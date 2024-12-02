Άλλα μέρη στη συσκευασία
- Καλώδιο ρεύματος AC
- Καλώδιο RS232
- Τηλεχειριστήριο
- Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
65BDL3550Q/00
Μια οθόνη που ξεχωρίζει
Ενημερώστε και εντυπωσιάστε με μια επαγγελματική οθόνη Ultra HD Q-Line της Philips. Αυτή η αξιόπιστη λύση μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει όσο γρήγορα θέλετε.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Εκτελέστε το δίκτυο οθόνης σε μια τοπική σύνδεση (LAN). Το CMND & Control σάς επιτρέπει να εκτελείτε σημαντικές λειτουργίες όπως ο έλεγχος των εισόδων και η παρακολούθηση της κατάστασης της οθόνης. Είτε έχετε τον έλεγχο μίας είτε 100 οθονών.
Από την αίθουσα αναμονής έως την αίθουσα συσκέψεων, διασφαλίστε τη συνεχή λειτουργία της οθόνης. Η λειτουργία FailOver επιτρέπει την αυτόματη εναλλαγή της επαγγελματικής οθόνης της Philips μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας εισόδου, διασφαλίζοντας τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου ακόμη και αν τερματιστεί η λειτουργία της κύριας πηγής. Ρυθμίστε απλώς μια λίστα με εναλλακτικές εισόδους για να είστε σίγουροι ότι το περιεχόμενο της επιχείρησή σας θα προβάλλεται σε κάθε περίπτωση.
Ελέγξτε το περιεχόμενό σας με το CMND & Create. Μια διασύνδεση μεταφοράς και απόθεσης που απλοποιεί τη δημοσίευση του περιεχομένου σας, είτε πρόκειται για καθημερινές αναρτήσεις είτε για τις εταιρικές πληροφορίες μιας επωνυμίας. Χάρη στα προεγκατεστημένα πρότυπα και τα ενσωματωμένα widget, οι φωτογραφίες, τα κείμενα και τα βίντεό σας προβάλλονται σε χρόνο μηδέν.
Προγραμματίστε εύκολα το περιεχόμενό σας για αναπαραγωγή από USB. Η επαγγελματική οθόνη της Philips "ξυπνάει" από την αναμονή για να προβάλει το περιεχόμενο που θέλετε και επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής μόλις ολοκληρωθεί η προβολή.
Ελέγξτε την οθόνη σας μέσω σύνδεσης στο Internet. Οι επαγγελματικές Android οθόνες της Philips έχουν βελτιστοποιηθεί για εγγενείς εφαρμογές Android, ενώ μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε απευθείας και εφαρμογές web. Το νέο λειτουργικό σύστημα Android 8 διασφαλίζει ότι το λογισμικό παραμένει ασφαλές και πληροί τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Συνδέστε και ελέγξτε το περιεχόμενο μέσω cloud με το ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης HTML5. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα περιήγησης Chromium για να σχεδιάσετε το δικό σας περιεχόμενο στο διαδίκτυο και να το συνδέσετε σε μια οθόνη ή σε ολόκληρο το δίκτυό σας. Δείτε περιεχόμενο σε λειτουργία οριζόντιας ή κατακόρυφης προβολής, με ανάλυση Full HD. Απλώς συνδέστε την οθόνη στο Διαδίκτυο μέσω Wi-Fi ή με ένα καλώδιο RJ45 και απολαύστε τις λίστες αναπαραγωγής που έχετε δημιουργήσει.
Εικόνα/Οθόνη
Συνδεσιμότητα
Άνεση
Ήχος
Ρεύμα
Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης
Διαστάσεις
Συνθήκες λειτουργίας
Εφαρμογές πολυμέσων
Εσωτερική συσκευή αναπαραγωγής
Αξεσουάρ
Διάφορα
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