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    Signage Solutions Οθόνη Q-Line

    98BDL3650Q/75

    Συνολική αξιολόγηση / 5
    • Κριτικές Κριτικές

    Ξεχωρίστε μέσα στο πλήθος

    Ενημερώστε και μαγέψτε τα πλήθη με την ψηφιακή οθόνη Philips Q-Line 4K Ultra HD. Αυτή η αξιόπιστη λύση σήμανσης με Android έχει εύκολη εγκατάσταση και είναι έτοιμη για χρήση του Wave και απομακρυσμένη διαχείριση. Πάρτε τον έλεγχο στα χέρια σας, παντού και ανά πάσα στιγμή.

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    Signage Solutions Οθόνη Q-Line

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    Ξεχωρίστε μέσα στο πλήθος

    Ευέλικτη οθόνη 18/7 με εύκολη εγκατάσταση

    • 98"
    • Άμεσος οπίσθιος φωτισμός LED
    • Ultra HD

    Σύνδεση και έλεγχος περιεχομένου μέσω cloud

    Συνδέστε και ελέγξτε το περιεχόμενο μέσω cloud με το ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης HTML5. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα περιήγησης Chromium για να σχεδιάσετε το δικό σας περιεχόμενο στο διαδίκτυο και να το συνδέσετε σε μια οθόνη ή σε ολόκληρο το δίκτυό σας. Δείτε περιεχόμενο σε λειτουργία οριζόντιας ή κατακόρυφης προβολής, με ανάλυση Full HD. Απλώς συνδέστε την οθόνη στο Διαδίκτυο μέσω Wi-Fi ή με ένα καλώδιο RJ45 και απολαύστε τις λίστες αναπαραγωγής που έχετε δημιουργήσει.

    FailOver. Διασφαλίστε τη συνεχή λειτουργία της οθόνης σας

    Το FailOver είναι μια επαναστατική τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε απαιτητικές εμπορικές εφαρμογές και αναπαράγει αυτόματα το περιεχόμενο στην οθόνη στην απίθανη περίπτωση βλάβης μιας πηγής εισόδου ή μιας εφαρμογής. Απλώς επιλέξτε μια κύρια σύνδεση εισόδου και μια σύνδεση FailOver και είστε έτοιμοι για άμεση προστασία περιεχομένου.

    Προγραμματίστε εύκολα περιεχόμενο από USB ή από την εσωτερική μνήμη

    Προγραμματίστε εύκολα το περιεχόμενό σας για αναπαραγωγή από USB ή από εσωτερική μνήμη. Η επαγγελματική οθόνη της Philips "ξυπνάει" από την αναμονή για να προβάλει το περιεχόμενο που θέλετε και, στη συνέχεια, επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής μόλις ολοκληρωθεί η προβολή.

    Προαιρετικό dongle Interact για ασύρματη κοινή χρήση οθόνης

    Πραγματοποιήστε ασύρματη κοινή χρήση οθόνης μέσω του υπάρχοντος δικτύου Wi-Fi για άμεση και ασφαλή σύνδεση συσκευών ή χρησιμοποιήστε το προαιρετικό dongle HDMI Interact για απευθείας μετάδοση στην οθόνη χωρίς να χρειάζεται να συνδεθείτε στο ασφαλές δίκτυο.

    Επεξεργαστής Android SoC. Εγγενείς εφαρμογές και εφαρμογές web

    Με την υποστήριξη της πλατφόρμας Android 10 SOC, αυτές οι ανθεκτικές οθόνες Philips έχουν βελτιστοποιηθεί για εγγενείς εφαρμογές Android, ενώ μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε εφαρμογές ιστού απευθείας στην οθόνη. Ευέλικτη και ασφαλής, διατηρώντας τις προδιαγραφές της οθόνης σύγχρονες για περισσότερο καιρό.

    Το Wave φέρνει επαναστατικά αποτελέσματα

    Ξεκλειδώστε από απόσταση τη δύναμη, την ευελιξία και την ευφυΐα των οθονών Q-Line της Philips με το Wave. Αυτή η επαναστατική πλατφόρμα cloud σάς προσφέρει απόλυτο έλεγχο, με απλοποιημένη εγκατάσταση και ρύθμιση, παρακολούθηση και έλεγχο των οθονών, αναβάθμιση υλικολογισμικού, διαχείριση λιστών αναπαραγωγής και ρύθμιση χρονοδιαγραμμάτων ισχύος. Σας εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τον περιβαλλοντικό σας αντίκτυπο.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Εικόνα/Οθόνη

