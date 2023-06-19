    Εμπνεύστε τη συνεργασία. Δώστε πληροφορίες. Αυτή η επαγγελματική οθόνη αφής UHD πολλαπλών σημείων της Philips είναι ιδανική για εφαρμογές, όπως η καθοδήγηση με σήμανση και οι παρουσιάσεις, όπου απαιτείται η χρήση πολλών δακτύλων και η συμμετοχή πολλών χρηστών. Έως και 20 σημεία αφής μπορούν να είναι ενεργά ταυτόχρονα.

    Οθόνη αφής 20 σημείων.

    • 43"
    • με Android
    • Πολλαπλής αφής
    Λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση με το CMND & Control

    Εκτελέστε το δίκτυο οθόνης σε μια τοπική σύνδεση (LAN). Το CMND & Control σάς επιτρέπει να εκτελείτε σημαντικές λειτουργίες όπως ο έλεγχος των εισόδων και η παρακολούθηση της κατάστασης της οθόνης. Είτε έχετε τον έλεγχο μίας είτε 100 οθονών.

    CMND & Create. Αναπτύξτε και προωθήστε το δικό σας περιεχόμενο

    Ελέγξτε το περιεχόμενό σας με το CMND & Create. Μια διασύνδεση μεταφοράς και απόθεσης που απλοποιεί τη δημοσίευση του περιεχομένου σας, είτε πρόκειται για καθημερινές αναρτήσεις είτε για τις εταιρικές πληροφορίες μιας επωνυμίας. Χάρη στα προεγκατεστημένα πρότυπα και τα ενσωματωμένα widget, οι φωτογραφίες, τα κείμενα και τα βίντεό σας προβάλλονται σε χρόνο μηδέν.

    Η λειτουργία FailOver διασφαλίζει τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου

    Από την αίθουσα αναμονής έως την αίθουσα συσκέψεων, διασφαλίστε τη συνεχή λειτουργία της οθόνης. Η λειτουργία FailOver επιτρέπει την αυτόματη εναλλαγή της επαγγελματικής οθόνης της Philips μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας εισόδου, διασφαλίζοντας τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου ακόμη και αν τερματιστεί η λειτουργία της κύριας πηγής. Ρυθμίστε απλώς μια λίστα με εναλλακτικές εισόδους για να είστε σίγουροι ότι το περιεχόμενο της επιχείρησή σας θα προβάλλεται σε κάθε περίπτωση.

    CMND & Deploy. Εγκατάσταση και εκκίνηση εφαρμογών από απόσταση

    Εγκαταστήστε και εκκινήστε γρήγορα οποιαδήποτε εφαρμογή, ακόμα και αν δεν βρίσκεστε στις εγκαταστάσεις σας ή εργάζεστε από απόσταση. Το CMND & Deploy σάς επιτρέπει να προσθέσετε και να ενημερώσετε τις δικές σας εφαρμογές, καθώς και εφαρμογές από το App Store των επαγγελματικών οθονών Philips. Απλώς σαρώστε τον κώδικα QR, συνδεθείτε στο κατάστημα και κάντε κλικ στην εφαρμογή που θέλετε να εγκαταστήσετε. Η λήψη και η εκκίνηση της εφαρμογής πραγματοποιείται αυτόματα.

    Εσωτερική μνήμη. Ανεβάστε περιεχόμενο για άμεση αναπαραγωγή

    Αποθηκεύστε και προβάλετε περιεχόμενο χωρίς μόνιμη εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων. Η επαγγελματική οθόνη Philips διαθέτει εσωτερική μνήμη η οποία επιτρέπει την αποστολή πολυμέσων στην οθόνη για άμεση αναπαραγωγή. Επίσης, η εσωτερική μνήμη λειτουργεί ως μνήμη cache για τη μετάδοση περιεχομένου στο διαδίκτυο.

    Επεξεργαστής Android SoC. Εγγενείς εφαρμογές και εφαρμογές web

    Ελέγξτε την οθόνη σας μέσω σύνδεσης στο Internet. Οι επαγγελματικές Android οθόνες της Philips έχουν βελτιστοποιηθεί για εγγενείς εφαρμογές Android, ενώ μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε απευθείας και εφαρμογές web. Το νέο λειτουργικό σύστημα Android 8 διασφαλίζει ότι το λογισμικό παραμένει ασφαλές και πληροί τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Εικόνα/Οθόνη

      Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό)
      108.0  εκ.
      Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες)
      43  ίντσες
      Αναλογία Εικόνας
      16:9
      Ανάλυση οθόνης
      3840 x 2160
      Βήμα εικονοστοιχείων
      0,2451 (Ο) x 0,2451 (Κ) χιλ.
      Βέλτιστη ανάλυση
      3840 x 2160 στα 60 Hz
      Φωτεινότητα
      400  cd/m²
      Χρώματα οθόνης
      1,07 B
      Λόγος αντίθεσης (τυπικός)
      1200:1
      Χρόνος απόκρισης (τυπικός)
      8  ms
      Γωνία προβολής (Οριζόντια)
      178  μοίρες
      Γωνία προβολής (Κατακόρυφη)
      178  μοίρες
      Βελτίωση εικόνας
      • 3/2-2/2 pull down
      • Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D
      • Σάρωση απόπλεξης εξισορρόπησης κίνησης
      • Προοδευτική σάρωση
      • Σάρωση απόπλεξης MA 3D
      • Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης
      Επεξεργασία επιφάνειας
      Αντιανακλαστική επικάλυψη
      Τεχνολογία πάνελ
      IPS
      Λειτουργικό σύστημα
      Android 8,0

