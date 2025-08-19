2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
SPK7448B/97
Η απόδοση συναντά την άνεση
Αυτό το ποντίκι είναι ο ιδανικός σας φίλος για κάθε ταξίδι. Χάρη στην ασύρματη σύνδεση Bluetooth και τη δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ τριών συσκευών με ένα μόνο κλικ, μπορείτε να περιηγείστε απρόσκοπτα και με ευκολία.
Λειτουργικότητα πολλαπλών συσκευών
Bluetooth 3.0/5.0
Αθόρυβος σχεδιασμός
Έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας
Κρατήστε τα καλώδια του υπολογιστή μακριά. Κάθε πληκτρολόγιο/ποντίκι που διαθέτει αυτήν τη λειτουργία, μπορεί να συνδεθεί σε οποιονδήποτε υπολογιστή μέσω γρήγορης ασύρματης σύνδεσης 2,4 Hz. Η απλή διαδικασία εγκατάστασης, σε συνδυασμό με την κομψή σχεδίαση του αξεσουάρ, εξασφαλίζει μια καθαρή επιφάνεια εργασίας χωρίς καλώδια.
Κριτικές