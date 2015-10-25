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Μη διαθέσιμο πλέον
SHC8525/05
Ανυπέρβλητη ασύρματη ακρόαση μουσικής
Ελευθερία να απολαμβάνετε μουσική παντού στο σπίτι σας. Με HiFi αναπαραγωγή ήχου, αυτό το σετ στερεοφωνικών ακουστικών σας παρέχει τη μέγιστη ελευθερία κινήσεων.
Βάση φόρτισης
Μετάδοση FM
Το εργονομικό τρισδιάστατο σχήμα του επικαλύμματος κατανέμει ομοιόμορφα το φορτίο για πιο άνετη εφαρμογή.
Η διάταξη οδήγησης ηχείου 40 mm είναι κατασκευασμένη από συνθετικό mylar για πολύ ευαίσθητο και παράλληλα ισχυρό στοιχείο, που αποδίδει ήχο χωρίς να ακούτε καμία παραμόρφωση.
Απολαύστε άψογη εφαρμογή και καλύτερη απόδοση μπάσων με τα ρυθμιζόμενα καλύμματα ακουστικών τριών δρόμων που εφαρμόζουν εντελώς φυσικά γύρω από τα αυτιά σας.
3.9
από 5
31
Κριτικές
piff1
25/10/2015
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
molto buono
E' un prodotto con un rapporto qualità prezzo davvero eccellente.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC8525 Wireless hi-fi headphones
xop13
18/03/2014
España
excelentes
Muy buena calidad y muy como dos para escuchar la TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC8525 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC8525 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
GJVdV
28/08/2020
België
Blijft hopelijk nog lang werken
Ik heb dit toestel gekregen voor mijn verjaardag, 13 jaar geleden. Vanaf toen heb ik het iedere dag gebruikt, zonder problemen. Alle andere electronica van toen is al lang geleden vervangen, maar de koptelefoon en het laadstation werken nog steeds perfect! Ik heb twee jaar geleden wel de batterijen moeten vervangen. Ook er zijn een aantal kleine ouderdomsverschijnselen en wat slijtage te bemerken, maar niets dat de werking belemmerd.
Πλεονεκτήματα
Gaat lang mee, zelf na jaren intensief gebruik, een krachtige zender laat toe het te gebruiken in het gehele huis, goede kwaliteit batterij, goede audiokwaliteit
Μειονεκτήματα
Het zend/laadstation is niet zo goed ontworpen, soms moet je moeite doen om de koptelefoon aan te sluiten. De zendingen zijn ook op een open kanaal, dus andere ontvangers kunnen alles oppiken
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Ημερομηνία χρήσης 2018-08-28
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Ημερομηνία χρήσης 2018-08-28