Αναζήτηση όρων

    Avent Connected SCD923/26 Connected Baby Monitor

    SCD974/26

    Δυστυχώς αυτό το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο

    Avent Connected SCD923/26 Connected Baby Monitor

    Παρόμοια προϊόντα

    Εμφάνιση όλων Συσκευές παρακολούθησης μωρού

    Παρακολούθηση ύπνου και αναπνοής χωρίς ανάγκη να φορεθεί

    Παρακολούθηση ύπνου και αναπνοής χωρίς ανάγκη να φορεθεί

    Δείτε αμέσως την κατάσταση ύπνου και τον ρυθμό αναπνοής χωρίς να χρειάζεται επιπλέον εξάρτημα. Η τεχνολογία παρακολούθησης χωρίς ανάγκη να φορεθεί αναλύει εκατομμύρια pixel ανά δευτερόλεπτο για να εντοπίσει ακόμα και τις πιο μικροσκοπικές κινήσεις. Στη συνέχεια, μετατρέπει τα δεδομένα σε ενημερώσεις κατάστασης ύπνου και ρυθμού αναπνοής. Περισσότερη σιγουριά για εσάς και περισσότερη άνεση για το μωρό σας.

    Εξαιρετική ορατότητα, μέρα και νύχτα, με ή χωρίς Wi-Fi

    Εξαιρετική ορατότητα, μέρα και νύχτα, με ή χωρίς Wi-Fi

    Η μονάδα γονέα μας με οθόνη HD 5" σας βοηθά να παρακολουθείτε το μωρό σας στο σπίτι και να συνεχίζετε κανονικά τη μέρα σας. Μετακινηθείτε εύκολα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, χάρη στη μεγάλη εμβέλεια των 400 μέτρων* και τη σταθερή σύνδεση που λειτουργεί με ή χωρίς Wi-Fi. Δείτε καθαρά βίντεο μέρα και νύχτα καθώς και ενημερώσεις κατάστασης ύπνου σε πραγματικό χρόνο. Όλα όσα χρειάζεστε για να είστε ήσυχοι.

    Προστατεύει την ιδιωτικότητα της οικογένειάς σας

    Προστατεύει την ιδιωτικότητα της οικογένειάς σας

    Μείνετε ήσυχοι ότι η σύνδεσή σας είναι εντελώς ιδιωτική χάρη στο σύστημα Secure Connect. Χρησιμοποιεί πολλαπλούς κρυπτογραφημένους συνδέσμους μεταξύ της μονάδας μωρού, της μονάδας γονέα και της εφαρμογής, ώστε όλα τα δεδομένα και οι εικόνες να προστατεύονται.

    Σας βοηθά να ερμηνεύσετε το κλάμα του μωρού σας

    Σας βοηθά να ερμηνεύσετε το κλάμα του μωρού σας

    Θέλετε να μάθετε αν το μωρό σας είναι κουρασμένο, έχει αέρια, πεινάει, νιώθει άβολα ή έχει ερεθιστεί; Η οθόνη μας ανιχνεύει και μεταφράζει το κλάμα χρησιμοποιώντας έναν επιστημονικά αποδεδειγμένο αλγόριθμο. Θα λάβετε δωρεάν πρόσβαση εντός της εφαρμογής για τους πρώτους 3 μήνες**, γεγονός που σημαίνει ότι θα έχετε επιπλέον βοήθεια στη διάρκεια της δύσκολης φάσης με ένα νεογέννητο.

    Παρακολουθήστε και νιώστε σιγουριά από οπουδήποτε

    Παρακολουθήστε και νιώστε σιγουριά από οπουδήποτε

    Στο σπίτι ή εκτός σπιτιού, η εφαρμογή Baby Monitor+ συνδέεται άμεσα με το υπνοδωμάτιο του μωρού σας και σας δίνει μια εικόνα για την ευεξία του. Παρακολουθήστε το σε βίντεο HD, ελέγξτε την κατάσταση του ύπνου τους και τον ρυθμό αναπνοής τους και λάβετε βοήθεια για την ερμηνεία του κλάματος.

