ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Κύρια σελίδα
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Κύρια σελίδα

Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά hi-fi

SHC8525/05

3.9

| (31) Κριτικές

Ανυπέρβλητη ασύρματη ακρόαση μουσικής

Ελευθερία να απολαμβάνετε μουσική παντού στο σπίτι σας. Με HiFi αναπαραγωγή ήχου, αυτό το σετ στερεοφωνικών ακουστικών σας παρέχει τη μέγιστη ελευθερία κινήσεων.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ανυπέρβλητη ασύρματη ακρόαση μουσικής

  • Βάση φόρτισης

  • Μετάδοση FM

Προ-μορφοποιημένα καλύμματα αυτιών που εξασφαλίζουν άψογη εφαρμογή

Το εργονομικό τρισδιάστατο σχήμα του επικαλύμματος κατανέμει ομοιόμορφα το φορτίο για πιο άνετη εφαρμογή.

Διάταξη οδήγησης ηχείου 40mm που αποδίδει ήχο χωρίς παραμόρφωση

Διάταξη οδήγησης ηχείου 40mm που αποδίδει ήχο χωρίς παραμόρφωση

Η διάταξη οδήγησης ηχείου 40 mm είναι κατασκευασμένη από συνθετικό mylar για πολύ ευαίσθητο και παράλληλα ισχυρό στοιχείο, που αποδίδει ήχο χωρίς να ακούτε καμία παραμόρφωση.

Ρύθμιση 3 δρόμων για καλύτερη εφαρμογή και απόδοση μπάσων

Απολαύστε άψογη εφαρμογή και καλύτερη απόδοση μπάσων με τα ρυθμιζόμενα καλύμματα ακουστικών τριών δρόμων που εφαρμόζουν εντελώς φυσικά γύρω από τα αυτιά σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

3.9

από 5

31

Κριτικές

25/10/2015

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

molto buono

E' un prodotto con un rapporto qualità prezzo davvero eccellente.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC8525 Wireless hi-fi headphones

18/03/2014

España

España

excelentes

Muy buena calidad y muy como dos para escuchar la TV

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC8525 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC8525 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

28/08/2020

België

België

Blijft hopelijk nog lang werken

Ik heb dit toestel gekregen voor mijn verjaardag, 13 jaar geleden. Vanaf toen heb ik het iedere dag gebruikt, zonder problemen. Alle andere electronica van toen is al lang geleden vervangen, maar de koptelefoon en het laadstation werken nog steeds perfect! Ik heb twee jaar geleden wel de batterijen moeten vervangen. Ook er zijn een aantal kleine ouderdomsverschijnselen en wat slijtage te bemerken, maar niets dat de werking belemmerd.

Πλεονεκτήματα

Gaat lang mee, zelf na jaren intensief gebruik, een krachtige zender laat toe het te gebruiken in het gehele huis, goede kwaliteit batterij, goede audiokwaliteit

Μειονεκτήματα

Het zend/laadstation is niet zo goed ontworpen, soms moet je moeite doen om de koptelefoon aan te sluiten. De zendingen zijn ook op een open kanaal, dus andere ontvangers kunnen alles oppiken

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Ημερομηνία χρήσης 2018-08-28

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Ημερομηνία χρήσης 2018-08-28

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.