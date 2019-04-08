Ασύρματη φορητότητα παντού

Ένα άνετο και κομψό ποντίκι που χωράει εύκολα στην τσάντα σας και προσαρμόζεται για να ταιριάξει στην παλάμη σας. Αυτό το εύχρηστο συμπλήρωμα για netbook διαθέτει ασύρματη σύνδεση και οπτικό αισθητήρα που του επιτρέπει να λειτουργεί στις περισσότερες επιφάνειες.