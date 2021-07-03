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Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver series 5000 SW5700/07 Wet and dry electric shaver

SW5700/07

4.5
| (56) Κριτικές | 93% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
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Κριτικές

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4.5

από 5

56

Κριτικές

93%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3

03/07/2021

United Kingdom

United Kingdom

Υπάλληλος της Philips

Very good looking

[Employee of philipsglobal] I love this as very good performance Is must have itam

Πλεονεκτήματα

Performance

Μειονεκτήματα

give Red marks on your face

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 SW5700/07 Wet and dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 SW5700/07 Wet and dry electric shaver

08/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Very pleased

Very pleased with the shaver also disappointed that I cannot get a stand for it as it would look much tidier on the bathroom shelf.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 SW5700/07 Wet and dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 SW5700/07 Wet and dry electric shaver

20/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

Nifty BB8 Shaver

Nice close dry shave and quiet in operation. Very easy to clean and holds charge well. Only down side is the shaver head cover is loosish when clipped on and invariably falls off when putting in cabinet drawer - but only a minor niggle! Looks pretty nifty as well!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 SW5700/07 Wet and dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 SW5700/07 Wet and dry electric shaver

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