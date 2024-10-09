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PerfectCare Elite Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Μη διαθέσιμο πλέον

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PerfectCare EliteΣίδερο με γεννήτρια ατμού

GC9642/60

PerfectCare Elite Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Μη διαθέσιμο πλέον

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EU Declaration of Conformity

  • PDF αρχείο, 637.4 kB
  • 9 October 2024

User Manual GC9600_UM+QSG_WEU_[18724]

  • PDF αρχείο, 13.6 MB
  • 16 March 2024

Συχνές ερωτήσεις