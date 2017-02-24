ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Μονή φωτογραφία προϊόντος
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Κύρια φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία συσκευασίας
  • Μονή φωτογραφία προϊόντος
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Κύρια φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία συσκευασίας

Μη διαθέσιμο πλέον

SatinelleΣυσκευή αποτρίχωσης

HP6402/00

3.2

| (5) Κριτικές

Απολαύστε απαλότητα που διαρκεί

Απαλότητα που διαρκεί, με τη συσκευή αποτρίχωσης της Philips. Αφαιρεί την τρίχα από τη ρίζα, για πόδια απαλλαγμένα από τριχοφυΐα έως και για τέσσερις εβδομάδες.

Δείτε όλα τα οφέλη

Γρήγορη και αποτελεσματική συσκευή αποτρίχωσης

Απολαύστε απαλότητα που διαρκεί

  • Με κάλυμμα αποτελεσματικότητας

Κάλυμμα υψηλής απόδοσης για πιο αποτελεσματική αποτρίχωση

Κάλυμμα υψηλής απόδοσης για πιο αποτελεσματική αποτρίχωση

Το κάλυμμα υψηλής απόδοσης τοποθετεί τη συσκευή αποθήκευσης σε βέλτιστη θέση για πιο αποτελεσματική αποτρίχωση

Το σύστημα αποτελεσματικής αποτρίχωσης αφαιρεί τις τρίχες από τη ρίζα

Το σύστημα αποτελεσματικής αποτρίχωσης αφαιρεί τις τρίχες από τη ρίζα

Αυτή η αποτριχωτική συσκευή είναι εξοπλισμένη με σύστημα αποτελεσματικής αποτρίχωσης, που αφήνει την επιδερμίδα σας απαλή και λεία για εβδομάδες

Διαμορφωμένη, εργονομική λαβή για άνετο χειρισμό

Διαμορφωμένη, εργονομική λαβή για άνετο χειρισμό

Το καμπύλο σχήμα ταιριάζει απόλυτα στο χέρι σας για άνετη αφαίρεση των τριχών. Έχει και πολύ ωραία εμφάνιση!

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

3.2

από 5

5

Κριτικές

3
2

24/02/2017

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Ottimo prodotto

Epilatore piccolo, leggero, maneggevole, potente, comodo da portare in viaggio e di facile pulizia. Ottimo rapporto qualità-prezzo e lo riacquisterei!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6402/00 Epilatore

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6402/00 Epilatore

11/10/2011

Nederland

Nederland

zeer gemakkelijk te gebruiken

zeer gemakkelijk te gebruiken om pijnloos te ontharen.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6402/00 Epileerapparaat

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6402/00 Epileerapparaat

16/05/2016

Italia

Italia

acquistando un Satinelle non si sbaglia mai.

Ho sempre acquistato epilatori satinelle philips, trovandomi bene nel' epilazione sia come durata che come numero delle pinzette.Certo,non pensate di non sentire dolore, l'epilazione sia fatta con ceretta o epilatore non potra mai essere indolore.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6402/00 Epilatore

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6402/00 Epilatore

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.