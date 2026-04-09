2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Λεπίδες SteelPrecision
Αισθητήρας προσαρμογής ισχύος
Καμπτόμενες κεφαλές 360-D
Ενσωματωμένο πτυσσόμενο τρίμερ
Πανίσχυρες αλλά παράλληλα μαλακές, οι 45 αυτοακονιζόμενες λεπίδες SteelPrecision σε αυτήν την ξυριστική μηχανή της Philips ολοκληρώνουν έως και 90.000 εργασίες κοπής το λεπτό, κόβοντας περισσότερες τρίχες ανά κίνηση** για καθαρό και εύκολο φινίρισμα.
Ο έξυπνος αισθητήρας τριχών του προσώπου διαβάζει την πυκνότητα των τριχών 125 φορές ανά δευτερόλεπτο. Η τεχνολογία προσαρμόζει αυτόματα την ισχύ κοπής για εύκολο και απαλό ξύρισμα.
Σχεδιασμένη για να ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου σας, αυτή η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Philips διαθέτει πλήρως εύκαμπτες κεφαλές που περιστρέφονται κατά 360° για βαθύ και άνετο ξύρισμα.
4.3
από 5
3606
Κριτικές
86%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Sotil11
09/04/2026
Ελλάδα
πολύ καλό ξύρισμα σε όλα τα σημεία του προσώπου και ελαφριά
Η αξιολογηση έγινε για Shaver Series 5000 S5887/50 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Η αξιολογηση έγινε για Shaver Series 5000 S5887/50 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Lppl
06/03/2026
Ελλάδα
S5000
Εντυπωσιακό ξύρισμα από την πρώτη κιόλας χρήση. Είναι η πρώτη συσκευή π είχα ποτέ μου κ πραγματικά έχω κατενθουσιαστει με την αγορά π έκανα. Την συστήνω ανεπιφύλακτα κ ας μην είναι το κορυφαίο μοντέλο της σειράς.
Πλεονεκτήματα
Εύκολο ξύρισμα χωρίς κοψίματα και τραυματισμους ακόμα και χωρίς αφρό.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver Series 5000 S5887/50 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver Series 5000 S5887/50 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
1970y
13/04/2025
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετική μηχανή
Η μηχανή είναι super. Αξίζει τα χρήματά της!!!!!!!
Η αξιολογηση έγινε για Shaver Series 5000 S5898/35 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Η αξιολογηση έγινε για Shaver Series 5000 S5898/35 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Δοκιμασμένο έναντι της σειράς 3000 της Philips.
Σύγκριση υπολειμμάτων ξυρίσματος μετά τη χρήση καθαριστικού υγρού έναντι νερού στη θήκη