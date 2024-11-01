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  • Μια οθόνη που ξεχωρίζει Μια οθόνη που ξεχωρίζει Μια οθόνη που ξεχωρίζει

    Signage Solutions Οθόνη Q-Line

    65BDL3511Q/02

    Μια οθόνη που ξεχωρίζει

    Ενημερώστε και εντυπωσιάστε με μια επαγγελματική οθόνη Ultra HD Q-Line της Philips. Αυτή η αξιόπιστη λύση μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει όσο γρήγορα θέλετε.

    Δυστυχώς αυτό το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο

    Signage Solutions Οθόνη Q-Line

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    Μια οθόνη που ξεχωρίζει

    Οθόνη 18/7 εύκολης εγκατάστασης.

    • 65"
    • Άμεσος οπίσθιος φωτισμός LED
    • Ultra HD
    Λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση με το CMND & Control

    Λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση με το CMND & Control

    Εκτελέστε το δίκτυο οθόνης σε μια τοπική σύνδεση (LAN). Το CMND & Control σάς επιτρέπει να εκτελείτε σημαντικές λειτουργίες όπως ο έλεγχος των εισόδων και η παρακολούθηση της κατάστασης της οθόνης. Είτε έχετε τον έλεγχο μίας είτε 100 οθονών.

    Η λειτουργία FailOver διασφαλίζει τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου

    Η λειτουργία FailOver διασφαλίζει τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου

    Από την αίθουσα αναμονής έως την αίθουσα συσκέψεων, διασφαλίστε τη συνεχή λειτουργία της οθόνης. Η λειτουργία FailOver επιτρέπει την αυτόματη εναλλαγή της επαγγελματικής οθόνης της Philips μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας εισόδου, διασφαλίζοντας τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου ακόμη και αν τερματιστεί η λειτουργία της κύριας πηγής. Ρυθμίστε απλώς μια λίστα με εναλλακτικές εισόδους για να είστε σίγουροι ότι το περιεχόμενο της επιχείρησή σας θα προβάλλεται σε κάθε περίπτωση.

    Προγραμματίστε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε με το SmartPlayer

    Προγραμματίστε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε με το SmartPlayer

    Μετατρέψτε τη συσκευή USB που διαθέτετε σε μια πραγματικά οικονομική συσκευή ψηφιακής σήμανσης. Απλώς αποθηκεύστε το περιεχόμενό σας (βίντεο, ήχος, εικόνες) στη συσκευή USB που διαθέτετε και συνδέστε την στην οθόνη σας. Δημιουργήστε τη λίστα αναπαραγωγής σας, προγραμματίστε το περιεχόμενό σας μέσω του μενού στην οθόνη και απολαύστε τις δικές σας λίστες αναπαραγωγής οποιαδήποτε στιγμή, όπου κι αν βρίσκεστε.

    Ενσωματωμένη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων. Εύκολος προγραμματισμός περιεχομένου USB

    Προγραμματίστε εύκολα το περιεχόμενό σας για αναπαραγωγή από USB. Η επαγγελματική οθόνη της Philips "ξυπνάει" από την αναμονή για να προβάλει το περιεχόμενο που θέλετε και επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής μόλις ολοκληρωθεί η προβολή.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Εικόνα/Οθόνη

      Diagonal screen size (metric)
      163.9  εκ.
      Diagonal screen size (inch)
      64.5  ίντσες
      Aspect ratio
      16:9
      Panel resolution
      3840 x 2160
      Pixel pitch
      0,372 x 0,372 χιλ.
      Optimum resolution
      3840 x 2160 στα 60 Hz
      Brightness
      400  cd/m²
      Display colors
      1,07 δισεκατομμύρια
      Contrast ratio (typical)
      1200:1
      Dynamic contrast ratio
      500,000:1
      Response time (typical)
      8  ms
      Viewing angle (horizontal)
      178  μοίρες
      Viewing angle (vertical)
      178  μοίρες
      Panel technology
      IPS
      Κλινική απεικόνιση
      Ρύθμιση D-image (συμβατή με το πρότυπο dicom μέρος 14)
      Haze
      25%

