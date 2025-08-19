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5000 seriesΑσύρματο ποντίκι

SPK7528B/97

Η απόδοση συναντά την άνεση

Το ποντίκι της σειράς Philips 5000 διαθέτει αθόρυβη σχεδίαση και πρακτικές ασύρματες συνδέσεις Bluetooth. Εργαστείτε άνετα ανάμεσα σε πολλά λειτουργικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων Windows, Android και Mac OS.

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Η απόδοση συναντά την άνεση

  • 1600 DPI

  • Bluetooth 3.0/5.0

  • Αθόρυβος σχεδιασμός

  • Λειτουργικότητα πολλαπλών συσκευών

Τα κουμπιά αντέχουν σε εκατομμύρια κλικ, εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής

Τα κουμπιά αντέχουν σε εκατομμύρια κλικ, εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής

Μείωση του ήχου κλικ, για μια αθόρυβη και άνετη εμπειρία

Μείωση του ήχου κλικ, για μια αθόρυβη και άνετη εμπειρία

Ασύρματη σύνδεση 2,4G για έναν πλήρως ασύρματο χώρο εργασίας

Ασύρματη σύνδεση 2,4G για έναν πλήρως ασύρματο χώρο εργασίας

Κρατήστε τα καλώδια του υπολογιστή μακριά. Κάθε πληκτρολόγιο/ποντίκι που διαθέτει αυτήν τη λειτουργία, μπορεί να συνδεθεί σε οποιονδήποτε υπολογιστή μέσω γρήγορης ασύρματης σύνδεσης 2,4 Hz. Η απλή διαδικασία εγκατάστασης, σε συνδυασμό με την κομψή σχεδίαση του αξεσουάρ, εξασφαλίζει μια καθαρή επιφάνεια εργασίας χωρίς καλώδια.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.