SCY903/74
Δυστυχώς αυτό το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Η θηλή Natural Response Nipple προσαρμόζεται στο φυσικό ρυθμό πρόσληψης τροφής του μωρού σας, διευκολύνοντας το συνδυασμό θηλασμού και ταΐσματος με μπιμπερό. Η θηλή διαθέτει μια μοναδική οπή που απελευθερώνει γάλα μόνο όταν το μωρό πίνει. Έτσι, όταν το μωρό διακόπτει για να καταπιεί και να αναπνεύσει, διακόπτεται και η ροή του γάλακτος.
Η φαρδιά, μαλακή και εύκαμπτη θηλή είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να προσομοιάζει το σχήμα και την αίσθηση του γυναικείου στήθους, διευκολύνοντας το μωρό σας να πιάσει τη θηλή και να νιώσει άνετα.
Όλοι μαθαίνουμε με το δικό μας ρυθμό. Η ικανότητα του μωρού να πίνει από μπιμπερό είναι μια δεξιότητα και ορισμένα μωρά την αναπτύσσουν γρηγορότερα από άλλα. Γι’ αυτόν τον λόγο, ορισμένα μωρά μπορούν να επωφεληθούν αρχικά από τη θηλή "First Flow" (Θηλή 0) προτού προχωρήσουν στις θηλές Natural Response. Όταν το μωρό σας χρειάζεται περισσότερο από 20 λεπτά για να πιει 50 ml/1,7 oz χρησιμοποιώντας τις θηλές Natural Response, αλλάξτε στη θηλή "First Flow". Αν το μωρό σας παίζει με τη θηλή αντί να πίνει ή φαίνεται ανήσυχο, δοκιμάστε μια θηλή Natural Response με υψηλότερο ρυθμό ροής. Αν οι δυσκολίες στο τάισμα παραμένουν, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας.
Η βαλβίδα κατά των κολικών είναι ειδικά σχεδιασμένη για να διατηρεί τον αέρα μακριά από την κοιλίτσα του μωρού κατά το τάισμα, συμβάλλοντας στη μείωση των κολικών και της δυσφορίας.
Η οπή της θηλής είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να απελευθερώνει γάλα μόνο όταν το μωρό πίνει. Έτσι, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι δεν θα έχετε απώλεια γάλακτος τόσο στο σπίτι όσο και ενώ μετακινείστε.
Κάθε μωρό έχει τον δικό του ρυθμό όσον αφορά το τάισμα και την ανάπτυξη. Σχεδιάσαμε ένα φάσμα ρυθμών ροής, έτσι ώστε να βρείτε αυτόν που είναι ιδανικός για το μωρό σας και να εξατομικεύσετε το μπιμπερό του. Όλες οι θηλές Natural Response είναι κατασκευασμένες από μαλακή σιλικόνη.
Φαρδύς λαιμός που διευκολύνει το γέμισμα και το καθάρισμα του μπιμπερό. Με λίγα μόνο μέρη, για γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση.
Η εργονομική σχεδίαση του μπιμπερό το καθιστά εύκολο στο κράτημα υπό οποιαδήποτε γωνία ώστε να παρέχει μέγιστη άνεση κατά το τάισμα. Εύκολο κράτημα, τόσο για εσάς όσο και για τα μικρά χεράκια του μωρού σας.
Συνδυάστε τα εξαρτήματα για θήλαστρα, μπιμπερό και κύπελλα και δημιουργήστε το προϊόν που σας εξυπηρετεί, όταν το χρειάζεστε.
Τα μπιμπερό και οι θηλές Natural της Philips Avent είναι κατασκευασμένα από υλικό χωρίς BPA*.
Τα νέα μπιμπερό Natural Response διαφέρουν από τα μπιμπερό ελεύθερης ροής. Ακριβώς όπως και με το θηλασμό, ίσως χρειαστούν μερικές προσπάθειες για να γίνει σωστά. Αυτό είναι απόλυτα φυσικό.
