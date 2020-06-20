Τεχνολογία ChopDrop

Γνωρίζοντας πόσο δυσάρεστο και δύσκολο είναι να ψιλοκόβετε κρεμμύδια, η Philips δημιούργησε την έξυπνη τεχνολογία ChopDrop που σας επιτρέπει να ψιλοκόβετε κρεμμύδια εύκολα, σαν σεφ. Ο μοναδικά σχεδιασμένος θάλαμος κρατά το κρεμμύδι στο εσωτερικό του, ενώ οι τρεις αιχμηρές λεπίδες το ψιλοκόβουν. Μόλις τα κομμάτια κοπούν στο σωστό μέγεθος, πέφτουν μέσα στο μπολ. Ιδανικό για κρεμμύδια, αλλά και για άλλα λαχανικά, φρούτα, τυριά, ξηρούς καρπούς και άλλα.