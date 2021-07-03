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Μη διαθέσιμο πλέον
4.5
από 5
56
Κριτικές
93%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Wint21
03/07/2021
United Kingdom
Υπάλληλος της Philips
Very good looking
[Employee of philipsglobal] I love this as very good performance Is must have itam
Πλεονεκτήματα
Performance
Μειονεκτήματα
give Red marks on your face
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 SW5700/07 Wet and dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 SW5700/07 Wet and dry electric shaver
Cairnman
08/04/2018
United Kingdom
Very pleased
Very pleased with the shaver also disappointed that I cannot get a stand for it as it would look much tidier on the bathroom shelf.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 SW5700/07 Wet and dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 SW5700/07 Wet and dry electric shaver
Pablomanutd
20/03/2018
United Kingdom
Nifty BB8 Shaver
Nice close dry shave and quiet in operation. Very easy to clean and holds charge well. Only down side is the shaver head cover is loosish when clipped on and invariably falls off when putting in cabinet drawer - but only a minor niggle! Looks pretty nifty as well!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 SW5700/07 Wet and dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 5000 SW5700/07 Wet and dry electric shaver