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Μη διαθέσιμο πλέον
HP6402/00
Απολαύστε απαλότητα που διαρκεί
Απαλότητα που διαρκεί, με τη συσκευή αποτρίχωσης της Philips. Αφαιρεί την τρίχα από τη ρίζα, για πόδια απαλλαγμένα από τριχοφυΐα έως και για τέσσερις εβδομάδες.
Με κάλυμμα αποτελεσματικότητας
Το κάλυμμα υψηλής απόδοσης τοποθετεί τη συσκευή αποθήκευσης σε βέλτιστη θέση για πιο αποτελεσματική αποτρίχωση
Αυτή η αποτριχωτική συσκευή είναι εξοπλισμένη με σύστημα αποτελεσματικής αποτρίχωσης, που αφήνει την επιδερμίδα σας απαλή και λεία για εβδομάδες
Το καμπύλο σχήμα ταιριάζει απόλυτα στο χέρι σας για άνετη αφαίρεση των τριχών. Έχει και πολύ ωραία εμφάνιση!
3.2
από 5
5
Κριτικές
elena66
24/02/2017
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Ottimo prodotto
Epilatore piccolo, leggero, maneggevole, potente, comodo da portare in viaggio e di facile pulizia. Ottimo rapporto qualità-prezzo e lo riacquisterei!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6402/00 Epilatore
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6402/00 Epilatore
lijntje
11/10/2011
Nederland
zeer gemakkelijk te gebruiken
zeer gemakkelijk te gebruiken om pijnloos te ontharen.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6402/00 Epileerapparaat
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6402/00 Epileerapparaat
michela7228
16/05/2016
Italia
acquistando un Satinelle non si sbaglia mai.
Ho sempre acquistato epilatori satinelle philips, trovandomi bene nel' epilazione sia come durata che come numero delle pinzette.Certo,non pensate di non sentire dolore, l'epilazione sia fatta con ceretta o epilatore non potra mai essere indolore.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6402/00 Epilatore
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6402/00 Epilatore