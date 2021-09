Τεχνικές προδιαγραφές

Ισχύς

800 W

Μαχαίρι για ψιλό κόψιμο από ανοξείδωτο ατσάλι

Για μεσαίο τεμαχισμό λαχανικών και φρούτων

Λαβή μπλέντερ, λεμονοστείφτης, εξάρτημα ζύμωσης

PP

Περιεχόμενο δοχείου

2.5 L

Μεταλλικό μαχαίρι και εξαρτήματα

stainless steel & ABS

Μήκος καλωδίου

100, double insulated with moulded on plug m

Αποχυμωτής

PP

Φίλτρο για φρούτα

PP, stainless steel

Καθάρισμα

Τα αξεσουάρ πλένονται στο πλυντήριο

Ταχύτητες

smart control

Δοχείο, καπάκια, κανάτα ανάμειξης, κύπελλο ανάμειξης

SAN

Εξάρτημα μεσαίας κοκκοποίησης

Για τρίψιμο πατάτας

Εξάρτημα ψιλού τεμαχισμού

For fine shredding of Fruit and vegetables

Βάση τοποθέτησης εξαρτημάτων, διαχωριστής λουκάνικου

POM

Συχνότητα

50 Hz

Βιδωτό καπάκι και κάλυμμα

stainless steel & ABS

Χρώμα(τα)

White with vapor dusk yellow

Χτυπητήρι αβγών

For whipping, whisking and emulsifying application

Ρυθμιζόμενος δίσκος κοπής

POM, ABS, stainless steel

Περίβλημα, καπάκι μπλέντερ, προωθητήρας, δοχείο με επικάλυψη

PP

Χτυπητήρι αβγών

Metal balloon, pom housing

Μοτέρ

Universal, radio/tv interference suppressed

Εξάρτημα μεσαίου κομματιασμού

For medium shredding of vegetables, fruit

Χωρητικότητα ζύμης

700 g

Αποχυμωτής

For making juice from fresh fruit and vegetables

Τάση

230 V

Κύπελλο μπλέντερ (1,5 λίτρων)

For blending, pureeing and shaking of fruits

Ρυθμιζόμενος δίσκος κοπής

For slicing of vegetables and fruit

Εξάρτημα συγκράτησης δίσκων κοπής, δίσκος τροφοδοσίας, χοάνες για λουκάνικα

ABS

Εργαλείο ζύμωσης

For kneading and mixing all kinds of dough

Σωλήνας επεξεργασίας συσκευής κοπής κιμά και λαβής προώθησης τροφής

alu - alloy

Ασφάλεια

Αυτόματο, επαναρυθμίσιμο σύστημα διακοπής για προστασία του μοτέρ

Πλέγμα στο κουμπί του πίνακα

silicone rubber

Λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι