύκολη πρόσβαση και γρήγορη φόρτιση

    Η λειτουργία SuperSpeed του USB 3.0 επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων με ταχύτητα 5,0 gbit/s, δηλαδή περίπου 10 φορές πιο γρήγορα σε σχέση με το πρότυπο USB 2.0. Έτσι, μειώνει σημαντικά το χρόνο μεταφοράς δεδομένων, βοηθώντας σας να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα. Με μεγαλύτερο εύρος ζώνης, πολύ υψηλές ταχύτητες μεταφοράς, καλύτερη διαχείριση ενέργειας και κορυφαία συνολική απόδοση, το USB 3.0 είναι το πιο σύγχρονο παγκόσμιο πρότυπο και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε συσκευές αποθήκευσης μεγάλης χωρητικότητας. Δεν χρειάζεται πλέον να περιμένετε πολλή ώρα για να φορτιστούν οι συσκευές σας, καθώς η νέα λειτουργία FastCharge εξασφαλίζει ταχύτατη φόρτιση. Επίσης, το USB 3.0 είναι συμβατό και με συσκευές USB 2.0.

    SmartConnect με υποδοχές DisplayPort, HDMI και VGA

    Αυτές οι οθόνες της Philips διαθέτουν τις πλέον προηγμένες πολλαπλές επιλογές σύνδεσης, όπως VGA, DisplayPort και υποδοχή σύνδεσης HDMI γενικής συμβατότητας, προσφέροντάς σας τη δυνατότητα να απολαμβάνετε μη συμπιεσμένο περιεχόμενο βίντεο και ήχου υψηλής ανάλυσης. Η νέα σύνδεση DisplayPort και HDMI 2.0 προσφέρει πλήρη ανάλυση 4K στα 60 Hz για ομαλά γραφικά. Οι συνδέσεις USB εξασφαλίζουν κορυφαία ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων σε συνδυασμό με καθολική συνδεσιμότητα. Ανεξάρτητα από την πηγή που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η οθόνη της Philips που αγοράσατε δεν πρόκειται να σας φανεί ποτέ ξεπερασμένη!

    Στήριγμα VESA για τέλεια ρύθμιση

    Η σχεδίαση VESA εγγυάται συμβατότητα με εκατοντάδες πρωτοποριακές λύσεις στερέωσης.

    Μηδενική κατανάλωση ενέργειας με το διακόπτη μηδενικής ισχύος

    Μπορείτε να αποσυνδέσετε εντελώς την οθόνη σας από το ρεύμα, πατώντας τον πρακτικό διακόπτη μηδενικής ισχύος που βρίσκεται στο πίσω μέρος της οθόνης. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζετε μηδενική κατανάλωση ενέργειας, μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα ακόμα περισσότερο

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Εικόνα/Οθόνη

      Μέγεθος Πίνακα
      42,51" (108 εκ.)
      Aspect ratio
      16:9
      Οθόνη LCD
      IPS LCD
      Τύπος οπίσθιου φωτισμού
      Σύστημα W-LED
      Pixel pitch
      0,2451 x 0,2451 χιλ.
      Optimum resolution
      3840 x 2160 στα 60 Hz
      Brightness
      300  cd/m²
      Brightness uniformity
      96~105%
      Display colors
      Υποστήριξη χρωμάτων: 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα (10 bit)
      Contrast ratio (typical)
      1200:1
      SmartContrast
      50.000.000:1
      Χρόνος απόκρισης (τυπικός)
      5 ms (γκρι σε γκρι)*
      Γωνία προβολής
      • 178º (H) / 178º (V)
      • @ C/R > 20
      Picture enhancement
      SmartImage
      Πραγματική περιοχή προβολής
      941,2 (Ο) x 529,4 (Κ)
      Συχνότητα σάρωσης
      VGA/HDMI: 30 - 99 kHz, DP: 30 - 160 kHz (Ο) / VGA: 56 - 80 Hz, HDMI/DP: 23 - 80 Hz (Κ)
      sRGB
      Ναι
      MHL
      1080P στα 60 Hz
      Delta E
      <3
      Χωρίς τρεμόπαιγμα
      Ναι
      Περίβλημα οθόνης
      Αντιθαμβωτική, 3H, Haze 1%

    • Συνδεσιμότητα

      Είσοδος σήματος
      • VGA (Αναλογικό)
      • 2 x DisplayPort
      • HDMI (2.0) - MHL x 2
      USB
      4 x USB 3.0 (1 με γρήγορη φόρτιση)*
      Είσοδος συγχρονισμού
      • Ξεχωριστός συγχρονισμός
      • Συγχρονισμός Πράσινου
      Ήχος (είσοδος/έξοδος)
      • Είσοδος ήχου PC
      • Έξοδος ακουστικών

