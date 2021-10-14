2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
SHB3595BK/10
Οδηγοί 8,6 χιλ και ακουστική μόνωση
Ενδώτια
6ωρη αναπαραγωγή
Συζεύξτε τα ακουστικά σας με οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth και απολαύστε πεντακάθαρη μουσική ασύρματα.
Τα καλύμματα διατίθενται σε 3 μεγέθη –μικρό, μεσαίο και μεγάλο– για εξατομικευμένη και άψογη εφαρμογή.
Οι μικρού μεγέθους και υψηλής απόδοσης οδηγοί ηχείων 8,6 χιλ. προσφέρουν ήχο ακριβείας με πανίσχυρα μπάσα, για βελτιωμένη εμπειρία ακρόασης εν κινήσει.
1.0
από 5
1
Κριτική
Ericwm
14/10/2021
España
La bateria solo me dura como maximo 45 minutos...
Los auriculares de este modelo solo me dran 45 minutos y no las horas que se especifica en las caracteristicas. Agradeceré indicar a que se debe este problema o eso es el tiempo efectivo de reproducción. Lo utilizo via bluetooth con mi smartphone.
Μειονεκτήματα
Por el tiempo de duración no recomedaría este producto
Η αξιολογηση έγινε για 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth
Η αξιολογηση έγινε για 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth