Ασύρματη σύνδεση 2,4G για έναν πλήρως ασύρματο χώρο εργασίας

Κρατήστε τα καλώδια του υπολογιστή μακριά. Κάθε πληκτρολόγιο/ποντίκι που διαθέτει αυτήν τη λειτουργία, μπορεί να συνδεθεί σε οποιονδήποτε υπολογιστή μέσω γρήγορης ασύρματης σύνδεσης 2,4 Hz. Η απλή διαδικασία εγκατάστασης, σε συνδυασμό με την κομψή σχεδίαση του αξεσουάρ, εξασφαλίζει μια καθαρή επιφάνεια εργασίας χωρίς καλώδια.