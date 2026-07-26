ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Βαθύ ξύρισμα, επιπλέον προστασία της επιδερμίδας*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Βαθύ ξύρισμα, επιπλέον προστασία της επιδερμίδας*
  • Βαθύ ξύρισμα, επιπλέον προστασία της επιδερμίδας*
  • Βαθύ ξύρισμα, επιπλέον προστασία της επιδερμίδας*
  • Βαθύ ξύρισμα, επιπλέον προστασία της επιδερμίδας*
  • Βαθύ ξύρισμα, επιπλέον προστασία της επιδερμίδας*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Βαθύ ξύρισμα, επιπλέον προστασία της επιδερμίδας*
  • Βαθύ ξύρισμα, επιπλέον προστασία της επιδερμίδας*
  • Βαθύ ξύρισμα, επιπλέον προστασία της επιδερμίδας*
  • Βαθύ ξύρισμα, επιπλέον προστασία της επιδερμίδας*

Νέα σελίδα

Shaver series 5000XΗλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

XP521/03

4.4
| (237) Κριτικές | 90% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Βαθύ ξύρισμα, επιπλέον προστασία της επιδερμίδας*
Απολαύστε βαθύ ξύρισμα με επιπλέον προστασία της επιδερμίδας κάθε μέρα. Η Σειρά 5000X της Philips με λειτουργία Sensitive και τεχνολογία SkinIQ βοηθά στην ελαχιστοποίηση των ερεθισμών, για πιο άνετο ξύρισμα, ειδικά όταν το δέρμα σας χρειάζεται επιπλέον φροντίδα.
Δείτε όλα τα οφέλη
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-f6983e0723be4e9d85eeb29000eaa25e] [com-mig]

Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

Με τεχνολογία SkinIQ

Βαθύ ξύρισμα, επιπλέον προστασία της επιδερμίδας*

  • Αισθητήρας προσαρμογής ισχύος

  • Προστατευτική επίστρωση SkinGlide

  • Ευέλικτη κεφαλή 360°

Προσαρμόζεται στην πυκνότητα των γενιών για εύκολο ξύρισμα

Προσαρμόζεται στην πυκνότητα των γενιών για εύκολο ξύρισμα

Ο έξυπνος αισθητήρας τριχοφυΐας του προσώπου διαβάζει την πυκνότητα των τριχών 250 φορές το δευτερόλεπτο και προσαρμόζει αυτόματα την ισχύ κοπής καθώς ξυρίζεστε. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να ξυρίζεστε εύκολα και απαλά, με σταθερή απόδοση σε γένια διαφορετικής πυκνότητας.

30% πιο απαλή ολίσθηση στο δέρμα**

30% πιο απαλή ολίσθηση στο δέρμα**

Ξυριστείτε με ακόμα περισσότερη άνεση. Η προστατευτική επίστρωση SkinGlide με 250,000 μικροσφαιρίδια ανά τετραγωνικό εκατοστό βελτιώνει την ολίσθηση στην επιδερμίδα κατά 30%**, για ελαχιστοποίηση της τριβής και των ερεθισμών του δέρματος.

Αλλάξτε στη λειτουργία Sensitive για ακόμα πιο άνετο ξύρισμα

Επιλέξτε τη λειτουργία Sensitive, όταν το δέρμα σας χρειάζεται περισσότερη φροντίδα. Έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πιο άνετο ξύρισμα κατά την καθημερινή χρήση.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.4

από 5

237

Κριτικές

90%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

26/07/2026

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

feels good in the hand

A typical Philips shaver, but I like that it can stand upright on its own. It feels good in the hand.

Η αξιολογηση έγινε για Shaver 5000X series X5012/00R1 Refurbished Wet & dry electric shaver

Date of Use 2026-06-10

Η αξιολογηση έγινε για Shaver 5000X series X5012/00R1 Refurbished Wet & dry electric shaver

Date of Use 2026-06-10

06/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Refurbished quality is good

Really good shaver and refurbished made it excellent value.

Πλεονεκτήματα

Good for travel as is light.

Μειονεκτήματα

Non

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver 5000X series X5012/00R1 Refurbished Wet & dry electric shaver

Date of Use 2026-05-01

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver 5000X series X5012/00R1 Refurbished Wet & dry electric shaver

Date of Use 2026-05-01

14/05/2026

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

5000x Best by far

This is my 3rd razor from Philips . This new 5000x is by far the best yet

Η αξιολογηση έγινε για Shaver 5000X series X5012/00 Wet and dry electric shaver

Date of Use 2026-03-25

Η αξιολογηση έγινε για Shaver 5000X series X5012/00 Wet and dry electric shaver

Date of Use 2026-03-25

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Σε σύγκριση με τη σειρά Philips S3000