    Δείτε κάθε κίνηση, ακούστε κάθε γελάκι

    Δείτε κάθε κίνηση, ακούστε κάθε γελάκι

    Απολαύστε μια εξαιρετικά καθαρή εικόνα του μωρού σας μέρα και νύχτα, χάρη στην κάμερα Full HD της μονάδας μωρού με νυχτερινή όραση. Είτε βρίσκεστε στη δουλειά είτε θέλετε να το δείτε τα μεσάνυχτα, θα μπορείτε πάντα να βλέπετε και τις πιο μικρές κινήσεις.

    Κατανοήστε το πρόγραμμα ύπνου του μωρού σας

    Κατανοήστε το πρόγραμμα ύπνου του μωρού σας

    Το μόνιτορ premium καταγράφει αυτόματα κάθε συνεδρία ύπνου, παρέχοντας πληροφορίες και βοηθώντας σας να κατανοήσετε καλύτερα τις καταστάσεις ύπνου και τα διαστήματα αφύπνισης. Με τα ιστορικά στατιστικά στοιχεία ύπνου από τις τελευταίες 30 ημέρες, οπτικοποιημένα σε χρήσιμα γραφήματα, θα γνωρίζετε επίσης τις διαταραχές του ύπνου, καθώς και άλλες αλλαγές στο πρόγραμμα ύπνου του μωρού σας.

    Χαλάρωση με νανουρίσματα, λευκό θόρυβο και χαλαρωτικά κομμάτια

    Χαλάρωση με νανουρίσματα, λευκό θόρυβο και χαλαρωτικά κομμάτια

    Χαλαρώστε το μικρό σας με ήρεμα κομμάτια, φυσικούς χαλαρωτικούς ήχους ή λευκό θόρυβο. Από πουλιά του κήπου μέχρι τα κλασικά νανουρίσματα, αλλά και τις δικές σας φωνητικές εγγραφές, η οθόνη μας έχει όλους τους ήχους που χρειάζεστε για να κοιμίσετε απαλά το μωρό σας.

    Δημιουργήστε την ιδανική ατμόσφαιρα για τον ύπνο

    Δημιουργήστε την ιδανική ατμόσφαιρα για τον ύπνο

    Η μονάδα μωρού διαθέτει ενσωματωμένο νυχτερινό φως και θερμόμετρο δωματίου, ώστε το δωμάτιο να έχει την κατάλληλη εμφάνιση και αίσθηση. Μπορείτε να ελέγξετε εύκολα το νυχτερινό φως με τη μονάδα γονέα ή την εφαρμογή. Αν το δωμάτιο είναι πολύ ζεστό ή κρύο, θα λαμβάνετε εξατομικευμένες ειδοποιήσεις.

    Μιλήστε με το μωρό σας και ταυτόχρονα ακούστε το

    Μιλήστε με το μωρό σας και ταυτόχρονα ακούστε το

    Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας για να ηρεμήσετε το μωρό σας ενώ το ακούτε ταυτόχρονα. Η δυνατότητα συνομιλίας από τη μονάδα γονέα προς τη μονάδα μωρού σάς επιτρέπει να καθησυχάζετε το μωρό σας χωρίς να χρειάζεται να μπείτε στο δωμάτιο.

    Μόνιτορ χωρίς επαναφόρτιση για έως και 12 ώρες***

    Μόνιτορ χωρίς επαναφόρτιση για έως και 12 ώρες***

    Η επαναφορτιζόμενη μονάδα γονέα παρέχει έως και 12 ώρες λειτουργίας*** έτσι ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε εύκολα το μωρό σας καθημερινά. Μέρα και νύχτα.

    Badge-D2C

    Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

    Βρείτε συμβουλές για τα προϊόντα, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήσης και πληροφορίες για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση.

    Προτεινόμενα προϊόντα

    Πρόσφατες προβολές

    Κριτικές

    Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το θέμα

    Ανακαλύψτε

    το My Philips

    Εγγραφείτε για αποκλειστικά προνόμια

    Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

    Εγγραφείτε για να απολαύσετε:

    Έγκαιρη πρόσβαση σε προσφορές

    Αποκλειστικές ημέρες και προσφορές για μέλη

    Νέα σχετικά με την κυκλοφορία προϊόντων και συμβουλές για υγιεινό τρόπο ζωής.

    *
    Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!
    Τι σημαίνει αυτό;
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.