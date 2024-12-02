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  • Μια οθόνη που ξεχωρίζει Μια οθόνη που ξεχωρίζει Μια οθόνη που ξεχωρίζει

    Signage Solutions Οθόνη Q-Line

    65BDL3550Q/00

    Συνολική αξιολόγηση / 5
    • Κριτικές Κριτικές

    Μια οθόνη που ξεχωρίζει

    Ενημερώστε και εντυπωσιάστε με μια επαγγελματική οθόνη Ultra HD Q-Line της Philips. Αυτή η αξιόπιστη λύση μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει όσο γρήγορα θέλετε.

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    Signage Solutions Οθόνη Q-Line

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    Μια οθόνη που ξεχωρίζει

    Οθόνη 18/7 εύκολης εγκατάστασης.

    • 65"
    • Άμεσος οπίσθιος φωτισμός LED
    • Ultra HD
    Λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση με το CMND & Control

    Λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση με το CMND & Control

    Εκτελέστε το δίκτυο οθόνης σε μια τοπική σύνδεση (LAN). Το CMND & Control σάς επιτρέπει να εκτελείτε σημαντικές λειτουργίες όπως ο έλεγχος των εισόδων και η παρακολούθηση της κατάστασης της οθόνης. Είτε έχετε τον έλεγχο μίας είτε 100 οθονών.

    Η λειτουργία FailOver διασφαλίζει τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου

    Η λειτουργία FailOver διασφαλίζει τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου

    Από την αίθουσα αναμονής έως την αίθουσα συσκέψεων, διασφαλίστε τη συνεχή λειτουργία της οθόνης. Η λειτουργία FailOver επιτρέπει την αυτόματη εναλλαγή της επαγγελματικής οθόνης της Philips μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας εισόδου, διασφαλίζοντας τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου ακόμη και αν τερματιστεί η λειτουργία της κύριας πηγής. Ρυθμίστε απλώς μια λίστα με εναλλακτικές εισόδους για να είστε σίγουροι ότι το περιεχόμενο της επιχείρησή σας θα προβάλλεται σε κάθε περίπτωση.

    CMND & Create. Αναπτύξτε και προωθήστε το δικό σας περιεχόμενο

    CMND & Create. Αναπτύξτε και προωθήστε το δικό σας περιεχόμενο

    Ελέγξτε το περιεχόμενό σας με το CMND & Create. Μια διασύνδεση μεταφοράς και απόθεσης που απλοποιεί τη δημοσίευση του περιεχομένου σας, είτε πρόκειται για καθημερινές αναρτήσεις είτε για τις εταιρικές πληροφορίες μιας επωνυμίας. Χάρη στα προεγκατεστημένα πρότυπα και τα ενσωματωμένα widget, οι φωτογραφίες, τα κείμενα και τα βίντεό σας προβάλλονται σε χρόνο μηδέν.

    Ενσωματωμένη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων. Εύκολος προγραμματισμός περιεχομένου USB

    Προγραμματίστε εύκολα το περιεχόμενό σας για αναπαραγωγή από USB. Η επαγγελματική οθόνη της Philips "ξυπνάει" από την αναμονή για να προβάλει το περιεχόμενο που θέλετε και επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής μόλις ολοκληρωθεί η προβολή.

    Επεξεργαστής Android SoC. Εγγενείς εφαρμογές και εφαρμογές web

    Ελέγξτε την οθόνη σας μέσω σύνδεσης στο Internet. Οι επαγγελματικές Android οθόνες της Philips έχουν βελτιστοποιηθεί για εγγενείς εφαρμογές Android, ενώ μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε απευθείας και εφαρμογές web. Το νέο λειτουργικό σύστημα Android 8 διασφαλίζει ότι το λογισμικό παραμένει ασφαλές και πληροί τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

    Σύνδεση και έλεγχος περιεχομένου μέσω cloud

    Συνδέστε και ελέγξτε το περιεχόμενο μέσω cloud με το ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης HTML5. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα περιήγησης Chromium για να σχεδιάσετε το δικό σας περιεχόμενο στο διαδίκτυο και να το συνδέσετε σε μια οθόνη ή σε ολόκληρο το δίκτυό σας. Δείτε περιεχόμενο σε λειτουργία οριζόντιας ή κατακόρυφης προβολής, με ανάλυση Full HD. Απλώς συνδέστε την οθόνη στο Διαδίκτυο μέσω Wi-Fi ή με ένα καλώδιο RJ45 και απολαύστε τις λίστες αναπαραγωγής που έχετε δημιουργήσει.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Εικόνα/Οθόνη

      Diagonal screen size (metric)
      163.9  εκ.
      Diagonal screen size (inch)
      64.5  ίντσες
      Aspect ratio
      16:9
      Panel resolution
      3840 x 2160
      Pixel pitch
      0,372 x 0,372 χιλ.
      Optimum resolution
      3840 x 2160 στα 60 Hz
      Brightness
      400  cd/m²
      Display colors
      1,07 δισεκατομμύρια
      Contrast ratio (typical)
      1300:1
      Dynamic contrast ratio
      500.000:1
      Response time (typical)
      9  ms
      Viewing angle (horizontal)
      178  μοίρες
      Viewing angle (vertical)
      178  μοίρες
      Picture enhancement
      • 3/2-2/2 pull down
      • Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D
      • Σάρωση απόπλεξης εξισορρόπησης κίνησης
      • Προοδευτική σάρωση
      • Σάρωση απόπλεξης MA 3D
      • Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης
      Panel technology
      IPS
      Operating system
      Android 8.0
      Κλινική απεικόνιση
      Ρύθμιση D-image (συμβατή με το πρότυπο dicom μέρος 14)

