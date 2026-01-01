HX4046/52
Απαραίτητη φροντίδα για υγιή δόντια και ούλα
Απολαύστε ηλεκτρικό βούρτσισμα χωρίς κόπο, με την απαραίτητη Philips Sonicare Σειρά 4000. Απολαύστε έως και 5 φορές πιο αποτελεσματική αφαίρεση της πλάκας συγκριτικά με μια συμβατική οδοντόβουρτσαΠροβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Διαθέσιμο σε:
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα κυκλοφορεί με την κεφαλή βουρτσίσματος W. Χρησιμοποιεί πυκνές τρίχες για να αφαιρεί έως και 5 φορές περισσότερη πλάκα*, ενώ παράλληλα καθαρίζει ολόκληρο το στόμα για αναζωογονητικό αποτέλεσμα.
Οι οδοντόβουρτσες Philips Sonicare καθαρίζουν απαλά αλλά αποτελεσματικά και φροντίζουν τα δόντια και τα ούλα σας με έως και 31.000 κινήσεις των τριχών ανά λεπτό. Η τεχνολογία Sonicare Fluid Action υποστηρίζει τις τρίχες για τον καθαρισμό, καθώς οδηγεί υγρό βαθιά ανάμεσα στα δόντια και κατά μήκος των ούλων.
Είναι εύκολο να βουρτσίσετε τα δόντια σας πολύ δυνατά, γι' αυτό η οδοντόβουρτσα Philips Sonicare διαθέτει έξυπνο οπτικό αισθητήρα για την ανίχνευση υπερβολικής πίεσης. Αν βουρτσίζετε τα δόντια σας πολύ δυνατά, θα σας ειδοποιήσει με ήπιες δονήσεις, ως υπενθύμιση να μειώσετε την πίεση, ώστε τα ούλα σας να παραμένουν προστατευμένα.
Απολαύστε ευχάριστο καθαρισμό με 4 ρυθμίσεις βουρτσίσματος. Επιλέξτε ανάμεσα στη λειτουργία Απαλού και Βαθύ καθαρισμού και μία από τις δύο ρυθμίσεις έντασης. Είτε θέλετε λίγη περισσότερη ένταση είτε μια συγκεκριμένη εστίαση για τον καθαρισμό σας, μπορείτε να την έχετε.
Το πρόγραμμα εύκολης εκκίνησης Sonicare είναι σχεδιασμένο για όσους είναι καινούργιοι στο βούρτσισμα με μια ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Το πρόγραμμα σάς δίνει την επιλογή σταδιακής, απαλής αύξησης της ισχύος βουρτσίσματος κατά τους πρώτους 14 καθαρισμούς σας.
Απογειώστε τα αποτελέσματα στον χρόνο που αφιερώνετε για τον καθαρισμό με τη Sonicare. Κάθε 30 δευτερόλεπτα, το BrushPacer σάς προτρέπει να καθαρίσετε μια νέα περιοχή. Μετά από 2 λεπτά, το SmartTimer θα υποδείξει ότι το βούρτσισμα έχει ολοκληρωθεί.
Απολαύστε τακτικό βούρτσισμα έως και 21 ημέρες μετά από μία μόνο πλήρη φόρτιση. Απολαύστε ένα νέο επίπεδο άνεσης στο βούρτσισμα.
Εντάσεις
Εντάσεις
Ρεύμα
Τεχνικές προδιαγραφές
Σχεδιασμός και φινίρισμα
Σέρβις
Ευκολία στη χρήση
Περιλαμβάνεται
Καθαριστική απόδοση
Λειτουργίες
Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.