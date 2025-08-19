Η παραγωγικότητα συναντά την αξιοπιστία

Ένα άνετο ποντίκι που χωράει εύκολα στην τσάντα σας και προσαρμόζεται για να ταιριάξει στην παλάμη σας. Αυτό το εύχρηστο συμπλήρωμα διαθέτει εύκολη διαχείριση καλωδίων και οπτικό αισθητήρα που του επιτρέπει να λειτουργεί στις περισσότερες επιφάνειες.