    • Άνεση

      Ενσωματωμένα ηχεία
      7 W x 2
      Συμβατότητα με λειτουργία Τοποθέτησης-και-Άμεσης-Λειτουργίας (Plug & Play)
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      Ευκολία χρήσης
      • SmartImage
      • Multiview
      • Χρήστης
      • Μενού
      • Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
      Γλώσσες εμφάνισης στην οθόνη
      • Πορτογαλικά Βραζιλίας
      • Τσεχικά
      • Ολλανδικά
      • Αγγλικά
      • Φινλανδικά
      • Γαλλικά
      • Γερμανικά
      • Ελληνικά
      • Ουγγρικά
      • Ιταλικά
      • Ιαπωνικά
      • Κορεατικά
      • Πολωνικά
      • Πορτογαλικά
      • Ρωσικά
      • Απλοποιημένα κινέζικα
      • Ισπανικά
      • Σουηδικά
      • Παραδοσιακά Κινεζικά
      • Τουρκικά
      • Ουκρανικά
      Άλλη ευκολία
      • Κλειδαριά Kensington
      • Στήριγμα VESA (200x200 χιλ.)
      Λογισμικό ελέγχου οθόνης
      SmartControl
      MultiView
      • PIP (2x συσκευές)
      • PBP (4x συσκευές)

    • Ρεύμα

      Λειτουργία ECO
      46,5 W (τυπ.)
      Τροφοδοσία ρεύματος
      • Ενσωματωμένο
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      Λειτουργία απενεργοποίησης
      Μηδενική κατανάλωση ενέργειας με το διακόπτη AC
      Λειτουργία ενεργοποίησης
      63,1 W (τυπ.) (μέθοδος δοκιμής EnergyStar 6.0)
      Λειτουργία αναμονής
      <0,5 W (τυπ.)
      Ένδειξη LED λειτουργίας
      • Λειτουργία - Λευκή
      • Λειτουργία αναμονής- Λευκή (αναβοσβήνει)

    • Διαστάσεις

      Συσκευασία σε χιλ. (ΠxΥxΒ)
      1070 x 680 x 160  μμ
      Προϊόν χωρίς βάση (χιλ.)
      968 x 562 x 82  μμ
      Προϊόν με βάση (μέγιστο ύψος)
      968 x 630 x 259  μμ

    • Βάρος

      Προϊόν με συσκευασία (κιλά)
      14,29  κ.
      Προϊόν με βάση (κιλά)
      9,72  κ.
      Προϊόν χωρίς βάση (κιλά)
      9,40  κ.

    • Συνθήκες λειτουργίας

      Altitude
      Λειτουργία: +3.658 μέτρα (12.000 πόδια), εκτός λειτουργίας: +12.192 μέτρα (40.000 πόδια)
      Temperature range (operation)
      0°C έως 40°C  ° C
      MTBF
      70.000 ώρες (χωρίς οπίσθιο φωτισμό)  ώρα(ες)
      Σχετική υγρασία
      20%-80  %
      Temperature range (storage)
      -20°C έως 60° C  ° C

    • Βιωσιμότητα

      Περιβάλλοντος και ενέργειας
      • EnergyStar 6.0
      • RoHS
      Ανακυκλώσιμο υλικό συσκευασίας
      100  %
      Συγκεκριμένες ουσίες
      • Περίβλημα χωρίς PVC / BFR
      • Χωρίς υδράργυρο

    • Συμμόρφωση και πρότυπα

      Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών
      • CECP
      • WEEE
      • KCC
      • PSE
      • VCCI
      • J-MOSS
      • EPA
      • BSMI
      • SEMKO
      • RCM
      • Σήμανση CE
      • FCC Κλάση B
      • EAC
      • cETLus
      • TUV/ISO 9241-307
      • PSB
      • E-standby
      • SASO
      • CB
      • Οδηγία RoHS Κίνας
      • ΟΥΚΡΑΝΙΚΑ
      • Κουβέιτ
      • KUCAS
      • ICES-003

    • Περίβλημα

      Τέλος
      Γυαλιστερό (μπροστινό πλαίσιο) / Ματ (βάση / πίσω κάλυμμα)
      Βάση
      Ασημί
      Μπροστινό πλαίσιο
      Μαύρο
      Πίσω κάλυμμα
      Μαύρο

    • Περιεχόμενα συσκευασίας

      Καλώδια
      VGA, HDMI, DP, ήχου, τροφοδοσίας
      Οθόνη με βάση
      Ναι
      Τεκμηρίωση για το χρήστη
      Ναι

    Badge-D2C

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    • Αυτή η οθόνη Philips διαθέτει πιστοποίηση MHL. Ωστόσο, σε περίπτωση που η συσκευή δεν συνδέεται ή δεν λειτουργεί σωστά, ανατρέξτε στις Συχνές ερωτήσεις της συσκευής σας MHL ή συμβουλευτείτε απευθείας τον προμηθευτή σας. Η πολιτική του κατασκευαστή της συσκευής σας ενδέχεται να απαιτεί να αγοράσετε το καλώδιο ή τον προσαρμογέα MHL της ίδιας εταιρείας για να λειτουργήσει με την οθόνη σας
    • Απαιτείται συσκευή με πιστοποίηση MHL και προαιρετικό καλώδιο MHL (δεν περιλαμβάνεται). Συμβουλευτείτε τον πάροχο της συσκευής σας MHL για ζητήματα συμβατότητας.
    • Η λειτουργία αναμονής/απενεργοποίησης για εξοικονόμηση ενέργειας του ErP δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία φόρτισης MHL
    • Για να δείτε την πλήρη λίστα με τα προϊόντα με δυνατότητα MHL, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.mhlconsortiun.org
    • Η γρήγορη φόρτιση συμμορφώνεται με το πρότυπο USB BC 1.2
    • Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
    • Για 4 συστήματα σε μία οθόνη, απαιτούνται τέσσερις είσοδοι.

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