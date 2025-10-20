Πώς μπορώ να συνδέσω την οδοντόβουρτσά μου με την εφαρμογή Sonicare;
Δημοσιεύθηκε στις 20 October 2025
Για να συνδέσετε την οδοντόβουρτσα Philips Sonicare με Bluetooth στην εφαρμογή Sonicare, βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιστοιχίσει την οδοντόβουρτσα και το τηλέφωνό σας μέσω Bluetooth. Αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για πρώτη φορά, θα πρέπει να αντιστοιχίσετε την οδοντόβουρτσά σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην εφαρμογή.
Μόλις η οδοντόβουρτσα αντιστοιχιστεί με την εφαρμογή, θα συνδεθεί και θα συγχρονιστεί όταν ενεργοποιηθεί. Το τηλέφωνό σας πρέπει να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με ενεργοποιημένο το Bluetooth και ανοιχτή την εφαρμογή.
Οι παραπάνω πληροφορίες ισχύουν και για την εφαρμογή Sonicare for Kids. Δείτε το παρακάτω βίντεο για λεπτομέρειες.
Play Pause
Ψάχνετε κάτι άλλο;
Ανακαλύψτε όλες τις επιλογές υποστήριξης της Philips