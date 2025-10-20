Υποστήριξη Philips

Πώς μπορώ να συνδέσω την οδοντόβουρτσά μου με την εφαρμογή Sonicare;

Για να συνδέσετε την οδοντόβουρτσα Philips Sonicare με Bluetooth στην εφαρμογή Sonicare, βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιστοιχίσει την οδοντόβουρτσα και το τηλέφωνό σας μέσω Bluetooth. Αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για πρώτη φορά, θα πρέπει να αντιστοιχίσετε την οδοντόβουρτσά σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην εφαρμογή.



Μόλις η οδοντόβουρτσα αντιστοιχιστεί με την εφαρμογή, θα συνδεθεί και θα συγχρονιστεί όταν ενεργοποιηθεί. Το τηλέφωνό σας πρέπει να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με ενεργοποιημένο το Bluetooth και ανοιχτή την εφαρμογή.

