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        4000 seriesΑσύρματο ποντίκι

        SPK7448B/97

        Η απόδοση συναντά την άνεση

        Αυτό το ποντίκι είναι ο ιδανικός σας φίλος για κάθε ταξίδι. Χάρη στην ασύρματη σύνδεση Bluetooth και τη δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ τριών συσκευών με ένα μόνο κλικ, μπορείτε να περιηγείστε απρόσκοπτα και με ευκολία.

        Δείτε όλα τα οφέλη

        Η απόδοση συναντά την άνεση

        • Λειτουργικότητα πολλαπλών συσκευών

        • Bluetooth 3.0/5.0

        • Αθόρυβος σχεδιασμός

        • Έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας

        Τα κουμπιά αντέχουν σε εκατομμύρια κλικ, εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής

        Τα κουμπιά αντέχουν σε εκατομμύρια κλικ, εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής

        Μείωση του ήχου κλικ, για μια αθόρυβη και άνετη εμπειρία

        Μείωση του ήχου κλικ, για μια αθόρυβη και άνετη εμπειρία

        Ασύρματη σύνδεση 2,4G για έναν πλήρως ασύρματο χώρο εργασίας

        Ασύρματη σύνδεση 2,4G για έναν πλήρως ασύρματο χώρο εργασίας

        Κρατήστε τα καλώδια του υπολογιστή μακριά. Κάθε πληκτρολόγιο/ποντίκι που διαθέτει αυτήν τη λειτουργία, μπορεί να συνδεθεί σε οποιονδήποτε υπολογιστή μέσω γρήγορης ασύρματης σύνδεσης 2,4 Hz. Η απλή διαδικασία εγκατάστασης, σε συνδυασμό με την κομψή σχεδίαση του αξεσουάρ, εξασφαλίζει μια καθαρή επιφάνεια εργασίας χωρίς καλώδια.

        Τεχνικές προδιαγραφές

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        • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
        • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
        • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.