    • Συνδεσιμότητα

      Audio output
      Βύσμα 3,5 χιλ.
      Video input
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      • VGA (αναλογικό D-Sub) (x1)
      Audio input
      Βύσμα 3,5 χιλ.
      External control
      • Βύσμα 2,5 χιλ. RS232C (είσοδος/έξοδος)
      • Βύσμα 3,5 χιλ. IR (είσοδος/έξοδος)
      • RJ45

    • Άνεση

      Placement
      • Οριζόντια (18/7)
      • Κατακόρυφη (18/7)
      Tiled Matrix
      Έως 15 x 15
      Keyboard control
      • Κρυφό
      • Με δυνατότητα κλειδώματος
      Remote control signal
      Με δυνατότητα κλειδώματος
      Signal loop through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Ευκολία εγκατάστασης
      Έξυπνο εξάρτημα
      Energy saving functions
      Smart Power
      Network controllable
      • RS232
      • RJ45
      Έναρξη λειτουργίας
      • Καθυστέρηση ενεργοποίησης
      • Κατάσταση ενεργοποίησης
      • Εκκίνηση στην πηγή
      Παράθυρο εκκίνησης
      Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λογότυπου της Philips

    • Ήχος

      Built-in speakers
      2 x 10W RMS

    • Ρεύμα

      Mains power
      100 - 240 V~, 50/60 Hz
      Consumption (Typical)
      155  W
      Consumption (Max)
      210 W
      Standby power consumption
      <0,5W
      Power Saving Features
      Smart Power
      Energy Label Class
      G

    • Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

      Computer formats
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1152 x 870, 75Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 1152 x 864, 75Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      Video formats
      • 3840 x 2160, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50Hz
      • 480p, 60Hz
      • 480i, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50,60 Hz

    • Διαστάσεις

      Set Width
      1462,3  μμ
      Product weight
      27,80  κ.
      Set Height
      837,3  μμ
      Set Depth
      68,9 χιλ. (Β@ανάρτηση σε τοίχο) / 89,9 χιλ. (Β@λαβή)  μμ
      Set Width (inch)
      57,57  ίντσες
      Set Height (inch)
      32.96  ίντσες
      Wall Mount
      400 x 400 χιλ., M8
      Set Depth (inch)
      2,71 (@ανάρτηση σε τοίχο) / 3,54 (@λαβή)  ίντσες
      Bezel width
      14,9 χιλ. (επίπεδο πλαίσιο)
      Product weight (lb)
      61,29  lb

    • Συνθήκες λειτουργίας

      Altitude
      0 ~ 3000 m
      Temperature range (operation)
      0 ~ 40  ° C
      MTBF
      30.000  ώρα(ες)
      Temperature range (storage)
      -20 ~ 60  ° C
      Humidity range (operation)[RH]
      20 ~ 80% RH (χωρίς συμπύκνωση)
      Humidity range (storage) [RH]
      5 ~ 95% RH (χωρίς συμπύκνωση)

    • Εφαρμογές πολυμέσων

      USB Playback Video
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      USB Playback Picture
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB Playback Audio
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Εσωτερική συσκευή αναπαραγωγής

      CPU
      • Dual core cortex A53 1,1G Hz
      • Dual core cortex A73 1,15G Hz
      GPU
      ARM Mali G51
      Memory
      • DDR3 2 GB
      • 8GB

    • Αξεσουάρ

      Included accessories
      • Καλώδιο ρεύματος AC
      • Καλώδιο RS232
      • Τηλεχειριστήριο
      • Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
      • Οδηγός γρήγορης έναρξης
      Included Accessories
      • Καλώδιο αισθητήρα IR (1,8 μ.) (x1)
      • Καλώδιο αλυσιδωτής σύνδεσης RS232
      • Βίδα M3 (x2)
      • Λογότυπο Philips (x1)
      • Κάλυμμα USB (x1)

    • Διάφορα

      On-Screen Display Languages
      • Απλοποιημένα κινέζικα
      • Παραδοσιακά Κινεζικά
      • Αγγλικά
      • Γαλλικά
      • Γερμανικά
      • Ιταλικά
      • Πολωνικά
      • Ρωσικά
      • Ισπανικά
      • Τουρκικά
      • Ιαπωνικά
      • Αραβικά
      Warranty
      Εγγύηση 3 ετών
      Regulatory approvals
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • CU
      • EPA
      • ETL
      • FCC, Κλάση A
      • PSB
      • VCCI
      • J-Moss

    Περιεχόμενα συσκευασίας

    Άλλα μέρη στη συσκευασία

    • Καλώδιο ρεύματος AC
    • Καλώδιο RS232
    • Τηλεχειριστήριο
    • Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
    • Οδηγός γρήγορης έναρξης
    Badge-D2C

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