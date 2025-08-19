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SPK7528B/97
Η απόδοση συναντά την άνεση
Το ποντίκι της σειράς Philips 5000 διαθέτει αθόρυβη σχεδίαση και πρακτικές ασύρματες συνδέσεις Bluetooth. Εργαστείτε άνετα ανάμεσα σε πολλά λειτουργικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων Windows, Android και Mac OS.
1600 DPI
Bluetooth 3.0/5.0
Αθόρυβος σχεδιασμός
Λειτουργικότητα πολλαπλών συσκευών
Κρατήστε τα καλώδια του υπολογιστή μακριά. Κάθε πληκτρολόγιο/ποντίκι που διαθέτει αυτήν τη λειτουργία, μπορεί να συνδεθεί σε οποιονδήποτε υπολογιστή μέσω γρήγορης ασύρματης σύνδεσης 2,4 Hz. Η απλή διαδικασία εγκατάστασης, σε συνδυασμό με την κομψή σχεδίαση του αξεσουάρ, εξασφαλίζει μια καθαρή επιφάνεια εργασίας χωρίς καλώδια.
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