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2000 seriesΕνσύρματο ποντίκι

SPK7247B/93

Η παραγωγικότητα συναντά την αξιοπιστία

Ένα άνετο ποντίκι που χωράει εύκολα στην τσάντα σας και προσαρμόζεται για να ταιριάξει στην παλάμη σας. Αυτό το εύχρηστο συμπλήρωμα διαθέτει εύκολη διαχείριση καλωδίων και οπτικό αισθητήρα που του επιτρέπει να λειτουργεί στις περισσότερες επιφάνειες.

Δείτε όλα τα οφέλη

Η παραγωγικότητα συναντά την αξιοπιστία

  • Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία

  • Οπτικός αισθητήρας

  • Έως 1200 DPI

Οπτική παρακολούθηση υψηλής ανάλυσης για ομαλό έλεγχο

Οπτική παρακολούθηση υψηλής ανάλυσης για ομαλό έλεγχο

Σχεδίαση με άνετη εργονομική σχεδίαση για εκπληκτική αίσθηση

Σχεδίαση με άνετη εργονομική σχεδίαση για εκπληκτική αίσθηση

Τα κουμπιά αντέχουν σε εκατομμύρια κλικ, εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής

Τα κουμπιά αντέχουν σε εκατομμύρια κλικ, εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.