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Μη διαθέσιμο πλέον
Το πατενταρισμένο σύστημα προστασίας ούλων της Philips Sonicare προσαρμόζεται ώστε να διατηρεί τη βέλτιστη πίεση κατά το βούρτσισμα.
Καθαρίζει τις ορατές επιφάνειες των δοντιών ενώ το ενεργό άκρο στοχεύει τα σημεία με πλάκα ανάμεσα στα δόντια όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη.
4.5
από 5
75
Κριτικές
96%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Kmjnhh123
14/07/2013
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
What I Needed
I needed more toothbrush head's for my toothbrush, so this is for my toothbrush model.
Η αξιολογηση έγινε για Sensiflex HX2012 Sonicare Brush heads
Η αξιολογηση έγινε για Sensiflex HX2012 Sonicare Brush heads
madge44
14/07/2013
United Kingdom
What I Needed
I needed more toothbrush head's for my toothbrush, so this is for my toothbrush model.
Η αξιολογηση έγινε για Sensiflex HX2012 Sonicare Brush heads
Η αξιολογηση έγινε για Sensiflex HX2012 Sonicare Brush heads
Wench50
05/10/2012
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Fantastic
I have used Phillips produces for many years now and will continue to do so.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Sensiflex HX2014 Sonicare Brush heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Sensiflex HX2014 Sonicare Brush heads