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Philips FidelioΑκουστικά με στήριγμα κεφαλής

M1BO/00

3.7

| (9) Κριτικές

3 Βραβεία

Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.

Τα ακουστικά Philips Fidelio M1 συνδυάζουν κορυφαίο ήχο και βέλτιστη άνεση, για μια αυθεντική εμπειρία μουσικής. Είναι ειδικά κατασκευασμένα για να παρέχουν τέλεια απομόνωση, ενώ διαθέτουν ελαφριά και ανθεκτική σχεδίαση. Απολαύστε ήχο πραγματικά υψηλής ευκρίνειας όπου κι αν βρίσκεστε!

Δείτε όλα τα οφέλη

Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.

  • Fidelio

  • Πορτοκαλί

Ηχεία που έχουν ελεγχθεί προσεκτικά για βέλτιστη ισορροπία ήχου

Ηχεία που έχουν ελεγχθεί προσεκτικά για βέλτιστη ισορροπία ήχου.

Συχνότητα απόκρισης που έχει συντονιστεί ώστε να ξεχωρίζει τις προτιμήσεις των ακροατών

Χάρη σε εκτεταμένες έρευνες, έχουμε κερδίσει πολύτιμη γνώση για τις ηχητικές προτιμήσεις των ακροατών, όπως για παράδειγμα την ισορροπία των χαρακτηριστικών ήχου που προτιμούν. Στη συνέχεια, οι ειδικοί ακουστικής συντόνισαν τα Fidelio M1 ώστε να συνυπολογίζουν όλες τις λεπτομέρειες που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι ακροατές προσλαμβάνουν τον ήχο, όπως για παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο το αυτί αντανακλά τον ήχο και αντηχεί ως απόκριση σε αυτόν. Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής, τα ακουστικά M1 έχουν κατασκευαστεί ώστε να αναπαράγουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πιστότητα τον αυθεντικό ήχο της ηχογράφησης - συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων στιλ ηχογράφησης.

Μοναδική ηχομόνωση, για να ακούτε και την παραμικρή λεπτομέρεια

Μοναδική ηχομόνωση, για να ακούτε και την παραμικρή λεπτομέρεια

Η ηχομόνωση επιτυγχάνεται χάρη σε μια ειδικά σχεδιασμένη διάταξη ασφάλισης, που ενσωματώνεται στον εσωτερικό θάλαμο με στόχο την αποτροπή κάθε περιττής διαρροής ήχου και τη διατήρηση όλων των ηχητικών λεπτομερειών. Το αποτέλεσμα; Εξαιρετική επέκταση μπάσων.

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Κριτικές

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3.7

από 5

9

Κριτικές

3

27/08/2014

Nederland

Nederland

Eindelijk het perfecte design voor reiskoptelefoon

Lang gewacht maar deze Fidelio M1 voldoet uitstekend aan mijn eisen voor wat betreft de ideale koptelefoon voor onderweg. Fijne maatvoering, juiste kabellengte, hoogwaardige materialen (grotendeels dan) en een doordacht design. Niet voor niets de Reddot design award gewonnen. Prima geluidskwaliteit voor een compacte headphone, stukken beter dan de concurrentie in deze prijsklasse en zelfs daarboven. Heb de M1 dan ook vergeleken met Bose, B&O en Beats. Wel, de Philips wint. Vooral in het laag. Er wordt hier en daar wat geklaagd over het bereik in het hoog. Onterecht. Gewoon een equalizer app op je smartphone toevoegen en even zelf aanpassen. Geldt voor alle headphones ...

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02/07/2013

Deutschland

Deutschland

"Kopfhörer der Oberklasse"

Ich habe vor ein paar Wochen den Kopfhörer bekommen und nun ausreichend Zeit gehabt ihn zu testen. Als erster Eindruck fiel die solide Verpackung auf, für den täglichen Gebrauch ist ein gefütterter Stoffbeutel zur Aufbewahrung mitgeliefert. Beim Aufsetzen fällt der angenehme Tragekonfort auf, kein Drücken, kein Verrutschen, kein Schwitzen. Was fehlt ist ein Adapter für die großen Buchsen wie z.B. an der Stereoanlage. Kommen wir nun zum wichtigsten, dem Sound: Der M1 kommt mit allen Arten von Musik bestens klar, was gerade bei der sog. klassischen Musik recht selten ist. Hier kommt die kleinste Piccolo genauso gut zur Geltung wie der dickste Kontrabass. Aber auch im U Musik Bereich schlägt sich der M1 bestens, satte Bässe und ausgewogene Höhen. Die Abschirmung nach außen ist hervorragend, man kann sich voll auf die Musik konzentrieren ohne komplett von der Außenwelt abgeschottet zu sein. Die Außenwelt wird ebenfalls so gut wie gar nicht beeinträchtigt. Fazit: Insgesamt ein guter Wurf von Philips, der den Vergleich mit Spitzenmodellen nicht zu scheuen braucht.

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26/06/2013

Deutschland

Deutschland

Hochwertiger Kopfhörer für einzigartigen Hörgenuss

Die Fidelio M1 Kopfhörer begeistert jeden Musikliebhaber. Dafür gibt es mehrere Gründe: Design: Der Kopfhörer ist mit edlem Leder überzogen und wirkt sehr stabil. Mit seinem schwarz/orangenem Erscheinungsbild ist er nicht nur modern, sonder elegant zugleich. Darüber hinaus besticht er mit seinem Sitz: er sitzt formidabel und dennoch drückt er nicht und lässt das Ohr atmen, sodass kein unangenehmes Druck- oder Hitzegefühl entsteht. Bedienbarkeit: Der Kopfhörer lässt sich an jeder 3.5mm-Büchse bequem anschliessen. Darüber hinaus verfügt er über ein integriertes Mikrofon und eine Pause bzw. Play Taste. Der Kopfhörer hat - wie üblich - wenig Bedienungsmöglichkeiten, aber die wenigen funktionieren einwandfrei. Klang: Der Fidelio M1 überzeugt klangtechnisch auf ganzer Linie. Die Töne sind so klar, dass man ganze Lieder für sich neu wiederentdeckt und erlebt, wie noch nie zuvor. Man hört wirklich jede Note und das Musikhören über den Kopfhörer macht einfach nur Spass und so richtig süchtig. Dazu passt er sich jeder Musikrichtung exzellent an - egal, ob Bass oder Hochtöne gefragt sind. Fazit: Der Fidelio M1 ist ein hochwertiger Kopfhörer mit einem einzigartigen Preis/Leistungsverhältnis. Erfahrungsgemäss kriegt man sonst nirgends einen qualitativ so hochstehenden und klangtechnisch hochwertigen Kopfhörer für dieses Geld. Ich würde ihn jederzeit weiterempfehlen!

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