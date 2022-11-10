Prima di diventare tester Philips, non avevo preso in considerazione l'idea di comprare un baby monitor: lo trovavo un acquisto non necessario! Ma questo baby monitor non ha nulla a che fare con quelli visti nei negozi per bambini! Sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla quantità di funzioni disponibili! Essendo neo mamma di due gemellini, pensavo di tenerli sempre accanto a me sul divano, mentre da quando ho questo monitor, posso anche portarli in cameretta e godermi un film senza dover tenere le luci e il volume della TV basso. E ogni tanto posso anche tenere il bimbo più agitato accanto a me e quello più tranquillo in cameretta, senza dover preoccuparmi di correre avanti e indietro a controllare! Lo schermo è di ottima qualità, a colori di giorno e in bianco e nero alla sera e di notte, senza perdere qualità d'immagine. Lo schermo riporta la temperatura nella stanza, permettendo di tenere sempre sotto controllo eventuali sbalzi di temperatura. Io ho usato maggiormente la modalità Eco, che accende lo schermo solo se rileva rumori nella stanza. Molto riposante perché non si sta attaccati allo schermo ma si guarda solo quando si accende. Esistono poi le modalità solo audio e video fisso. Poi ci sono due chicche che fanno la differenza: la raccolta di ninna nanne per addormentare i bambini e la funzione voce che permette di parlare attraverso un microfono della videocamera. Sembra una sciocchezza, ma senza muoversi io e il mio compagno riusciamo a parlarci da una stanza all'altra! Abbiamo tentato di parlare ai bambini per calmarli in caso di pianto ma non ha funzionato! La videocamera è piccola ma flessibile, si riesce a posizionarla comodamente grazie alla base larga. Unica pecca, mentre il monitor si può spostare ovunque, ed addirittura appenderlo dove necessario, la videocamera deve per forza essere attaccata alla corrente elettrica. Purtroppo vicino al lettino non abbiamo prese ed abbiamo dovuto un po' arrangiarci per posizionarlo. A parte questo, è davvero un oggetto fantastico che ha cambiato la concezione di tranquillità in casa!