      Diagonal screen size (metric)
      247.7  εκ.
      Diagonal screen size (inch)
      97.5  ίντσες
      Aspect ratio
      16:9
      Panel resolution
      3840 x 2160
      Pixel pitch
      0,56 x 0,56 χιλ.
      Optimum resolution
      3840 x 2160 στα 60 Hz
      Brightness
      400  cd/m²
      Display colors
      1,07 δισεκατομμύρια
      Contrast ratio (typical)
      1200:1
      Dynamic contrast ratio
      500.000:1
      Response time (typical)
      8  ms
      Viewing angle (horizontal)
      178  μοίρες
      Viewing angle (vertical)
      178  μοίρες
      Picture enhancement
      • 3/2-2/2 pull down
      • Προοδευτική σάρωση
      • Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης
      Panel technology
      IPS
      Operating system
      Android 10
      Haze
      25%

    • Συνδεσιμότητα

      Audio output
      Βύσμα 3,5 χιλ.
      Video input
      • USB 2.0 (x2)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x1)
      Audio input
      Βύσμα 3,5 χιλ.
      Other connections
      • micro SD
      • OPS
      External control
      • Βύσμα 2,5 χιλ. RS232C (είσοδος/έξοδος)
      • Βύσμα 3,5 χιλ. IR (είσοδος/έξοδος)
      • RJ45

    • Άνεση

      Placement
      • Οριζόντια (18/7)
      • Κατακόρυφη (18/7)
      Tiled Matrix
      Έως 3 x 3
      Keyboard control
      • Κρυφό
      • Με δυνατότητα κλειδώματος
      Remote control signal
      Με δυνατότητα κλειδώματος
      Signal loop through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Ευκολία εγκατάστασης
      Έξυπνο εξάρτημα
      Energy saving functions
      Smart Power
      Network controllable
      • RS232
      • RJ45

    • Ήχος

      Built-in speakers
      2 x 10W RMS

    • Ρεύμα

      Mains power
      100 - 240 V~, 50/60 Hz
      Consumption (Typical)
      TBD  W
      Consumption (Max)
      TBD
      Standby power consumption
      <0,5W
      Power Saving Features
      Smart Power
      Energy Label Class
      G

    • Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

      Computer formats
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      Video formats
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50,60 Hz
      • 2160p, 50, 60Hz

    • Διαστάσεις

      Set Width
      2193,4  μμ
      Product weight
      65,2  κ.
      Set Height
      1255,3  μμ
      Set Depth
      90  μμ
      Set Width (inch)
      86,35  ίντσες
      Set Height (inch)
      49.42  ίντσες
      Wall Mount
      1000 χιλ. x 400 χιλ., M8
      Set Depth (inch)
      3.54  ίντσες
      Bezel width
      15,9 χιλ.: L/R/T, 20,1 χιλ.: B
      Product weight (lb)
      143,74  lb

    • Συνθήκες λειτουργίας

      Altitude
      0 ~ 3000 m
      Temperature range (operation)
      0 ~ 40  ° C
      MTBF
      50.000  ώρα(ες)
      Temperature range (storage)
      -20 ~ 60  ° C
      Humidity range (operation)[RH]
      20 ~ 80% RH (χωρίς συμπύκνωση)
      Humidity range (storage) [RH]
      5 ~ 95% RH (χωρίς συμπύκνωση)

    • Εφαρμογές πολυμέσων

      USB Playback Video
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • VP8
      USB Playback Picture
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB Playback Audio
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Εσωτερική συσκευή αναπαραγωγής

      CPU
      Quad Core Cortex A55
      GPU
      G52 MC1
      Memory
      • 16GB
      • 3GB DDR

    • Αξεσουάρ

      Included Accessories
      • Καλώδιο αισθητήρα IR (1,8 μ.) (x1)
      • Καλώδιο αλυσιδωτής σύνδεσης RS232
      • Λογότυπο Philips (x1)
      • Καλώδιο ρεύματος AC
      • Κάλυμμα διακόπτη AC
      • Οδηγός γρήγορης έναρξης
      • Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες AAA
      • Καλώδιο RS232
      • Κάλυμμα USB και βίδες
      • Σφιγκτήρας καλωδίων (x3)

    • Διάφορα

      On-Screen Display Languages
      • Απλοποιημένα κινέζικα
      • Παραδοσιακά Κινεζικά
      • Αγγλικά
      • Γαλλικά
      • Γερμανικά
      • Ιταλικά
      • Πολωνικά
      • Ρωσικά
      • Ισπανικά
      • Τουρκικά
      • Ιαπωνικά
      • Αραβικά
      Warranty
      Εγγύηση 3 ετών
      Regulatory approvals
      • CE
      • CB
      • FCC, Κλάση A
      • VCCI
      • RoHS
      • UL

    Badge-D2C

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