    • Συνδεσιμότητα

      Έξοδος ήχου
      Βύσμα 3,5 χιλ.
      Είσοδ βίντεο
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2,0 (x2)
      • USB 2.0 (Τύπος A) (x2)
      • USB 2.0 (Τύπος B) (x1)
      • VGA (αναλογικό D-Sub) (x1)
      Είσοδος ήχου
      Βύσμα 3,5 χιλ.
      Άλλες συνδέσεις
      • micro SD
      • OPS
      Εξωτερικό στοιχείο ελέγχου
      • RJ45
      • Βύσμα 3,5 χιλ. IR (είσοδος/έξοδος)
      • Βύσμα 2,5 χιλ. RS232C (είσοδος/έξοδος)

    • Άνεση

      Τοποθέτηση
      • Οριζόντια (18/7)
      • Κατακόρυφη (18/7)
      Λειτουργίες προστασίας οθόνης
      Μετατόπιση Pixel, Χαμηλή φωτεινότητα
      Έλεγχος πληκτρολογίου
      • Κρυφό
      • Με δυνατότητα κλειδώματος
      Σήμα τηλεχειριστηρίου
      Με δυνατότητα κλειδώματος
      Signal loop through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας
      Smart Power
      Με δυνατότητα δικτυακού ελέγχου
      • RS232
      • RJ45

    • Ήχος

      Ενσωματωμένα ηχεία
      2 x 10W

    • Ρεύμα

      Τροφοδοσία ρεύματος
      100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
      Κατανάλωση (τυπική)
      100  W
      Κατανάλωση (μεγ.)
      220 W
      Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή
      <0,5W
      Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας
      Smart Power
      Σήμα ενεργειακής κλάσης
      G

    • Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

      Φορμά Η/Υ
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1920 x 1200, 60Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75Hz
      Φορμά εικόνας
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 25, 30Hz
      • 3840 x 2160, 24, 25 Hz
      • 3840 x 2160, 30Hz
      • 480i, 30, 60Hz
      • 576i, 25, 50Hz

    • Διαστάσεις

      Πλάτος συσκευής
      1004,4  μμ
      Βάρος προϊόντος
      18,54  κ.
      Ύψος συσκευής
      592,6  μμ
      Βάθος συσκευής
      75,3(D@Επιτοίχιο στήριγμα)/109,2(D@Εξωτερικό κουτί OPS)  μμ
      Πλάτος συσκευής (ίντσες)
      39,54  ίντσες
      Ύψος συσκευής (ίντσες)
      23.33  ίντσες
      Επιτοίχιο στήριγμα
      200 x 200 χιλ., M6
      Βάθος συσκευής (ίντσες)
      2.96(D@Wall mount)/4.30(D@External OPS box)  ίντσες
      Πλάτος πλαισίου
      16,3 χιλ. (Π/Δ/Α/Β)
      Βάρος προϊόντος (λίβρες)
      40,87  lb

    • Συνθήκες λειτουργίας

      Υψόμετρο
      0 ~ 3000 m
      Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία)
      0 ~ 40  ° C
      MTBF
      50,000  ώρα(ες)
      Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση)
      -20 ~ 60  ° C
      Εύρος υγρασίας (λειτουργία) [RH]
      20 ~ 80% (χωρίς συμπύκνωση)
      Εύρος υγρασίας (αποθήκευση) [RH]
      5 ~ 95% (χωρίς συμπύκνωση)

    • Εφαρμογές πολυμέσων

      Αναπαραγωγή βίντεο USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      Αναπαραγωγή εικόνας USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      Αναπαραγωγή ήχου USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Εσωτερική συσκευή αναπαραγωγής

      CPU
      2 x A53 + 2 x A73
      GPU
      ARM Mali G51
      Μνήμη
      • DDR3 2 GB
      • 8 GB
      Wi-Fi
      • 2,4 G
      • 5 G

    • Αξεσουάρ

      Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ
      • Πανί καθαρισμού (x1)
      • Καλώδιο αισθητήρα IR (1,8 μ.) (x1)
      • Λογότυπο Philips (x1)
      • Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος (3 μ.)
      • Οδηγός γρήγορης έναρξης (x1)
      • Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες AAA
      • Καλώδιο RS232 (3 μ.) (x1)
      • Καλώδιο αλυσιδωτής σύνδεσης RS232 (x1)
      • Κάλυμμα USB και βίδα x1
      Βάση
      BM05922 (προαιρετικά)

    • Διάφορα

      Γλώσσες προβολής επί της οθόνης
      • Αραβικά
      • Αγγλικά
      • Γαλλικά
      • Γερμανικά
      • Ιταλικά
      • Ιαπωνικά
      • Πολωνικά
      • Ισπανικά
      • Τουρκικά
      • Ρωσικά
      • Απλοποιημένα κινέζικα
      • Παραδοσιακά Κινεζικά
      • Δανικά
      • Ολλανδικά
      • Φινλανδικά
      • Νορβηγικά
      • Πορτογαλικά
      • Σουηδικά
      Εγγύηση
      Εγγύηση 3 ετών
      Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών
      • CE
      • RoHS
      • CB
      • BSMI
      • FCC, Κλάση A
      • CU
      • ETL
      • IMDA
      • PSB

    • Αλληλεπίδραση

      Τεχνολογία πολλαπλών αγγιγμάτων αφής
      IRHE
      Σημεία αφής
      20 ταυτόχρονα σημεία αφής
      Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία
      Συμβατότητα με HID
      Προστατευτικό γυαλί
      Ενισχυμένο γυαλί ασφαλείας 3 χιλ.

    Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

    Βρείτε συμβουλές για τα προϊόντα, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήσης και πληροφορίες για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση.

