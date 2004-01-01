Εξαιρετική ορατότητα, μέρα και νύχτα, με ή χωρίς Wi-Fi

Η μονάδα γονέα μας με οθόνη HD 5" σας βοηθά να παρακολουθείτε το μωρό σας στο σπίτι και να συνεχίζετε κανονικά τη μέρα σας. Μετακινηθείτε εύκολα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, χάρη στη μεγάλη εμβέλεια των 400 μέτρων* και τη σταθερή σύνδεση που λειτουργεί με ή χωρίς Wi-Fi. Δείτε καθαρά βίντεο μέρα και νύχτα καθώς και ενημερώσεις κατάστασης ύπνου σε πραγματικό χρόνο. Όλα όσα χρειάζεστε για να είστε ήσυχοι.