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SPK7607B/97
Η απόδοση συναντά την άνεση
Το γρήγορο, ρυθμιζόμενο DPI 3200 και η ασύρματη σύνδεση Bluetooth σάς βοηθούν να εργάζεστε απρόσκοπτα και αποτελεσματικά σε τρεις συσκευές ταυτόχρονα, με ένα μόνο ποντίκι.
Λειτουργικότητα πολλαπλών συσκευών
Bluetooth 3.0/5.0
Αθόρυβος σχεδιασμός
Έως 3200 DPI (ρυθμιζόμενο)
Κρατήστε τα καλώδια του υπολογιστή μακριά. Κάθε πληκτρολόγιο/ποντίκι που διαθέτει αυτήν τη λειτουργία, μπορεί να συνδεθεί σε οποιονδήποτε υπολογιστή μέσω γρήγορης ασύρματης σύνδεσης 2,4 Hz. Η απλή διαδικασία εγκατάστασης, σε συνδυασμό με την κομψή σχεδίαση του αξεσουάρ, εξασφαλίζει μια καθαρή επιφάνεια εργασίας χωρίς καλώδια.
Κριτικές