    • Συνδεσιμότητα

      Audio output
      Βύσμα 3,5 χιλ.
      Video input
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2,0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      Audio input
      Βύσμα 3,5 χιλ.
      External control
      • Βύσμα 3,5 χιλ. IR (είσοδος/έξοδος)
      • RJ45
      • Βύσμα 2,5 χιλ. RS232C (είσοδος/έξοδος)

    • Άνεση

      Placement
      • Οριζόντια (18/7)
      • Κατακόρυφη (18/7)
      Tiled Matrix
      Έως 10 x 15
      Keyboard control
      • Κρυφό
      • Με δυνατότητα κλειδώματος
      Remote control signal
      Με δυνατότητα κλειδώματος
      Signal loop through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Ευκολία εγκατάστασης
      Έξυπνο εξάρτημα
      Energy saving functions
      Smart Power
      Network controllable
      • RS232
      • RJ45
      Έναρξη λειτουργίας
      • Καθυστέρηση ενεργοποίησης
      • Κατάσταση ενεργοποίησης
      • Εκκίνηση στην πηγή
      Παράθυρο εκκίνησης
      Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λογότυπου της Philips

    • Ήχος

      Built-in speakers
      2 x 10W RMS

    • Ρεύμα

      Mains power
      100 - 240 V~, 50/60 Hz
      Consumption (Typical)
      165  W
      Consumption (Max)
      220 W
      Standby power consumption
      <0,5W
      Power Saving Features
      Smart Power
      Energy Label Class
      G

    • Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

      Computer formats
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1152 x 864, 75Hz
      • 1152 x 870, 75Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      Video formats
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50Hz
      • 720p, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz

    • Διαστάσεις

      Set Width
      1462,3  μμ
      Product weight
      27,80  κ.
      Set Height
      837,3  μμ
      Set Depth
      68,9 χιλ. (Β@ανάρτηση σε τοίχο) / 89,9 χιλ. (Β@λαβή)  μμ
      Set Width (inch)
      57,57  ίντσες
      Set Height (inch)
      32.96  ίντσες
      Wall Mount
      400 x 400 χιλ., M8
      Set Depth (inch)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  ίντσες
      Bezel width
      14,9 χιλ. (επίπεδο πλαίσιο)
      Product weight (lb)
      61,29  lb

    • Συνθήκες λειτουργίας

      Altitude
      0 ~ 3000 m
      Temperature range (operation)
      0 ~ 40  ° C
      MTBF
      50,000  ώρα(ες)
      Temperature range (storage)
      -20 ~ 60  ° C
      Humidity range (operation)[RH]
      20 ~ 80% RH (χωρίς συμπύκνωση)
      Humidity range (storage) [RH]
      5 ~ 95% RH (χωρίς συμπύκνωση)

    • Εφαρμογές πολυμέσων

      USB Playback Video
      • H.264
      • JPEG
      • MPEG
      • WMV3
      USB Playback Picture
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB Playback Audio
      • AAC
      • WMA
      • MPEG
      • HEAAC

    • Αξεσουάρ

      Included Accessories
      • Καλώδιο αισθητήρα IR (1,8 μ.) (x1)
      • Λογότυπο Philips (x1)
      • Καλώδιο ρεύματος AC
      • Κάλυμμα διακόπτη AC
      • Οδηγός γρήγορης έναρξης (x1)
      • Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες AAA
      • Καλώδιο αλυσιδωτής σύνδεσης RS232 (x1)
      • Κάλυμμα USB και βίδα x1
      • Σφιγκτήρας καλωδίων (x3)

    • Διάφορα

      On-Screen Display Languages
      • Αραβικά
      • Αγγλικά
      • Γαλλικά
      • Γερμανικά
      • Ιταλικά
      • Ιαπωνικά
      • Πολωνικά
      • Ρωσικά
      • Ισπανικά
      • Απλοποιημένα κινέζικα
      • Τουρκικά
      • Παραδοσιακά Κινεζικά
      Warranty
      Εγγύηση 3 ετών
      Regulatory approvals
      • CE
      • FCC, Κλάση A
      • CB
      • BSMI
      • VCCI
      • CU
      • ETL
      • EMF
      • PSB

    Badge-D2C

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