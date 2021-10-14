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  • Ασύρματη ελευθερία, πανίσχυρος ήχος.
  • Ασύρματη ελευθερία, πανίσχυρος ήχος.

Μη διαθέσιμο πλέον

3000 seriesΑκουστικά Bluetooth

SHB3595BK/10

1
| (1) Κριτική
Ασύρματη ελευθερία, πανίσχυρος ήχος.
Τα μικρού μεγέθους ακουστικά Bluetooth SHB3595 προσφέρουν πανίσχυρο ήχο για έως και 6 ώρες ασύρματης μουσικής απόλαυσης. Φορητή λύση για πρακτική χρήση.
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Ασύρματη ελευθερία, πανίσχυρος ήχος.

  • Οδηγοί 8,6 χιλ και ακουστική μόνωση

  • Ενδώτια

  • 6ωρη αναπαραγωγή

Υποστήριξη Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Υποστήριξη Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Συζεύξτε τα ακουστικά σας με οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth και απολαύστε πεντακάθαρη μουσική ασύρματα.

Επιλέξτε ένα από τα 3 ζευγάρια καλυμμάτων, για άψογη εφαρμογή

Επιλέξτε ένα από τα 3 ζευγάρια καλυμμάτων, για άψογη εφαρμογή

Τα καλύμματα διατίθενται σε 3 μεγέθη –μικρό, μεσαίο και μεγάλο– για εξατομικευμένη και άψογη εφαρμογή.

Οι οδηγοί 8,6 χιλ. υψηλής απόδοσης παρέχουν καθαρό και δυνατό ήχο

Οι οδηγοί 8,6 χιλ. υψηλής απόδοσης παρέχουν καθαρό και δυνατό ήχο

Οι μικρού μεγέθους και υψηλής απόδοσης οδηγοί ηχείων 8,6 χιλ. προσφέρουν ήχο ακριβείας με πανίσχυρα μπάσα, για βελτιωμένη εμπειρία ακρόασης εν κινήσει.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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1.0

από 5

1

Κριτική

5
4
3
2

14/10/2021

España

España

La bateria solo me dura como maximo 45 minutos...

Los auriculares de este modelo solo me dran 45 minutos y no las horas que se especifica en las caracteristicas. Agradeceré indicar a que se debe este problema o eso es el tiempo efectivo de reproducción. Lo utilizo via bluetooth con mi smartphone.

Μειονεκτήματα

Por el tiempo de duración no recomedaría este producto

Η αξιολογηση έγινε για 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth

Η αξιολογηση έγινε για 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth

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  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.