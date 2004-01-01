SCD974/26
Δυστυχώς αυτό το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Δείτε αμέσως την κατάσταση ύπνου και τον ρυθμό αναπνοής χωρίς να χρειάζεται επιπλέον εξάρτημα. Η τεχνολογία παρακολούθησης χωρίς ανάγκη να φορεθεί αναλύει εκατομμύρια pixel ανά δευτερόλεπτο για να εντοπίσει ακόμα και τις πιο μικροσκοπικές κινήσεις. Στη συνέχεια, μετατρέπει τα δεδομένα σε ενημερώσεις κατάστασης ύπνου και ρυθμού αναπνοής. Περισσότερη σιγουριά για εσάς και περισσότερη άνεση για το μωρό σας.
Η μονάδα γονέα μας με οθόνη HD 5" σας βοηθά να παρακολουθείτε το μωρό σας στο σπίτι και να συνεχίζετε κανονικά τη μέρα σας. Μετακινηθείτε εύκολα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, χάρη στη μεγάλη εμβέλεια των 400 μέτρων* και τη σταθερή σύνδεση που λειτουργεί με ή χωρίς Wi-Fi. Δείτε καθαρά βίντεο μέρα και νύχτα καθώς και ενημερώσεις κατάστασης ύπνου σε πραγματικό χρόνο. Όλα όσα χρειάζεστε για να είστε ήσυχοι.
Μείνετε ήσυχοι ότι η σύνδεσή σας είναι εντελώς ιδιωτική χάρη στο σύστημα Secure Connect. Χρησιμοποιεί πολλαπλούς κρυπτογραφημένους συνδέσμους μεταξύ της μονάδας μωρού, της μονάδας γονέα και της εφαρμογής, ώστε όλα τα δεδομένα και οι εικόνες να προστατεύονται.
Θέλετε να μάθετε αν το μωρό σας είναι κουρασμένο, έχει αέρια, πεινάει, νιώθει άβολα ή έχει ερεθιστεί; Η οθόνη μας ανιχνεύει και μεταφράζει το κλάμα χρησιμοποιώντας έναν επιστημονικά αποδεδειγμένο αλγόριθμο. Θα λάβετε δωρεάν πρόσβαση εντός της εφαρμογής για τους πρώτους 3 μήνες**, γεγονός που σημαίνει ότι θα έχετε επιπλέον βοήθεια στη διάρκεια της δύσκολης φάσης με ένα νεογέννητο.
Στο σπίτι ή εκτός σπιτιού, η εφαρμογή Baby Monitor+ συνδέεται άμεσα με το υπνοδωμάτιο του μωρού σας και σας δίνει μια εικόνα για την ευεξία του. Παρακολουθήστε το σε βίντεο HD, ελέγξτε την κατάσταση του ύπνου τους και τον ρυθμό αναπνοής τους και λάβετε βοήθεια για την ερμηνεία του κλάματος.
Απολαύστε μια εξαιρετικά καθαρή εικόνα του μωρού σας μέρα και νύχτα, χάρη στην κάμερα Full HD της μονάδας μωρού με νυχτερινή όραση. Είτε βρίσκεστε στη δουλειά είτε θέλετε να το δείτε τα μεσάνυχτα, θα μπορείτε πάντα να βλέπετε και τις πιο μικρές κινήσεις.
Το μόνιτορ premium καταγράφει αυτόματα κάθε συνεδρία ύπνου, παρέχοντας πληροφορίες και βοηθώντας σας να κατανοήσετε καλύτερα τις καταστάσεις ύπνου και τα διαστήματα αφύπνισης. Με τα ιστορικά στατιστικά στοιχεία ύπνου από τις τελευταίες 30 ημέρες, οπτικοποιημένα σε χρήσιμα γραφήματα, θα γνωρίζετε επίσης τις διαταραχές του ύπνου, καθώς και άλλες αλλαγές στο πρόγραμμα ύπνου του μωρού σας.
Χαλαρώστε το μικρό σας με ήρεμα κομμάτια, φυσικούς χαλαρωτικούς ήχους ή λευκό θόρυβο. Από πουλιά του κήπου μέχρι τα κλασικά νανουρίσματα, αλλά και τις δικές σας φωνητικές εγγραφές, η οθόνη μας έχει όλους τους ήχους που χρειάζεστε για να κοιμίσετε απαλά το μωρό σας.
Η μονάδα μωρού διαθέτει ενσωματωμένο νυχτερινό φως και θερμόμετρο δωματίου, ώστε το δωμάτιο να έχει την κατάλληλη εμφάνιση και αίσθηση. Μπορείτε να ελέγξετε εύκολα το νυχτερινό φως με τη μονάδα γονέα ή την εφαρμογή. Αν το δωμάτιο είναι πολύ ζεστό ή κρύο, θα λαμβάνετε εξατομικευμένες ειδοποιήσεις.
Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας για να ηρεμήσετε το μωρό σας ενώ το ακούτε ταυτόχρονα. Η δυνατότητα συνομιλίας από τη μονάδα γονέα προς τη μονάδα μωρού σάς επιτρέπει να καθησυχάζετε το μωρό σας χωρίς να χρειάζεται να μπείτε στο δωμάτιο.
Η επαναφορτιζόμενη μονάδα γονέα παρέχει έως και 12 ώρες λειτουργίας*** έτσι ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε εύκολα το μωρό σας καθημερινά. Μέρα και νύχτα.
Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.