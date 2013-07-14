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  • Ανταλλακτικές κεφαλές βουρτσίσματος Sensiflex
  • Ανταλλακτικές κεφαλές βουρτσίσματος Sensiflex

Μη διαθέσιμο πλέον

SensiflexΚεφαλές βουρτσίσματος

HX2012

4.5
| (75) Κριτικές | 96% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ανταλλακτικές κεφαλές βουρτσίσματος Sensiflex
Ανταλλακτικές κεφαλές βουρτσίσματος Sensiflex
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Ανταλλακτικές κεφαλές βουρτσίσματος Sensiflex

Σύστημα προστασίας ούλων

Σύστημα προστασίας ούλων

Το πατενταρισμένο σύστημα προστασίας ούλων της Philips Sonicare προσαρμόζεται ώστε να διατηρεί τη βέλτιστη πίεση κατά το βούρτσισμα.

Καθαρίζει τις ορατές επιφάνειες των δοντιών

Καθαρίζει τις ορατές επιφάνειες των δοντιών

Καθαρίζει τις ορατές επιφάνειες των δοντιών ενώ το ενεργό άκρο στοχεύει τα σημεία με πλάκα ανάμεσα στα δόντια όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη.

Φυσικά λευκότερα δόντια

Φυσικά λευκότερα δόντια

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.5

από 5

75

Κριτικές

96%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

14/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

What I Needed

I needed more toothbrush head's for my toothbrush, so this is for my toothbrush model.

Η αξιολογηση έγινε για Sensiflex HX2012 Sonicare Brush heads

Η αξιολογηση έγινε για Sensiflex HX2012 Sonicare Brush heads

14/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

What I Needed

I needed more toothbrush head's for my toothbrush, so this is for my toothbrush model.

Η αξιολογηση έγινε για Sensiflex HX2012 Sonicare Brush heads

Η αξιολογηση έγινε για Sensiflex HX2012 Sonicare Brush heads

05/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Fantastic

I have used Phillips produces for many years now and will continue to do so.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Sensiflex HX2014 Sonicare Brush heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Sensiflex HX2014 Sonicare Brush heads

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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