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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
Αισθητήρας προσαρμογής ισχύος
Προστατευτική επίστρωση SkinGlide
Ευέλικτη κεφαλή 360°
Ο έξυπνος αισθητήρας τριχοφυΐας του προσώπου διαβάζει την πυκνότητα των τριχών 250 φορές το δευτερόλεπτο και προσαρμόζει αυτόματα την ισχύ κοπής καθώς ξυρίζεστε. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να ξυρίζεστε εύκολα και απαλά, με σταθερή απόδοση σε γένια διαφορετικής πυκνότητας.
Ξυριστείτε με ακόμα περισσότερη άνεση. Η προστατευτική επίστρωση SkinGlide με 250,000 μικροσφαιρίδια ανά τετραγωνικό εκατοστό βελτιώνει την ολίσθηση στην επιδερμίδα κατά 30%**, για ελαχιστοποίηση της τριβής και των ερεθισμών του δέρματος.
Επιλέξτε τη λειτουργία Sensitive, όταν το δέρμα σας χρειάζεται περισσότερη φροντίδα. Έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πιο άνετο ξύρισμα κατά την καθημερινή χρήση.
4.4
από 5
237
Κριτικές
90%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
trapezeartist
26/07/2026
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
feels good in the hand
A typical Philips shaver, but I like that it can stand upright on its own. It feels good in the hand.
Η αξιολογηση έγινε για Shaver 5000X series X5012/00R1 Refurbished Wet & dry electric shaver
Date of Use 2026-06-10
Η αξιολογηση έγινε για Shaver 5000X series X5012/00R1 Refurbished Wet & dry electric shaver
Date of Use 2026-06-10
Calmed
06/06/2026
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Refurbished quality is good
Really good shaver and refurbished made it excellent value.
Πλεονεκτήματα
Good for travel as is light.
Μειονεκτήματα
Non
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver 5000X series X5012/00R1 Refurbished Wet & dry electric shaver
Date of Use 2026-05-01
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver 5000X series X5012/00R1 Refurbished Wet & dry electric shaver
Date of Use 2026-05-01
Si Tanner
14/05/2026
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
5000x Best by far
This is my 3rd razor from Philips . This new 5000x is by far the best yet
Η αξιολογηση έγινε για Shaver 5000X series X5012/00 Wet and dry electric shaver
Date of Use 2026-03-25
Η αξιολογηση έγινε για Shaver 5000X series X5012/00 Wet and dry electric shaver
Date of Use 2026-03-25
Σε σύγκριση με τη σειρά Philips S3000